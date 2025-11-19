Guvernul spune „nu” majorării burselor, în ciuda nemulțumirilor studenților
EA.md, 19 noiembrie 2025 07:20
Consiliul Național al Tineretului a depus o petiție la Ministerul Educației și Cercetării, solicitând majorarea burselor pentru studenți. „Educația nu poate fi de calitate dacă tinerii luptă mereu pentru supraviețuire, nu pentru dezvoltare", a declarat CNTM. Ministerul a răspuns că bursele reprezintă doar „un element de sprijin pentru studenți". „Conform datelor Biroului Național de
Primarul Tatiana Cociu nu a mai fost văzută de la începutul lunii octombrie, iar unii consilieri au sesizat Poliția pentru a o căuta. Surse neoficiale spun că ar fi plecat din țară și s-ar afla la Moscova. Conform angajaților Primăriei Orhei, primarul a fost văzut ultima dată pe 15 octombrie, scrie tvrmoldova.md. „A avut
Mai mulți locatari ai unui bloc din Chișinău au fost surprinși cu facturi mari și taxe suplimentare pentru servicii pe care nu le-au cerut. Aceștia susțin că problema provine de la agenția responsabilă cu întreținerea imobilului. Potrivit locatarilor, când au cerut lămuriri de la administrația companiei, aceasta s-a eschivat de la un răspuns. În
Pentru a garanta aprovizionarea cu combustibil, Aeroportul Internațional Chișinău a preluat controlul asupra întregii infrastructuri deținută de compania „Lukoil". Contractul de închiriere a terminalului petrolier a costat statul zero lei, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în emisiunea „Новая неделя" de la TV8. El a precizat că sancțiunile împotriva companiei „Lukoil" au creat o
Dorin Recean părăsește politica cu o mașină de 66.000 de euro: ce avere lasă în urmă fostul premier # EA.md
La finalul mandatului, fostul premier Dorin Recean a devenit proprietarul unui BMW de 66.000 de euro, model 2024. În aceeași zi cu depunerea declarației de avere, pe 15 noiembrie, familia sa a transferat gratuit către rude peste 65.000 de euro și 40.000 de lire sterline. În declarația de avere și interese personale depusă de
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat că nu a primit cereri de majorare a prețurilor reglementate din partea operatorilor din sectoarele gazelor naturale, energiei termice sau electrice. Declarația vine ca răspuns la informațiile apărute în presă despre posibile creșteri de tarife în noiembrie 2025 sau până la sfârșitul anului. Conform ANRE,
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, acuzat că a provocat moartea unui băiat de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, a fost privat de dreptul de a-și aduce martorii apărării în instanță. Decizia a fost luată luni, 17 noiembrie, de judecătoarea Lilia Lupașco. Se întâmplă după ce acesta nu a asigurat
Chișinăuienii pot solicita echipa mobilă pentru completarea cererilor de compensații la energie # EA.md
Începând de luni, locuitorii din Chișinău care nu pot merge personal la asistenții sociali pentru depunerea cererilor de compensații la energie pot apela la serviciul echipei mobile. Anunțul a fost făcut de Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale de asistență medicală și socială, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Marina Buga a
HIT FM, amendat cu 290.000 de lei pentru publicitate ilegală, după decizia Judecătoriei Chișinău. Instanța a respins ca nefondată cererea postului care a încercat să conteste sancțiunile impuse de Consiliu în 2024 cu privire spoturile publicitare şi spoturile de teleshopping, transmite tvrmoldova.md. „În urma recepționării de Consiliu a două petiții din partea Asociației Naționale Patronale
În contextul discuțiilor despre majorarea vârstei de pensionare, primarul Ion Ceban avertizează că această măsură nu va rezolva presiunile asupra sistemului, în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu declin demografic, exod masiv și stagnare economică. „Starea sistemului de pensii nu este una bună și se poate agrava pe termen scurt sau mediu, lucru
