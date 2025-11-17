Ion Muntean: Investițiile în eficiență energetică reduc facturile la energie și stimulează dezvoltarea economiei locale

MyBusiness.md, 17 noiembrie 2025 18:00

Interviu cu Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Eneregie Durabilă Dle Muntean, cât de important este subiectul eficienței energetice în…

Acum 30 minute
18:00
Ieri
11:20
Al șaselea magazin "Moldova" s-a deschis în Franța MyBusiness.md
Ce faci când îți este dor de gustul de acasă, dar te afli în străinătate? Ei bine, moldovenii, românii, dar…
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Paradox economic! Moldova vinde tone de șrot în offshore, dar cumpără furaje la preț de aur MyBusiness.md
Comerțul cu furaje al Republicii Moldova a totalizat 34 de mii de tone în luna octombrie, în valoare de 220,1…
06:40
Viața în Moldova s-a scumpit cu 10% de la începutul anului, însă rămâne mai ieftină decât în România MyBusiness.md
Scumpirile din ultimele luni au dus Republica Moldova pe locul 94 în topul mondial al costului vieții, arată datele Numbeo,…
12 noiembrie 2025
15:40
Morpheus8 - rejuvenarea profundă a pielii prin microneedling RF MyBusiness.md
Trecerea timpului lasă urme vizibile pe pielea noastră: riduri care se adâncesc, piele care devine laxă, textura neuniformă și pierderea…
11 noiembrie 2025
17:50
Concursul Național „Moldovan Hospitality Awards 2025” – va celebra excelența și inovația în industria HoReCa din Moldova MyBusiness.md
Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova (MĂR) sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, va…
10 noiembrie 2025
10:00
Barieră neașteptată în calea Moldovei spre UE MyBusiness.md
Disputele juridice actuale ale Moldovei cu investitorii ar putea pune în pericol speranțele sale de aderare la UE. Așa susține…
7 noiembrie 2025
13:10
Ultimatum pentru Lukoil. Are 10 zile să-și vândă activele de la Aeroportul Chișinău MyBusiness.md
Lukoil Moldova are 10 zile la dispoziție pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Chișinău, titrează presa locală. Mișcarea vine…
06:40
CNPF a pornit o investigație după ce o companie a anunțat lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova MyBusiness.md
  Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) s-a autosesizat și investighează lansarea unei ”criptomonede” în Republica Moldova. Investigația a fost…
6 noiembrie 2025
18:30
Republica Moldova: Sectorul agroalimentar, în deficit major. Exporturile au însumat doar 679 milioane $ MyBusiness.md
Paradoxal, dar Republica Moldova se confruntă cu un deficit serios al exporturilor agricole, în condițiile în care este recunoscută ca…
18:10
Bulgarii călătoresc cu feribotul în România pentru cumpărături în piețe și supermarketuri MyBusiness.md
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din…
31 octombrie 2025
13:40
Heisterkamp deschide un birou pentru operațiuni logistice și de analiză a datelor în Moldova MyBusiness.md
Compania olandeză Heisterkamp Transportation Solutions, unul dintre liderii europeni în transport și logistică, a anunțat extinderea operațiunilor sale în Europa…
28 octombrie 2025
18:20
Cea mai mare platformă de fotbal piratat din Italia emitea de fapt din... Republica Moldova MyBusiness.md
Alianța pentru Creativitate și Divertisment (ACE) și echipa antipiraterie a DAZN au pus capăt activității rețelei Calcio, un serviciu de…
11:30
Un brand din Republica Moldova propune dulciuri fără zahăr, gluten și lactoză MyBusiness.md
Brandul Graim din Republica Moldova a lansat o gamă de dulciuri fără zahăr rafinat, fără gluten și fără lactoză. Printre…
27 octombrie 2025
13:10
Cum să alegi dimensiunea ideală a lenjeriei de pat MyBusiness.md
Confortul casei se compune din detalii: lumină, textile, sunet și senzații tactile. Dormitorul în această mozaică este principala sursă de…
26 octombrie 2025
06:20
Carrefour părăsește România MyBusiness.md
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute…
23 octombrie 2025
13:10
Ce este EES - noul sistem de intrare/ieșire al UE și cum va funcționa acesta? MyBusiness.md
Noul sistem de intrare/ieșire (EES) al Uniunii Europene a început să funcționeze la 12 octombrie 2025. Țările UE care utilizează…
21 octombrie 2025
12:10
Câți bani se pun pe masă la nuntă în Moldova, în 2025 MyBusiness.md
Întrebarea despre câți bani să dăruiești la nuntă deseori provoacă multă bătaie de cap — nu vrei nici să pari…
12:10
Munca de model în străinătate: interviu cu o tânără care a semnat un contract pe termen lung MyBusiness.md
Mediul modei internaționale atrage tot mai multe tinere din România și Republica Moldova, dar înainte de a pleca peste hotare…
20 octombrie 2025
13:40
Șansa ta de a deveni Tânăr Ambasador European – aplică acum! MyBusiness.md
Dacă ai vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani și ești originar din una dintre cele șase țări ale…
19 octombrie 2025
11:20
Câți bani se pun pe masă la nuntă în Moldova, în 2025 MyBusiness.md
Întrebarea despre câți bani să dăruiești la nuntă deseori provoacă multă bătaie de cap — nu vrei nici să pari…
11:10
„Pașaport de aur” românesc: rezidență pentru investitori din afara UE cu 400.000 de euro MyBusiness.md
România ar putea lansa în curând un program de tip „Golden Visa”, oferind permis de ședere temporară investitorilor din afara…
