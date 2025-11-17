Atacuri rusești la frontiera cu România: RO-Alert emis în județul Tulcea
Realitatea.md, 17 noiembrie 2025 08:50
În noaptea de duminică spre luni, 17 noiembrie, forțele Federației Ruse au lansat atacuri cu drone asupra unor zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei fluviale cu România, anunță MApN. În urma incidentului, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației la ora 02:30. „Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat […] Articolul Atacuri rusești la frontiera cu România: RO-Alert emis în județul Tulcea apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 5 minute
09:20
Primul mesaj al lui Bujorean după victorie: spune că adversarul său, un fost prieten, a intrat „într-un joc politic murdar” # Realitatea.md
Alexandru Bujorean, candidatul Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor, a transmis primul mesaj public după ce Comisia Electorală Centrală a prezentat rezultatele preliminare care îl reconfirmă în funcția de primar al orașului Leova. În urma scrutinului de duminică, el a obținut 3 669 de voturi, echivalentul a 77,91% din sufragii. Într-o înregistrare video publicată pe […] Articolul Primul mesaj al lui Bujorean după victorie: spune că adversarul său, un fost prieten, a intrat „într-un joc politic murdar” apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Un fost secretar de stat american, devine consilier al unei companii ucrainene de drone și rachete # Realitatea.md
Fostul secretar de stat american Mike Pompeo s-a alăturat consiliului de administrație al Fire Point, o companie ucraineană cunoscută pentru dronele sale folosite în război. Fire Point a devenit una dintre cele mai importante firme de apărare din Ucraina, deoarece produce drone cu rază lungă de acțiune care pot lovi ținte aflate în interiorul Rusiei. […] Articolul Un fost secretar de stat american, devine consilier al unei companii ucrainene de drone și rachete apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
09:10
Accident rutier grav în Sîngerei: Mai multe persoane, inclusiv copii, transportate la spital # Realitatea.md
Un grav accident rutier a avut loc ieri, pe traseul R-13, în apropierea satului Cubolta, soldat cu rănirea mai multor persoane, printre care doi copii mici. Contactată de realitatea.md, ofițera de presă a poliției, Lilia Harea, susține că în urma impactului, victimele au fost transportate de urgență la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare, iar […] Articolul Accident rutier grav în Sîngerei: Mai multe persoane, inclusiv copii, transportate la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
08:50
08:30
Întâlnire Zelenski – Macron: Pe agenda discuțiilor, viitorul Ucrainei și garanțiile de securitate # Realitatea.md
Vladimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron într-o vizită menită să reafirme sprijinul Franței pentru Ucraina și să susțină continuarea eforturilor legate de garanțiile de securitate pentru Kiev, anunță Palatul Élysée. Este a noua vizită a preşedintelui ucrainean în Franţa de la începutul războiului dintre Rusia şi Ucraina, declanşat de Moscova în februarie […] Articolul Întâlnire Zelenski – Macron: Pe agenda discuțiilor, viitorul Ucrainei și garanțiile de securitate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
08:20
O experiență pozitivă de 300 de zile. Medicii au protocoale noi pentru îngrijiri medicale în sarcină, naștere și lăuzie # Realitatea.md
După ce s-au condus de regulamente, ghiduri și recomandări, medicii moldoveni au acum protocoale clinice standard de îngrijiri în sarcină, naștere și lăuzie. Ministerul Sănătății a aprobat trei documente care vor asigura servicii medicale de calitate acordate femeilor gravide, parturientelor și lăuzelor conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Mai mult, protocoale promit o experiență pozitivă […] Articolul O experiență pozitivă de 300 de zile. Medicii au protocoale noi pentru îngrijiri medicale în sarcină, naștere și lăuzie apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Ucraina le cere bani în plus aliaților pentru a fabrica mai multe drone: Putem produce 20 de milioane în 2026 # Realitatea.md
