Ucraina // Forțele rusești au atacat regiunea Harkov: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv copii
Moldpres, 17 noiembrie 2025 08:50
Trei peroane și-au pierdut viața și numeroși civili au fost răniți în urma unui atac cu rachete lansat de forțele ruse asupra orașului Balakleia, în regiunea Harkov, în noaptea de 17 noiembrie. Printre victime se află și copii, iar mai multe blocuri de...
Acum o oră
08:50
08:50
Dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și are o cotație oficială de 16 lei și 89 de bani, transmite MOLDPRES. Moneda unică europeană își menține prețul de 19 lei și 63 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). L...
Acum 12 ore
01:10
Cetățenii din satele Bașcalia (Basarabeasca), Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca) și comuna Călinești (Fălești) și-au ales primarii din primul tur al alegerilor noi desfășurate duminică, 16 noiembrie, transmite MOLDPRES.Ion Bordan, candida...
00:20
Alexandru Bujorean, candidat din partea Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), a câștigat alegerile pentru funcția de primar al orașului Leova. LOC va deține și majoritate în consiliul local. Duminică, 16 noiembrie, la Leova au avut loc alegeri noi pentr...
16 noiembrie 2025
23:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a Premierului va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Con...
21:40
Secțiile de vot s-au închis. Peste 8 800 de cetățeni au participat la alegerile locale noi # Moldpres
Procesul de vot în cele șase localități, unde astăzi au avut loc alegeri locale noi, s-a încheiat. Secțiile de votare s-au închis la ora 21:00, transmite MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la închiderea celor 21 de secții de votare l...
Acum 24 ore
18:50
Până la ora 18:00, circa 8 400 de cetățeni au votat la alegerile organizate în șase localități ale țării # Moldpres
Până la ora 18:00, circa 8 400 de cetățeni, ceea ce reprezintă 37,21 la sută din alegători, s-au prezentat la urnele de vot în cadrul alegerilor locale noi, desfășurate în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electoral...
18:30
Ucraina a încheiat cu Grecia au Acord pentru a achiziționa gaz american livrat prin coridorul vertical # Moldpres
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un Acord pentru livrarea gazelor naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026. Înțelegerea are menirea să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia...
18:00
FOTO // Campania națională de împădurire „Toamna 2025”. Șase hectare de salcie au fost plantate pe malul Prutului # Moldpres
Șase hectare de salcie au fost plantate duminică, 16 noiembrie, pe malul Prutului la Câșlița-Prut, raionul Cahul. Acțiunea face parte din campania națională de împădurire „Toamna 2025”, comunică MOLDPRES.Măsura a fost desfășurată cu spriji...
15:30
Alegeri locale noi. Circa 30% din alegători s-au prezentat la urnele de vot până la ora 15:00 # Moldpres
Până la 15:00, circa 30% din alegători s-au prezentat la urnele de vot în cadrul alegerilor locale noi, desfășurate astăzi în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la vot au participat, în total,...
14:30
60 de persoane, inclusiv 34 de minori, au avut de suferit în urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Recomandările IGSU # Moldpres
Anul trecut, circa 70 de persoane, printre care 28 de copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma nerespectării regulilor de exploatare a surselor de încălzit. Totodată, de la începutul anului curent,...
12:40
Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni și-au exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale noi # Moldpres
Până la ora 12:00, peste 4 300 de cetățeni sau 19,19% din alegători și-au exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale noi organizate în șase localități ale țării, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi sunt...
12:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reînnoit sâmbătă apelul la partenerii țării sale de a trimite mai multe sisteme de apărare aeriană. Solicitarea este făcută a doua zi după atacul nocturn al Rusiei, care s-a soldat cu șapte morți la Kiev, inf...
11:10
În sectoarele capitalei sunt organizate astăzi iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, pentru a sprijini producătorii locali și a oferi cetățenilor acces la produse agricole de sezon, transmite MOLDPRES.Astfel, în sectorul Botanica, pe...
10:30
FOTO // Reprezentanții USMF „Nicolae Testemiţanu”, apreciați cu distincții din partea Academiei de Științe a Moldovei # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu” a fost menționată cu Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), în semn de apreciere pentru promovarea excelenței în educație și cercetare î...
09:40
Alegeri locale noi. Circa 850 de cetățeni s-au prezentat la urnele de vot până la ora 9:00 # Moldpres
Procesul de votare în cele șase localități din țară, unde astăzi au loc alegeri locale noi, se desfășoară în regim normal. Până la ora 09:00, 849 de cetățeni sau 3,76% din alegători s-au prezentat la urnele de vot, informează MOLDPRES.Potrivit ...
