Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de condiții complicate ale vremii
Primăria Municipiului Chișinău, 18 noiembrie 2025 15:40
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 19 noi...
• • •
Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău
Acum 5 minute
16:10
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău vin cu multe evenimente pentru locuitorii și oaspeții capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
Acum o oră
15:40
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de condiții complicate ale vremii # Primăria Municipiului Chișinău
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 19 noi...
15:20
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 21 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Vineri, 21 noiembrie 2025, ora 12:00, se convoacă ședința extraordin...
Acum 4 ore
13:30
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a decis alocarea surselor financiare necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel NAȚIONAL # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a convocat marți șed...
Acum 6 ore
11:30
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău anunță ...
10:30
Conferință municipală dedicată proiectelor educaționale civice și sustenabile # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău invită cadr...
10:20
Problema consumului și distribuirii substanțelor interzise către minori se află pe agenda de lucru a autorităților municipale # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban a declarat luni, &i...
Acum 8 ore
09:50
Acțiune de salubrizare cu participarea beneficiarilor Centrului de Tineret Botanica # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău, împreună cu beneficiar...
Acum 24 ore
16:40
Municipalitatea examinează posibilitatea amenajării unui gard de protecție în jurul imobilului fostului hotel „Național” # Primăria Municipiului Chișinău
APL Chișinău examinează posibilitatea amenajări...
Ieri
12:00
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 10 – 16 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 17 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 17 noiembrie 20...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Raport de activitate a Primăriei Municpiului Chișinău, la jumătatea celui de-al doilea mandat al Primarului General, Ion Ceban # Primăria Municipiului Chișinău
Sâmbătă, 15 noiembrie, curent, a avut loc prezentarea...
14 noiembrie 2025
16:30
Seniorii din capitală sunt invitați la o nouă ediție a spectacolelor muzicale de weekend din cadrul Proiectului „Dialog între generații” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
16:00
O delegație a Primăriei Chișinău participă la Expoziția Internațională de Turism Philoxenia 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
O delegație a Primăriei Chișinău participă, &ic...
14:40
Servicii moderne de canalizare și epurare pentru sute de gospodării, instituții publice și agenți economici din Colonița # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediu...
11:50
Suspendarea traficului rutier pe strada Serghei Lazo, sectorul Buiucani # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbă...
10:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 15 – 16 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
13 noiembrie 2025
17:50
Inaugurarea unui teren sportiv la Grădinița de copii nr. 8 din Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău a amenajat un teren sportiv mo...
15:10
Primăria Chișinău și comunitățile de tineri – împreună pentru un oraș mai curat # Primăria Municipiului Chișinău
Campania de salubrizare de toamnă, inițiată de ...
15:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță c...
15:10
Reabilitarea drumului de acces spre satul Budești, pe segmentul traseul național M5 și str. Bălțata din localitate # Primăria Municipiului Chișinău
Drumul de acces spre satul Budești, pe segmentu...
09:50
Reabilitarea carosabilului pe șos. Hâncești, pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski și Miorița # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
09:40
Eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Tineretului „VIVAT TINEREȚII” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău va organiza vineri, 14 no...
12 noiembrie 2025
16:00
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Irlandei în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
14:20
Primăria Chișinău, în parteneriat cu A.O. Centrul ...
14:20
APL Chișinău solicită impunerea de măsuri pentru a securiza clădirea fostului hotel „Național”, dar și a altor obiective care prezintă pericol pe teritoriul urbei # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a dispus ca Pretura ...
11 noiembrie 2025
16:30
27 de proiecte au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului „START-UP pentru tineri și migranți” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că 27 de proi...
14:40
Peste 9 mii de pacienți ai Centrului de Sănătate din Cricova beneficiază de servicii performante la locul de trai, după reparația capitală a clădirii instituției # Primăria Municipiului Chișinău
Peste 9000 de pacienți beneficiază în prezent de servicii...
10 noiembrie 2025
16:40
13:40
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 03 – 09 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în ...
12:40
APL Chișinău susține tinerii antreprenori care investesc și își lansează afaceri pe teritoriul capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a transmis un me...
12:40
Pregătiri pentru inaugurarea Târgului de Crăciun al capitalei 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că s...
12:40
La Chișinău s-a desfășurat Festivalul Internațional „Sentimente de toamnă”, ediția a V-ea # Primăria Municipiului Chișinău
Chișinăul a găzduit cea de-a V-a ediție a Festi...
10:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 10 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
1. Informație cu privire la desfășurarea procesului educațional în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Raportor: Andrei Pavaloi, șef-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport 2. Informație cu privire la situația din domeniul social și de sănătate la nivelul municipiului Chișinău. Raportor: Marina Buga, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială 3. Informație cu privire la conectarea instituțiilor din domeniul social și a fondului locativ din m...
9 noiembrie 2025
22:10
Tinerii sunt activi, curajoși și dornici să participe la schimbarea orașului # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a participat duminică alături de tine...
21:50
Mesajul Primarul General al municipiului Chișinău, cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un...
8 noiembrie 2025
23:30
Primăria municipiului Chișinău informează că sâmbătă in cap...
10:50
Tinerii din Chișinău se implică în acțiunile de salubrizare cu participarea comunității, lansate de municipalitate # Primăria Municipiului Chișinău
Campania de salubrizare din această toamnă cont...
7 noiembrie 2025
14:10
Dansuri în parc pentru seniori, pe 08 și 09 noiembrie 2025, în cadrul proiectului „Dialog între generații” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
11:40
Luni, 10 noiembrie 2025, ora 12:00, va continua ședința Consiliului ...
10:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 08 – 09 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
09:00
Limitarea temporară a accesului persoanelor în anumite locuri publice din capitală, pe data de 07 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe parcur...
09:00
Lucrări de modernizare în cadrul IP LT „Academician Constantin Sibirski”, din sectorul Centru # Primăria Municipiului Chișinău
Pe parcursul anului curent, IP Liceul Teoretic ...
6 noiembrie 2025
16:00
La 2 ani de activitate, Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA) a reușit performanțe în domeniu # Primăria Municipiului Chișinău
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul M...
15:50
Acțiune de plantare a arborilor pe strada Ginta Latină din sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Angajații Primăriei Chișinău și ai Î.M. &...
15:40
APL Chișinău continuă să investească în domeniul gestionării deșeurilor municipale # Primăria Municipiului Chișinău
Î.M. Regia „Autosalubritate“ ...
12:00
11:50
Peste 1400 de câini fără stăpân au fost capturați, sterilizați și îngrijiți pe parcursul anului 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
De la începutul anului 2025 și până...
11:50
Pe 07 noiembrie 2025, ora 15:00, Primăria ...
5 noiembrie 2025
17:10
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.