Trupele NATO au de făcut o „călătorie” de 45 de zile pentru a veni să apere România de Rusia. Alianța ar vrea să o reducă la 3-4
DISINFO.MD, 19 noiembrie 2025 05:30
Generalul american Ben Hodges supraveghea un exercițiu militar în Europa când un incident neașteptat a avut loc la o gară din Polonia – zeci de vehicule blindate Bradley au intrat în viteză în clădire, iar unele dintre ele au fost avariate serios când turelele lor au fost smulse după ce au intrat în acoperișul platformă al acesteia.
Acum 10 minute
06:00
Drone ucrainene deasupra Moscovei. Două aeroporturi din capitala Rusiei au fost închise # DISINFO.MD
Apărarea antiaeriană rusă a doborât marţi trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, relatează agenţiile Reuters şi EFE, preluate de Agerpres. Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari aeroporturi care deservesc capitala rusă, au fost temporar închise în urma atacului cu drone, dar operaţiunile lor au fost
Acum o oră
05:30
05:20
FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Șoigu într-un cimitir # DISINFO.MD
Rușii anunță că au dejucat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat luni, 17 noiembrie, că exista un plan al unui „grup de sabotaj" de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu. FSB a afirmat că a descoperit o „legătură
Acum 2 ore
05:00
Rusia creşte TVA-ul la 22% şi scumpeşte mai multe accize ca să-şi finanţeze maşinăria de război # DISINFO.MD
Duma de Stat a Rusiei a aprobat o creștere a TVA-ului de la 20% la 22% începând cu 2026, sperând că această decizie va aduce 12,3 miliarde de dolari la buget. Modificările reduc, de asemenea, pragul de venit anual pentru întreprinderile care trebuie să colecteze TVA de la 739.000 de dolari la 123.000 de dolari,
04:30
Kîrgîzstan lansează un nou post de televiziune: Este legat de Russia Today și de organizația lui Șor # DISINFO.MD
În Kîrgîzstan se lansează un nou canal de televiziune, „Nomad", asociat cu canalul de propagandă Russia Today (RT), finanțat de Kremlin, și cu organizația fugarului Ilan Șor, scrie Meduza, care citează o investigație publicată de „Radio Azattyk", parte a corporației media Radio Europa Liberă. Sursele precizează că noua platformă va promova o agendă pro-rusă. Despre
04:20
Timp de luni de zile, oficialii Uniunii Europene s-au concentrat pe un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a oferi Ucrainei un împrumut care ar putea ajuta Kievul să poarte următoarea fază a războiului. Devine din ce în ce mai clar că, dacă planul eșuează, UE nu va rămâne decât cu alternative slabe,
Acum 4 ore
04:00
Gigantul rus Gazprom a preluat controlul companiei Aurus, care produce limuzinele de lux folosite de Vladimir Putin și alți oficiali de rang înalt din Rusia, informează Moscow Times. Aurus a fost preluat în proporție de 51%, în vara anului 2025, de către Gazprom Tech, o divizie a companiei-mamă Gazprom. Tranzacția a fost încheiată pentru suma de 12-13
Acum 24 ore
08:00
Reacția Rusiei, după ce Trump a anunțat posibile sancțiuni pentru țările care fac afaceri cu Moscova: „Vom fi atenți” # DISINFO.MD
Rusia a transmis luni, 17 noiembrie, că apreciază „negativ" faptul că Statele Unite sunt în curs de a aproba un proiect de lege pentru a sancţiona ţările care negociază cu Moscova, iniţiativă sprijinită de preşedintele Donald Trump. „Vom fi atenţi la dezvoltarea acestui proiect de lege şi la detaliile sale. Desigur, îl vedem ca pe
07:30
Sfaturile președintelui Finlandei pentru Europa, în condițiile în care nu se întrevede un armistițiu în Ucraina cel puțin până în martie # DISINFO.MD
Un armistițiu în Ucraina este improbabil înainte de primăvară, iar aliații europeni trebuie să își mențină sprijinul în pofida scandalului de corupție care afectează Kievul, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb pentru Associated Press. El a descris atitudinea pe care ar trebui să o adopte Europa în perioada următoare folosind termenul finlandez „sisu", care înseamnă anduranță,
07:00
Un fost premier rus și un reputat economist, trecuți de Federația Rusă pe lista „extremiștilor” # DISINFO.MD
