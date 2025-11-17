Explozie în bucătăria unei locuințe din raionul Ocnița: o femeie rănită grav după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil
SafeNews, 17 noiembrie 2025 10:00
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a suferit arsuri grave după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei produse în bucătăria locuinței, femeia a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a fost transportată de urgență la […] Articolul Explozie în bucătăria unei locuințe din raionul Ocnița: o femeie rănită grav după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
10:20
FOTO // O înmormântare în masă, descoperită la Tiraspol: peste 50 de rămășițe umane găsite în timpul amenajării unei fundații # SafeNews
Lucrările de săpătură pentru fundația unei clădiri din Tiraspol au scos la iveală rămășițele a peste 50 de persoane, arată primele investigații. Specialiștii cred că este vorba despre o înmormântare în masă datând din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Conform legislației locale, descoperirea rămășițelor necunoscute a determinat Comitetul de Anchete de la Tiraspol să […] Articolul FOTO // O înmormântare în masă, descoperită la Tiraspol: peste 50 de rămășițe umane găsite în timpul amenajării unei fundații apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 17 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Explozie în bucătăria unei locuințe din raionul Ocnița: o femeie rănită grav după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil # SafeNews
O femeie de 57 de ani din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, a suferit arsuri grave după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei produse în bucătăria locuinței, femeia a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a fost transportată de urgență la […] Articolul Explozie în bucătăria unei locuințe din raionul Ocnița: o femeie rănită grav după ce a aprins focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
09:50
Bărbat din Turcia, prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din Turcia, a fost reținut de polițiștii de frontieră din Sectorul Briceni în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova pentru a ajunge în Ucraina, unde spera să se angajeze în câmpul muncii. Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de serviciu, când patrula […] Articolul Bărbat din Turcia, prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să părăsească ilegal Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:40
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea # SafeNews
Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, a transmis Ministerului Apărării Naționale al României, care a adăugat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Oamenii din județul Tulcea au primit mesaje Ro-Alert. „Forțele Federației Ruse au atacat, […] Articolul Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea apare prima dată în SafeNews.
09:30
Procuratura Anticorupție trimite în judecată dosarul președintelui oficiului teritorial Briceni a fostului Partid „Șor” acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului # SafeNews
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul în care președintele organizației teritoriale Briceni al Partidului Politic „Șor” – formațiune declarată neconstituțională în iunie 2023 – este acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024 dintr-un dosar mai amplu, […] Articolul Procuratura Anticorupție trimite în judecată dosarul președintelui oficiului teritorial Briceni a fostului Partid „Șor” acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:00
Armata rusă avansează în regiunea Zaporojie. Moscova spune că a capturat două localități și a apropiat frontul de orașul Orikhiv # SafeNews
Rusia a anunțat duminică că trupele sale au avansat semnificativ în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, preluând controlul a două localități în cadrul unei ofensive ample care urmărește să cucerească întreaga regiune, notează Reuters. Cu o armată mai mică decât cea rusă, Ucraina încearcă să își consolideze apărarea în regiunea Donețk, menținând în același timp stabilitatea […] Articolul Armata rusă avansează în regiunea Zaporojie. Moscova spune că a capturat două localități și a apropiat frontul de orașul Orikhiv apare prima dată în SafeNews.
07:50
Un total de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi închise luni după ce urme de aszbest, un mineral cu risc cancerigen extrem de mare, au fost găsite în unele eșantioane de nisip din produsele cu utilizare educațională, potrivit BBC. Mai multe lanțuri de magazine, precum Kmart și Target, au anunțat, sâmbătă, că nisipul […] Articolul Țara care își închide aproape 70 de școli de teama azbestului din nisipul de joacă apare prima dată în SafeNews.
07:40
Donald Trump analizează o mega-vânzare de F-35 către Arabia Saudită. „Vor să cumpere foarte multe” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite să furnizeze Arabiei Saudite avioane de luptă F-35, fabricate de Lockheed Martin, transmite Reuters, conform News.ro. „Vor să cumpere foarte multe avioane”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la bordul Air Force One. „Mă gândesc la asta. Mi-au cerut […] Articolul Donald Trump analizează o mega-vânzare de F-35 către Arabia Saudită. „Vor să cumpere foarte multe” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Gazprom a început să promoveze activ un proiect vechi de construcție a conductei de gaz către China, „Puterea Siberiei – 2”, scrie The Financial Times. Despre aceasta scrie Financial Times (FT). Ziarul a reamintit că acordul privind proiectul a fost semnat de Rusia și China încă din 2014, însă proiectul a rămas înghețat ani de zile. În […] Articolul Gazprom intensifică construcția conductei de gaz către China apare prima dată în SafeNews.