Ieri
09:20
Peste 130 de șoferi, sancționați zilnic pentru exploatarea automobilului fără inspecția tehnică și polița RCA. Amenzile aplicate de polițiști # Moldpres
Circa 40 de mii de conducători auto au fost depistați și sancționați, în primele 10 luni ale anului, pentru deplasarea fără a deține inspecția tehnică periodică și exploatarea automobilului fără polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA...
08:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea la Bruxelles o întâlnire cu diaspora moldovenească # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea la Bruxelles o întâlnire cu cetățenii moldoveni din diasporă. Evenimentul se va desfășura marți, 18 noiembrie curent, atunci când premierul va efectua o vizită la Bruxelles, transmite MOLDPRES.„Dragi p...
08:10
În șase localități din țară se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, comunică MOLDPRES.Ale...
15 noiembrie 2025
20:30
Cel puțin o persoană a murit sâmbătă, 15 noiembrie, la Albufeira, un oraș turistic din sudul Portugaliei, din cauza vânturilor violente din regiunea Algarve, aflată sub alertă portocalie în contextul furtunii Claudia, care afectează țara de câteva...
19:20
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi pă...
18:50
FOTO // Peste 1 000 de voluntari au participat la campania de plantare de la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Angajații din Guvern și ministere, ambasadori, sătenii din Mihailovca, localnicii din Cimișlia și alți voluntari au plantat astăzi 110 mii de puieți pe o suprafață totală de 27 de hectare. Acțiunea a marcat începutul Campaniei naționale de împădurire &bd...
17:00
FOTO // Soții Sergiu și Veronica Secaș au inițiat o afacere la Slobozia Mare, cu sprijinul UE. Igor Grosu: „Sudul Moldovei se dezvoltă datorită antreprenorilor noștri curajoși” # Moldpres
Soții Sergiu și Veronica Secaș sunt o familie de antreprenori care prin munca lor contribuie la dezvoltarea localității sale. În 2019, aceștia au deschis la Slobozia Mare, raionul Cahul, o sală de festivități, inclusiv cu ajutorul unui grant oferit de Uniunea Europ...
16:30
ANOFM îndeamnă angajatorii să declare locurile de muncă vacante, inclusiv cele pentru persoanele cu dizabilități # Moldpres
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) îndeamnă angajatorii să declare locurile de muncă vacante, inclusiv cele pentru persoanele cu dizabilități, transmite MOLDPRES.Astfel, agenții economici pot anunța subdiviziunile teritoriale pentru oc...
15:20
VIDEO // Speakerul Igor Grosu a participat la campania națională de împădurire: „Peste ani, să ne bucurăm de o țară mai verde, cu păduri și aer curat” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat astăzi la Campania națională de împădurire „Toamna 2025”. Oficialul a plantat puieți la Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, comunică MOLDPRES.Speakerul a participat la acțiune alăt...
15:00
GALERIE FOTO // Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început oficial la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați 27 de hectare de pădure nouă. În paralel, vor avea loc acțiuni de plantare ...
14:20
VIDEO // Ruta Gastronomică Moldova–România: Drumul care unește două țări prin gust și tradiție # Moldpres
Reprezentanții pensiunilor turistice din Republica Moldova și România au lansat Ruta Gastronomică Transfrontalieră, un traseu de aproape 2500 km care unește patrimoniul culinar și tradițiile celor două state. Ruta propune un tur amplu al gusturilor, identității ș...
13:30
În timpul traversării frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare corect montate # Moldpres
În timpul traversării frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare corect montate. Precizările au fost făcute de Poliția de Frontieră pentru a asigura traversarea eficientă a frontierei de stat, comunică MOLDPRES.Confor...
13:00
SUA au prelungit scutirea de sancțiuni impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători # Moldpres
Administrația Trump a prelungit scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale Lukoil, pe măsură ce intensifică colaborarea cu guvernele străine și potențialii cumpărători în legătură cu activele internaționale ale companiei petroliere ruse, scrie Bloomberg...
12:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit un lot de echipamente moderne achiziționate cu sprijinul Guvernului Germaniei. Odată cu livrarea bunurilor, polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale, pentru a asigura utiliz...
11:20
UE va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026 # Moldpres
Uniunea Europeană va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pent...
10:40
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii, informează MOLDPRES.Potrivit instituției, este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pent...
10:20
VIDEO // La Mihailovca, Cimișlia, s-a dat start campaniei naționale de împădurire. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Vă așteptăm la plantare aici și în toată țara” # Moldpres
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început în această dimineață la Mihailovca, Cimișlia. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a invitat cetățenii din întreaga țară să participe la acțiunile de plantare a puieților, i...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Șoferii, îndemnați de polițiști să schimbe din timp pneurile automobilelor. Recomandări în pregătirea vehiculelor pentru sezonul rece # Moldpres
Polițiștii recomandă șoferilor să schimbe din timp pneurile pentru a evita riscurile în timpul circulației, întrucât condițiile meteorologice se pot schimba rapid în perioada rece a anului. În acest context, specialiștii îndeamnă condu...
