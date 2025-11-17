PLDM acuză PAS de manipulare electorală: ”Cetățenilor li s-a prezentat o componență parlamentară de fațadă, destrămată imediat după alegeri”
SafeNews, 17 noiembrie 2025 13:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a publicat o declarație prin care acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de „excrocherie electorală", afirmând că formațiunea de guvernământ ar fi utilizat persoane publice cunoscute pe lista pentru alegerile parlamentare, care ulterior și-ar fi depus mandatele, permițând revenirea deputaților vechii majorități. PLDM consideră că această practică ar reprezenta
• • •
Acum 30 minute
13:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a publicat o declarație prin care acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de „excrocherie electorală", afirmând că formațiunea de guvernământ ar fi utilizat persoane publice cunoscute pe lista pentru alegerile parlamentare, care ulterior și-ar fi depus mandatele, permițând revenirea deputaților vechii majorități. PLDM consideră că această practică ar reprezenta
13:10
Amnesty International: Libertatea presei în R. Moldova, afectată de presiuni și restricții din partea autorităților # SafeNews
Suspendarea licențelor pentru șase posturi TV, blocarea zeci de site-uri fără control judiciar și presiuni care favorizează autocenzura. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile evidențiate de Amnesty International într-un raport privind situația presei în R. Moldova, lansat astăzi la Chișinău, scrie SafeNews.md cu referire la agora.md. Raportul, intitulat „Libertatea Media în Moldova: Fragilitate, Restricții Nejustificate
Acum o oră
13:00
O dronă rusească a lovit o navă încărcată cu GPL pe malul ucrainean al Dunării. Localitatea Plauru, evacuată preventiv # SafeNews
O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în portul ucrainean Ismail, după ce ar fi fost lovită noaptea trecută de o dronă rusească. Incidentul, produs în imediata apropiere a graniței cu România, a determinat autoritățile din județul Tulcea să ia măsuri de urgență, având în vedere riscul ridicat de explozie. Autoritățile au
12:40
Președintele Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, anunță că a solicitat oficial organizarea unor audieri publice în Comisia parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media. Demersul vine după ceea ce el califică drept un atac informațional coordonat asupra TRM, cu impact direct asupra activității instituției. Țurcanu precizează că va merge în fața deputaților în aproximativ două
12:40
ULTIMA ORĂ | Percheziții de amploare în capitală într-un nou episod al dosarului privind diplomele false din medicină estetică # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău desfășoară, la această oră, noi percheziții în cadrul anchetei privind schema de corupție din domeniul medicinii estetice. Acțiunile vizează o angajată a unui salon de frumusețe din Chișinău, suspectată că ar activa în baza unei diplome falsificate. Potrivit datelor urmăririi penale, femeia ar deține o
Acum 2 ore
12:30
Ministrul german al Apărării: Războiul dintre NATO și Rusia ar putea începe înainte de 2029 # SafeNews
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că termenul estimat pentru un posibil conflict militar a fost inițial anul 2029, însă unii experți militari cred că acesta ar putea surveni chiar în 2028. Într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pistorius a afirmat: „Unii istorici militari consideră chiar că am trăit ultima vară pașnică".
12:10
ULTIMA ORĂ | Ion Bulmaga demisionează de la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului # SafeNews
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a anunțat că și-a depus demisia din funcție, după o discuție cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Eliberarea din funcție urmează să fie formalizată pe 26 noiembrie. Potrivit lui Bulmaga, ministrul i-a comunicat că nu se regăsește în noua echipă pe care o formează la Ministerul Mediului. Într-un
12:10
DOC | Inginerie juridică în Republica Moldova: Cum au „fabricat” instanțele o victimă pentru a proteja un oligarh fugar # SafeNews
Narațiune de persecuție orchestrată O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru a fabrica o narațiune de „persecuție politică" în beneficiul unui singur om – controversatul businessman Veaceslav Platon. Sub paravanul luptei împotriva marii corupții, un set de dosare pare a fi construit nu pentru a face dreptate, ci
12:00
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate” # SafeNews
Spitalele din Polonia ar putea fi relocate în adăposturi subterane în cazul unui conflict militar sau al unei crize majore, potrivit unei noi strategii naționale de siguranță publică aflate în pregătire. Anunțul a fost confirmat de consilierul social al președintelui, Karol Nawrocki, profesorul Piotr Czauderna, citat de TVP World. Planul este analizat după o reuniune
11:50
Benzina și motorina pentru iarnă, în vizorul inspectorilor: încep testările la nivel național # SafeNews
Autoritățile au demarat luni, 17 noiembrie, controlul național al calității carburanților utilizați în sezonul rece, după ce Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a inițiat procedura de eșantionare a benzinei și motorinei. Acțiunea, desfășurată anual înaintea instalării temperaturilor scăzute, urmărește să verifice dacă produsele petroliere comercializate respectă standardele de calitate
11:40
ULTIMA ORĂ | Hotelul Național intră sub securizare: Primăria pune gard pe perimetru după moartea adolescentei de 13 ani # SafeNews
Autoritățile municipale Chișinău vor instala un gard în jurul Hotelului Național, clădire abandonată devenită periculoasă, după ce o adolescentă de 13 ani a fost găsită decedată acolo în urmă cu 10 zile. Primarul Ion Ceban a cerut serviciilor municipale să calculeze costurile pentru montarea gardului, menționând că acestea vor fi ulterior achitate de proprietarul imobilului.
