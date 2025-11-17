Ziua Internațională a Baklavalei: Tradiție, gust și rafinament turcesc
UNIMEDIA, 17 noiembrie 2025 14:20
Pe 17 noiembrie este sărbătorită Ziua Internațională a Baklavalei, prilej cu care iubitorii de deserturi din întreaga lume pot celebra și degusta faimosul desert turcesc. Renumită pentru crusta sa aurie și siropul delicat, baklavaua oferă un gust persistent care încântă papilele gustative și transcende granițele culturale.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
14:30
Orange lansează un serviciu inovator de protecție online, care te apără de malware, phishing, viruși sau alte site-uri malițioase, atunci când navighezi pe net în rețeaua Orange.
Acum 30 minute
14:20
Pe 17 noiembrie este sărbătorită Ziua Internațională a Baklavalei, prilej cu care iubitorii de deserturi din întreaga lume pot celebra și degusta faimosul desert turcesc. Renumită pentru crusta sa aurie și siropul delicat, baklavaua oferă un gust persistent care încântă papilele gustative și transcende granițele culturale.
14:20
Certificat de viață pentru moldovenii cu cetățenie română: Cine are nevoie de el și cum se obține # UNIMEDIA
Certificatul de viață este un document oficial, esențial mai ales pentru cetățenii români care locuiesc sau care desfășoară activități în străinătate și care beneficiază de pensii, indemnizații sau alte drepturi sociale din România. Pentru cetățenii din diaspora acest act reprezintă o condiție obligatorie pentru menținerea drepturilor financiare primite din sistemul public de pensii sau din alte instituții ale statului, scrie presa locală.
Acum o oră
14:00
(video) „Elevii știu unde, cum și ce droguri pot cumpăra”. Ceban: Situația a scăpat de sub control. Cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe viața copiilor noștri? # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă cu privire la „problema consumului de droguri” în rândul tinerilor, în special în zonele din apropierea instituțiilor de învățământ. Edilul susține că situația a scăpat de sub control și cere autorităților modificarea legislației penale, cu pedepse mai dure. „Al cui este interesul și cine îi „crîșuiește” pe cei care fac „business” pe sănătatea și viața copiilor noștri?!”, se întreabă edilul.
13:50
(video) Haos într-un avion ce zbura din Polonia spre Anglia. Un bărbat beat s-a luat la bătaie cu alți pasageri: „Ceilalți încercau să-l calmeze, dar fără succes” # UNIMEDIA
Un pasager aflat în stare de ebrietate a provocat panică într-un zbor Ryanair de la Cracovia (Polonia) la Bristol (Anglia). Pilotul a fost nevoit să amâne aterizarea, iar poliția a intervenit pentru a-l evacua pe bărbat după aterizare, scrie adevarul.ro.
13:40
(video) Fadei Nagacevschi, despre cazurile „Inima Moldovei” și Maria Acbaș: Într-un caz se acționează așa cum e favorabil PAS-ului - duble standarde # UNIMEDIA
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, afirmă că autoritățile aplică duble standarde, atunci când tratează diferit cazuri similare. El a vorbit, la „7 zile” de la Cinema 1, despre situația Mariei Acbaș, pe contul firmei căreia au intrat 20 000 de dolari din partea lui Ilan Șor, dar și despre cea a Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din alegeri pe motiv de suspiciune de finanțare ilegală.
Acum 2 ore
13:30
Sprijinul financiar pentru Ucraina „ucide” Uniunea Europeană și e „pur și simplu o nebunie”: Viktor Orban susține că Rusia va câștiga războiul # UNIMEDIA
„Am cheltuit deja 185 de miliarde de euro și intenția noastră este să cheltuim și mai mult”, a spus premierul maghiar Viktor Orbán, într-un interviu acordat editorului publicației Politico, relatează hotnews.ro.