Atenție maximă! Escrocii îți pot prelua telefonul de la distanță și îți golesc conturile: vezi cum acționează și cum te poți proteja # EA.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) trage un semnal de alarmă privind o nouă metodă de fraudă: escrocii pot prelua controlul telefoanelor mobile de la distanță prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Sub pretexte credibile, victimele sunt îndemnate să facă anumite modificări în setările telefonului, iar în momentul în care le execută, infractorii
„Nicio infracțiune constatată”: Procuratura refuză urmărirea penală în cazul morții Andreei Cuciuc # EA.md
Procuratura Chișinău a refuzat să pornească urmărire penală, după moartea Andreei Cuciuc. Conform instituției, nu a fost constatat faptul unui șir de infracțiuni prevăzute în Codul Penal, scrie realitatea.md. Mai exact, s-a analizat dacă putea fi vorba despre omor intenționat, lipsirea din viață din imprudență, omor săvârșit în stare de afect, vătămarea intenționată a sănătății
Tragedie în Italia: un moldovean de 22 de ani și-a pierdut viața într-un accident grav — cum s-a întâmplat totul # EA.md
Un tânăr de 22 de ani, originar din Republica Moldova și stabilit în Italia a murit duminică după-amiază într-un accident rutier violent produs pe drumul național SS73,scrie presa italiana. Potrivit sursei, tânărul se deplasa pe un drum național, a pierdut controlul volanului și s-a izbit în doi copaci de pe marginea drumului. Acesta a decedat
Apar noi detalii și ipoteze despre moartea Andreei Cuciuc, iar unele concluzii din expertizele medico-legale stârnesc întrebări suplimentare. După ce părinții fetei au declarat că aceasta ar fi fost otrăvită, jurnaliștii Life Moldova au avut acces la documente care scot în evidență atât concluzii medicale, cât și lipsuri în procedurile de analiză, transmite Știri.md. Avocata
CSM autorizează urmărirea penală împotriva judecătorului Ghenadiu Tocaiuc, după solicitarea Procurorului General interimar. Procurorul general, Alexandru Machidon, a solicitat acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru urmărirea penală a judecătorului din Soroca, Ghenadie Tocaiuc, precizează Ziarul de Gardă.Acum câteva săptămâni, acest judecător, împreună cu alți doi magistrați, în stare de ebrietate, ar fi agresat un
Achiziția unui automobil din SUA rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru cumpărătorii din Moldova datorită prețului accesibil, stării tehnice bune și diversității mari de modele. Totuși, procesul implică mai multe etape consecutive — de la selecția mașinii până la înmatricularea în Chișinău. Mai jos este prezentat un algoritm practic, bazat pe proceduri reale
(Video) Scenă virală: Mireasă scoasă din casă cu excavatorul chiar în ziua nunții. Și nu, nu e un banc! # EA.md
Inventiv din fire, românul face ce face și reușește să transforme aproape orice eveniment într-o întâmplare virală. O tradiție respectată cu sfințenie de viitorii miri a fost reinventată de un cuplu din Argeș. Mireasa a fost scoasă din casă cu un excavator, iar imaginile au făcut înconjurul internetului, scrie Can Can. Nici luatul miresei de
Novac acuză: „Epoleți din INI și inspectorate au turnat bani în TUX. Era clar pentru toți cine controla schema” # EA.md
Deputatul PSRM Grigore Novac susține că în piramida TUX, care a lăsat zeci de moldoveni cu buzunarele goale, au investit și mulți oameni ai legii. „Sunt și din Inspectoratul Național de Investigații, de prin comisariatele de poliție, oameni în epoleți, care au investit la greu, doar ca sună absurd ca un polițist să depună plângere
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate, scrie mold-street.com. Astfel BNM susţine în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din
