Premierul Alexandru Munteanu își începe vizita oficială la Bruxelles
Realitatea.md, 17 noiembrie 2025 10:00
Premierul Alexandru Munteanu își începe astăzi, 17 noiembrie, vizita oficială la Bruxelles, aceasta fiind a doua deplasare de la începutul mandatului. Timp de două zile, prim-ministrul se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Șeful executivului se va întâlni și cu înaltul reprezentant al UE
• • •
Acum 5 minute
10:20
Ex-liderul partidului „Șor” din Briceni, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Realitatea.md
Fostul președinte al oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Șor" (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023) a fost trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în anul 2024, de către Procuratura Anticorupție (PA), din cauza penală
10:20
Banca Națională a Moldovei anunță, în noul Raport asupra inflației, o serie de ajustări la tarifele reglementate care vor influența dinamica inflației în următoarele trimestre, în special între finalul anului 2025 și începutul anului 2027, scrie bani.md. Potrivit proiecțiilor BNM, ritmul anual al prețurilor reglementate va fi determinat în principal de modificările tarifare programate pentru
10:20
Președintele american Donald Trump a declarat că republicanii lucrează la o lege care va impune sancțiuni țărilor care fac afaceri cu Rusia. Trump a precizat că Iranul ar putea fi adăugat pe această listă de sancțiuni, transmite Kyivpost.com. „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever", a afirmat Trump duminică în
Acum 15 minute
10:10
Deflagrație într-o gospodărie din Ocnița: O femeie a suferit arsuri grave în regiunea feței # Realitatea.md
O femeie de 57 de ani a fost transportată la spital după ce a suferit arsuri de gradul II și III în regiunea feței, în urma unui incendiu. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de duminică, 16 noiembrie, într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Potrivit IGSU, în locuință s-a produs o deflagrație după
10:10
Acum 30 minute
10:00
Socialiștii câștigă două primării în nordul țării, iar la Ustia funcția de primar revine PDCM # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a obținut două victorii la alegerile locale noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, în mai multe localități ale țării. În comuna Cremenciug, raionul Soroca, candidatul PSRM Ion Chirița a câștigat scrutinul cu 62% din voturile alegătorilor care s-au prezentat la urne. În raionul Fălești, în comuna Natalievca, candidatul socialist Victor
10:00
Acum o oră
09:50
Ex-liderul „Șor” de la Briceni, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Realitatea.md
09:50
Descoperire pe un șantier din stânga Nistrului: peste 50 de rămășițe umane găsite la Tiraspol # Realitatea.md
Rămășițele a peste 50 de persoane au fost descoperite la Tiraspol în timpul lucrărilor de săpătură pe unul dintre șantiere. Arheologii consideră că este vorba despre o înmormântare în masă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Oasele au fost descoperite în timpul amenajării fundației unei clădiri. Conform legii, la descoperirea rămășițelor necunoscute, Comitetul de
09:40
Experți: Cum pot fi distruse munițiile de la Cobasna și ce va trebui să facă Moldova după reintegrare # Realitatea.md
Depozitul de la Cobasna reprezintă pericol pentru Republica Moldova, însă după distrugerea munițiilor țara va avea o nouă provocare – ce să facă cu persoanele angajate în structurile militare și de forță din regiunea transnistreană. Expertul WatchDog Andrei Curăraru și jurnalistul Evgheni Ceban au relatat în studioul RLIVE TV că, în opinia lor, ar trebui
09:40
Duminică seara, 16 noiembrie, pe stadionul „Zimbru" din Chișinău, selecționata Moldovei a disputat un nou meci oficial contra echipei naționale a Israelului. Tricolorii au fost învinși cu 1-4, după o partidă în care oaspeții au controlat majoritatea jocului. La finalul partidei, Lilian Popescu a vorbit cu emoție despre retragerea lui Artur Ionită din națională, mulțumindu-i
09:30
Alertă în Australia și Noua Zeelandă: zeci de școli își suspendă activitatea din cauza azbestului # Realitatea.md
Peste 70 de școli publice din Australia au fost închise luni din cauza unei potențiale contaminări. Toate centrele de educație și școlile primare au suspendat cursurile pentru efectuarea unei curățenii generale în interior. O măsură similară a fost luată și în Noua Zeelandă, potrivit autorităților locale. Peste 200 de școli și creșe au solicitat consiliere
Acum 2 ore
09:20
Primul mesaj al lui Bujorean după victorie: spune că adversarul său, un fost prieten, a intrat „într-un joc politic murdar” # Realitatea.md
Alexandru Bujorean, candidatul Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor, a transmis primul mesaj public după ce Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare care îl reconfirmă în funcția de primar al orașului Leova. În urma scrutinului de duminică, el a obținut 3 669 de voturi, echivalentul a 77,91% din sufragii. Într-o înregistrare video publicată pe
09:20
Un fost secretar de stat american, devine consilier al unei companii ucrainene de drone și rachete # Realitatea.md
Fostul secretar de stat american Mike Pompeo s-a alăturat consiliului de administrație al Fire Point, o companie ucraineană cunoscută pentru dronele sale folosite în război. Fire Point a devenit una dintre cele mai importante firme de apărare din Ucraina, deoarece produce drone cu rază lungă de acțiune care pot lovi ținte aflate în interiorul Rusiei.
