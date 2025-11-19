FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Șoigu într-un cimitir

06:00

Liniile frontului din Ucraina par tot mai împietrite, iar bătăliile — tot mai lipsite de perspectivă. În culisele diplomației internaționale, analiștii cred că Vladimir Putin a primit un răgaz până la primăvară pentru a-și atinge obiectivele în Donbas. După aceea, dacă nu reușește, nici Statele Unite, nici China nu vor mai avea motive să amâne [...] Articolul Răgazul dat lui Putin de Washington și Beijing. „Uneori trebuie să lași părțile să se mai lupte”. O iarnă grea, o primăvară decisivă apare prima dată în DISINFO.MD.