13:20
Crima care a șocat Moscova: O mamă și-ar fi ucis copilul, l-a dezmembrat și l-a aruncat într-un râu. Femeia ar fi suferit de dereglări mentale # UNIMEDIA
Descoperire terifiantă în orașul Balashikha, lângă Moscova. Capul unui copil, învelit într-o pungă, a fost găsit de muncitori într-un lac. Potrivit presei ruse, în urma perchezițiilor efectuate în casa părinților, corpul decapitat al copilului a fost găsit la balcon. Mama micuțului ar fi suferit de deraglări mentale, iar vecinii spun că deseori auzeau țipete venind din apartamentul lor.
13:20
Percheziții într-un salon de frumusețe din capitală, în dosarul cu diplome false în domeniul chirurgiei estetice: O angajată, luată pe sus de ofițerii CNA # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție anunță că a desfășurat noi percheziții, astăzi, în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O angajată a unui salon din capitală a fost depistată cu diplomă falsă, iar la moment, au loc acțiuni de urmărire penală.
13:10
(video) Nagacevschi, despre dosarul Plahotniuc: Nu cumva unii judecători se grăbesc în examinarea cauzei pentru a fi promovați?! # UNIMEDIA
„Prin viteza cu care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, PAS încearcă să-și spele imaginea șifonată în lupta contra corupției și să furnizeze informații eronate partenerilor europeni”. Afirmația aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că termenul „extrem de limitat” oferit apărării pentru examinarea dosarului, în condițiile în care procurorii au investigat 11 ani cauza, ridică semne mari de întrebare.
13:10
(video) Ceban anunță că Primăria va monta un gard în jurul Hotelului Național, după tragedia cu fetița de 13 ani: Cerem Guvernului pază și să fie instalate camere de supraveghere # UNIMEDIA
După tragedia de la Hotelul Național, primarul capitalei, Ion Ceban, a dispus crearea unui grup de lucru, condus de un viceprimar și responsabili ai preturii, care să se deplaseze la fața locului pentru a evalua lucrările necesare montării unui gard de protecție în jurul clădirii. Cheltuielile, afirmă edilul, vor fi ulterior transmise proprietarilor, întrucât imobilul este proprietate privată. „Subiectul a fost foarte mult politizat, dar nimeni nu face nimic. Vom cere Guvernului să asigure pază de stat și instalarea camerelor de supraveghere”, a menționat Ceban la ședința Primăriei.
13:10
(video) Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întâmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii ”Vocile Puterii”, de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii.
13:00
„S-au risipit chiar și filtrele Maiei Sandu.” Olesea Stamate, după ce PAS a pierdut trei Primării la localele noi: „Cetățenii nu mai votează sigla de partid” # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS Olesea Stamate, critică dur partidul de la guvernare, după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele alegerilor noi desfășurate în șase localități din Republica Moldova. „Demult s-au risipit filtrele PAS, chiar și cele ale doamnei președintă. Oamenii profesioniști și integri sunt dați la o parte, fiind înlocuiți în mare parte cu oameni comozi (cele câteva excepții încă prezente pe ici pe colo doar confirmă regula)”, comentează Stamate, într-o postare pe Facebook.
12:40
(video) Ședința Primăriei, la Pretura Botanica: Peste 600 de cazuri de infecții respiratorii, înregistrate luna trecută. Cetățenii sunt îndemnați să se vaccineze # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a convocat astăzi, 17 noiembrie 2025, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi au figurat opt subiecte.
Acum 4 ore
12:40
Liderul teritorial din Briceni al Partidului Șor, trimis pe banca acuzaților: Ar fi acceptat aproape 2 mil. lei pentru finanțarea ilegală a formațiunii # UNIMEDIA
Președintele oficiului teritorial Briceni al unui partidului politic, investigat de CNA și PA, a fost trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii, anunță Centrul Național Anticorupție.
12:30
Scumpiri fără oprire la carburanți: Motorina se apropie de 21 lei per litru, mâine. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, valabile pentru mâine, 18 noiembrie. Astfel, mâine șoferii vor fi nevoiți să achite cu 7 bani mai mult pentru un litru de motorină și cu 5 bani mai scump pentru unul de benzină.