09:10
Accident rutier grav în Sîngerei: Mai multe persoane, inclusiv copii, transportate la spital # Realitatea.md
Un grav accident rutier a avut loc ieri, pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta, soldat cu rănirea mai multor persoane, printre care doi copii mici. Contactată de realitatea.md, ofițera de presă a poliției, Lilia Harea, susține că în urma impactului, victimele au fost transportate de urgență la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare, iar
08:50
În noaptea de duminică spre luni, 17 noiembrie, forțele Federației Ruse au lansat atacuri cu drone asupra unor zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei fluviale cu România, anunță MApN. În urma incidentului, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației la ora 02:30. „Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat
08:30
Întâlnire Zelenski – Macron: Pe agenda discuțiilor, viitorul Ucrainei și garanțiile de securitate # Realitatea.md
Vladimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron într-o vizită menită să reafirme sprijinul Franței pentru Ucraina și să susțină continuarea eforturilor legate de garanțiile de securitate pentru Kiev, anunță Palatul Élysée. Este a noua vizită a preşedintelui ucrainean în Franţa de la începutul războiului dintre Rusia şi Ucraina, declanşat de Moscova în februarie
Acum 4 ore
08:20
O experiență pozitivă de 300 de zile. Medicii au protocoale noi pentru îngrijiri medicale în sarcină, naștere și lăuzie # Realitatea.md
După ce s-au condus de regulamente, ghiduri și recomandări, medicii moldoveni au acum protocoale clinice standard de îngrijiri în sarcină, naștere și lăuzie. Ministerul Sănătății a aprobat trei documente care vor asigura servicii medicale de calitate acordate femeilor gravide, parturientelor și lăuzelor conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Mai mult, protocoale promit o experiență pozitivă
08:00
Ucraina le cere bani în plus aliaților pentru a fabrica mai multe drone: Putem produce 20 de milioane în 2026 # Realitatea.md
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a lansat duminică un apel către susținătorii internaționali ai Kievului pentru noi fonduri dedicate extinderii masive a producției de drone, relatează Agerpres, care citează DPA. „Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine. Aceia care pot extinde mai rapid producția își vor
07:30
Un atac cu rachete rusești asupra orașului Balakliia, din estul Ucrainei, a dus la moartea a trei persoane și la rănirea altor zece, inclusiv trei copii, a anunțat luni un oficial militar din regiunea Harkiv. Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali Karabanov, şeful administraţiei
07:20
Alegeri locale noi: Liga Orașelor și Comunelor câștigă Primăria Leova, PDCM se impune la Ustia # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat duminică, 16 noiembrie, rezultatele preliminare în ultimele două localități în care au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și pentru componența consiliului local. În satul Ustia, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Alexandru Cojocari, a obținut 576 de voturi, ceea ce reprezintă 82,52% din sufragii. Contracandidatul
07:20
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 17 noiembrie. Cotațiile pentru această dată sunt următoarele: Euro: 19,6334 lei; Dolarul american: 16,8977 lei, în scădere cu 0,03 lei; Leul românesc: 3,8607 lei; Hrivna ucraineană: 0,4022 lei; Rubla rusească: 0,2088 lei, mai ieftină cu
06:40
Ucraina „nu are nicio şansă" să câştige în faţa invaziei ruseşti în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE pentru această ţară este „pur şi simplu o nebunie", a declarat premierul ungar Viktor Orbán. Comentariile lui Orbán vin în contextul în care speranţele pentru un armistiţiu în viitorul apropiat se estompează, iar Europa se străduieşte
Acum 24 ore
19:30
Raport NATO: Noile arme nucleare ale lui Putin pot lovi orice țintă în Europa, inclusiv baze navale, porturi și orașe # Realitatea.md
Un raport NATO provoacă îngrijorare în rândul Alianţei, deoarece susţine că racheta Burevestnik, cunoscută ca „Petrel" sau „Cernobîlul Zburător" şi denumită „Skyfall" de NATO, a fost finalizată. Superarma are o rază de acțiune de până la 5.500 de kilometri şi poate fi echipată cu diferite focoase, inclusiv nucleare. Se spune că racheta poate rămâne în
18:50
Peste 700 de mii de lei amenzi aplicate persoanelor fizice pentru activități economice nedeclarate # Realitatea.md
