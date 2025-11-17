Trei ani de muncă forțată pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției

05:30

Jurnaliștii de la mai multe publicații europene au descoperit cât de ușor pot fi spionați înalți oficiali ai UE folosind istoricul de locație obținut comercial și vândut de brokeri de date, în ciuda faptului că țările europene au unele dintre cele mai stricte legi privind protecția datelor din lume. O coaliție de reporteri de la [...] Articolul Datele de localizare ale oficialilor UE, scoase la vânzare pe internet. Comisia Europeană e în alertă după o nouă breșă de securitate apare prima dată în DISINFO.MD.