PeScurt // O nouă vizită în Franța. Președitele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să fie primit de omologul său din Franța, Emmanuel Macron, într-o nouă vizită.

PeScurt // O nouă vizită în Franța. Președitele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să fie primit de omologul său din Franța, Emmanuel Macron, într-o nouă vizită.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md