Posibilă scădere a prețului la gaz: Ministrul Energiei vede „premise” pentru tarife mai mici # EA.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că tarifele la gaz ar putea scădea. Decizia finală va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a precizat oficialul într-o emisiune la Realitatea. „Ceva premise de ajustare a prețurilor la gaze se întrevăd. O să se expună ANRE în momentul în care o să aibă
Măsuri fără precedent în Marea Britanie pentru controlul imigrației: „Generozitatea noastră le dă idei migranților ilegali” # EA.md
Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri „istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, relatează AFP, citată de protv.ro. „Această ţară are o tradiţie mândră în primirea persoanelor care fug de pericol, dar generozitatea noastră îi atrage
Un cubanez și o moldoveancă și-au ales viața în Republica Moldova, după 12 ani petrecuți în Mexic. Interpretul El Yass și soția sa, Diana Pahomi, povestesc despre o istorie demnă de film: doi copii, o familie stabilă și două țări pe care le numesc „acasă". Cei doi s-au cunoscut în Cancún și, de atunci, nu
Dorin Junghietu anunță că autoritățile analizează diversificarea surselor de combustibil pentru aeronave, pentru a reduce dependența de un singur furnizor și a garanta siguranța zborurilor. Potrivit lui, aeroportul este un obiectiv strategic pentru țară. Este poarta de intrare în țară. Sunt curse zilnice spre capitale europene, circulă zeci de mii de oameni. Procesul de
COVID lasă urme neașteptate: Modificări neobișnuite descoperite în sângele foștilor pacienți # EA.md
La pacienții cu sindrom post-COVID, cercetătorii au descoperit în sânge „microtrombi" extrem de lipicioși, legați de oboseală cronică, dificultăți de concentrare și probleme respiratorii. Rezultatele studiului au fost publicate în Journal of Medical Virology (JMV), scrie point.md. Oamenii de știință au descoperit că acești microtrombi formează complexe dense cu structuri NET — rețele de
Festivalul Ciocolatei de la Iași surprinde cu produse inedite și combinații îndrăznețe: de la ciocolată cu jumări sau verdeață, până la parfum cu aroma de palincă. Ciocolata cu carne, testată în trei variante Andrea Agrigoroşoaie, propriet
Certificat de viață: Ghidul simplu pentru moldovenii cu cetățenie română — cine îl solicită și de unde îl iei # EA.md
Certificatul de viață este un document oficial, esențial mai ales pentru cetățenii români care locuiesc sau care desfășoară activități în străinătate și care beneficiază de pensii, indemnizații sau alte drepturi sociale din România. Pentru cetățenii din diaspora acest act reprezintă o condiție obligatorie pentru menținerea drepturilor financiare primite din sistemul public de pensii sau din […] Articolul Certificat de viață: Ghidul simplu pentru moldovenii cu cetățenie română — cine îl solicită și de unde îl iei apare prima dată în ea.md.
Cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe viața copiilor noștri? Ceban: Situația a scăpat de sub control # EA.md
Ion Ceban trage un semnal de alarmă: „Problema drogurilor în rândul tinerilor a scăpat de sub control”. Primarul cere pedepse mai dure și întreabă cine îi acoperă pe cei care fac „business” pe sănătatea copiilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie acceptate de autorități ca problemă națională și de intervenit imediat. Este necesară […] Articolul Cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe viața copiilor noștri? Ceban: Situația a scăpat de sub control apare prima dată în ea.md.
Crima care a cutremurat Moscova: O mamă este acuzată că și-a ucis copilul și i-ar fi ascuns urmele în râu # EA.md
Descoperire terifiantă în orașul Balashikha, lângă Moscova. Capul unui copil, învelit într-o pungă, a fost găsit de muncitori într-un lac. Potrivit presei ruse, în urma perchezițiilor efectuate în casa părinților, corpul decapitat al copilului a fost găsit la balcon. Mama micuțului ar fi suferit de deraglări mentale, iar vecinii spun că deseori auzeau țipete venind […] Articolul Crima care a cutremurat Moscova: O mamă este acuzată că și-a ucis copilul și i-ar fi ascuns urmele în râu apare prima dată în ea.md.
