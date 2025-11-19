10:20

Străinii care au semnat un contract cu Ministerul Apărării al Federației Ruse pentru a participa la ostilități nu vor mai putea fi extrădați la solicitarea altor state pentru urmărire penală sau executarea unor pedepse. O comisie guvernamentală a aprobat modificările legislative în acest sens, relatează „Vedomosti". În total, în Duma de Stat sunt pregătite trei [...]