Acum 4 ore
11:20
SCANDAL | „Caras”, viral pe TikTok, oprit să concureze la Paris: organizatorii au refuzat să-l admită în competiție # SafeNews
Victor Muntean, cunoscut pe TikTok sub numele „Caras" și devenit viral după ce s-a autoproclamat „campion mondial" în urma participării la un turneu de powerlifting și haltere în Federația Rusă, a încercat să concureze pe 15 noiembrie la un campionat internațional de powerlifting organizat la Paris. Potrivit sportivului, el nu ar fi fost admis în
11:10
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie” # SafeNews
Văduva primului inginer care a murit în catastrofa de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986 a fost ucisă într-un atac cu drone rusești la Kiev, pe 14 noiembrie, au declarat autoritățile ucrainene. Vestea a fost anunțată de președintele Volodimir Zelenski, care a declarat că moartea Nataliei Khodemchuk este o „nouă tragedie" provocată de
11:10
Dosarele a peste 30 de companii cu planuri şi intenţii de investiţii în domenii strategice au fost examinate în şedinţa Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. În procesul-verbal toate datele ce permit identificarea investitorilor – de la denumiea companiilor, la codul lor fiscal – sunt şterse şi este imposibil de aflat despre
11:00
Weekend cu sute de sancțiuni rutiere: polițiștii au intervenit în aproape 2.000 de cazuri # SafeNews
În weekend, polițiștii au aplicat peste 4.900 de sancțiuni pentru încălcări ale regulilor de circulație, potrivit unei sinteze realizate de Inspectoratul Național de Securitate Publică. Dintre acestea, 47 de șoferi au fost depistați conducând sub influența alcoolului, iar peste 2.400 au circulat cu viteze peste limita legală. Alte abateri frecvente au fost nerespectarea semnelor de
10:50
FOTO // Un bărbat prins încercând să transporte ilegal 7 160 țigarete camuflate într-un automobil # SafeNews
Un bărbat de 26 de ani a fost depistat încercând să scoată ilegal din Republica Moldova 358 de pachete de țigări ascunse într-un autoturism. Cazul a avut loc în seara zilei de 12 noiembrie, pe sensul de ieșire din țară, în punctul de trecere a frontierei „Sculeni". Persoana, aflată la volanul unui Ford înmatriculat în
10:40
Doi foști administratori, condamnați pentru delapidare și falsificarea documentelor: pedepse de până la 11 ani de închisoare # SafeNews
Un bărbat de 54 de ani și o femeie de 53 de ani au fost condamnați pentru delapidare, escrocherie și falsificarea documentelor, primind pedepse de 11, respectiv 10 ani de închisoare și interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 5 ani. Procuratura Generală a precizat că, în perioada decembrie 2018 – aprilie 2019, administratorul
10:30
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care trei copii, a declarat luni un oficial militar regional din regiunea Harkiv, potrivit Reuters. Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali
10:20
FOTO // O înmormântare în masă, descoperită la Tiraspol: peste 50 de rămășițe umane găsite în timpul amenajării unei fundații # SafeNews
Lucrările de săpătură pentru fundația unei clădiri din Tiraspol au scos la iveală rămășițele a peste 50 de persoane, arată primele investigații. Specialiștii cred că este vorba despre o înmormântare în masă datând din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Conform legislației locale, descoperirea rămășițelor necunoscute a determinat Comitetul de Anchete de la Tiraspol să
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 17 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Explozie în bucătăria unei locuințe din raionul Ocnița: o femeie rănită grav după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil # SafeNews
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a suferit arsuri grave după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei produse în bucătăria locuinței, femeia a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a fost transportată de urgență la
09:50
Bărbat din Turcia, prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din Turcia, a fost reținut de polițiștii de frontieră din Sectorul Briceni în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova pentru a ajunge în Ucraina, unde spera să se angajeze în câmpul muncii. Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de serviciu, când patrula