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a lansat duminică un apel către susținătorii internaționali ai Kievului pentru noi fonduri dedicate extinderii masive a producției de drone, relatează Agerpres, care citează DPA. „Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine. Aceia care pot extinde mai rapid producția își vor […] Articolul Ucraina le cere bani în plus aliaților pentru a fabrica mai multe drone: Putem produce 20 de milioane în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Un atac cu rachete rusești asupra orașului Balakliia, din estul Ucrainei, a dus la moartea a trei persoane și la rănirea altor zece, inclusiv trei copii, a anunțat luni un oficial militar din regiunea Harkiv. Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali Karabanov, şeful administraţiei […] Articolul Atac cu rachete rusești în Harkiv: Trei morți și 10 răniți, inclusiv copii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:20
Alegeri locale noi: Liga Orașelor și Comunelor câștigă Primăria Leova, PDCM se impune la Ustia # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat duminică, 16 noiembrie, rezultatele preliminare în ultimele două localități în care au avut loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și pentru componența consiliului local. În satul Ustia, candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Alexandru Cojocari, a obținut 576 de voturi, ceea ce reprezintă 82,52% din sufragii. Contracandidatul […] Articolul Alegeri locale noi: Liga Orașelor și Comunelor câștigă Primăria Leova, PDCM se impune la Ustia apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 17 noiembrie. Cotațiile pentru această dată sunt următoarele: Euro: 19,6334 lei; Dolarul american: 16,8977 lei, în scădere cu 0,03 lei; Leul românesc: 3,8607 lei; Hrivna ucraineană: 0,4022 lei; Rubla rusească: 0,2088 lei, mai ieftină cu […] Articolul Curs valutar 17 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Ucraina „nu are nicio şansă” să câştige în faţa invaziei ruseşti în curs, iar sprijinul financiar continuu al UE pentru această ţară este „pur şi simplu o nebunie”, a declarat premierul ungar Viktor Orbán. Comentariile lui Orbán vin în contextul în care speranţele pentru un armistiţiu în viitorul apropiat se estompează, iar Europa se străduieşte […] Articolul Premierul Ungariei: Ucraina nu are nicio şansă să câştige războiul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
19:30
Raport NATO: Noile arme nucleare ale lui Putin pot lovi orice țintă în Europa, inclusiv baze navale, porturi și orașe # Realitatea.md
Un raport NATO provoacă îngrijorare în rândul Alianţei, deoarece susţine că racheta Burevestnik, cunoscută ca „Petrel” sau „Cernobîlul Zburător” şi denumită „Skyfall” de NATO, a fost finalizată. Superarma are o rază de acțiune de până la 5.500 de kilometri şi poate fi echipată cu diferite focoase, inclusiv nucleare. Se spune că racheta poate rămâne în […] Articolul Raport NATO: Noile arme nucleare ale lui Putin pot lovi orice țintă în Europa, inclusiv baze navale, porturi și orașe apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Peste 700 de mii de lei amenzi aplicate persoanelor fizice pentru activități economice nedeclarate # Realitatea.md
Amenzi în valoare totală de aproape 705 mii de lei au fost aplicate, de la începutul anului, persoanelor fizice pentru desfășurarea activităților economice nedeclarate. Activitățile ilicite au fost identificate în mai multe sectoare economice, cele mai frecvente fiind în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestări de servicii și transport de pasageri în regim […] Articolul Peste 700 de mii de lei amenzi aplicate persoanelor fizice pentru activități economice nedeclarate apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Fermierii din Germania trebuie să distrugă milioane de tone de cartofi: „Mi se rupe inima” # Realitatea.md
Germania a produs anul acesta cu aproximativ trei milioane de tone de cartofi mai mult decât are nevoie în mod obișnuit. Suprasaturarea pieței duce la scăderea prețurilor și la supraaglomerarea depozitelor, relatează libertatea.ro. Fermierul german Christian Schriede este frustrat. Motivul: are prea mulți cartofi. Anul acesta a trebuit să predea 400 de tone unei instalații […] Articolul Fermierii din Germania trebuie să distrugă milioane de tone de cartofi: „Mi se rupe inima” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Zbor de coșmar. Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer # Realitatea.md
