/VIDEO/ România a cumpărat Portul Giurgiulești: Țara vecină va investi 24 de miloane de euro în infrastructură
TV8, 19 noiembrie 2025 21:10
/VIDEO/ România a cumpărat Portul Giurgiulești: Țara vecină va investi 24 de miloane de euro în infrastructură
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:40
21:40
21:40
Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
20:40
20:10
Acum 4 ore
19:40
19:10
18:40
18:10
17:50
Acum 6 ore
17:20
16:00
Acum 8 ore
15:30
15:20
14:20
14:00
14:00
Acum 12 ore
12:30
12:10
12:00
11:30
11:00
11:00
10:40
10:40
10:00
10:00
09:30
Acum 24 ore
07:40
07:30
07:10
18 noiembrie 2025
23:10
22:40
Ieri
21:40
21:20
21:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.