„S-au risipit chiar și filtrele Maiei Sandu” — reacția Olesei Stamate după rezultatul slab al PAS la localele noi # EA.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, lansează critici dure la adresa partidului de guvernare, după anunțarea rezultatelor alegerilor noi din șase localități. „Filtrele PAS s-au risipit demult, inclusiv cele ale doamnei președinte. Profesioniștii și oamenii integri sunt înlăturați și înlocuiți cu persoane comode — iar puținele excepții doar confirmă regula”, a scris Stamate pe Facebook. […] Articolul „S-au risipit chiar și filtrele Maiei Sandu” — reacția Olesei Stamate după rezultatul slab al PAS la localele noi apare prima dată în ea.md.
Primii fulgi de zăpadă din acest sezon sunt așteptați miercuri în Moldova. Inițial va ninge în nord, sub formă de lapoviță, în localitățile Briceni, Dondușeni, Ocnița, Soroca, Drochia, Edineț și Rîșcani. În noaptea de 19 noiembrie, temperaturile vor coborî până la –2°C, iar în restul țării vor predomina ploile. Dimineața de 20 noiembrie poate aduce […] Articolul Primii fulgi și frig năpraznic în Moldova: Prognoza meteo pentru zilele următoare apare prima dată în ea.md.
Ion Bulmaga a fost rugat să plece de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM) pentru că nu se regăsește în garnitura de echipă condusă de actualul ministru al Mediului. Anunțul a fost făcut chiar de șeful IPM. „În urma discuției avute cu actualul ministru a Mediului mi s-a spus direct că nu mă regăsesc […] Articolul Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, sub presiune: i s-a cerut demisia apare prima dată în ea.md.
De Ziua Internațională a Studenților, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) a lansat o petiție către Ministerul Educației și Cercetării, cerând majorarea burselor la nivelul minimului de existență sau introducerea unor măsuri de sprijin echitabile pentru studenți. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), coșul minim de existență la nivel național este 2.963 […] Articolul Tinerii cer bursă mai mare: Petiție pentru creșterea acesteia la nivelul minimului de trai apare prima dată în ea.md.
(Video) Șah și mat pentru Tany Vander! Ar fi pierdut procesul cu tiktokerița care i-a „disecat” produsele cosmetice # EA.md
A plecat în Dubai, însă problemele juridice din Republica Moldova au rămas după ea. Afacerista Tany Vander, care a pornit procese împotriva tuturor celor ce i-au criticat brandul de cosmetică, pare să fi pierdut lupta în instanță. Youtubera și tiktokera Elena Zaporojan a anunțat triumfătoare: „Am câștigat judecata cu… COLB”, făcând aluzie la porecla dată […] Articolul (Video) Șah și mat pentru Tany Vander! Ar fi pierdut procesul cu tiktokerița care i-a „disecat” produsele cosmetice apare prima dată în ea.md.
Două staruri ale muzicii și o întâlnire memorabilă! Misha Miller, cântăreața și compozitoarea hiturilor, a povestit la podcastul „Fain și Simplu” cum l-a impresionat pe Dan Bălan cu talentul ei – și totul a început cu o mică „obiecție” legată de parcare. Misha l-a întâlnit pe Dan Bălan în parcarea unui local din Chișinău. Însoțită […] Articolul (Video) Misha Miller și Dan Balan: întâlnire ca-n film, cu efect instant apare prima dată în ea.md.
Turiștii care vizitează Republica Moldova pot porni acum într-o călătorie culinară prin peste 17 raioane. Ruta Gastronomică, lansată, le oferă vizitatorilor ocazia să guste preparate tradiționale, dar și bulgare sau kârgâze. Traseul include zeci de restaurante, pensiuni, muzee, obiective culturale și vinării. Lansarea a fost marcată cu fast la Orhei, scrie TVR Moldova. NADEJDA CARAULAN, […] Articolul Gastronomie fără frontiere: Ruta Transfrontalieră România–Moldova, lansată oficial! apare prima dată în ea.md.
Moldova a urcat în clasamentul costului de trai, întocmit de compania Numbeo, cu trei poziții, de pe locul 97 pe 94, însă costul de trai al cetățenilor moldoveni a crescut cu 10%. Numbeo este cea mai mare bază de date din lume privind prețurile și costul vieții, care măsoară prețul bunurilor, serviciilor și chiriei […] Articolul Buzunarele simt diferența: traiul în Moldova se scumpește apare prima dată în ea.md.
