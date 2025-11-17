Zeci de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Alți trei cetățeni au traversat ilegal frontiera
Radio Chisinau, 17 noiembrie 2025 09:00
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 70 914 traversări.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
09:20
Cum a uitat Guvernul de prioritatea reintegrării țării în procesul de aderare la UE (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa scrie despre cum Guvernul a ignorat prioritatea reintegrării țării în procesul de aderare la UE. Într-o analiză publicată de Zona de Securitate, autorul notează că problema transnistreană nu se regăsește printre cele zece priorități ale Guvernului, deși există voci în UE care avertizează că aderarea nu va fi posibilă fără soluționarea conflictului și retragerea armatei ruse din stânga Nistrului. Totodată, jurnaliștii comentează închiderea centrului de cultură rus de la Chișinău după numeroase dezbateri și luări de cuvânt în Parlament.
Acum 30 minute
09:00
Zeci de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Alți trei cetățeni au traversat ilegal frontiera # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 70 914 traversări.
Acum o oră
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 63 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 89 bani.
08:25
Atac rusesc cu rachete asupra unui orășel ucrainean: Cel puțin trei oameni au fost uciși și zece răniți # Radio Chisinau
Atacurile rusești au ucis peste noapte cel puțin trei persoane într-un orășel din regiunea ucraineană Harkov (est) în cursul nopții, au anunțat luni dimineață autoritățile locale, potrivit France Presse.
Acum 2 ore
08:05
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales primarii din primul tur al alegerilor noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
16:40
Top 5 produse exportate de Republica Molodva de la începutul anului 2025, potrivit Serviciului Vama # Radio Chisinau
În primele zece luni ale anului 2025, valoarea totală a bunurilor exportate de Moldova a depășit 97,8 miliarde de lei, anunță un comunicat al Serviciului Vamal.
16:05
Ce alimente recomandă nutriționiștii în Postul Crăciunului. Care sunt riscurile unui regim alimentar incorect # Radio Chisinau
Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie 2025, marcând una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox. Dincolo de semnificația religioasă, tot mai mulți români aleg să privească această perioadă și ca pe o formă de detoxifiere a organismului. Medicul nutriționist Andrei Panaite a explicat pentru Digi24.ro cum reacționează corpul în lipsa proteinelor animale și ce alternative alimentare pot asigura un aport nutrițional echilibrat pe durata postului.
15:35
VIDEOREPORTAJ Hotnews | Răspunsul NATO în cazul în care România e atacată. Exercițiu în premieră, realizat în timp real: drone, tancuri, trupe aeropurtate # Radio Chisinau
NATO a realizat în România, în aceste zile, una din cele mai mari desfășurări de forță ale alianței pe flancul estic, spun liderii militari la Cincu. În premieră, la o asemenea scară, militarii aliați s-au coordonat în timp real între ei în trei poligoane diferite din țară, dar au luptat ca și cum ar fi fost pe același câmp de bătălie. Scenariul? Unul fictiv, dar bazat pe realitățile zilelor noastre, în care un inamic lansează o ofensivă contra României.
15:10
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei # Radio Chisinau
Rusia se confruntă cu o criză bugetară în toată regula, spun analiștii economici. La începutul lunii octombrie, guvernul rus a publicat proiectul complet al bugetului federal pentru perioada 2026-2028, prezentând prioritățile politice cheie ale președintelui Vladimir Putin pentru următorii ani. În raportul său pentru grupul de reflecție Free Russia Foundation, distribuit către Kyiv Independent, politicianul rus de opoziție Vladimir Milov a afirmat că situația bugetară a Rusiei este departe de a fi „normală”.
14:45
După 1-3 cu Bosnia-Herțegovina în deplasare, România va aborda barajul CM 2026 din postura de câștigătoare de grupă a Ligii Națiunilor în sezonul 2024/2025 al acestei competiții.
14:25
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaze naturale, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmite News.ro.
13:55
Peste 130 de șoferi, sancționați zilnic pentru exploatarea automobilului fără inspecția tehnică și polița RCA. Amenzile aplicate de polițiști # Radio Chisinau
Circa 40 de mii de conducători auto au fost depistați și sancționați, în primele 10 luni ale anului, pentru deplasarea fără a deține inspecția tehnică periodică și exploatarea automobilului fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Datele au fost oferite de Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) la solicitarea MOLDPRES.