12:20
(video) Șefa Agenției pentru Atragerea Investițiilor, despre „cea mai mare realizare”, în doi ani de mandat: Am crescut de la 8 la 30 numărul de angajați # UNIMEDIA
Cea mai importantă realizare a Nataliei Bejan în doi ani de mandat la conducerea Agenției pentru Atragerea Investițiilor este „creșterea echipei de la 8 la 30 de persoane”. Declarația a fost făcută chiar de șefa instituției, la podcastul ZdCe.
12:10
Ultima oră! Ion Bulmaga, dat afară de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în echipa actualului ministru” # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a anunțat că va fi eliberat din funcție pe 26 noiembrie 2025, după o discuție avută cu actualul ministru al Mediului, care i-ar fi comunicat că „nu se va regăsi în echipa sa”.
12:10
Victoriabank dă startul celei de-a șaptea ediții a campaniei promoționale Bank Friday, care se va desfășura între 17 și 23 noiembrie. În această săptămână specială, te răsfățăm cu cele mai tari oferte din banking! Ai reduceri și condiții speciale la produsele de top de la Victoriabank.
11:50
(video) Tragedie în fața Gării Feroviare: Un bărbat a decedat, după ce s-a prăbușit inconștient pe trotuar # UNIMEDIA
Un bărbat a fost găsit inconștient pe strada Piața Gării din capitală, ieri, 16 noiembrie. Acesta a fost declarat mort la fața locului, după ce un un echipaj de medici nu i-a mai putut salva viața.
11:50
(foto) Accident grav la Bălți: Un șofer, scos de salvatori dintre fiare, după ce a intrat cu mașina într-un microbuz # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe centura de ocolire a municipiului Bălți. Potrivit informțiilor, un șofer a fost scos de salvatori dintre fiare, după ce Volkswagenul cu care se deplasa s-a lovit violent cu un microbuz.
11:40
Administratorul unei firme din Ștefan Vodă și contabila-șefă, trimiși după gratii pentru delapidare de peste 1 mil. lei: Ce schemă au pus la cale # UNIMEDIA
Administratorul unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă și contabilul-șef au fost condamnați la 11 și, resptectiv, 10 ani de pușcărie, pentru delapidare de peste 1 milion de lei, anunță Procuratura Generală.
11:40
(video) „Doamne ferește, ce s-a întâmplat aici?” Un bărbat a murit în Piața Gării. Medicii nu i-au mai putut salva viața # UNIMEDIA
Un bărbat a fost găsit inconștient pe strada Piața Gării din capitală, ieri, 16 noiembrie. Acesta a fost declarat mort la fața locului, după ce un un echipaj de medici nu i-a mai putut salva viața.
11:40
(video) Nu e un banc: O mireasă, scoasă cu excavatorul din casă, în ziua nunții. Imaginile au devenit virale # UNIMEDIA
Inventiv din fire, românul face ce face și reușește să transforme aproape orice eveniment într-o întâmplare virală. O tradiție respectată cu sfințenie de viitorii miri a fost reinventată de un cuplu din Argeș. Mireasa a fost scoasă din casă cu un excavator, iar imaginile au făcut înconjurul internetului, scrie Can Can.
11:40
(video) O localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone: O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre # UNIMEDIA
Autorităţile locale tulcene au decis luni evacuarea localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită noaptea trecută de o dronă rusească și a luat foc, pe malul ucrainean al Dunării, scrie presa română.
11:20
(foto) Descoperire macabră pe un șantier, la Tiraspol: Muncitorii au dat de un mormânt cu rămășițe umane a circa 50 de persoane # UNIMEDIA
La unul dintre șantierele din Tiraspol, muncitorii au descoperit rămășițe umane în timpul săpăturilor pentru fundația unei clădiri. Primele estimări indică că ar putea fi vorba despre peste 50 de persoane.
