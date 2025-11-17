Cărțile, alegerea preferată a tinerilor în 2025: peste 70% dintre voucherele culturale folosite pentru lectură
Moldpres, 17 noiembrie 2025 13:20
Cărțile au fost cele mai populare achiziții realizate de tineri în cadrul Programului „Voucher Cultural”, reprezentând în medie peste 70% din total. Printre titlurile preferate de tineri se numără manualele școlare, literatura fantasy pentru ad...
Acum 30 minute
13:20
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu anunță trei mesaje ferme pentru vizita la Bruxelles: „Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că merge cu echipa în vizită la Bruxelles cu trei mesaje clare: Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă, avem un plan clar de asigurare a unei creșteri economice durabile și devenim, pr...
13:20
Cărțile, alegerea preferată a tinerilor în 2025: peste 70% dintre voucherele culturale folosite pentru lectură # Moldpres
Cărțile au fost cele mai populare achiziții realizate de tineri în cadrul Programului „Voucher Cultural”, reprezentând în medie peste 70% din total. Printre titlurile preferate de tineri se numără manualele școlare, literatura fantasy pentru ad...
13:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău au depistat încă o angajata unui salon de frumusețe din capitală cu diplomă falsă. Potrivit CNA, luni au fost desfășurate mai multe percheziții, atât în salonul...
Acum o oră
12:50
Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind lui Victor Agrici în funcția de ecretar genera la Legislativului. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat colectivului, transmite MOLDPRES.„Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoi...
Acum 2 ore
12:20
Pericol de explozie în județul Tulcea în urma bombardamentelor rusești. Localnicii dintr-un sat evacuați de urgență din cauza unei nave cu GPL în flăcări # Moldpres
Autorităţile române au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail. Persoanele şi ani...
11:50
Tineri specialiști în domeniul medical, repartizați în câmpul muncii. Aceștia vor activa în instituții cu necesitate acută de medici # Moldpres
Un număr de 159 de absolvenții ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” sunt repartizați pentru plasarea în câmpul muncii, aceștia urmând să activeze în instituții cu necesitate acută de cadre medicale....
11:50
Salvatorii din nordul țării au fost alertați în dimineața de luni, 17 noiembrie, despre producerea unui accident de circulație pe centura de ocolire a municipiului Bălți. În urma impactului, o pesoană a rămas blocată, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspecto...
11:40
Republica Moldova intensifică eforturile de combatere a violenței sexuale: un grup de experți din SUA, în vizită la Centrul de Justiție Familială al Poliției # Moldpres
Intensificarea eforturilor de prevenire și combatere a violenței sexuale a fost discutată în cadrul vizitei unui grup de experți din Statele Unite ale Americii la Centrul de Justiție Familială al Poliției, informează MOLDPRES.Pe parcursul întâlnirilo...
Acum 4 ore
11:30
Noi licitații pentru acordarea statutului de producător eligibil mare pentru proiecte eoliene: depunerea ofertelor este estimată pentru martie 2026 # Moldpres
Ministerul Energiei a desfășurat primele consultări publice pe marginea documentației de licitație referitoare la acordarea statutului de producător eligibil mare pentru proiectele de energie eoliană integrate cu sisteme de stocare. Conform calendarului, depunerea ofertelo...
11:20
Serviciul Vamal a încasat săptămâna trecută la bugetul de stat peste 789,3 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Astfel, în perioada 10 - 16 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depăș...
11:00
Administratorul și contabila-șefă ai unei întreprinderi din raionul Ștefan Vodă au fost condamnați la 11 și, respectiv 10 ani de pușcărie pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe, transmite M...
10:50
Explozie într-o locuință din raionul Ocnița. O femeie a ajuns la spital cu arsuri pe față după ce a aprins focul cu un lichid inflamabil # Moldpres
O explozie s-a produs duminică în satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce o femeie a aprins focul în sobă cu un lichid inflamabi. În urma exploziei, proprietara locuinței a ajuns la spital cu arsuri de gradul II și III în regiunea feței, transm...
10:20
Republica Moldova va implementa un sistem informațional destinat digitalizării circuitului medicamentelor de uz veterinar # Moldpres
Republica Moldova va institui un sistem informațional necesar pentru asigurarea trasabilității medicamentelor de uz veterinar de la import/fabricație, distribuție angro, până la utilizarea acestora la animale, în ferme și cabinete veterinare. Procesul de elabor...
10:20
Președintele organizației teritoriale Briceni a Partidului „Şor” a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de acceptarea prin complicitate a finanțării partidului din surse ilicite, în valoare de peste 1,8 milioane de lei, transmite...
10:00
Șase persoane, printre care doi copii de 4 ani și 1 an, au fost rănite, duminică, în urma unui grav accident rutier, produs lângă satul Cubolta, raionul Sîngerei. Vinovat s-ar face un șofer care nu a cedat trecerea, transmite MOLDPRES.Contactată de ag...
