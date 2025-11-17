Ziua Internațională a Baklavalei: Tradiție, gust și rafinament turcesc

13:10

După tragedia de la Hotelul Național, primarul capitalei, Ion Ceban, a dispus crearea unui grup de lucru, condus de un viceprimar și responsabili ai preturii, care să se deplaseze la fața locului pentru a evalua lucrările necesare montării unui gard de protecție în jurul clădirii. Cheltuielile, afirmă edilul, vor fi ulterior transmise proprietarilor, întrucât imobilul este proprietate privată. „Subiectul a fost foarte mult politizat, dar nimeni nu face nimic. Vom cere Guvernului să asigure pază de stat și instalarea camerelor de supraveghere”, a menționat Ceban la ședința Primăriei.