11:10
Administratorul unei firme din Ștefan Vodă și contabila-șef, trimiși după gratii pentru delapidare de peste 1 mil. lei: Ce schemă au pus la cale # UNIMEDIA
Administratorul unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă și contabilul-șef au fost condamnați la 11 și, resptectiv, 10 ani de pușcărie, pentru delapidare de peste 1 milion de lei, anunță Procuratura Generală.
11:00
(live) Primăria, în ședință: Peste 600 de cazuri de infecții respiratorii, înregistrate luna trecută. Cetățenii sunt îndemnați să se vaccineze # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, convoacă astăzi, 17 noiembrie 2025, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi figurează opt subiecte.
10:50
(video) Novac: Oameni în epoleți de la INI și din inspectoratele de Poliție au investit la greu în TUX. Toți știau cine stă în spatele piramidei # UNIMEDIA
Deputatul PSRM Grigore Novac susține că în piramida TUX, care a lăsat zeci de moldoveni cu buzunarele goale, au investit și mulți oameni ai legii. „Sunt și din Inspectoratul Național de Investigații, de prin comisariatele de poliție, oameni în epoleți, care au investit la greu, doar ca sună absurd ca un polițist să depună plângere la poliție că a fost tras pe sfoară urmare a acestei scheme infracționale”, a precizat parlamentarul la emisiunea „În profunzime” de la protv.
10:40
Apple va lansa anul viitor primul său iPhone pliabil, potrivit unui articol publicat de Bloomberg. Noul model, aflat deocamdată în dezvoltare, este menționat sub numele de „iPhone Fold” și va marca intrarea companiei pe piața telefoanelor cu ecran flexibil, informează observatornews.ro.
Acum 6 ore
10:20
(live) Primăria, în ședință, cu agendă plină. Ceban: Problema consumului de droguri nu mai poate fi tratată cu ochii închiși # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, convoacă astăzi, 17 noiembrie 2025, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi figurează opt subiecte.
10:20
A vrut să aprindă focul în sobă cu benzină, dar a aruncat în aer casa: O femeie din Ocnița, spitalizată cu arsuri grave, după o explozie în locuință # UNIMEDIA
O femeie de 57 de ani a suferit arsuri grave în urma unei explozii produse în gospodăria sa din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid inflamabil. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 16 noiembrie.
10:10
(foto) Impact teribil la Sîngerei: Șapte persoane, printre care doi copii, transportate la spital după ce o mașină a fost lovită lateral de o Skoda # UNIMEDIA
Șapte persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital după un accident grav produs la Sîngerei. Potrivit poliției, impactul a avut loc pe data de 16 noiembrie, în timp ce o Skoda a ieșit pe un drum cu prioritate, fără a ceda trecerea.
10:10
(live) Primăria, în ședință, cu agendă plină: Conectarea la căldură, livrată centralizat în blocuri locative, printre subiecte # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, convoacă astăzi, 17 noiembrie 2025, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi figurează opt subiecte.
10:00
PAS pierde trei Primării în alegerile locale noi: Alexandru Bujoreanu câștigă detașat la Leova, iar Alexandru Cojocari - în Ustia. PSRM obține două victorii # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publice rezultatele preliminare la alegerile locale noi desfășurate în șase localități din Republica Moldova.
10:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează extinderea măsurii și pentru țările care au relații economice cu Iranul, potrivit Kyiv Post, citat de digi24.ro.
09:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea în Moldova se va menține predominant înnorată pe parcursul zilei de astăzi, fără precipitații semnificative și cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.
09:40
Impact teribil la Sîngerei: Șapte persoane, printre care doi copii, transportate la spital după ce o mașină a fost lovită lateral de o Skoda # UNIMEDIA
Șapte persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital după un accident grav produs la Sîngerei. Potrivit poliției, impactul a avut loc pe data de 16 noiembrie, în timp ce o Skoda a ieșit pe un drum cu prioritate, fără a ceda trecerea.
