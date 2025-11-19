Ion Ceban atacă ideea majorării vârstei de pensionare în Moldova

07:20

Moldovenii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie observatornews.ro. Cea mai mică sumă va fi plătită […] Articolul Destinația favorită a moldovenilor pune taxă turistică: tarifele pe zi, după tipul de hotel apare prima dată în ea.md.