PAS în vizorul criticilor: Dodon denunță modificările la Legea bugetului și tensiunile cu FMI # EA.md
Fostul președinte și liderul PSRM, Igor Dodon, atacă dur guvernarea după modificarea Legii bugetului pentru 2025. El susține că noile ajustări reduc finanțarea proiectelor investiționale, punând în pericol promisiunile electorale privind infrastructura și dezvoltarea localităților. În plus, Dodon afirmă că Fondul Monetar Internațional ar fi blocat tranșa de aproape 3 miliarde de lei destinată Moldovei […] Articolul PAS în vizorul criticilor: Dodon denunță modificările la Legea bugetului și tensiunile cu FMI apare prima dată în ea.md.
Pac, pac… și inimile s-au unit! Povestea de iubire dintre Pasha Parfeni și blonda misterioasă, dezvăluită online # EA.md
Pasha Parfeni iubește din nou! Artistul a dezvăluit în premieră, la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte” de la UNIMEDIA, cine este blonda misterioasă care i-a cucerit inima și alături de care s-a afișat pe rețele. „Ne-am cunoscut pur și simplu – pac, pac”, a mărturisit Pasha. Pe iubita sa o cheamă Anastasia Gutium, iar […] Articolul Pac, pac… și inimile s-au unit! Povestea de iubire dintre Pasha Parfeni și blonda misterioasă, dezvăluită online apare prima dată în ea.md.
Șeful Oficiului „Șor” din Florești, condamnat la 3 ani de închisoare și riscă să piardă 8 milioane de lei # EA.md
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul și-a recunoscut pe deplin vinovăția înainte de începerea procesului, iar cauza a fost examinată în procedură simplificată. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 3 ani: 2 ani cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis […] Articolul Șeful Oficiului „Șor” din Florești, condamnat la 3 ani de închisoare și riscă să piardă 8 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
Crimă îngrozitoare în Italia: O mamă și-a ucis copilul de 9 ani, tăindu-i gâtul cu un cuțit. Femeia a încercat apoi să-și ia viața # EA.md
O femeie din Italia și-a ucis fiul în vârstă de numai 9 ani în localitatea Muggia de lângă Trieste, în seara zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, scrie rotalianul.com. Potrivit sursei, copilul a fost găsit fără viață în apartamentul familiei din Muggia, în piazza Marconi. Lângă el, în stare de șoc, se afla mama acestuia, […] Articolul Crimă îngrozitoare în Italia: O mamă și-a ucis copilul de 9 ani, tăindu-i gâtul cu un cuțit. Femeia a încercat apoi să-și ia viața apare prima dată în ea.md.
O nouă șansă la viață! O femeie din Moldova a primit un transplant de ficat de la sora sa, la SCR „Timofei Moșneaga” # EA.md
O nouă șansă la viață pentru o femeie din Moldova: sora sa i-a donat o parte din ficat! O femeie de 40 de ani, diagnosticată cu ciroză hepatică în stadiu final, a primit o șansă reală la viață după ce sora sa mai mică i-a donat o parte din ficat. Transplantul a fost realizat cu […] Articolul O nouă șansă la viață! O femeie din Moldova a primit un transplant de ficat de la sora sa, la SCR „Timofei Moșneaga” apare prima dată în ea.md.
Judecători cheflii din Soroca, prinși în scandal: ce riscă după ce au agresat un operator de benzinărie? # EA.md
Cei trei judecători din Soroca, implicați într-un incident la o benzinărie și unul dintre ei acuzat că a condus băut provocând un accident rutier, sunt cercetați disciplinar de Inspecția Judiciară a CSM. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a precizat că, dacă li se va demonstra vinovăția, aceștia riscă sancțiuni disciplinare, scrie TVR Moldova. […] Articolul Judecători cheflii din Soroca, prinși în scandal: ce riscă după ce au agresat un operator de benzinărie? apare prima dată în ea.md.