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sâmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică, transmite adevărul.ro. Martorii au relatat că în timpul zborului SSJ100 […] Articolul Zbor de coșmar. Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Volodimir Zelenski: Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute de transport al gazelor # Realitatea.md
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute de aprovizionare cu gaze naturale, înțelegere face parte dintr-o serie de acorduri privind finanțarea importurilor de gaze, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, informează libertatea.ro. „Diplomație fructuoasă în viitor. (…) Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă […] Articolul Volodimir Zelenski: Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute de transport al gazelor apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Peste 6.670 de alegători au votat până la ora 15:00 în cele șase localități unde au loc alegeri noi # Realitatea.md
Peste 6.670 de alegători s-au prezentat la vot, până la ora 15:00, în cele 6 localități din țară unde au loc alegeri locale noi. Numărul alegătorilor prezenți deja la urne reprezintă 29.54% din numărul celor incluși pe listele electorale, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Localitățile cu cea mai ridicată prezență la vot sunt satul Ustia, raionul Glodeni și comuna Cremenciug, […] Articolul Peste 6.670 de alegători au votat până la ora 15:00 în cele șase localități unde au loc alegeri noi apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Problema consumului de droguri în Republica Moldova a ajuns la un nivel îngrijorător, avertizează primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit edilului, fenomenul a scăpat de sub control și riscă să devină un pericol național dacă nu se va interveni imediat, transmite IPN. „Nu mai vorbim doar despre câteva cazuri izolate. Consumul și distribuția s-au răspândit […] Articolul Primarul Chișinăului: Drogurile reprezintă o amenințare tot mai mare pentru tineri apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Volodimir Zelenski, în vizită oficială la Atena. Subiecte de apărare și energie pe agenda discucuțiilor # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Atena, unde efectuează o vizită de lucru. La aeroport, oficialul a fost întâmpinat de viceprim-ministrul Greciei, Kostis Hadjidaks. Potrivit presei locale, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu președintele Parlamentului grec, Constantinos Tasoulas. În timpul întrevederii, Tasoulas a exprimat sprijinul Greciei pentru eforturile Ucrainei de a-și apăra integritatea națională și […] Articolul Volodimir Zelenski, în vizită oficială la Atena. Subiecte de apărare și energie pe agenda discucuțiilor apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Fibre, vinuri și produse agricole: Exporturile Moldovei depășesc 97,8 miliarde de lei # Realitatea.md
Republica Moldova a exportat, în primele zece luni ale anului 2025, mărfuri în valoare de peste 97,8 miliarde de lei. Potrivit Serviciului Vamal, fibre și cabluri sunt principalele produse livrate peste hotare în această perioadă. Valoarea totală a acestora constituie 7,4 miliarde de lei. Potrivit instituției, pe lângă fire și cabluri, produsele agricole și vinurile […] Articolul Fibre, vinuri și produse agricole: Exporturile Moldovei depășesc 97,8 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Comisia Electorală Centrală anunță date actualizate despre prezența la vot în cele 6 localități din Republica Moldova, unde astăzi au loc alegeri locale noi. Până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. Cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca […] Articolul Prezența la vot: Peste 4 300 de cetățeni și-au exercitat dreptul până la prânz apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Moldova ar putea avea, în premieră, o oră oficială reglementată. Guvernul a inițiat procedurile pentru stabilirea, pentru prima dată după independență, a unei ore oficiale reglementate prin lege. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune ca ora națională să fie fixată permanent la UTC+2, în armonie cu statele din Europa de Est și cu țările vecine. […] Articolul Inițiativă istorică: Moldova urmează să aibă o oră oficială reglementată apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Polonia restabilește accesul prin două puncte de frontieră cu Belarus începând cu 17 noiembrie # Realitatea.md