Fostul premier rus Mihail Kasianov și reputatul economist Serghei Guriev au fost adăugați pe lista oficială a „extremiștilor și teroriștilor" de către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse, într-o nouă mișcare de reprimare a opozanților guvernului de la Moscova. Instituția a inclus numele lui Mihail Kasianov și Serghei Guriev pe o listă care
06:30
Comisia Europeană pregătește un proiect de măsuri pentru reducerea blocajelor la frontieră și crearea unor reguli comune pentru transporturile militare, în contextul preocupărilor legate de securitatea europeană și de necesitatea unei reacții rapide în situații de criză. Comisia Europeană intenționează să lanseze un set de măsuri care să faciliteze deplasarea rapidă a forțelor armate în interiorul Uniunii
06:20
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați” # DISINFO.MD
Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico. Publicația amintește că Donald Trump l-a trimis pe prietenul său Witkoff să poarte negocieri
Ieri
06:00
Armata română mută radarele care interceptau dronele rusești în zona Deltei, de teamă că nava cu GPL lovită de ruși va exploda # DISINFO.MD
Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat că a început relocarea tehnicii militare din zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, din cauza pericolului de exploziei a navei încărcate cu GPL, lovită pe Dunăre de drone rusești. „Ca urmare a măsurilor dispuse de autoritățile competente privind evacuarea preventivă a populației din comuna Ceatalchioi, județul Tulcea, Ministerul Apărării
05:30
Rusia se plânge de „retorica militaristă și belicoasă” a Germaniei și l-a numit pe Boris Pistorius „agresor” # DISINFO.MD
Rusia s-a plâns, luni, de „retorica belicoasă" a ministrului german al apărării, Boris Pistorius, după ce acesta a avertizat că regimul de la Kremlin s-ar pregăti să atace un membru NATO în viitorul apropiat, relatează DPA, citată de Agerpres. „În Rusia nu există susţinători ai niciunui fel de confruntare cu NATO", a declarat, luni, purtătorul de cuvânt
05:20
Toți cei 14 membri ai Consiliului de Administrație al „Gazprom" au rude care lucrează (sau au lucrat) în administrația publică ori în afaceri controlate de stat. Cei mai mulți — 12 dintre ei — au rude care, la un moment dat, au fost angajate în structurile gigantului Gazprom. Publicația independentă rusă „Proiect" a documentat această
05:00
Viktor Orban, după ce Ursula von der Leyen a cerut mai mulţi bani pentru Ucraina: „E ca și cum ai ajuta un alcoolic cu o ladă de vodcă” # DISINFO.MD
Prim-ministrul ungar a criticat propunerea Comisiei Europene de a susţine, în continuare, financiar Ucraina în războiul cu Rusia, considerând că scrisoarea pe care a primit-o de la Ursula von der Leyen este „uluitoare", într-o postare pe X. „Am primit astăzi o scrisoare de la Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Îmi scrie că deficitul
04:30
Serghei Lavrov apare în public pentru prima dată în trei săptămâni. Imaginile postate de MAE rus # DISINFO.MD
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care nu a mai participat la niciun eveniment public din 28 octombrie, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar. Imagini cu întrevederea au fost publicate de Ministerul de Externe al Federației Ruse pe rețeaua socială X și vin după câteva săptămâni de speculații privind o
04:20
Oligarhul și fantoma de pe mare: Finlanda confirmă proprietarul iahtului „Divina Barbara” # DISINFO.MD
Un tribunal din Finlanda a confirmat oficial, pentru prima dată, că iahtul de lux Divina Barbara, cu o lungime de 35 de metri și o valoare estimată la 12 milioane de euro, aparține oligarhului rus Eduard Hudainatov, fost șef al companiei „Rosneft" și apropiat al lui Igor Secin. Decizia vine după ce un om de
04:00
Analiştii militari au explicat de ce Ucraina atacă masiv sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei. Care este planul Kievului # DISINFO.MD
Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva infrastructurii militare şi a sectorului energetic al inamicului pentru a obliga Moscova să înceapă negocierile, relatează luni EFE, conform Agerpres.