Amenzi în valoare totală de aproape 705 mii de lei au fost aplicate, de la începutul anului, persoanelor fizice pentru desfășurarea activităților economice nedeclarate. Activitățile ilicite au fost identificate în mai multe sectoare economice, cele mai frecvente fiind în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestări de servicii și transport de pasageri în regim
18:20
Fermierii din Germania trebuie să distrugă milioane de tone de cartofi: „Mi se rupe inima” # Realitatea.md
Germania a produs anul acesta cu aproximativ trei milioane de tone de cartofi mai mult decât are nevoie în mod obișnuit. Suprasaturarea pieței duce la scăderea prețurilor și la supraaglomerarea depozitelor, relatează libertatea.ro. Fermierul german Christian Schriede este frustrat. Motivul: are prea mulți cartofi. Anul acesta a trebuit să predea 400 de tone unei instalații
17:50
Zbor de coșmar. Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer # Realitatea.md
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sâmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică, transmite adevărul.ro. Martorii au relatat că în timpul zborului SSJ100
16:40
Volodimir Zelenski: Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute de transport al gazelor # Realitatea.md
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute de aprovizionare cu gaze naturale, înțelegere face parte dintr-o serie de acorduri privind finanțarea importurilor de gaze, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, informează libertatea.ro. „Diplomație fructuoasă în viitor. (…) Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă
15:40
Peste 6.670 de alegători au votat până la ora 15:00 în cele șase localități unde au loc alegeri noi # Realitatea.md
Peste 6.670 de alegători s-au prezentat la vot, până la ora 15:00, în cele 6 localități din țară unde au loc alegeri locale noi. Numărul alegătorilor prezenți deja la urne reprezintă 29.54% din numărul celor incluși pe listele electorale, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Localitățile cu cea mai ridicată prezență la vot sunt satul Ustia, raionul Glodeni și comuna Cremenciug, raionul Soroca
14:50
Problema consumului de droguri în Republica Moldova a ajuns la un nivel îngrijorător, avertizează primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit edilului, fenomenul a scăpat de sub control și riscă să devină un pericol național dacă nu
14:20
Volodimir Zelenski, în vizită oficială la Atena. Subiecte de apărare și energie pe agenda discucuțiilor # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Atena, unde efectuează o vizită de lucru. La aeroport, oficialul a fost întâmpinat de viceprim-ministrul Greciei, Kostis Hadjidaks. Potrivit presei locale, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului grec, Constantinos Tasoulas. În timpul întrevederii, Tasoulas a exprimat sprijinul Greciei pentru eforturile Ucrainei de a-și apăra integritatea națională și […] Articolul Volodimir Zelenski, în vizită oficială la Atena. Subiecte de apărare și energie pe agenda discucuțiilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Fibre, vinuri și produse agricole: Exporturile Moldovei depășesc 97,8 miliarde de lei # Realitatea.md
Republica Moldova a exportat, în primele zece luni ale anului 2025, mărfuri în valoare de peste 97,8 miliarde de lei. Potrivit Serviciului Vamal, fibre și cabluri sunt principalele produse livrate peste hotare în această perioadă. Valoarea totală a acestora constituie 7,4 miliarde de lei. Potrivit instituției, pe lângă fire și cabluri, produsele agricole și vinurile […] Articolul Fibre, vinuri și produse agricole: Exporturile Moldovei depășesc 97,8 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Comisia Electorală Centrală anunță date actualizate despre prezența la vot în cele 6 localități din Republica Moldova, unde astăzi au loc alegeri locale noi. Până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. Cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca […] Articolul Prezența la vot: Peste 4 300 de cetățeni și-au exercitat dreptul până la prânz apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Moldova ar putea avea, în premieră, o oră oficială reglementată. Guvernul a inițiat procedurile pentru stabilirea, pentru prima dată după independență, a unei ore oficiale reglementate prin lege. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune ca ora națională să fie fixată permanent la UTC+2, în armonie cu statele din Europa de Est și cu țările vecine. […] Articolul Inițiativă istorică: Moldova urmează să aibă o oră oficială reglementată apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Polonia restabilește accesul prin două puncte de frontieră cu Belarus începând cu 17 noiembrie # Realitatea.md