Polonia a anunțat că va redeschide pe 17 noiembrie două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, pe care le-a închis în septembrie ca răspuns la exercițiile militare conduse de Rusia în țara vecină și la pătrunderea în spațiul aerian polonez a 21 de drone rusești, relatează agerpres.ro. Varșovia a declarat pe 30 octombrie că […] Articolul Polonia restabilește accesul prin două puncte de frontieră cu Belarus începând cu 17 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Pe 16 noiembrie curent, șase localități din Republica Moldova își aleg primarii, iar în două dintre ele se votează și pentru o nouă componență a consiliului local. Toate cele 21 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00. La scrutin sunt așteptați peste 22 de mii de alegători. În primele două ore de la […] Articolul Locuitorii din șase localități merg astăzi la vot pentru alegerea primarilor apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Guvernul a plantat peste 110 mii de puieți la Mihailovca, în raionul Cimișlia, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea face parte din campania de reabilitare a fondului forestier degradat și de extindere a noilor păduri – „Generația pădurii”, lansată în 2023 la inițiativa președintei Maia Sandu. „Moldova are în prezent doar 11% din […] Articolul Peste 110 mii de puieți plantați de Guvern în campania „Generația pădurii” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Vremea se menține stabilă pe 16 noiembrie, cu cer predominant noros și fără precipitații. Noaptea și dimineața, pe alocuri se poate forma ceață slabă, care se va risipi treptat. Meteorologii avertizează că, în următoarele zile, temperaturile vor continua să scadă, iar nopțile vor deveni tot mai reci. Vântul va sufla slab până la moderat din […] Articolul Prognoza meteo pentru 16 noiembrie: Cer noros și fără precipitații apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
19:00
„Electing Ms Santa” – documentar moldovenesc, prezentat în premieră mondială la PÖFF # Realitatea.md
Documentarul „Electing Ms Santa”, realizat de regizoarea moldoveană Raisa Răzmeriță, a avut în premieră mondială pe data de 13 noiembrie, în cadrul prestigiosului Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Europa. Selecția filmului în competiția oficială a PÖFF reprezintă o recunoaștere semnificativă atât pentru cineasta din Republica […] Articolul „Electing Ms Santa” – documentar moldovenesc, prezentat în premieră mondială la PÖFF apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Dezastru natural în Indonezia: 11 morți și 12 dispăruți în urma unei alunecări de teren # Realitatea.md
O alunecare de teren produsă joi, 13 noiembrie, pe insula indoneziană Java a dus la moartea a 11 persoane, iar salvatorii continuă căutările pentru alte 12 persoane dispărute, a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, un oficial, potrivit Deutsche Welle. Trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, au fost afectate. „Sâmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite […] Articolul VIDEO Dezastru natural în Indonezia: 11 morți și 12 dispăruți în urma unei alunecări de teren apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Noapte magică pe cer: Ploaia de stele Leonide va putea fi văzută în noaptea de 16 spre 17 noiembrie # Realitatea.md
Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale toamnei, ploaia de stele Leonide 2025, va atinge punctul maxim în noaptea de 16 spre 17 noiembrie. Cerul se va transforma într-un adevărat spectacol cosmic, cu zeci de meteori care vor traversa atmosfera Pământului cu viteze impresionante, potrivit American Meteor Society. Leonidele sunt considerate una dintre cele […] Articolul Noapte magică pe cer: Ploaia de stele Leonide va putea fi văzută în noaptea de 16 spre 17 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Tragedie în Italia. O moldoveancă a fost găsită moartă după ce și-a dus copiii la școală # Realitatea.md
O moldoveancă de 31 de ani, mamă a doi copii de 7 și 11 ani, a fost găsită moartă vineri, 14 noiembrie, într-o zonă împădurită de la marginea localității Cave, lângă capitala Italiei. Cu numai o zi înainte, joi dimineața, ea își dusese copiii la școală și apoi dispăruse fără urmă, scrie Rotalianul.com. Victima locuia […] Articolul Tragedie în Italia. O moldoveancă a fost găsită moartă după ce și-a dus copiii la școală apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