13:30
OAMENI ȘI IDEI | Psihologul Marcelina Uncu: Bullyingul și anxietatea la copii, ce trebuie să cunoască părinții (Video) # Radio Chisinau
Psihologul clinician și psihoterapeutul integrativ Marcelina Uncu a vorbit, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio România Chișinău, despre unele dintre cele mai sensibile probleme cu care se confruntă copiii și adolescenții astăzi: bullyingul, atacurile de panică și anxietatea.
13:05
Alegeri locale noi. Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni s-au prezentat la urne în cele șase localități # Radio Chisinau
Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni, ceea ce reprezintă 19,19% din alegători, și-au exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale noi organizate în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.
12:40
Ambasadoarea UE la Chișinău: Tinerii din R. Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european # Radio Chisinau
Tinerii din Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european, a transmis ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unui eveniment organizat ca activitate satelit a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene din 18 noiembrie. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a menționat, la rândul său, că tinerii reprezintă o voce puternică a societății și sunt cei mai importanți ambasadori ai valorilor europene, notează IPN.
12:15
În sectoarele capitalei sunt organizate astăzi iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi cetățenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.
10:10
Investiții de peste 22 de milioane în valorile mobiliare de stat la subscrierea din noiembrie # Radio Chisinau
Investiții în valoare totală de peste 22 de milioane de lei au fost atrase la subscrierea din luna noiembrie, desfășurată prin platforma eVMS.md, transmite IPN.
09:45
Cetățenii din 6 localități ale Republicii Moldova sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege primarii sau consilierii locali # Radio Chisinau
În șase localități din țară se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, comunică MOLDPRES.
Ieri
09:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu se va va întâlni la Bruxelles cu cetățenii R. Moldova stabiliți în Belgia # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea la Bruxelles o întâlnire cu cetățenii moldoveni din diasporă. Evenimentul se va desfășura marți, 18 noiembrie curent, atunci când premierul va efectua o vizită la Bruxelles, transmite MOLDPRES.
08:55
Călătorie de poveste pentru 200 de copii. Trenul lui Moș Crăciun este gata să pornească din Chișinău # Radio Chisinau
Gara din Chișinău se va transforma, în ultima lună a anului, într-un tărâm magic, de unde Trenul lui Moș Crăciun va porni într-o călătorie de poveste alături de 200 de copii cu vârste între 5 și 11 ani, transmite IPN.
15 noiembrie 2025
17:05
VIDEO | Coiful dacic de la Coțofenești, refăcut din ciocolată. Poate fi văzut la Festivalul Ciocolatei de la Iași # Radio Chisinau
Sala Atrium de la Palas Mall Iași găzduiește în acest weekend Festivalul Ciocolatei, manifestare ajunsă la a VIII-a ediție națională, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași.
16:40
Astăzi, 15 noiembrie, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu echipa, a participat la Campania națională de împădurire „Toamna 2025”, susținând inițiativa „Guvernul Plantează #GenerațiaPădurii”.
16:05
Bosnia-România, un meci de interes maxim pentru Republica Moldova. O victorie a României aduce Republica Moldova la barajul de calificare prin intermediul Ligii Națiunilor # Radio Chisinau
Naționala României se pregătește pentru ultimele două meciuri din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026, cu Bosnia în deplasare și cu San Marino, acasă, la 15, respectiv 18 noiembrie.
15:35
SUA deschide calea pentru negocierile ce privesc vânzarea activelor internaționale ale Lukoil # Radio Chisinau
Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziționarea activelor sale internaționale și a permis companiilor să aibă relații comerciale cu rafinăria Burgas (deținută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a Lukoil, transmite agenția de știri Reuters.
15:10
S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din România (VIDEO) # Radio Chisinau
Târgurile de Crăriun din Sibiu și Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din țară s-au deschis, vineri seară, în prezența a mii de spectatori.
14:50
Precizările Poliției de Frontieră referitoare la plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor la trecerea frontierei de stat # Radio Chisinau
În timpul traversării frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare corect montate. Precizările au fost făcute de Poliția de Frontieră pentru a asigura traversarea eficientă a frontierei de stat, comunică MOLDPRES.
