Chișinăul a trecut, în ultimii doi ani, prin „lucrări ample” de reabilitare a infrastructurii: aproximativ 350 de kilometri de drumuri și 400 de kilometri de trotuare au fost construite sau modernizate, iar peste 100 de curți de bloc au fost reparate, a raportat, pe 15 noiembrie, primarul Ion Ceban. Experții remarcă, însă, că Ion Ceban nu a rezolvat nicio problemă majoră a capitalei în cei șase ani de când deține funcția de primar.