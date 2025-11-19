Nadejda Hriptievschi: „Vettingul pune o temelie importantă, dar nu este suficient...”
Europa Libera Moldova, 19 noiembrie 2025 18:20
Nadejda Hriptievschi: „Vettingul pune o temelie importantă, dar nu este suficient...”
Embed Primele sate din R. Moldova care au trecut prin amalgamarea voluntară și-au ales noile administrații locale într-un scrutin considerat un test pentru reforma teritorial-administrativă. ...
Taras Levkovici și-a pierdut ambele picioare în explozia unei mine pe frontul din Ucraina anul trecut. Prietena sa, Vika, pe care a cunoscut-o pe TikTok, i-a fost alături în lungul proces de recuperare. Acum, cei doi folosesc rețelele sociale pentru a împărtăși povestea lor și dragostea care i-a ajutat să treacă peste toate greutățile....
Dincolo de Știri | Ce denigrări vrea să potolească mitropolia „liberă și independentă”? # Europa Libera Moldova
Sinodul BOM, sub președinția Mitropolitului Moldovei și Întregii Moldove, Vladimir, a adoptat pe 11 noiembrie o „adresare” în care răspunde unor „mesaje provocatoare și denigratoare” în adresa sa, fără a le numi. Sinodul arată, aparent răspunzând „denigrării”, că BOM nu este o „Biserică rusă”, că este „liberă și independentă în conducerea sa”, că „nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales de Statul nostru”. Igor Boțan își exemplifică explicațiile inclusiv prin faptul că „ne...
Negru și Boțan despre ce denigrări vrea să potolească mitropolia „liberă și independentă”? # Europa Libera Moldova
Recentul apel „către cler și popor” al Sinodului Bisericii Ortodoxe a Moldovei (BOM) e și „un fel de justificare după alegeri”, în condițiile în care reprezentanți ai BOM s-au implicat cu o agendă clară în campaniile electorale, afirmă în podcastul „Dincolo de Știri” analistul politic Igor Boțan....
Propunerea guvernului să cumpere infrastructura Lukoil de la aeroportul Chișinău și perspectiva îndepărtării firmei petroliere rusești de pe piața moldoveană are ecouri diferite în noul parlament. Tranzacția trebuie finalizată rapid, până intră în acțiune, pe 21 noiembrie, sancțiunile impuse Lukoil de Statele Unite pentru sprijinirea războiului din Ucraina....
Antrenamentul NATO pentru apărarea României s-a încheiat. Ambasadorul Franței la NATO: „Suntem pregătiți să facem tot ce este necesar” # Europa Libera Moldova
Exercițiul Dacian Fall 2025 a simulat apărarea Flancului Sud-Estic al NATO, în cazul unui eventual atac. Aproximativ 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate - Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania - au verificat în cât timp ar ajunge în România....
Un proiect fastuos de construcție a unui hotel, condus de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, prinde contur în capitala Serbiei. Protestatarii cer însă ca ruinele de pe acel loc să rămână ca un memorial al campaniei de bombardamente a NATO împotriva Iugoslaviei....