14:20
Din 2026, în calendarul ortodox vor fi cu peste 30 de sfinți români în plus, ca urmare a deciziilor de canonizare a mărturisitorilor din perioada comunistă, a sfintelor femei și a cuvioșilor români athoniți, potrivit basilica.ro.
13:55
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a Rusiei. Atacurile au vizat aprovizionarea cu muniție a Coreei de Nord (VIDEO) # Radio Chisinau
Ucraina a declarat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post. Direcția principală de informații a Ucrainei (HUR) a declarat că se află în spatele unei explozii majore în regiunea Habarovsk din estul Rusiei, joi, care a avariat calea ferată de-a lungul uneia dintre rutele logistice cheie ale țării.
13:30
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii, informează MOLDPRES.
13:05
DOSAR TRANSNISTREAN | Anatol Țăranu: Declarațiile făcute de înalții demnitari europeni denotă o atenție deosebită a Bruxelles-ului pentru problema transnistreană, în perspectiva integrării R. Moldova în UE (Audio) # Radio Chisinau
UE va găsi soluții pentru regiunea transnistreană, astfel încât această problemă să nu devină un obstacol pentru aderarea R. Moldova, a declarat la Chișinău comisara europeană pentru Extindere Marta Kos. Aceasta înseamnă o implicare mai profundă a Bruxelles-ului în rezolvarea politică a conflictului transnistrean, consideră analistul Anatol Țăranu. Totodată, el a spus în cadrul emisiunii „Dosar transnistrean” de la Radio Chișinău că problema transnistreană a fost provocată din exterior, de Federația Rusă, astfel, e nevoie de o conjugare a efortului, pentru a obține un rezultat palpabil pe dimensiunea reglementării politice, dar și de o susținere financiară.
12:40
Strasbourgul vede R. Moldova. Un tramvai cu logo-ul Președinției Comitetului de Miniștri Consiliului Europei va circula pe străzile din Strasbourg # Radio Chisinau
Un tramvai care circulă pe principalele străzi din Strasbourg va purta, în următoarele șase luni, logo-ul oficial al Președinției Republicii Moldova la Consiliul Europei (CoE). Transferul oficial al mandatului de la Președinția malteză către Republica Moldova a fost marcat pe 14 noiembrie, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Place de la République din Strasbourg, unde au fost arborat drapelul și intonat imnul țării, transmite IPN.
12:15
Un traseu gustos. România și Republica Moldova lansează Ruta Gastronomică Transfrontalieră # Radio Chisinau
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice vor fi puse în valoare prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată la 14 noiembrie, în baza parteneriatului între Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România, transmite IPN.
11:50
UE a majorat cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova # Radio Chisinau
„Am crescut cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026 Am ajuns aseară la un acord final în negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind Bugetul UE pentru anul 2026”, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.
11:25
Sâmbătă, 15 noiembrie, este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică. În aceste zile, agitația electorală este strict interzisă, comunică MOLDPRES.
11:00
„Să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română”. Mesajul Oanei Țoiu, după o discuție telefonică cu omologul ucrainean # Radio Chisinau
Oana Țoiu, șefa diplomației române, și Andrii Sybiha au avut vineri, 14 noiembrie, o discuție telefonică, catalogată de ministrul ucrainean de Externe drept „importantă”. Cei doi oficiali au vorbit despre intensificarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, dar și despre școlile cu predare în română din Cernăuți.
10:35
„Drumul banilor”. Banca Națională invită tinerii să sărbătorească Ziua leului moldovenesc # Radio Chisinau
În ajunul Zilei leului moldovenesc, Banca Națională anunță pentru 28 noiembrie o nouă ediție a evenimentului educațional „Drumului banilor”. Acțiunea este destinată copiilor și tinerilor, care vor avea șansa să obțină informații despre modul în care este emisă moneda națională și cum ajunge în circuitul economic, transmite IPN.
10:10
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat Aeroportul Chișinău să furnizeze combustibil pentru aeronave # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să presteze servicii de alimentare cu combustibil de tip JET A-1, cunoscut ca și kerosen pentru avioane, ca urmare a preluării temporare a terminalului petrolier al Aeroportului, printr-un contract de comodat cu Lukoil, transmite IPN.