09:40
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea # SafeNews
Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, a transmis Ministerului Apărării Naționale al României, care a adăugat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Oamenii din județul Tulcea au primit mesaje Ro-Alert. „Forțele Federației Ruse au atacat,
Acum 6 ore
09:30
Procuratura Anticorupție trimite în judecată dosarul președintelui oficiului teritorial Briceni a fostului Partid „Șor” acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului # SafeNews
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul în care președintele organizației teritoriale Briceni al Partidului Politic „Șor" – formațiune declarată neconstituțională în iunie 2023 – este acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024 dintr-un dosar mai amplu,
08:00
Armata rusă avansează în regiunea Zaporojie. Moscova spune că a capturat două localități și a apropiat frontul de orașul Orikhiv # SafeNews
Rusia a anunțat duminică că trupele sale au avansat semnificativ în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, preluând controlul a două localități în cadrul unei ofensive ample care urmărește să cucerească întreaga regiune, notează Reuters. Cu o armată mai mică decât cea rusă, Ucraina încearcă să își consolideze apărarea în regiunea Donețk, menținând în același timp stabilitatea
07:50
Un total de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi închise luni după ce urme de aszbest, un mineral cu risc cancerigen extrem de mare, au fost găsite în unele eșantioane de nisip din produsele cu utilizare educațională, potrivit BBC. Mai multe lanțuri de magazine, precum Kmart și Target, au anunțat, sâmbătă, că nisipul
07:40
Donald Trump analizează o mega-vânzare de F-35 către Arabia Saudită. „Vor să cumpere foarte multe” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite să furnizeze Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters, conform News.ro. „Vor să cumpere foarte multe avioane", le-a declarat Trump jurnaliştilor la bordul Air Force One. „Mă gândesc la asta. Mi-au cerut
Acum 8 ore
07:30
Gazprom a început să promoveze activ un proiect vechi de construcție a conductei de gaz către China, „Puterea Siberiei – 2", scrie The Financial Times. Despre aceasta scrie Financial Times (FT). Ziarul a reamintit că acordul privind proiectul a fost semnat de Rusia și China încă din 2014, însă proiectul a rămas înghețat ani de zile. În
07:20
Google continuă ritmul accelerat de dezvoltare a platformei Messages, iar una dintre cele mai cerute funcții pentru discuțiile de grup începe să devină realitate. După luni de testări interne și indicii apărute în cod, utilizatorii au început să observe implementarea unui sistem de @mențiuni, similar cu ceea ce există deja pe rețele sociale sau în
07:20
O serie de studii recente sugerează că organele provenite de la animale modificate genetic ar putea deveni, în viitorul apropiat, o soluţie viabilă pentru pacienţii care au nevoie de transplant. Cercetătorii explorează aceste op
07:10
Forțele de securitate iraniene au confiscat un lot important de droguri interzise, cu o greutate de două tone, în provincia sud-estică Sistan și Baluchestan. Ministerul Informațiilor din Iran a descoperit o cantitate mare de metamfetamină, cu o greutate de două tone, camuflată sub formă de detergent de rufe, în provincia Sistan și Baluchestan, informează Mehr, […] Articolul Două tone de droguri, camuflate sub formă de detergent de rufe, confiscate în Iran apare prima dată în SafeNews.
07:00
Alexander Stubb se îndoiește că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia pot începe înainte de sfârșitul anului 2025. Președintele finlandez a cerut Uniunii Europene și SUА să intensifice presiunea militară asupra Moscovei. Obținerea unui încetări a focului în războiul din Ucraina este puțin probabilă înainte de primăvara anului 2026, consideră președintele Finlandei, Alexander Stubb. […] Articolul Stubb: Un armistițiu în Ucraina este puțin probabil înainte de primăvară apare prima dată în SafeNews.
