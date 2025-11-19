Nordul Moldovei, mai pregătit pentru situații de urgență: sute de voluntari instruiți printr-un proiect transfrontalier

12:20

Un străin a fost reținut în flagrant în timp ce transmitea bani unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”. Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce, anterior, ar mai fi încercat să corupă același funcționar vamal. „Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi fost oferiți pentru facilitarea trecerii frontierei de stat și pentru […] Articolul Reținut în flagrant: Un străin a încercat să mituiască un vameș de la Aeroportul Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.