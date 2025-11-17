Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”

ProTV.md, 17 noiembrie 2025 14:20

Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
14:40
Alexandru Bujorean a câștigat al doilea mandat de primar al orașului Leova ProTV.md
Alexandru Bujorean a câștigat al doilea mandat de primar al orașului Leova
14:40
Când va avea loc un nou summit Putin-Trump, după anularea întâlnirii de la Budapesta. „Mai devreme decât mai târziu” ProTV.md
Când va avea loc un nou summit Putin-Trump, după anularea întâlnirii de la Budapesta. „Mai devreme decât mai târziu”
Acum 10 minute
14:30
Caz șocant în România: Un cuplu a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani și au postat imaginile pe TikTok ProTV.md
Caz șocant în România: Un cuplu a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani și au postat imaginile pe TikTok
Acum 30 minute
14:20
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna” ProTV.md
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”
Acum o oră
14:00
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate” ProTV.md
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
13:50
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va primi 100 de avioane de luptă Rafale ca parte a unui „acord istoric” - VIDEO ProTV.md
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va primi 100 de avioane de luptă Rafale ca parte a unui „acord istoric” - VIDEO
Acum 2 ore
13:40
„Act de sabotaj fără precedent în Polonia”. Premierul Tusk anunță că un dispozitiv exploziv a distrus o secțiune de cale ferată folosită și pentru transportul de arme către Ucraina ProTV.md
„Act de sabotaj fără precedent în Polonia”. Premierul Tusk anunță că un dispozitiv exploziv a distrus o secțiune de cale ferată folosită și pentru transportul de arme către Ucraina
13:40
Atenție, fals. Ministerul Apărării dezminte scrisoarea cu o ștampilă inexistentă care circulă pe rețelele de socializare - FOTO ProTV.md
Atenție, fals. Ministerul Apărării dezminte scrisoarea cu o ștampilă inexistentă care circulă pe rețelele de socializare - FOTO
13:20
Peste 40 de șoferi, prinși băuți la volan și aproape 2500 au depășit limita de viteză. Precizările poliției ProTV.md
Peste 40 de șoferi, prinși băuți la volan și aproape 2500 au depășit limita de viteză. Precizările poliției
13:20
„Legislația de mediu necesită un control și o monitorizare mult mai riguroasă." Reacția ministrului Mediului, după ce șeful IPM a fost demis din funcție ProTV.md
„Legislația de mediu necesită un control și o monitorizare mult mai riguroasă." Reacția ministrului Mediului, după ce șeful IPM a fost demis din funcție
13:10
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi - VIDEO ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi - VIDEO
13:00
Ce spune poliția despre accidentul de la Bălți în care un șofer a fost prins între fiarele mașinii, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism - FOTO ProTV.md
Ce spune poliția despre accidentul de la Bălți în care un șofer a fost prins între fiarele mașinii, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism - FOTO
13:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu efectuează o vizită în capitala europeană, la Bruxelles: Va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri. Cu cine va avea întrevederi
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.11.2025
12:50
Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți ProTV.md
Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți
12:50
Victor Agrici - numit Secretar general al Parlamentului. Igor Grosu a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție ProTV.md
Victor Agrici - numit Secretar general al Parlamentului. Igor Grosu a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție
Acum 4 ore
12:40
Accident grav la Bălți. O persoană, blocată între fiare, după ce automobilul în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Bălți. O persoană, blocată între fiare, după ce automobilul în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. Imagini de la locul impactului - VIDEO
12:40
Aproape 70 de mii de studenți învață în țara noastră. Cu ce mesaj a venit Ministerul Educației de Ziua Internațională a Studentului ProTV.md
Aproape 70 de mii de studenți învață în țara noastră. Cu ce mesaj a venit Ministerul Educației de Ziua Internațională a Studentului
12:40
Ce spune primarul comunei din Delta Dunării unde un sat a fost evacuat după un atac rusesc în apropiere ProTV.md
Ce spune primarul comunei din Delta Dunării unde un sat a fost evacuat după un atac rusesc în apropiere
12:40
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală - depistată cu diplomă falsă. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu noi percheziții - FOTO ProTV.md
O altă angajată a unui salon de frumusețe din capitală - depistată cu diplomă falsă. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu noi percheziții - FOTO
12:30
Ion Bulmaga - demis din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Ministrul Mediului mi-a spus direct că nu mă regăsesc în echipa sa" ProTV.md
Ion Bulmaga - demis din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Ministrul Mediului mi-a spus direct că nu mă regăsesc în echipa sa"
12:20
Primăria va monta un gard în jurul Hotelului Național și cere Guvernului să fie instalate camere de supraveghere și pază - VIDEO ProTV.md
Primăria va monta un gard în jurul Hotelului Național și cere Guvernului să fie instalate camere de supraveghere și pază - VIDEO
12:00
Administratorul și contabilul unei întreprinderi de la Ștefan Vodă, condamnați la ani grei de închisoare. Au prejudiciat compania cu peste un milion de lei. Schema prin care acționau ProTV.md
Administratorul și contabilul unei întreprinderi de la Ștefan Vodă, condamnați la ani grei de închisoare. Au prejudiciat compania cu peste un milion de lei. Schema prin care acționau
12:00