Moldova introduce garanția de 2 lei pentru ambalaje reciclabile – un pas spre un mediu mai curat! # EA.md
Republica Moldova lansează din ianuarie 2026 Sistemul de depozit pentru ambalaje, pentru a stimula reciclarea. Cei care vor cumpăra băuturi în ambalaje de plastic, sticlă sau aluminiu vor plăti o garanție de aproape 2 lei, pe care o vor putea recupera returnând ambalajele la magazin. Noul sistem, aliniat la standardele europene, prevede colectarea a 55% […] Articolul Moldova introduce garanția de 2 lei pentru ambalaje reciclabile – un pas spre un mediu mai curat! apare prima dată în ea.md.
La cinci ani după incendiul care a mistuit aproape în întregime Filarmonica Națională din Chișinău, soprana internațională Valentina Nafornița atrage atenția asupra urgenței reconstrucției unei săli de concerte de talie mondială. Artista de la Opera de stat din Viena susține că lipsa unui spațiu modern pentru concerte este un „mare minus” pentru viața culturală și […] Articolul O voce pentru oraș: Valentina Nafornița cere o sală de concerte grandioasă în Chișinău apare prima dată în ea.md.
Moldovenii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie observatornews.ro. Cea mai mică sumă va fi plătită […] Articolul Destinația favorită a moldovenilor pune taxă turistică: tarifele pe zi, după tipul de hotel apare prima dată în ea.md.
Miracol pe drum: O mămică de 29 de ani a născut al cincilea copil în ambulanță, la Telenești # EA.md
O femeie din Telenești a adus pe lume o fetiță în ambulanță, în timp ce era transportată spre maternitate. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, micuța cântărește 2800 de grame. Echipa medicală a intervenit prompt, iar mama și copilul au ajuns în siguranță la spital. „La ora 10:28, Dispeceratul comun de urgență […] Articolul Miracol pe drum: O mămică de 29 de ani a născut al cincilea copil în ambulanță, la Telenești apare prima dată în ea.md.
„Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război” – stenogramele unui scandal care zguduie Ucraina # EA.md
„Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în timpul războiului” este titlul unei anchete publicate miercuri de Ukrainska Pravda, care încearcă să facă lumină într-un uriaș dosar de corupție, cu o fraudă estimată la cel puţin 100 de milioane de dolari. Printre numele grele implicate se numără Timur Mindici, vechi prieten și partener de afaceri […] Articolul „Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război” – stenogramele unui scandal care zguduie Ucraina apare prima dată în ea.md.
(Foto/video) Valeriu Mircea strălucește la KSW 112: îl învinge pe francezul Wilson Varela și ridică sala în picioare! # EA.md
Luptătorul moldovean Valeriu Mircea și-a adăugat încă o victorie în palmares la gala KSW 112, desfășurată la Netto Arena din Szczecin, Polonia. El l-a învins pe francezul Wilson Varela, supranumit „The Prototype”, într-un duel plin de intensitate. La eveniment au fost prezenți mai mulți moldoveni pentru a-l susține, inclusiv soția sa, luptătoarea și deputata Anastasia […] Articolul (Foto/video) Valeriu Mircea strălucește la KSW 112: îl învinge pe francezul Wilson Varela și ridică sala în picioare! apare prima dată în ea.md.
Vești bune la orizont? Tarifele la gaz ar putea fi reduse în 2025 — Radu Marian spune în ce situații # EA.md
Republica Moldova ar putea beneficia de tarife mai mici la gaz la începutul anului viitor, cu condiția ca prețurile internaționale să rămână la nivelul actual. Anunțul a fost făcut de deputatul Radu Marian în cadrul emisiunii „UNInterviu” de la UNIMEDIA. „La gaze naturale partea bună este că evoluția prețurilor internaționale este una stabilă. Prețul, […] Articolul Vești bune la orizont? Tarifele la gaz ar putea fi reduse în 2025 — Radu Marian spune în ce situații apare prima dată în ea.md.