09:20
Atac rusesc cu rachete asupra unui oraș din estul Ucrainei: Trei persoane au murit, iar alte zece sunt rănite # UNIMEDIA
Atacurile rusești au ucis peste noapte cel puțin trei persoane într-un orășel din regiunea ucraineană Harkov (est) în cursul nopții, au anunțat luni dimineață autoritățile locale, potrivit hotnews.ro.
09:10
Pe 17 noiembrie, evenimentele istorice variază de la fondarea unei academii navale la începutul unei revoluții.
09:10
Moldova încheie preliminariile CM 2026 cu o înfrângere în fața Israelului: Ce scor au făcut # UNIMEDIA
Naționala Moldovei și-a încheiat evoluția în preliminariile Campionatului Mondial 2026 după ce a fost învinsă de Israel, cu scorul de 4–1, într-un meci disputat pe stadionul „Zimbru” din Chișinău.
08:50
(foto) Student la business, fotbalist de performanță și model. Gheorghe Cavcaliuc își felicită fiul mai mic, Bogdan, care a împlinit 16 ani: „Tata te iubește necondiționat” # UNIMEDIA
Fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, și-a felicitat public fiul, Bogdan, cu ocazia împlinirii vârstei de 16 ani, printr-un mesaj emoționant în care subliniază atât rezultatele academice și sportive ale adolescentului, cât și calitățile sale personale. „Mă bucur enorm, că prin tine văd o bucățică mică din mine. Dar tu le îmblânzești cu o generozitate rară, care mă face să cred că vei deveni mai bun, mai puternic și cu succese culminante”, a scris liderul PACE.
Acum 8 ore
08:40
Capricornii se confruntă cu confuzii neașteptate, iar Gemenii sunt predispuși la cheltuieli: Află ce-ți prezic astrele astăzi # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de introspecție și decizii importante pentru multe semne zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă prin energie creativă și dorința de echilibru. Ce secrete vă pot dezvălui horoscoapele zilnice despre calea voastră? Descoperiți cum să navigați prin provocările zilei cu înțelepciunea stelelor.
08:20
Energia electrică s-ar putea scumpi cu peste 16%, în noul an: Și prețul la apă caldă ar putea crește simțitor # UNIMEDIA
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate, scrie mold-street.com.
08:10
Organizația neguvernamentală de mediu Greenpeace a declarat, duminică, că Franța trimite uraniu reprocesat pentru tratare în Rusia, astfel încât să poată fi reutilizat, în ciuda războiului dezlănțuit de Kremlin împotriva Ucrainei, transmite AFP, potrivit hotnews.ro.
08:00
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Iranul încearcă să provoace ploaia: A însămânțat norii, în speranța că va scăpa de cea mai gravă secetă din ultimii 50 de ani # UNIMEDIA
Autoritățile din Iran au însămânțat norii cu substanțe chimice pentru a provoca ploaia, în încercarea de a combate cea mai gravă secetă din țară din ultimele decenii, relatează BBC, potrivit digi24.ro.
07:30
(video) Papa Leon, întâlnire fără precedent cu staruri de la Hollywood: Monica Bellucci și Cate Blanchett, printre invitați # UNIMEDIA
Papa Leon a avut o audiență cu staruri de la Hollywood, îndemnând actori și regizori, inclusiv pe Cate Blanchett, Viggo Mortensen și Monica Bellucci, să își continue activitatea ca „pelerini ai imaginației”, ajutând la „aducerea speranței”, scrie adevarul.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea în Moldova se va menține predominant înnorată pe parcursul zilei de astăzi, fără precipitații semnificative și cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.
07:10
„Este ceva straniu când Casa Albă tace”: Rusia critică lipsa de reacție a SUA la scandalul de corupție din Ucraina # UNIMEDIA
Emisarul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, și-a exprimat duminică surprinderea față de lipsa de reacție a Statelor Unite cu privire la scandalul de corupție din Ucraina, ce-l are ca principal protagonist pe unul dintre apropiații președintelui Volodimir Zelenski, relatează agenția EFE, citată de presa română.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.