Polonia a anunțat că va redeschide pe 17 noiembrie două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, pe care le-a închis în septembrie ca răspuns la exercițiile militare conduse de Rusia în țara vecină și la pătrunderea în spațiul aerian polonez a 21 de drone rusești, relatează agerpres.ro. Varșovia a declarat pe 30 octombrie că […] Articolul Polonia restabilește accesul prin două puncte de frontieră cu Belarus începând cu 17 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pe 16 noiembrie curent, șase localități din Republica Moldova își aleg primarii, iar în două dintre ele se votează și pentru o nouă componență a consiliului local. Toate cele 21 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00. La scrutin sunt așteptați peste 22 de mii de alegători. În primele două ore de la […] Articolul Locuitorii din șase localități merg astăzi la vot pentru alegerea primarilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Guvernul a plantat peste 110 mii de puieți la Mihailovca, în raionul Cimișlia, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea face parte din campania de reabilitare a fondului forestier degradat și de extindere a noilor păduri – „Generația pădurii”, lansată în 2023 la inițiativa președintei Maia Sandu. „Moldova are în prezent doar 11% din […] Articolul Peste 110 mii de puieți plantați de Guvern în campania „Generația pădurii” apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:00
Vremea se menține stabilă pe 16 noiembrie, cu cer predominant noros și fără precipitații. Noaptea și dimineața, pe alocuri se poate forma ceață slabă, care se va risipi treptat. Meteorologii avertizează că, în următoarele zile, temperaturile vor continua să scadă, iar nopțile vor deveni tot mai reci. Vântul va sufla slab până la moderat din […] Articolul Prognoza meteo pentru 16 noiembrie: Cer noros și fără precipitații apare prima dată în Realitatea.md.
15 noiembrie 2025
19:00
„Electing Ms Santa” – documentar moldovenesc, prezentat în premieră mondială la PÖFF # Realitatea.md
Documentarul „Electing Ms Santa”, realizat de regizoarea moldoveană Raisa Răzmeriță, a avut în premieră mondială pe data de 13 noiembrie, în cadrul prestigiosului Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Europa. Selecția filmului în competiția oficială a PÖFF reprezintă o recunoaștere semnificativă atât pentru cineasta din Republica […] Articolul „Electing Ms Santa” – documentar moldovenesc, prezentat în premieră mondială la PÖFF apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Dezastru natural în Indonezia: 11 morți și 12 dispăruți în urma unei alunecări de teren # Realitatea.md
O alunecare de teren produsă joi, 13 noiembrie, pe insula indoneziană Java a dus la moartea a 11 persoane, iar salvatorii continuă căutările pentru alte 12 persoane dispărute, a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, un oficial, potrivit Deutsche Welle. Trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, au fost afectate. „Sâmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite […] Articolul VIDEO Dezastru natural în Indonezia: 11 morți și 12 dispăruți în urma unei alunecări de teren apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Noapte magică pe cer: Ploaia de stele Leonide va putea fi văzută în noaptea de 16 spre 17 noiembrie # Realitatea.md
Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale toamnei, ploaia de stele Leonide 2025, va atinge punctul maxim în noaptea de 16 spre 17 noiembrie. Cerul se va transforma într-un adevărat spectacol cosmic, cu zeci de meteori care vor traversa atmosfera Pământului cu viteze impresionante, potrivit American Meteor Society. Leonidele sunt considerate una dintre cele […] Articolul Noapte magică pe cer: Ploaia de stele Leonide va putea fi văzută în noaptea de 16 spre 17 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Tragedie în Italia. O moldoveancă a fost găsită moartă după ce și-a dus copiii la școală # Realitatea.md
