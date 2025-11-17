La 10 zile după tragedia în care o fată de 13 ani a căzut în gol, alți opt copii...

TV8, 17 noiembrie 2025 02:00

La 10 zile după tragedia în care o fată de 13 ani a căzut în gol, alți opt copii...

Acum 4 ore
02:00
Acum 8 ore
21:50
/VIDEO/ Hotelul Național - hotelul morții? Analizăm subiectul la Cutia Neagră PLUS! TV8
21:10
21:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1362: Cererea lui Zelenski, Cernobîl zburător și turneu anti-război. Rusia rămâne fără bani TV8
20:30
Incident în sudul Libanului: Un tanc israelian a deschis focul asupra unor trupe ONU TV8
Acum 12 ore
20:00
20:00
19:50
/VIDEO/ „Paradisul din beci”: Unii moldoveni își umplu rafturile cu sute de conserve înainte de iarnă TV8
19:00
Alimentele nesănătoase ar putea fi taxate în UE: Care este obiectivul Comisiei Europene TV8
18:20
Moldova joacă ultima partidă din preliminariile Mondialului 2026: Tricolorii vor da piept cu Israelul TV8
17:30
Teren de joacă din Harkov, lovit de dronă rusească: Geamurile clădirilor din jur au fost sparte TV8
17:00
/VIDEO/ Volodimir Zelenski începe turneul european: Ce a convenit cu Grecia privind gazele naturale TV8
16:30
/VIDEO/ Tragedie la un raliu în Australia: 13 răniți după ce o mașină a intrat în mulțime TV8
16:00
/FOTO/ Strigăt de ajutor: O familie are nevoie de 25.000 de euro pentru a-și salva bebelușul de doar o săptămână TV8
15:30
/INFOGRAFIC/ Moldova, tot mai căutată de turiști: Câte persoane au vizitat țara de la începutul anului 2025 TV8
Acum 24 ore
15:00
/FOTO/ Incendiu matinal în raionul Hîncești: O casă a ars în totalitate TV8
14:30
/VIDEO/ Viața la sat revine în trend: Câți moldoveni au renunțat la aglomerația orașelor în 2024 TV8
13:50
/VIDEO/ Momentul în care un politician se împiedică și sparge cu capul o operă de artă: „Regret profund” TV8
13:20
/VIDEO/ Protestele Generației Z în Mexic: Ciocniri violente cu poliția, sute de răniți și legătura cu Ziua Morților TV8
13:10
Tragedie lângă Roma: Mamă din Moldova găsită moartă după ce și-a dus copiii la școală și a dispărut TV8
12:20
12:10
11:50
România, învinsă de Bosnia în preliminariile Campionatului Mondial 2026: Cum este afectată Moldova TV8
11:40
/FOTO/ Ruta Gastronomică România-Moldova, lansată: Peste două mii de kilometri printre vinării, pensiuni și muzee TV8
11:10
/VIDEO/ Aterizare de urgență în Rusia: Bucăți dintr-un avion cu 90 de pasageri au căzut în timpul zborului TV8
10:50
Șase localități din Moldova își aleg astăzi primarii: Peste 22.000 de alegători sunt așteptați la urne TV8
10:20
„O nouă tragedie provocată de Kremlin”: Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă în atacul rusesc asupra Kievului TV8
09:50
Horoscop 16 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Peștii au nevoie de pauză, Berbecii sunt energici, iar Taurii fac calcule TV8
09:20
/METEO/ Vremea azi, 16 noiembrie 2025: Cer variabil, fără precipitații esențiale. Care vor fi temperaturile maxime TV8
09:00
/VIDEO/ Start campaniei naționale de împădurire: Miniștri și deputați în caloși și cu lopețile în mână TV8
06:50
06:30
05:40
Ieri
22:50
22:00
/VIDEO/ Realizări pe hârtie, restanțe în teren: Ce a reușit și ce nu a făcut primarul Ceban, la mijloc de mandat TV8
21:20
/VIDEO/ Militarii și carabinierii, testați pentru misiuni internaționale: Proteste violente, atacuri sau nopți întregi în ploaie TV8
21:00
20:30
19:20
Măsura anunțată de Zelenski pe fondul scandalului de corupție care a cutremurat guvernul de la Kiev TV8
18:10
/VIDEO/ Verde-n ochi: De ce ne mor copiii cu zile? Tragedia de la Hotelul Național a cutremurat opinia publică TV8
17:40
/VIDEO/ Iubire fără granițe: Povestea de dragoste dintre un cubanez și o moldoveancă, încununată de trei nunți și doi copii TV8
17:30
Ceartă între două familii din Dubăsari: O gospodărie, vandalizată în urma unui conflict de proprietate TV8
16:30
/VIDEO/ TV8, acasă la Ioana Căpraru: Pasiunea artistei, cele mai valoroase obiecte și secretul celui mai gustos vin TV8
16:10
Conflict între două familii din Dubăsari: O gospodărie, vandalizată în urma unui conflict de proprietate TV8
15:10
/VIDEO/ „Strada e foarte periculoasă”: Lucrările la caldarâmul de pe 31 August, blocate de aproape 3 ani TV8
14:40
/VIDEO/ Vasile Costiuc îi răspunde Victoriei Belous: „Nu am venituri ilegale, totul este declarat” TV8
14:10
Taxă pentru colete din 2026? UE pune frână avalanșei de produse ieftine din China TV8
13:40
/VIDEO/ Coșmar în prag de iarnă la Durlești: Mai multe familii, fără lumină din cauza construcției ilegale a blocului TV8
13:10
Bătaie într-un colegiu din Tiraspol: O ceartă la ore a escaladat în lovituri TV8
12:40
Seniorii din Chișinău își dau întâlnire într-o nouă locație: Unde se va desfășura „Dialog între generații” în weekend TV8