17 noiembrie 2025
15:50
Luni, uzina „Kremlin" din Șelehov, regiunea Irkuțk – deținută de compania „Rusal" – a anunțat că își va suspenda activitatea începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit declarației oferite agenției RIA Novosti de serviciul de presă al companiei, motivul principal este lipsa cererii: siliciul importat este considerabil mai ieftin decât cel rusesc, iar importurile cresc constant.
15:30
Pe pagina de VKontakte a unui anumit Roman Koșelev, în vârstă de 29 de ani, apare o fotografie din sala de sport, iar la status — un citat motivațional: „Sportul este viață". În fiecare zi, el publică postări despre mersul „operațiunii speciale" și despre „nazismul" din Ucraina. Printre paginile la care e abonat se numără
15:20
Cetățenii ruși ar trebui să iasă la pensie cu zece ani mai târziu decât le permite legea, pentru a-și crește semnificativ pensia, a declarat Svetlana Bessarab, membră a Comitetului Dumei de Stat pentru muncă, politică socială și afaceri ale veteranilor. „Dacă o persoană decide să mai muncească încă cinci ani după atingerea vârstei de pensionare,
15:00
„Europa nu e pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti”. Avertisment transmis de comisarul european pentru apărare # DISINFO.MD
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac masiv cu drone ruseşti şi trebuie să învețe de la Ucraina cum să construiască ecosistemul de apărare, în caz contrar riscând să comită o „eroare istorică", a avertizat, luni, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. „Nu suntem gata să detectăm şi să neutralizăm dronele ruseşti", a spus
14:50
Orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată sever, avertizează Donald Trump # DISINFO.MD
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat deschiderea pentru adoptarea de noi sancţiuni ale Congresului SUA împotriva Rusiei, la câteva zile după ce premierul ungar Viktor Orban a declarat că Trump l-a asigurat că ţara sa poate continua să importe ţiţei rusesc, relatează dpa, potrivit Agerpres. „Orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată
14:30
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Publicația franceză Le Figaro, citând Palatul Élysée, a afirmat că documentul
14:20
Trei ani de muncă forțată pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției # DISINFO.MD
Un bărbat de 33 de ani din Kirov, Alexei Kuznețov, a fost condamnat la trei ani de muncă forțată în Rusia pentru donații făcute către Fondul pentru Combaterea Corupției, organizația fondată de opozantul Aleksei Navalnîi. Sentința a fost pronunțată la Tribunalul Savelovski din Moscova. Procurorii ceruseră o pedeapsă mai dură, de trei ani și jumătate
14:00
Calea ferată pe care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk # DISINFO.MD
Pe calea ferată care duce în Ucraina au fost descoperite avarii. Defecțiunea căii ferate în zona orașului Żychin a fost descoperită de mecanicul trenului, care a reușit să frâneze, a informat poliția poloneză. În momentul incidentului, în tren se aflau doi pasageri și câțiva membri ai echipajului, niciunul dintre ei nefiind rănit în urma frânării
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Ursula von der Leyen pledează pentru acordarea unui împrumut Ucrainei bazat pe activele rusești imobilizate # DISINFO.MD
Statele membre ale Uniunii Europene au trei opțiuni pentru a finanța nevoile Ucrainei, cea mai eficientă fiind acordarea unor despăgubiri pe baza activelor rusești înghețate, a declarat joi, 13 noiembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European. Într-o dezbatere consacrată prezentării rezultatelor Consiliului European din 23 octombrie, șefa executivului comunitar a
07:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu televizat acordat Bloomberg, a declarat că nu a mai vorbit cu omul de afaceri Timur Mindici de la începutul anchetei privind cazul de corupție din sectorul energetic, transmite BBC News. „Cel mai important este ca cei vinovați
06:10
Bruxelles blochează împrumutul pentru Ucraina, Kievul ar putea rămâne fără fonduri în februarie 2026 # DISINFO.MD