08:30
În zilele de odihnă, vremea se va menține fără precipitații. În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, duminică și luni, pe arii restrânse vor cădea ploi ...
06:00
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” începe oficial pe 15 noiembrie, la Mihailovca, Cimișlia: o mobilizare națională pentru viitorul verde al Moldovei # Moldpres
Republica Moldova dă astăzi startul unei noi etape a Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor – #GenerațiaPădurii, una dintre cele mai ample inițiative de mediu din istoria țării, transmite MOLDPRES.Campania de împădurire „Toam...
01:10
Premierul Alexandru Munteanu, precizări despre compania Venbest, la care e actionar: „Sunt onorat că această companie a contribuit la apărarea poporului ucrainean de la începutul invaziei Rusiei” # Moldpres
Toate acuzațiile despre o pretinsă încălcare a companiei ucrainene Venbest a intereselor Ucrainei sunt în întregime false și nu au nicio legătură cu realitatea. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în contextul infor...
14 noiembrie 2025
22:30
Dorin Junghietu: „Linia independenței Vulcănești-Chișinău ar putea fi funcțională la începutul lunii ianuarie 2026 # Moldpres
Lucrările de construcție a liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău se preconizează a fi încheiate la sfârșitul lunii noiembrie, astfel ca la finele lunii decembrie-începutul lunii ianuarie 2026, această linie să fie dată în exploata...
21:50
Aeroportul Internațional Chișinău a obținut autorizarea de a furniza servicii de alimentare cu combustibil # Moldpres
Autoritatea Aeronautică Civilă a emis, vineri, 14 noiembrie, Certificatul de întreprindere de deservire la sol pentru Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), cu autorizarea de a furniza serviciul de alimentare cu kerosen, informează MOLDPRES.Potrivit Autorități...
21:40
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a discutat despre reformele în domeniile vamale și fiscale cu Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu # Moldpres
Pregătirea bugetului de stat pentru anul 2026, precum și reformele planificate în domeniile administrării fiscale și vamale au fost discutate de către ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță cu Ambasadorul României în Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, info...
20:50
Pentru funcția de primar din șase localități, unde vor avea loc alegeri noi, au fost înregistrați 12 de candidați, dintre care 10 sunt desemnați de partide politice, iar alții doi candidează independent, transmite MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale,...
20:40
Continuarea proiectelor comune de cooperare și asistența oferită autorității fiscale naționale de către partenerii americani, discutate la Ministerul Finanțelor # Moldpres
Continuarea proiectelor comune de cooperare și asistența oferită autorității fiscale naționale de către partenerii americani au fost discutate în cadrul întrevederii dintre ministrul Finanțelor, Andrian Graviliță cu însărcinatul cu afaceri al Sta...
20:30
Sancțiuni din partea CEC: Partidul pentru Viitorul Moldovei nu va primi alocații din bugetul de stat din cauza unei donații efectuată ilegal # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a suspendat plata alocațiilor de la bugetul de stat ce urmează a fi transferate către Partidul pentru Viitorul Moldovei, din cauza unei donații efectuate cu încălcarea prevederilor legale, transmite MOLDPRES.Potrivit CEC, Pa...
20:00
Preluarea președinției R. Moldova la Consiliul Europei, marcată prin arborarea drapelului național și lansarea tramvaiului în culorile tricolorului # Moldpres
Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul ceremoniei...
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a Premierului va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Consiliulu...
19:10
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos au discutat despre dezvoltarea relațiilor moldo-olandeze # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut, astăzi, o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn. Oficialii au vorbit despre proiectele prin care Olanda sprijină modernizarea țării noastre, dezvoltarea colaborării economice și ava...
18:20
45 de funcționari publici din cadrul administrației publice centrale au absolvit Programul SPRINT, ediția a III-a # Moldpres
Tinerii funcționari, din 25 de autorități publice centrale, au primit, astăzi, certificate de absolvire a Programului guvernamental SPRINT. Funcționarii au participat la o serie de instruiri, cu scopul de perfecționare a competențelor în domeniul administrației publ...
17:00
17:00
VIDEO // Rețineri la Dondușeni după 11 percheziții într-un caz de trafic de persoane, soldat cu deces # Moldpres
Polițiștii Direcției „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii și polițiștii din raionul Dondușeni, au efectuat 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați de 41 și 52 de ani, bănuiți de trafic de persoa...
16:30
VIDEO // Sute de fermieri și cercetători au participat la Forumul „AgroCunoștințe” - o platformă a transferului de inovații și practicilor de succes # Moldpres
Peste trei sute de fermieri, cercetători, consultanți și reprezentanți ai organizațiilor profesionale au participat, astăzi, la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”. Evenimentul a fost organi...