O moldoveancă de 31 de ani, mamă a doi copii de 7 și 11 ani, a fost găsită moartă vineri, 14 noiembrie, într-o zonă împădurită de la marginea localității Cave, lângă capitala Italiei. Cu numai o zi înainte, joi dimineața, ea își dusese copiii la școală și apoi dispăruse fără urmă, scrie Rotalianul.com. Victima locuia […] Articolul Tragedie în Italia. O moldoveancă a fost găsită moartă după ce și-a dus copiii la școală apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
De la progresele în inteligența artificială la mașinile autonome și adoptarea pe scară largă a energiei verzi, inovația avansează într-un ritm fără precedent. În fiecare zi apar noi brevete și invenții în întreaga lume, însă doar câteva regiuni se situează în fruntea acestui val, potrivit Interesting Engineering. Indicele Global al Inovației 2025 (Global Innovation Index […] Articolul Topul orașelor inteligente din 2025: Unde inovația și tehnologia conduc lumea apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Ion Ceban face bilanțul a doi ani de mandat: Ce realizări și proiecte a avut Primăria Chișinău # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a prezentat astăzi, 15 noiembrie, raportul de doi ani de activitate al Primăriei Chișinău din cel de-al doilea mandat. Edilul a vorbit despre proiectele mari și mici care au fost elaborate în acești doi ani, care au fost inițiate și care au fost implementate, dar și viziunilor de viitor în ceea […] Articolul VIDEO Ion Ceban face bilanțul a doi ani de mandat: Ce realizări și proiecte a avut Primăria Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Cu hârlețul în mână și cu mănuși albe, Igor Grosu a ieșit astăzi, 15 noiembrie, împreună cu colegii săi din Parlament la plantat copaci. „Am plantat pentru ca, peste ani, să ne bucurăm de o țară mai verde, cu păduri, cu aer curat. De la lansarea programului de înverzire, au fost împădurite peste 16.000 de […] Articolul VIDEO Igor Grosu și deputații, la plantat copaci: „Împreună putem tot!” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
FOTO Povești în imagini: Cele mai frumoase „Porți ale Moldovei”, premiate la Chișinău # Realitatea.md
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie 2025, și-a desemnat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, organizat la Chișinău. Evenimentul a avut două etape și a adunat peste 100 de participanți din toată țara și din diaspora, fiecare având posibilitatea să trimită până la trei fotografii […] Articolul FOTO Povești în imagini: Cele mai frumoase „Porți ale Moldovei”, premiate la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Ion Ceban, interviu pentru METROPOLIS: Ambuteiajele din Chișinău și proiectele de dezvoltare durabilă # Realitatea.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a oferit un interviu rețelei internaționale de orașe METROPOLIS, în care a discutat despre provocările Capitalei, precum ambuteiajele, și despre proiectele implementate pentru modernizarea transportului public și dezvoltarea durabilă a orașului. „Chișinăul a fost planificat pentru aproximativ 90.000 de mașini, și acum, în timpul zilei, sunt jumătate de milion. Deci este […] Articolul VIDEO Ion Ceban, interviu pentru METROPOLIS: Ambuteiajele din Chișinău și proiectele de dezvoltare durabilă apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
„O zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna”. Igor Cuciuc, la un an de la moartea fiicei sale # Realitatea.md
Astăzi, 15 noiembrie, se împlinește un an de la decesul Andreei Cuciuc, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, care și-a pierdut viața într-o berărie din Capitală, unde împreună cu colegii au dat o petrecere după Balul Bobocilor. Tatăl ei a publicat un mesaj sfâșietor. „Andreea Cuciuc, a părăsit lumea aceasta. O zi care ne-a […] Articolul „O zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna”. Igor Cuciuc, la un an de la moartea fiicei sale apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
12:40
Atacuri tot mai frecvente asupra căilor ferate din Ucraina: Numărul incidentelor s-a triplat # Realitatea.md
Numărul atacurilor asupra infrastructurii feroviare din Ucraina a crescut de trei ori din luna iulie până acum, a declarat un ministru ucrainean, în condițiile în care Moscova încearcă să paralizeze unul dintre cele mai importante sisteme logistice ale țării. Oleksii Kuleba, vicepremier responsabil de infrastructură, a afirmat că de la începutul anului 2025 pagubele provocate […] Articolul Atacuri tot mai frecvente asupra căilor ferate din Ucraina: Numărul incidentelor s-a triplat apare prima dată în Realitatea.md.