09:40
Premierul Alexandru Munteanu își începe vizita de două zile la Bruxelles. În cadrul acesteia. șeful Guvernului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, va participa la Forumul privind extinderea europeană și va susține un discurs în...
09:40
CNAM a transferat în avans peste 960 de milioane de lei pentru servicii medicale oferite populației în noiembrie # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans circa 960 de milioane de lei pentru serviciile medicale ce urmează să fie oferite populației în luna noiembrie, informează MOLDPRES.Din suma totală, circa de 910 de milioane au...
Acum 6 ore
08:50
Ucraina // Forțele rusești au atacat regiunea Harkov: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv copii # Moldpres
Trei peroane și-au pierdut viața și numeroși civili au fost răniți în urma unui atac cu rachete lansat de forțele ruse asupra orașului Balakleia, în regiunea Harkov, în noaptea de 17 noiembrie. Printre victime se află și copii, iar mai multe blocuri de...
08:50
Dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și are o cotație oficială de 16 lei și 89 de bani, transmite MOLDPRES. Moneda unică europeană își menține prețul de 19 lei și 63 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). L...
Acum 12 ore
01:10
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales primarii din primul tur al alegerilor noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, transmite MOLDPRES.Ion Bordan, candida...
Acum 24 ore
00:20
Alexandru Bujorean, candidat din partea Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului Leova. LOC va deține și majoritate în consiliul local. Duminică, 16 noiembrie, la Leova au avut loc alegeri noi pentr...
16 noiembrie 2025
23:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a Premierului va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Con...
21:40
Secțiile de vot s-au închis. Peste 8 800 de cetățeni au participat la alegerile locale noi # Moldpres
Procesul de vot în cele șase localități, unde astăzi au avut loc alegeri locale noi, s-a încheiat. Secțiile de votare s-au închis la ora 21:00, transmite MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la închiderea celor 21 de secții de votare l...
18:50
Până la ora 18:00, circa 8 400 de cetățeni au votat la alegerile organizate în șase localități ale țării # Moldpres
Până la ora 18:00, circa 8 400 de cetățeni, ceea ce reprezintă 37,21 la sută din alegători, s-au prezentat la urnele de vot în cadrul alegerilor locale noi, desfășurate în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electoral...
18:30
Ucraina a încheiat cu Grecia au Acord pentru a achiziționa gaz american livrat prin coridorul vertical # Moldpres
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un Acord pentru livrarea gazelor naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026. Înțelegerea are menirea să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia...
18:00
FOTO // Campania națională de împădurire „Toamna 2025”. Șase hectare de salcie au fost plantate pe malul Prutului # Moldpres
Șase hectare de salcie au fost plantate duminică, 16 noiembrie, pe malul Prutului la Câșlița-Prut, raionul Cahul. Acțiunea face parte din campania națională de împădurire „Toamna 2025”, comunică MOLDPRES.Măsura a fost desfășurată cu spriji...
15:30
Alegeri locale noi. Circa 30% din alegători s-au prezentat la urnele de vot până la ora 15:00 # Moldpres
Până la 15:00, circa 30% din alegători s-au prezentat la urnele de vot în cadrul alegerilor locale noi, desfășurate astăzi în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la vot au participat, în total,...
14:30
60 de persoane, inclusiv 34 de minori, au avut de suferit în urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Recomandările IGSU # Moldpres
Anul trecut, circa 70 de persoane, printre care 28 de copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma nerespectării regulilor de exploatare a surselor de încălzit. Totodată, de la începutul anului curent,...
Ieri
12:40
Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni și-au exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale noi # Moldpres
Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni sau 19,19% din alegători și-au exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale noi organizate în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi sunt...
12:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reînnoit sâmbătă apelul la partenerii țării sale de a trimite mai multe sisteme de apărare aeriană. Solicitarea este făcută a doua zi după atacul nocturn al Rusiei, care s-a soldat cu șapte morți la Kiev, inf...
11:10
În sectoarele capitalei sunt organizate astăzi iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi cetățenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.Astfel, în sectorul Botanica, pe...
10:30
FOTO // Reprezentanții USMF „Nicolae Testemiţanu”, apreciați cu distincții din partea Academiei de Științe a Moldovei # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu” a fost menționată cu Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), în semn de apreciere pentru promovarea excelenței în educație și cercetare î...
09:40
Alegeri locale noi. Circa 850 de cetățeni s-au prezentat la urnele de vot până la ora 9:00 # Moldpres
Procesul de votare în cele șase localități din țară, unde astăzi au loc alegeri locale noi, se desfășoară în regim normal. Până la ora 09:00, 849 de cetățeni sau 3,76% din alegători s-au prezentat la urnele de vot, informează MOLDPRES.Potrivit ...