07:20
Google continuă ritmul accelerat de dezvoltare a platformei Messages, iar una dintre cele mai cerute funcții pentru discuțiile de grup începe să devină realitate. După luni de testări interne și indicii apărute în cod, utilizatorii au început să observe implementarea unui sistem de @mențiuni, similar cu ceea ce există deja pe rețele sociale sau în […] Articolul Schimbări la Google Messages: Funcția care ar putea să-ți facă viața mai ușoară apare prima dată în SafeNews.
07:20
O serie de studii recente sugerează că organele provenite de la animale modificate genetic ar putea deveni, în viitorul apropiat, o soluţie viabilă pentru pacienţii care au nevoie de transplant. Cercetătorii explorează aceste opţiuni pentru a acoperi deficitul sever de organe disponibile pentru transplant la nivel mondial, scrie News.RO. Două noi studii efectuate de echipe […] Articolul Progrese semnificative spre utilizarea rinichilor de porc în transplanturile umane apare prima dată în SafeNews.
07:10
Forțele de securitate iraniene au confiscat un lot important de droguri interzise, cu o greutate de două tone, în provincia sud-estică Sistan și Baluchestan. Ministerul Informațiilor din Iran a descoperit o cantitate mare de metamfetamină, cu o greutate de două tone, camuflată sub formă de detergent de rufe, în provincia Sistan și Baluchestan, informează Mehr, […] Articolul Două tone de droguri, camuflate sub formă de detergent de rufe, confiscate în Iran apare prima dată în SafeNews.
07:00
Alexander Stubb se îndoiește că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia pot începe înainte de sfârșitul anului 2025. Președintele finlandez a cerut Uniunii Europene și SUА să intensifice presiunea militară asupra Moscovei. Obținerea unui încetări a focului în războiul din Ucraina este puțin probabilă înainte de primăvara anului 2026, consideră președintele Finlandei, Alexander Stubb. […] Articolul Stubb: Un armistițiu în Ucraina este puțin probabil înainte de primăvară apare prima dată în SafeNews.
06:50
Trump a cumpărat obligațiuni de 82 de milioane de dolari, inclusiv de la companii afectate de politica sa # SafeNews
În august, Donald Trump a încheiat o tranzacție prin care Guvernul SUA a obținut aproape 10% din acțiunile Intel. Donald Trump a achiziționat în cursul toamnei obligațiuni municipale și corporative în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, scrie Bloomberg, citând datele Oficiului pentru Etică Guvernamentală al SUA (OGE). Printre achizițiile recente ale președintelui american […] Articolul Trump a cumpărat obligațiuni de 82 de milioane de dolari, inclusiv de la companii afectate de politica sa apare prima dată în SafeNews.
06:40
Manifestanții și forțele de ordine au avut sâmbătă mai multe ciocniri în timpul unui protest de la Ciudad de Mexico împotriva politicii de securitate a guvernului în fața violențelor cartelurilor, acestea soldându-se cu circa o sută de răniți în rândul polițiștilor și 20 în cel al demonstranților, relatează AFP. Mii de protestatari au venit la […] Articolul Mexic: 120 de răniți la un protest împotriva politicii de securitate a guvernului apare prima dată în SafeNews.
06:30
Miliardarul rus Roman Abramovici denunță ancheta penală despre averea sa fabuloasă din Jersey ca fiind „nefondată și ilegală” # SafeNews
Purtătorul de cuvânt al miliardarului rus Roman Abramovici a declarat duminică că ancheta penală deschisă împotriva sa de autoritățile din Jersey în 2022 era nefondată și că i s-a permis să formuleze „acuzații de conspirație” împotriva administrației insulei, informează Reuters, citat de Hotnews. În aprilie 2022, Curtea Regală din Jersey a impus o ordonanță oficială […] Articolul Miliardarul rus Roman Abramovici denunță ancheta penală despre averea sa fabuloasă din Jersey ca fiind „nefondată și ilegală” apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:20
Putin şi Netanyahu au avut o convorbire telefonică despre încetarea focului din Fâșia Gaza # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă, 15 noiembrie 2025, Kremlinul. Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi schimbul […] Articolul Putin şi Netanyahu au avut o convorbire telefonică despre încetarea focului din Fâșia Gaza apare prima dată în SafeNews.
