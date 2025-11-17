Iarna se apropie: În nordul Republicii Moldova ar putea cădea primii fulgi de zăpadă din acest sezon

07:20

Google continuă ritmul accelerat de dezvoltare a platformei Messages, iar una dintre cele mai cerute funcții pentru discuțiile de grup începe să devină realitate. După luni de testări interne și indicii apărute în cod, utilizatorii au început să observe implementarea unui sistem de @mențiuni, similar cu ceea ce există deja pe rețele sociale sau în […]