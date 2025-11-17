Zeci de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Alți trei cetățeni au traversat ilegal frontiera

15:35

NATO a realizat în România, în aceste zile, una din cele mai mari desfășurări de forță ale alianței pe flancul estic, spun liderii militari la Cincu. În premieră, la o asemenea scară, militarii aliați s-au coordonat în timp real între ei în trei poligoane diferite din țară, dar au luptat ca și cum ar fi fost pe același câmp de bătălie. Scenariul? Unul fictiv, dar bazat pe realitățile zilelor noastre, în care un inamic lansează o ofensivă contra României.