06:10
Un virus mortal a fost confirmat în Etiopia la cel puțin nouă persoane. Nu există tratament și nici vaccin # SafeNews
Etiopia a confirmat izbucnirea virusului mortal Marburg în sudul țării, a declarat Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC). Virusul este unul dintre cei mai mortali agenți patogeni cunoscuți. La fel ca Ebola, provoacă sângerări severe, febră, vărsături și diaree și are o perioadă de incubație de 21 de zile. De asemenea, la […] Articolul Un virus mortal a fost confirmat în Etiopia la cel puțin nouă persoane. Nu există tratament și nici vaccin apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
13:10
ALEGERI LOCALE | Prezență la vot de peste 19% până la ora 12:00 în alegerile locale noi din Moldova # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a anunțat că, până la ora 12:00, 4333 de alegători și-au exprimat votul în cele șase localități din Republica Moldova unde se desfășoară alegeri locale noi duminică, 16 noiembrie 2025. Aceasta reprezintă 19,19% din numărul total al persoanelor înscrise pe listele electorale de bază. Potrivit datelor CEC, cei mai activi alegători se […] Articolul ALEGERI LOCALE | Prezență la vot de peste 19% până la ora 12:00 în alegerile locale noi din Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:00
REPLICĂ | Costiuc respinge acuzațiile Victoriei Belous privind venituri nedeclarate: „Toate veniturile mele sunt declarate legal” # SafeNews
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, respinge acuzațiile formulate de deputata PAS Victoria Belous, care a sugerat că acesta ar avea venituri obținute ilegal și nedeclarate. Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Costiuc a declarat că și-a depus declarația de avere la începutul mandatului și că aceasta poate fi consultată public pe site-ul […] Articolul REPLICĂ | Costiuc respinge acuzațiile Victoriei Belous privind venituri nedeclarate: „Toate veniturile mele sunt declarate legal” apare prima dată în SafeNews.
13:00
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un total de 65.338 de traversări, dintre care 33 de persoane străine au primit refuz de intrare în țară. Cele mai tranzitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16.831 de treceri, Sculeni – 10.341, Leușeni – 9.083, Palanca – 4.773 […] Articolul FRONTIERĂ | Peste 65.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
11:20
ATENȚIE PROPRIETARI DE LOCUINȚE: Fiscul a depistat peste 1.500 de persoane cu chirii neimpozitate # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a identificat, în perioada ianuarie–octombrie 2025, 1 549 de persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile fără a-și respecta obligațiile fiscale. Acțiunile de conformare voluntară și controalele efectuate au dus la o creștere a încasărilor la impozitul pe venit cu 27,2%, atingând 77,2 milioane de lei, comparativ cu aceeași […] Articolul ATENȚIE PROPRIETARI DE LOCUINȚE: Fiscul a depistat peste 1.500 de persoane cu chirii neimpozitate apare prima dată în SafeNews.
11:10
RĂZBOI | Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin # SafeNews
Rusia traversează o criză bugetară severă, cu șapte ani consecutivi de deficit bugetar ridicat, o situație fără precedent din 1999, avertizează experții economici. Guvernul rus a publicat recent proiectul bugetului federal pentru perioada 2026-2028, însă analiștii spun că cifrele prezentate ascund realitatea financiară dificilă a țării. Vladimir Milov, politician de opoziție și fost consilier economic […] Articolul RĂZBOI | Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
11:00
BREAKING NEWS | VIDEO | Momentul în care o mașină intră într-o mulțime la un raliu: 13 răniți # SafeNews
Cel puțin 13 persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă, după ce o mașină a intrat într-o mulțime în timpul unui demolition derby în orașul Walcha, sud-estul Australiei, sâmbătă seara, a anunțat poliția din New South Wales, citată de BBC. ⚠️WARNING: This post describes a mass casualty incident. Nine people were injured, […] Articolul BREAKING NEWS | VIDEO | Momentul în care o mașină intră într-o mulțime la un raliu: 13 răniți apare prima dată în SafeNews.