06:50
Trump a cumpărat obligațiuni de 82 de milioane de dolari, inclusiv de la companii afectate de politica sa # SafeNews
În august, Donald Trump a încheiat o tranzacție prin care Guvernul SUA a obținut aproape 10% din acțiunile Intel. Donald Trump a achiziționat în cursul toamnei obligațiuni municipale și corporative în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, scrie Bloomberg, citând datele Oficiului pentru Etică Guvernamentală al SUA (OGE). Printre achizițiile recente ale președintelui american […] Articolul Trump a cumpărat obligațiuni de 82 de milioane de dolari, inclusiv de la companii afectate de politica sa apare prima dată în SafeNews.
06:40
Manifestanții și forțele de ordine au avut sâmbătă mai multe ciocniri în timpul unui protest de la Ciudad de Mexico împotriva politicii de securitate a guvernului în fața violențelor cartelurilor, acestea soldându-se cu circa o sută de răniți în rândul polițiștilor și 20 în cel al demonstranților, relatează AFP. Mii de protestatari au venit la […] Articolul Mexic: 120 de răniți la un protest împotriva politicii de securitate a guvernului apare prima dată în SafeNews.
06:30
Miliardarul rus Roman Abramovici denunță ancheta penală despre averea sa fabuloasă din Jersey ca fiind „nefondată și ilegală” # SafeNews
Purtătorul de cuvânt al miliardarului rus Roman Abramovici a declarat duminică că ancheta penală deschisă împotriva sa de autoritățile din Jersey în 2022 era nefondată și că i s-a permis să formuleze „acuzații de conspirație” împotriva administrației insulei, informează Reuters, citat de Hotnews. În aprilie 2022, Curtea Regală din Jersey a impus o ordonanță oficială […] Articolul Miliardarul rus Roman Abramovici denunță ancheta penală despre averea sa fabuloasă din Jersey ca fiind „nefondată și ilegală” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Putin şi Netanyahu au avut o convorbire telefonică despre încetarea focului din Fâșia Gaza # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă, 15 noiembrie 2025, Kremlinul. Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi schimbul […] Articolul Putin şi Netanyahu au avut o convorbire telefonică despre încetarea focului din Fâșia Gaza apare prima dată în SafeNews.
06:10
Un virus mortal a fost confirmat în Etiopia la cel puțin nouă persoane. Nu există tratament și nici vaccin # SafeNews
Etiopia a confirmat izbucnirea virusului mortal Marburg în sudul țării, a declarat Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC). Virusul este unul dintre cei mai mortali agenți patogeni cunoscuți. La fel ca Ebola, provoacă sângerări severe, febră, vărsături și diaree și are o perioadă de incubație de 21 de zile. De asemenea, la […] Articolul Un virus mortal a fost confirmat în Etiopia la cel puțin nouă persoane. Nu există tratament și nici vaccin apare prima dată în SafeNews.
Ieri
13:10
ALEGERI LOCALE | Prezență la vot de peste 19% până la ora 12:00 în alegerile locale noi din Moldova # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a anunțat că, până la ora 12:00, 4333 de alegători și-au exprimat votul în cele șase localități din Republica Moldova unde se desfășoară alegeri locale noi duminică, 16 noiembrie 2025. Aceasta reprezintă 19,19% din numărul total al persoanelor înscrise pe listele electorale de bază. Potrivit datelor CEC, cei mai activi alegători se […] Articolul ALEGERI LOCALE | Prezență la vot de peste 19% până la ora 12:00 în alegerile locale noi din Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:00
REPLICĂ | Costiuc respinge acuzațiile Victoriei Belous privind venituri nedeclarate: „Toate veniturile mele sunt declarate legal” # SafeNews
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, respinge acuzațiile formulate de deputata PAS Victoria Belous, care a sugerat că acesta ar avea venituri obținute ilegal și nedeclarate. Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Costiuc a declarat că și-a depus declarația de avere la începutul mandatului și că aceasta poate fi consultată public pe site-ul […] Articolul REPLICĂ | Costiuc respinge acuzațiile Victoriei Belous privind venituri nedeclarate: „Toate veniturile mele sunt declarate legal” apare prima dată în SafeNews.
13:00
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un total de 65.338 de traversări, dintre care 33 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Cele mai tranzitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16.831 de treceri, Sculeni – 10.341, Leușeni – 9.083, Palanca – 4.773 […] Articolul FRONTIERĂ | Peste 65.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
11:20
ATENȚIE PROPRIETARI DE LOCUINȚE: Fiscul a depistat peste 1.500 de persoane cu chirii neimpozitate # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a identificat, în perioada ianuarie–octombrie 2025, 1 549 de persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile fără a-și respecta obligațiile fiscale. Acțiunile de conformare voluntară și controalele efectuate au dus la o creștere a încasărilor la impozitul pe venit cu 27,2%, atingând 77,2 milioane de lei, comparativ cu aceeași […] Articolul ATENȚIE PROPRIETARI DE LOCUINȚE: Fiscul a depistat peste 1.500 de persoane cu chirii neimpozitate apare prima dată în SafeNews.