09:50
Șoferii, îndemnați de polițiști să schimbe din timp pneurile automobilelor. Recomandări în pregătirea vehiculelor pentru sezonul rece # Radio Chisinau
Polițiștii recomandă șoferilor să schimbe din timp pneurile pentru a evita riscurile în timpul circulației, întrucât condițiile meteorologice se pot schimba rapid în perioada rece a anului. În acest context, specialiștii îndeamnă conducătorii auto să țină cont de mai multe criterii importante la procurarea și montarea anvelopelor de iarnă pentru ca acestea să fie utilizate în siguranță, transmite MOLDPRES.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
România își reconfirmă angajamentul de a lucra împreună cu noul Guvern de la Chișinău. Întrevederi ale ambasadorului Cristian-Leon Țurcanu cu mai mulți miniștri # Radio Chisinau
Ambasadorul Cristian-Leon Turcanu a avut ieri, 14 noiembrie, o serie de întrevederi cu membri ai Guvernului de la Chișinău, confirmând continuitatea unui dialog strategic orientat spre rezultate concrete, a transmis oficialul de la București ântr-o postare pe Facebook.
08:55
METEO | Vom avea parte de un weekend fără ploi, cu maxime termice care vor urca până la 14 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că weekendul va fi lipsit de precipitații, cu cer variabil și temperaturi care vor ajunge până la 14 grade Celsius, în sudul Republicii Moldova.
14 noiembrie 2025
21:15
Uniunea Europeană are în vedere instruirea a 3.000 de polițiști palestinieni din Gaza # Radio Chisinau
Miniștrii de externe ai statelor Uniunii Europene vor lua în discuție săptămâna viitoare o propunere ca UE să ia inițiativa de a pregăti 3.000 de polițiști palestinieni în vederea desfășurării lor ulterioare în Fâșia Gaza, potrivit unui document consultat vineri de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
20:55
Schimb de bune practici și modernizare academică la Craiova: USM participă la Reuniunea „Universitaria” # Radio Chisinau
Consolidarea cercetării științifice, modernizarea programelor de studii, îmbunătățirea calității actului educațional și dezvoltarea infrastructurii universitare se află în centrul discuțiilor la Reuniunea Consorțiului „Universitaria”, organizată în perioada 13–15 noiembrie la Universitatea din Craiova, transmite MOLDPRES.
20:30
Marea Britanie a emis vineri o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiuni, transmite agenția Reuters.
20:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit un nou lot important de echipamente, oferit prin proiectul „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
19:50
Traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna, va fi suspendat mâine, 15 noimebrie, între orele 09:00 - 16:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21.
19:25
Sistemul energetic intră în etapă de modernizare și eficientizare. 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030 # Radio Chisinau
Republica Moldova face un pas major spre modernizarea și eficientizarea sectorului energetic. Peste 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în anul 2030, în cadrul Programului de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030, aprobat de Guvern în luna octombrie. Implementarea programului a fost discutată astăzi la Ministerul Energiei, în prezența reprezentanților autorităților publice, operatorilor de sistem, instituțiilor de reglementare, companiilor din domeniu, partenerilor de dezvoltare și mediului de afaceri, transmite MOLDPRES.
19:00
FOTO | Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o dronă a căzut în județul Tulcea: „O violare a suveranității României” # Radio Chisinau
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”, potrivit unui comunicat al MAE.
18:40
Alexandru Munteanu a discutat cu ambasadorul Danemarcei despre parcursul european al R. Moldova și reformele implementate de Guvern # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, astăzi, cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen. Oficialii au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și reformele implementate de Guvern pentru a asigura creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.
18:20
Președinția Republicii Moldova la Consiliul Europei marcată la Strasbourg prin arborarea drapelului național și lansarea tramvaiului în culorile tricolorului (FOTO) # Radio Chisinau
Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment au participat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al Maltei, Christopher Cutajar, Secretarul General Adjunct al Consiliului Europei, Bjørn Berge, precum și Alain Jund, reprezentantul Primăriei orașului Strasbourg.
18:00
Statul preia temporar terminalul petrolier de la Aeroport prin contract de comodat cu Lukoil, anunță ministrul Energiei # Radio Chisinau
Terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, considerat un activ strategic al statului, va fi administrat temporar de Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, pentru a asigura continuitatea furnizării de kerosen pentru sectorul aviatic. Despre asta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.