10:50
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1 (0-1), de Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026. Tricolorii au deschis scorul în minutul 18 prin Bîrligea, după o centrare a lui Mihăilă, dar gazdele au răspuns rapid și au înscris de trei ori, obținând victoria. […] Articolul SPORT | România pierde cu 3-1 în Bosnia și ratează play-off-ul direct pentru CM 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) estimează că până la finele acestui an și la începutul anului viitor se pot înregistra modificări importante ale prețurilor reglementate. Astfel, BNM susține în ultimul raport asupra inflației din 2025, că „ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat de ajustările anticipate ale unor tarife și servicii din trimestrul IV […] Articolul FLASH | BNM prognozează majorări ale tarifelor la energie și apă caldă apare prima dată în SafeNews.
Ieri
10:00
FOTO | Campanie de împădurire la Mihailovca: Premierul și membrii Guvernului au plantat peste 110.000 de puieți # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110.000 de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023, la inițiativa președintei Maia Sandu. […] Articolul FOTO | Campanie de împădurire la Mihailovca: Premierul și membrii Guvernului au plantat peste 110.000 de puieți apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Ciocniri violente la protestele din Mexico City: peste 120 de răniți și 20 de arestări # SafeNews
Protestele antiguvernamentale din Mexico City au degenerat, sâmbătă, în confruntări puternice între manifestanți și forțele de ordine, soldate cu cel puțin 120 de răniți, dintre care 100 sunt polițiști, au anunțat autoritățile. Mii de persoane au ieșit în stradă pentru a denunța valul de crime violente din țară și pentru a critica politica de securitate […] Articolul VIDEO | Ciocniri violente la protestele din Mexico City: peste 120 de răniți și 20 de arestări apare prima dată în SafeNews.
09:50
Premierul Alexandru Munteanu se va întâlni cu diaspora din Belgia în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea marți, 18 noiembrie, o întrevedere cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia, în contextul vizitei sale la Bruxelles. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în Belgia și Luxemburg. „Dragi prieteni, vă așteptăm cu drag la o discuție cu Alexandru Munteanu, prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirea va avea loc […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu se va întâlni cu diaspora din Belgia în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles apare prima dată în SafeNews.
09:40
Alegeri locale noi în șase localități din țară: peste 22.000 de cetățeni sunt așteptați la urne # SafeNews
În Republica Moldova se desfășoară astăzi alegeri locale noi în șase localități, unde locuitorii sunt chemați să își aleagă primarii, iar în unele cazuri și noii membri ai consiliilor locale. Cele 21 de secții de votare au fost deschise la ora 07:00 și vor funcționa până la 21:00, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Scrutinul are […] Articolul Alegeri locale noi în șase localități din țară: peste 22.000 de cetățeni sunt așteptați la urne apare prima dată în SafeNews.
09:30
Meteorologii anunță pentru astăzi o vreme predominant mohorâtă, cu cer noros pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor varia între +9 și +14 grade Celsius, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză estimată la 18 km/h, iar nivelul de umiditate va rămâne ridicat, situându-se între 70% și 80%. […] Articolul METEO | Zi fără soare, dar cu temperaturi prietenoase: cum arată vremea în 16 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
09:30
VIDEO | Zelenski cere noi sisteme antiaeriene după atacurile rusești soldate cu șapte morți la Kiev # SafeNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sâmbătă un nou apel către statele partenere, solicitând urgent întărirea apărării aeriene a Ucrainei după ultimele bombardamente rusești asupra capitalei. Atacurile de vineri au devastat zone rezidențiale din Kiev și au ridicat bilanțul victimelor la șapte persoane, după ce o femeie rănită grav a murit ulterior la spital. „Pentru […] Articolul VIDEO | Zelenski cere noi sisteme antiaeriene după atacurile rusești soldate cu șapte morți la Kiev apare prima dată în SafeNews.
07:50
Deși majoritatea persoanelor aflate la dietă se concentrează pe alimentație și mișcare, nutriționiștii atrag atenția că unul dintre cei mai mari factori care sabotează pierderea în greutate este ignorat frecvent: alcoolul. Un sondaj realizat în Marea Britanie de organizația Drinkaware, la care au participat 2.000 de persoane, arată că doar 30% dintre respondenți urmăresc numărul […] Articolul De ce nu reușești să slăbești? Caloriile din alcool ar putea fi explicația apare prima dată în SafeNews.