De la progresele în inteligența artificială la mașinile autonome și adoptarea pe scară largă a energiei verzi, inovația avansează într-un ritm fără precedent. În fiecare zi apar noi brevete și invenții în întreaga lume, însă doar câteva regiuni se situează în fruntea acestui val, potrivit Interesting Engineering. Indicele Global al Inovației 2025 (Global Innovation Index […] Articolul Topul orașelor inteligente din 2025: Unde inovația și tehnologia conduc lumea apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Ion Ceban face bilanțul a doi ani de mandat: Ce realizări și proiecte a avut Primăria Chișinău # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a prezentat astăzi, 15 noiembrie, raportul de doi ani de activitate al Primăriei Chișinău din cel de-al doilea mandat. Edilul a vorbit despre proiectele mari și mici care au fost elaborate în acești doi ani, care au fost inițiate și care au fost implementate, dar și viziunilor de viitor în ceea […] Articolul VIDEO Ion Ceban face bilanțul a doi ani de mandat: Ce realizări și proiecte a avut Primăria Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Cu hârlețul în mână și cu mănuși albe, Igor Grosu a ieșit astăzi, 15 noiembrie, împreună cu colegii săi din Parlament la plantat copaci. „Am plantat pentru ca, peste ani, să ne bucurăm de o țară mai verde, cu păduri, cu aer curat. De la lansarea programului de înverzire, au fost împădurite peste 16.000 de […] Articolul VIDEO Igor Grosu și deputații, la plantat copaci: „Împreună putem tot!” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
FOTO Povești în imagini: Cele mai frumoase „Porți ale Moldovei”, premiate la Chișinău # Realitatea.md
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie 2025, și-a desemnat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, organizat la Chișinău. Evenimentul a avut două etape și a adunat peste 100 de participanți din toată țara și din diaspora, fiecare având posibilitatea să trimită până la trei fotografii […] Articolul FOTO Povești în imagini: Cele mai frumoase „Porți ale Moldovei”, premiate la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Ion Ceban, interviu pentru METROPOLIS: Ambuteiajele din Chișinău și proiectele de dezvoltare durabilă # Realitatea.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a oferit un interviu rețelei internaționale de orașe METROPOLIS, în care a discutat despre provocările Capitalei, precum ambuteiajele, și despre proiectele implementate pentru modernizarea transportului public și dezvoltarea durabilă a orașului. „Chișinăul a fost planificat pentru aproximativ 90.000 de mașini, și acum, în timpul zilei, sunt jumătate de milion. Deci este […] Articolul VIDEO Ion Ceban, interviu pentru METROPOLIS: Ambuteiajele din Chișinău și proiectele de dezvoltare durabilă apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
„O zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna”. Igor Cuciuc, la un an de la moartea fiicei sale # Realitatea.md
Astăzi, 15 noiembrie, se împlinește un an de la decesul Andreei Cuciuc, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, care și-a pierdut viața într-o berărie din Capitală, unde împreună cu colegii au dat o petrecere după Balul Bobocilor. Tatăl ei a publicat un mesaj sfâșietor. „Andreea Cuciuc, a părăsit lumea aceasta. O zi care ne-a […] Articolul „O zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna”. Igor Cuciuc, la un an de la moartea fiicei sale apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
12:40
Atacuri tot mai frecvente asupra căilor ferate din Ucraina: Numărul incidentelor s-a triplat # Realitatea.md
Numărul atacurilor asupra infrastructurii feroviare din Ucraina a crescut de trei ori din luna iulie până acum, a declarat un ministru ucrainean, în condițiile în care Moscova încearcă să paralizeze unul dintre cele mai importante sisteme logistice ale țării. Oleksii Kuleba, vicepremier responsabil de infrastructură, a afirmat că de la începutul anului 2025 pagubele provocate […] Articolul Atacuri tot mai frecvente asupra căilor ferate din Ucraina: Numărul incidentelor s-a triplat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Vinării, pensiuni și mâncare tradițională: România și Moldova lansează ruta gastronomică transfrontalieră # Realitatea.md