LIVE TEXT. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, România - evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, România - evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO
12:00
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut pe Facebook ProTV.md
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut pe Facebook
11:50
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut de Facebook ProTV.md
Ion Bulmaga pleacă din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Anunțul făcut de Facebook
11:40
În ce stare se află persoanele implicate în accidentul de la Sîngerei? O femeie - internată în secția de terapie intensivă ProTV.md
În ce stare se află persoanele implicate în accidentul de la Sîngerei? O femeie - internată în secția de terapie intensivă
11:40
Ultima oră. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, România - evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Pericol de explozie pe Dunăre. Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, România - evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană - VIDEO
11:40
Peste 7 mii de țigarete ascunse în automobilul unui moldovean, găsite de vameșii de la Sculeni - FOTO ProTV.md
Peste 7 mii de țigarete ascunse în automobilul unui moldovean, găsite de vameșii de la Sculeni - FOTO
11:30
Accident grav la Bălți. O persoană, blocată între fiare, după ce automobilul în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. Imagini de la locul impactului ProTV.md
Accident grav la Bălți. O persoană, blocată între fiare, după ce automobilul în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. Imagini de la locul impactului
11:20
Rezultate alegerilor locale noi din cele șase localități: PAS nu a obținut niciun mandat de primar ProTV.md
Rezultate alegerilor locale noi din cele șase localități: PAS nu a obținut niciun mandat de primar
11:20
Ion Muntean: Investițiile în eficiență energetică reduc facturile la energie și stimulează dezvoltarea economiei locale ProTV.md
Ion Muntean: Investițiile în eficiență energetică reduc facturile la energie și stimulează dezvoltarea economiei locale
11:10
Un turc a vrut să ajungă ilegal în Ucraina și a fost reținut la Briceni. Ce spun polițiștii de frontieră ProTV.md
Un turc a vrut să ajungă ilegal în Ucraina și a fost reținut la Briceni. Ce spun polițiștii de frontieră
11:00
Scheme cu diplome false, dosare în sistemul educațional, conturi bancare de circa 16,2 milioane de lei și sechestre de peste 5 milioane de lei. Sinteza CNA ProTV.md
Scheme cu diplome false, dosare în sistemul educațional, conturi bancare de circa 16,2 milioane de lei și sechestre de peste 5 milioane de lei. Sinteza CNA
Acum 6 ore
10:40
O femeie a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă. Ce spun pompierii ProTV.md
O femeie a ajuns la spital cu arsuri, după ce a încercat să aprindă focul în sobă. Ce spun pompierii
10:10
Volodimir Zelenski, vizită în Franța: liderul de la Kiev se afla pentru a noua oară în vizită la Macron, de la startul războiului ProTV.md
Volodimir Zelenski, vizită în Franța: liderul de la Kiev se afla pentru a noua oară în vizită la Macron, de la startul războiului
10:00
Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului ProTV.md
Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului
09:40
Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului Partid Politic „Şor”- trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului. Detaliile PA ProTV.md
Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului Partid Politic „Şor”- trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului. Detaliile PA
09:40
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor, a doua oară la rând! Alcaraz a cedat în două seturi ProTV.md
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor, a doua oară la rând! Alcaraz a cedat în două seturi
09:30
Eden este o poveste unică, un simbol al confortului modern și al calității superioare. ProTV.md
Eden este o poveste unică, un simbol al confortului modern și al calității superioare.
09:30
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții ProTV.md
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții
09:30
Italia, umilită din nou! Norvegia este a 32-a echipă calificată la Cupa Mondială ProTV.md
Italia, umilită din nou! Norvegia este a 32-a echipă calificată la Cupa Mondială
09:20
Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026 ProTV.md
Moldova și-a încheiat evoluția în preliminariile CM 2026
09:00
Grav accident la Sîngerei. O mașină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un alt automobil. Șapte persoane au ajuns la spital - FOTO ProTV.md
Grav accident la Sîngerei. O mașină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un alt automobil. Șapte persoane au ajuns la spital - FOTO
09:00
Surpriză de proporții în preliminarii! Naționala cotată la aproape 300 de milioane de euro e OUT - VIDEO ProTV.md
Surpriză de proporții în preliminarii! Naționala cotată la aproape 300 de milioane de euro e OUT - VIDEO
08:50
Nou atac cu drone în Ucraina, lângă granița cu România. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea ProTV.md
Nou atac cu drone în Ucraina, lângă granița cu România. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea
Acum 8 ore
08:40
Alexandru Bujorean a câștigat al doilea mandat de primar al orașului Leova - VIDEO ProTV.md
Alexandru Bujorean a câștigat al doilea mandat de primar al orașului Leova - VIDEO
08:30
Grav accident la Sîngerei. O mașină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un alt automobil. Imagini de la locul impactului - FOTO ProTV.md
Grav accident la Sîngerei. O mașină - făcută zob, după ce s-a lovit cu un alt automobil. Imagini de la locul impactului - FOTO
08:10
Început de săptămână cu maxime de până la 17 grade în sudul țării. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Început de săptămână cu maxime de până la 17 grade în sudul țării. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 17 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 17 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.