07:30
Poliția de Frontieră avertizează: vehiculele fără toate plăcuțele de înmatriculare nu sunt lăsate să iasă din țară # SafeNews
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră le reamintește șoferilor că accesul în punctele de trecere a frontierei este permis doar vehiculelor care au montate corect ambele plăcuțe de înmatriculare. Instituția precizează că regulile privind circulația rutieră și admiterea vehiculelor în traficul internațional sunt stricte: autoturismele cu plăcuțe lipsă, deteriorate, neconforme sau improvizate nu pot fi […] Articolul Poliția de Frontieră avertizează: vehiculele fără toate plăcuțele de înmatriculare nu sunt lăsate să iasă din țară apare prima dată în SafeNews.
07:10
Noi detalii în cazul fetiței de 2 ani decedate după o anestezie la stomatolog: ministrul Sănătății anunță nereguli grave și un raport final luni # SafeNews
Cazul fetiței de 2 ani care a murit joi într-o clinică stomatologică din București, în urma unei anestezii generale, scoate la iveală noi nereguli în sistemul de autorizare a unităților medicale private. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă că, în realitate, clinica nu dispunea de infrastructura minim necesară pentru a efectua anestezie generală, deși […] Articolul Noi detalii în cazul fetiței de 2 ani decedate după o anestezie la stomatolog: ministrul Sănătății anunță nereguli grave și un raport final luni apare prima dată în SafeNews.
07:00
Guvernul stabilește oficial ora Republicii Moldova: după 33 de ani de independență, țara gata să adopte reglementarea fusului orar UTC+2 # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova pregătește adoptarea unei hotărâri care va fixa în mod explicit ora oficială a țării la fusul orar UTC+2, o reglementare ce ar fi trebuit să fie introdusă încă din 1991, potrivit autorităților. Decizia vine ca parte a angajamentelor asumate de Chișinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deși Republica Moldova se […] Articolul Guvernul stabilește oficial ora Republicii Moldova: după 33 de ani de independență, țara gata să adopte reglementarea fusului orar UTC+2 apare prima dată în SafeNews.
06:40
Reformă de urgență la Kiev: Zelenski reacționează la cel mai mare scandal energetic din ultimii ani # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă, o restructurare profundă a companiilor de stat din sectorul energetic, după ce Biroul Anticorupție (NABU) a dezvăluit un „sistem infracțional” care a deturnat aproximativ 100 de milioane de dolari. În centrul scandalului se află și Energoatom, operatorul nuclear al Ucrainei. Potrivit șefului statului, restructurarea va include un audit […] Articolul Reformă de urgență la Kiev: Zelenski reacționează la cel mai mare scandal energetic din ultimii ani apare prima dată în SafeNews.
06:10
Supermarketurile din Berlin extind măsurile antifurt: carnea și peștele, protejate asemenea produselor cosmetice # SafeNews
Tot mai multe magazine din capitala Germaniei introduc sisteme suplimentare de securitate pentru produse obișnuite din frigidere, în contextul creșterii furturilor din retail. Dacă berlinezii s-au obișnuit ca parfumurile, cremele sau cafeaua scumpă să fie ținute în vitrine închise, acum și carnea sau preparatele din pește sunt vizate de noile reguli. Potrivit publicației Bild, pe […] Articolul Supermarketurile din Berlin extind măsurile antifurt: carnea și peștele, protejate asemenea produselor cosmetice apare prima dată în SafeNews.
15 noiembrie 2025
18:50
Doina Aldea‑Teodorovici ar fi împlinit astăzi 67 de ani: un simbol al identității naționale românești # SafeNews
Astăzi s-ar fi împlinit 67 de ani de la nașterea Doinei Aldea‑Teodorovici, una dintre cele mai iubite interprete și compozitoare din Republica Moldova, cunoscută pentru muzica sa dedicată identității și culturii românești. De-a lungul carierei sale, Doina Aldea‑Teodorovici, alături de soțul său, Ion Aldea‑Teodorovici, a devenit o voce emblematică pentru mișcarea de renaștere națională din […] Articolul Doina Aldea‑Teodorovici ar fi împlinit astăzi 67 de ani: un simbol al identității naționale românești apare prima dată în SafeNews.
18:40
VIDEO | Alunecare de teren în Indonezia: 11 morți și 12 persoane date dispărute pe insula Java # SafeNews
O alunecare de teren produsă joi pe insula Java, Indonezia, a provocat moartea a 11 persoane, iar salvatorii caută încă 12 dispăruți, a declarat sâmbătă Muhammad Abdullah, șeful operațiunilor de căutare și salvare, citat de AFP. Trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, au fost grav afectate. Peste 700 de oameni, printre care […] Articolul VIDEO | Alunecare de teren în Indonezia: 11 morți și 12 persoane date dispărute pe insula Java apare prima dată în SafeNews.
