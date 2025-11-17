PLDM acuză PAS de manipulare electorală: ”Cetățenilor li s-a prezentat o componență parlamentară de fațadă, destrămată imediat după alegeri”

09:50

Protestele antiguvernamentale din Mexico City au degenerat, sâmbătă, în confruntări puternice între manifestanți și forțele de ordine, soldate cu cel puțin 120 de răniți, dintre care 100 sunt polițiști, au anunțat autoritățile. Mii de persoane au ieșit în stradă pentru a denunța valul de crime violente din țară și pentru a critica politica de securitate […] Articolul VIDEO | Ciocniri violente la protestele din Mexico City: peste 120 de răniți și 20 de arestări apare prima dată în SafeNews.