09:20
Peste 130 de șoferi, sancționați zilnic pentru exploatarea automobilului fără inspecția tehnică și polița RCA. Amenzile aplicate de polițiști # Moldpres
Circa 40 de mii de conducători auto au fost depistați și sancționați, în primele 10 luni ale anului, pentru deplasarea fără a deține inspecția tehnică periodică și exploatarea automobilului fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA...
08:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea la Bruxelles o întâlnire cu diaspora moldovenească # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea la Bruxelles o întâlnire cu cetățenii moldoveni din diasporă. Evenimentul se va desfășura marți, 18 noiembrie curent, atunci când premierul va efectua o vizită la Bruxelles, transmite MOLDPRES.„Dragi p...
08:10
În șase localități din țară se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, comunică MOLDPRES.Ale...
15 noiembrie 2025
20:30
Cel puțin o persoană a murit sâmbătă, 15 noiembrie, la Albufeira, un oraș turistic din sudul Portugaliei, din cauza vânturilor violente din regiunea Algarve, aflată sub alertă portocalie în contextul furtunii Claudia, care afectează țara de câteva...
19:20
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi pă...
18:50
FOTO // Peste 1 000 de voluntari au participat la campania de plantare de la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Angajații din Guvern și ministere, ambasadori, sătenii din Mihailovca, localnicii din Cimișlia și alți voluntari au plantat astăzi 110 mii de puieți pe o suprafață totală de 27 de hectare. Acțiunea a marcat începutul Campaniei naționale de împădurire &bd...
17:00
FOTO // Soții Sergiu și Veronica Secaș au inițiat o afacere la Slobozia Mare, cu sprijinul UE. Igor Grosu: „Sudul Moldovei se dezvoltă datorită antreprenorilor noștri curajoși” # Moldpres
Soții Sergiu și Veronica Secaș sunt o familie de antreprenori care prin munca lor contribuie la dezvoltarea localității sale. În 2019, aceștia au deschis la Slobozia Mare, raionul Cahul, o sală de festivități, inclusiv cu ajutorul unui grant oferit de Uniunea Europ...
16:30
ANOFM îndeamnă angajatorii să declare locurile de muncă vacante, inclusiv cele pentru persoanele cu dizabilități # Moldpres
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) îndeamnă angajatorii să declare locurile de muncă vacante, inclusiv cele pentru persoanele cu dizabilități, transmite MOLDPRES.Astfel, agenții economici pot anunța subdiviziunile teritoriale pentru oc...
15:20
VIDEO // Speakerul Igor Grosu a participat la campania națională de împădurire: „Peste ani, să ne bucurăm de o țară mai verde, cu păduri și aer curat” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat astăzi la Campania națională de împădurire „Toamna 2025”. Oficialul a plantat puieți la Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, comunică MOLDPRES.Speakerul a participat la acțiune alăt...
15:00
GALERIE FOTO // Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început oficial la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați 27 de hectare de pădure nouă. În paralel, vor avea loc acțiuni de plantare ...
14:20
VIDEO // Ruta Gastronomică Moldova–România: Drumul care unește două țări prin gust și tradiție # Moldpres
Reprezentanții pensiunilor turistice din Republica Moldova și România au lansat Ruta Gastronomică Transfrontalieră, un traseu de aproape 2500 km care unește patrimoniul culinar și tradițiile celor două state. Ruta propune un tur amplu al gusturilor, identității ș...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
În timpul traversării frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare corect montate # Moldpres
În timpul traversării frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare corect montate. Precizările au fost făcute de Poliția de Frontieră pentru a asigura traversarea eficientă a frontierei de stat, comunică MOLDPRES.Confor...
13:00
SUA au prelungit scutirea de sancțiuni impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători # Moldpres
Administrația Trump a prelungit scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale Lukoil, pe măsură ce intensifică colaborarea cu guvernele străine și potențialii cumpărători în legătură cu activele internaționale ale companiei petroliere ruse, scrie Bloomberg...
12:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit un lot de echipamente moderne achiziționate cu sprijinul Guvernului Germaniei. Odată cu livrarea bunurilor, polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale, pentru a asigura utiliz...
11:20
UE va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026 # Moldpres
Uniunea Europeană va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pent...
10:40
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii, informează MOLDPRES.Potrivit instituției, este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pent...
10:20
VIDEO // La Mihailovca, Cimișlia, s-a dat start campaniei naționale de împădurire. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Vă așteptăm la plantare aici și în toată țara” # Moldpres
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început în această dimineață la Mihailovca, Cimișlia. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a invitat cetățenii din întreaga țară să participe la acțiunile de plantare a puieților, i...