Ucraina ar putea pierde finanțare până în februarie 2026 dacă autoritățile belgiene nu acceptă un împrumut de reparații pentru Kiev folosind activele înghețate ale Rusiei, scrie Politico. Această situație amenință Ucraina cu o criză financiară, iar multe vor depinde de sprijinul aliaților occidentali. Este vorba despre alocarea a până la 140 de miliarde de euro [...] Articolul Bruxelles blochează împrumutul pentru Ucraina, Kievul ar putea rămâne fără fonduri în februarie 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Interviul cu Lavrov pe care presa italiană a refuzat să-l publice: declarațiile care au stârnit un conflict diplomatic între Moscova și Italia # DISINFO.MD
Un conflict diplomatic între Moscova și presa italiană a izbucnit după ce cotidianul „Corriere della Sera” a refuzat să publice un interviu cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, catalogat de oficialii ruși drept „cenzură scandaloasă”. Potrivit Ministerului rus de Externe, Lavrov a răspuns „cuprinzător” tuturor întrebărilor transmise de Corriere della Sera, însă ziarul a refuzat publicarea [...] Articolul Interviul cu Lavrov pe care presa italiană a refuzat să-l publice: declarațiile care au stârnit un conflict diplomatic între Moscova și Italia apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Un bombardier strategic american B-52H Stratofortress a efectuat un exercițiu de lovire a unor ținte pe poligonul Sotinpuro din estul Finlandei, aflat în apropierea graniței cu Rusia, au anunțat Forțele Aeriene finlandeze. După misiunea de antrenament, avionul a intrat în spațiul aerian al Estoniei, apropiindu-se de frontiera rusă la aproximativ 50 de kilometri, transmite The [...] Articolul SUA au exersat atacuri cu un bombardier nuclear B-52H la 50 km de granița cu Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Merz l-a sunat pe Zelenski să-i ceară să nu le mai dea voie bărbaților tineri să fugă în Germania: „Să-şi facă datoria în ţara lor” # DISINFO.MD
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut, joi, președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaților tineri să părăsească țara, scrie Agerpres, care citează AFP. Solicitarea lui Merz vizează o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieșirea din țară a ucrainenilor cu vârste între 18 şi 22 de ani. Efectul a fost că un nou [...] Articolul Merz l-a sunat pe Zelenski să-i ceară să nu le mai dea voie bărbaților tineri să fugă în Germania: „Să-şi facă datoria în ţara lor” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Ungaria va fi scutită de la sancţiunile americane cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie, a spus ministrul ungar de Externe # DISINFO.MD
Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este preşedinte al SUA, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, citat de MTI, potrivit Agerpres. Anunţul lui vine la câteva zile după ce [...] Articolul Ungaria va fi scutită de la sancţiunile americane cât timp Orban şi Trump rămân în funcţie, a spus ministrul ungar de Externe apare prima dată în DISINFO.MD.
13 noiembrie 2025
08:00
Canada a anunțat miercuri noi sancțiuni care vizează industria dronelor și a energiei din Rusia, precum și infrastructura despre care afirmă că este folosită pentru a lansa atacuri cibernetice împotriva Ucrainei. Măsurile, prezentate de ministra de externe Anita Anand în timpul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai G7, desfășurată lângă Cascada Niagara (Ontario), vizează [...] Articolul Canada lovește infrastructura hibridă a Rusiei: noi sancțiuni IT și energetice apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Școala de partid, ediția științifică: cercetătorii ruși îl folosesc pe Putin ca argument academic # DISINFO.MD
După începutul războiului din Ucraina, autorii publicațiilor științifice din Rusia au început să-l citeze tot mai des pe Vladimir Putin în lucrările lor, relatează Verstka, care a analizat un volum mare de texte din baza de date academică eLibrary. Între 2022 și 2025, Putin a fost menționat în cel puțin 26.500 de lucrări științifice, iar [...] Articolul Școala de partid, ediția științifică: cercetătorii ruși îl folosesc pe Putin ca argument academic apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Țările occidentale ar putea exploata punctele slabe din lanțurile de aprovizionare ale industriei aeronautice ruse, în special prin înăsprirea sancțiunilor, în contextul în care Ucraina vizează infrastructura industrială a Moscovei, potrivit unui nou raport publicat de Royal United Services Institute (RUSI), un think tank britanic specializat în securitate și apărare. Analiza, semnată de Jack Watling [...] Articolul Cum poate paraliza NATO avioanele de vânătoare Sukhoi ale Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Rețeaua logistică internațională prin care Rusia se alimentează cu muniție și componente pentru arme # DISINFO.MD