16:10
Cel puţin nouă morți şi 27 de răniți, după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din Kashmir, India # SafeNews
Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din partea indiană a regiunii Kashmir, vineri seara, au declarat surse din poliţie. Explozia a avut loc la doar câteva zile după o maşină-capcană detonată în New Delhi, […] Articolul Cel puţin nouă morți şi 27 de răniți, după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din Kashmir, India apare prima dată în SafeNews.
16:10
Furtuna Claudia devastează Marea Britanie și Irlanda. Au fost emise avertismente de inundații severe # SafeNews
Furtuna Claudia a adus precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sâmbătă. Până la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acestea presupun „un risc semnificativ pentru viață, așteptându-se perturbări semnificative pentru comunitate”. Pompierii și serviciile de salvare din sudul Țării Galilor au anunțat „probleme majore” în primele […] Articolul Furtuna Claudia devastează Marea Britanie și Irlanda. Au fost emise avertismente de inundații severe apare prima dată în SafeNews.
16:00
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înșelăciune pe aplicații de întâlniri în documentarul de succes al Netflix „The Tinder Swindler” („Escrocul de pe Tinder”), a fost eliberat în Georgia după două luni de detenție, a anunțat vineri avocata sa, informează AFP, conform Agerpres. Bărbatul de 34 de ani, pe numele real Shimon Yehuda Hayut, este acuzat […] Articolul Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise în dosarul „Escrocului de pe Tinder” apare prima dată în SafeNews.
15:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova a organizat astăzi ședința Consiliului Politic Național. Membrii au discutat situația politică actuală și impactul excluderii formațiunii din campania electorală. Ei au menționat că dosarul de înregistrare a fost depus la timp, fapt confirmat de Agenția Servicii Publice. Totuși, Comisia Electorală Centrală nu a admis partidul în lista concurenților, ceea […] Articolul ULTIMA ORĂ | PLDM își restructurează conducerea și anunță relansarea partidului apare prima dată în SafeNews.
15:20
Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina. Așadar, UE solicită Ucrainei garanții privind sprijinul financiar viitor acordat țării, după ce o anchetă de amploare privind corupția a […] Articolul Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție apare prima dată în SafeNews.
14:30
Schimbare de strategie la Washington. Trezoreria SUA deschide ușa negocierilor pentru activele străine Lukoil # SafeNews
Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu compania rusă Lukoil despre achiziționarea activelor sale străine și a permis tranzacții comerciale cu rafinăria Lukoil din Burgas, după ce Bulgaria a decis să ia măsuri pentru a prelua uzina, informează Reuters. Luna trecută, SUA au impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse, […] Articolul Schimbare de strategie la Washington. Trezoreria SUA deschide ușa negocierilor pentru activele străine Lukoil apare prima dată în SafeNews.
14:10
VIDEO | Igor Grosu a participat la o nouă acțiune de împădurire: „Plantăm azi pentru o Moldovă mai verde mâine” # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că a participat astăzi la o acțiune de plantare de copaci, alături de colegii săi din Legislativ, în cadrul campaniei naționale de împădurire. Acesta a subliniat că gestul simbolic de astăzi este parte a unui efort amplu de reîmpădurire a Republicii Moldova, menit să crească semnificativ suprafețele verzi ale […] Articolul VIDEO | Igor Grosu a participat la o nouă acțiune de împădurire: „Plantăm azi pentru o Moldovă mai verde mâine” apare prima dată în SafeNews.
13:50
Iwona Piórko, despre rolul tinerilor moldoveni în extinderea UE: „Ei sunt schimbarea pe care o vedem deja” # SafeNews
Tinerii din Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european, a transmis ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unui eveniment organizat ca activitate satelit a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene din 18 noiembrie. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a menționat, la rândul său, că tinerii reprezintă o voce puternică a societății […] Articolul Iwona Piórko, despre rolul tinerilor moldoveni în extinderea UE: „Ei sunt schimbarea pe care o vedem deja” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Siegfried Mureșan confirmă majorarea bugetului UE pentru Moldova și țările din Vecinătatea Estică # SafeNews
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026, scrie realitatea.md. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa […] Articolul Siegfried Mureșan confirmă majorarea bugetului UE pentru Moldova și țările din Vecinătatea Estică apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.