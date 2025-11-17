Fără taxe de cămin și cu tichete de masă: Studenții lansează o petiție publică în care sugerează un pachet alternativ de sprijin

Fără taxe de cămin și cu tichete de masă: Studenții lansează o petiție publică în care sugerează un pachet alternativ de sprijin

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md