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice vor fi promovate prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată pe 14 noiembrie în cadrul parteneriatului dintre Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România. Traseul din Republica Moldova are 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs în zece zile, transmite IPN. […] Articolul Vinării, pensiuni și mâncare tradițională: România și Moldova lansează ruta gastronomică transfrontalieră apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
UE crește finanțarea pentru Moldova și vecinii estici: Sprijin pentru democrație și societatea civilă # Realitatea.md
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia […] Articolul UE crește finanțarea pentru Moldova și vecinii estici: Sprijin pentru democrație și societatea civilă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Pe 20 decembrie, Chișinăul va deveni un tărâm de poveste: Trenul lui Moș Crăciun îi așteaptă pe copii # Realitatea.md
Gara din Chișinău se va transforma, în ultima lună a anului, într-un tărâm magic, de unde Trenul lui Moș Crăciun va porni într-o călătorie de poveste alături de 200 de copii cu vârste între 5 și 11 ani, transmite IPN. Inițiativa caritabilă „Cursa spre Polul Nord” este organizată de NorocEvents și susținută de Consulatul General […] Articolul Pe 20 decembrie, Chișinăul va deveni un tărâm de poveste: Trenul lui Moș Crăciun îi așteaptă pe copii apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
10:30
VIDEO Explozie uriașă într-un parc industrial la Buenos Aires: 22 de persoane au ajuns la spital # Realitatea.md
O explozie puternică a avut loc într-un parc industrial din sudul orașului Buenos Aires. Deflagrația s-a produs la o uzină chimică situată în apropierea unei fabrici de vopsea, însă cauza incidentului nu a fost deocamdată stabilită. Zeci de pompieri și membri ai Brigăzii pentru Situații de Risc au fost mobilizați și trimiși la fața locului, […] Articolul VIDEO Explozie uriașă într-un parc industrial la Buenos Aires: 22 de persoane au ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în emisiunea „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că există semnale clare care în acest sens, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele […] Articolul VIDEO Dorin Junghietu: Tarifele la gaz ar putea scădea în perioada următoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
10:00
Republica Moldova se află deja de cinci ani în stagflație – un fenomen economic rar și periculos, marcat de inflație ridicată și stagnare economică. Avertizarea a fost făcută de expertul în politici economice al IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în ediția din 14 noiembrie 2025 a emisiunii „Analize economice”. Potrivit lui Ioniță, într-o economie funcțională prețurile […] Articolul Prețurile urcă, economia stă pe loc: Stagflația lovește Moldova deja de cinci ani apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru weekend. Benzina și motorina continuă să se scumpească, ajungând la 23,22 lei și, respectiv, 20,92 lei litrul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! ANRE explică faptul că această evoluție este legată de sancțiunile anunțate de SUA împotriva […] Articolul Prețul la carburanți urcă din nou! Cât vor achita șoferii în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 15 noiembrie, cer noros, fără precipitații. Doar pe parcursul nopții și dimineața se va forma izolat ceață slabă. În nordul țării, temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime de aproximativ 10°C și minime de 2°C, fără precipitații. În sud, cerul va fi noros, iar termometrele vor indica până la 14°C ziua […] Articolul Vreme mohorâtă în toată țara: Cum va fi vremea sâmbătă în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Astăzi, 15 noiembrie, între orele 09:00 și 16:00, va fi suspendat traficul pe strada Serghei Lazo, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna din Chișinău. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial care vor fi efectuate la numărul 21. Iată cum vor circula rutele de […] Articolul Astăzi, strada Serghei Lazo se închide traficului: Au loc lucrări de curățare apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pentru unii nativi cariera va reprezenta o provocare uriaşă, iar pentru alţii relaţiile apropiate cu cei dragi. Berbec Berbecii îşi întorc atenția spre interior. Este o zi în care veți simți nevoia să vă retrageți din agitație și să vă încărcați bateriile. Taur Ziua este potrivită pentru a consolida o prietenie sau pentru a vă […] Articolul Horoscop 15 noiembrie. Află care nativi vor face pace cu trecutul apare prima dată în Realitatea.md.