11:10
RĂZBOI | Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin # SafeNews
Rusia traversează o criză bugetară severă, cu șapte ani consecutivi de deficit bugetar ridicat, o situație fără precedent din 1999, avertizează experții economici. Guvernul rus a publicat recent proiectul bugetului federal pentru perioada 2026-2028, însă analiștii spun că cifrele prezentate ascund realitatea financiară dificilă a țării. Vladimir Milov, politician de opoziție și fost consilier economic […] Articolul RĂZBOI | Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
11:00
BREAKING NEWS | VIDEO | Momentul în care o mașină intră într-o mulțime la un raliu: 13 răniți # SafeNews
Cel puțin 13 persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă, după ce o mașină a intrat într-o mulțime în timpul unui demolition derby în orașul Walcha, sud-estul Australiei, sâmbătă seara, a anunțat poliția din New South Wales, citată de BBC. ⚠️WARNING: This post describes a mass casualty incident. Nine people were injured, […] Articolul BREAKING NEWS | VIDEO | Momentul în care o mașină intră într-o mulțime la un raliu: 13 răniți apare prima dată în SafeNews.
10:50
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1 (0-1), de Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026. Tricolorii au deschis scorul în minutul 18 prin Bîrligea, după o centrare a lui Mihăilă, dar gazdele au răspuns rapid și au înscris de trei ori, obținând victoria. […] Articolul SPORT | România pierde cu 3-1 în Bosnia și ratează play-off-ul direct pentru CM 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate. Astfel, BNM susține în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din trimestrul IV […] Articolul FLASH | BNM prognozează majorări ale tarifelor la energie și apă caldă apare prima dată în SafeNews.
10:00
FOTO | Campanie de împădurire la Mihailovca: Premierul și membrii Guvernului au plantat peste 110.000 de puieți # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110.000 de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023, la inițiativa președintei Maia Sandu. […] Articolul FOTO | Campanie de împădurire la Mihailovca: Premierul și membrii Guvernului au plantat peste 110.000 de puieți apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Ciocniri violente la protestele din Mexico City: peste 120 de răniți și 20 de arestări # SafeNews
Protestele antiguvernamentale din Mexico City au degenerat, sâmbătă, în confruntări puternice între manifestanți și forțele de ordine, soldate cu cel puțin 120 de răniți, dintre care 100 sunt polițiști, au anunțat autoritățile. Mii de persoane au ieșit în stradă pentru a denunța valul de crime violente din țară și pentru a critica politica de securitate […] Articolul VIDEO | Ciocniri violente la protestele din Mexico City: peste 120 de răniți și 20 de arestări apare prima dată în SafeNews.
09:50
Premierul Alexandru Munteanu se va întâlni cu diaspora din Belgia în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea marți, 18 noiembrie, o întrevedere cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia, în contextul vizitei sale la Bruxelles. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în Belgia și Luxemburg. „Dragi prieteni, vă așteptăm cu drag la o discuție cu Alexandru Munteanu, prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirea va avea loc […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu se va întâlni cu diaspora din Belgia în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
09:40
Alegeri locale noi în șase localități din țară: peste 22.000 de cetățeni sunt așteptați la urne # SafeNews
În Republica Moldova se desfășoară astăzi alegeri locale noi în șase localități, unde locuitorii sunt chemați să își aleagă primarii, iar în unele cazuri și noii membri ai consiliilor locale. Cele 21 de secții de votare au fost deschise la ora 07:00 și vor funcționa până la 21:00, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Scrutinul are […] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din țară: peste 22.000 de cetățeni sunt așteptați la urne apare prima dată în SafeNews.
09:30
Meteorologii anunță pentru astăzi o vreme predominant mohorâtă, cu cer noros pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor varia între +9 și +14 grade Celsius, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză estimată la 18 km/h, iar nivelul de umiditate va rămâne ridicat, situându-se între 70% și 80%. […] Articolul METEO | Zi fără soare, dar cu temperaturi prietenoase: cum arată vremea în 16 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