O rețea logistică internațională cu trei noduri alimentează masiv mașinăria de război a Rusiei. Coreea de Nord înarmează Rusia și primește în schimb tehnologii clasificate. Aproximativ 70% din muniția folosită de Rusia în războiul împotriva Ucrainei este fabricată în Coreea de Nord, relatează publicația japoneză Kyodo News, citând o analiză ucraineană a unor documente clasificate [...] Articolul Rețeaua logistică internațională prin care Rusia se alimentează cu muniție și componente pentru arme apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Scandal uriaș de corupție la Kiev. Banii s-au spălat în clădirea în care și Zelenski are apartament. Cine e „Che Guevara” # DISINFO.MD
Apar noi dezvăluiri în legătură cu acte de corupție la nivel înalt în care ar fi implicat omul de afaceri ucrainean Timur Mindich, aliat apropiat și asociat în afaceri al președintelui Volodimir Zelenski. Acesta apare în dosarul „mitelor”de la Energoatom, însă este acuzat și că a încercat să-l preseze pe fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, [...] Articolul Scandal uriaș de corupție la Kiev. Banii s-au spălat în clădirea în care și Zelenski are apartament. Cine e „Che Guevara” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Producătorii de armament avertizează NATO: Industriile de apărare trebuie pregătite pentru situații de război # DISINFO.MD
Producătorii de armamemnt avertizează că NATO ar trebui să stabilească obiective pentru industriile de apărare specifice situațiilor de război. Micael Johansson, CEO-ul grupului suedez Saab, a spus la un eveniment la Bruxelles că alianța ar trebui să creeze noi obiective de capabilități privind „cerințele minime de capacitate industrială” în caz de război, potrivit Euractiv. Săptămâna trecută, [...] Articolul Producătorii de armament avertizează NATO: Industriile de apărare trebuie pregătite pentru situații de război apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Ucraina anunță suspendarea negocierilor de pace cu Rusia: “E imposibil să discuți cu oamenii dictatorului” # DISINFO.MD
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au încheiat anul acesta fără progrese semnificative, așa că s-a decis suspendarea lor, a declarat marți pentru The Times ministrul adjunct de externe ucrainean, Serhii Kyslytsya. Potrivit acestuia, Kievul lucrează activ din vara anului 2025 pentru a convinge partenerii internaționali ai Ucrainei să intensifice presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin [...] Articolul Ucraina anunță suspendarea negocierilor de pace cu Rusia: “E imposibil să discuți cu oamenii dictatorului” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Parlamentul penalilor: zeci de senatori și deputați ruși, cu dosare ascunse sub imunitate # DISINFO.MD
Cel puțin 37 de deputați și senatori ai Rusiei ar fi obținut mandatul parlamentar pentru a scăpa de urmărirea penală, beneficiind de imunitatea parlamentară, scrie publicația Proiect. În total, 1 din 10 parlamentari ruși ar fi avut probleme cu legea în trecut, relevă analiza asupra a 622 de membri ai Dumei de Stat și ai [...] Articolul Parlamentul penalilor: zeci de senatori și deputați ruși, cu dosare ascunse sub imunitate apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Moldova își construiește prima „arhitectură națională de apărare informațională”, pe fondul amenințărilor hibride # DISINFO.MD
Republica Moldova face un pas decisiv în consolidarea rezilienței sale informaționale. În cadrul conferinței „Cartografierea factorilor și stimulentelor FIMI legate de alegeri în Republica Moldova”, Ana Revenco, directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, a prezentat un plan detaliat pentru crearea unei arhitecturi naționale proactive de securitate informațională, prima de acest gen în regiune. [...] Articolul Moldova își construiește prima „arhitectură națională de apărare informațională”, pe fondul amenințărilor hibride apare prima dată în DISINFO.MD.
12 noiembrie 2025
08:00
Alegerile din Ungaria ar putea pune capăt erei Orbán, dar nu și sistemului construit de el # DISINFO.MD
Un sondaj realizat la sfârșitul lunii octombrie indică o schimbare istorică pe scena politică ungară: partidul Tisza, condus de Péter Magyar, îl devansează pe Fidesz cu 48% la 37%. Totuși, chiar dacă Viktor Orbán ar pierde alegerile parlamentare din 2025, sistemul pe care l-a clădit în ultimii 15 ani pare proiectat să-l supraviețuiască. Vizita premierului [...] Articolul Alegerile din Ungaria ar putea pune capăt erei Orbán, dar nu și sistemului construit de el apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre” # DISINFO.MD
Deținuții din închisorile din Belarus au primit ordin să producă provizii pentru Armata rusă, de la echipament de camuflaj la sicrie și flori de plastic pentru mormintele soldaților, a dezvăluit un raport Novaya Gazeta, citat de The Times. Deși soldații din Belarus, cel mai mare aliat al Kremlinului în Europa, nu luptă în Ucraina, liderul [...] Articolul Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Răgazul dat lui Putin de Washington și Beijing. „Uneori trebuie să lași părțile să se mai lupte”. O iarnă grea, o primăvară decisivă # DISINFO.MD
Liniile frontului din Ucraina par tot mai împietrite, iar bătăliile — tot mai lipsite de perspectivă. În culisele diplomației internaționale, analiștii cred că Vladimir Putin a primit un răgaz până la primăvară pentru a-și atinge obiectivele în Donbas. După aceea, dacă nu reușește, nici Statele Unite, nici China nu vor mai avea motive să amâne [...] Articolul Răgazul dat lui Putin de Washington și Beijing. „Uneori trebuie să lași părțile să se mai lupte”. O iarnă grea, o primăvară decisivă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Situație critică în Bulgaria: Țara mai are benzină doar pentru o lună, din cauza sancțiunilor americane împotriva Lukoil # DISINFO.MD
Bulgaria mai are benzină doar pentru o lună, a avertizat marți președintele Agenției Rezervelor de Stat bulgare, pe fondul sancțiunilor americane împotriva companiei ruse Lukoil, potrivit Agerpres, care citează Reuters. Compania Lukoil deține cea mai mare rafinărie de petrol din Bulgaria și majoritatea infrastructurii sale de depozitare și conducte. Luna trecută, SUA, Marea Britanie și Franța au impus [...] Articolul Situație critică în Bulgaria: Țara mai are benzină doar pentru o lună, din cauza sancțiunilor americane împotriva Lukoil apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Mâna umflată a lui Vladimir Putin stârnește un nou val de speculații privind sănătatea președintelui rus # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a fost filmat cu o mână umflată, în timpul unei conferințe de presă recente, stârnind noi speculații cu privire la sănătatea sa, scrie New York Post. Putin, a cărui mână dreaptă a fost o sursă de zvonuri despre sănătatea sa de-a lungul anilor, a fost văzut strângându-și puternic mâna din cauza a [...] Articolul Mâna umflată a lui Vladimir Putin stârnește un nou val de speculații privind sănătatea președintelui rus apare prima dată în DISINFO.MD.
11 noiembrie 2025
11:00
Mai mulți bani la buget prin frică: Rusia triplează amenzile pentru infracțiuni economice # DISINFO.MD
Autoritățile ruse intenționează să majoreze de 1,5 până la 3 ori amenzile pentru zeci de infracțiuni economice, de la fraudă și evaziune fiscală până la activitate antreprenorială ilegală. Propunerea aparține Ministerului Justiției, iar pe 10 noiembrie comisia guvernamentală pentru activitate legislativă a aprobat modificările corespunzătoare în Codul Penal, potrivit a două surse citate de Vedomosti. [...] Articolul Mai mulți bani la buget prin frică: Rusia triplează amenzile pentru infracțiuni economice apare prima dată în DISINFO.MD.
10:50
Rusia introduce din 2026 o nouă taxă — „taxa tehnologică”, a anunțat marți serviciul de presă al Ministerului rus al Industriei și Comerțului (Minpromtorg). Această taxă va fi percepută pentru echipamentele electronice și tehnice, care pe piața rusă sunt în mare parte importate. „În prima etapă, se va aplica asupra produselor electronice finite, cum ar [...] Articolul Taxă pe tehnologie: Rusia scumpește electronicele cu o nouă povară fiscală apare prima dată în DISINFO.MD.
