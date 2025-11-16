Alexandru Bujorean, victorie la scruitinul pentru funcția de primar al orașului Leova, conform rezultatelor preliminare
Ziarul de Garda, 16 noiembrie 2025 23:10
Alexandru Bujorean câștigă un al doilea mandat de primar al orașului Leova, conform rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Pentru acesta au votat 3 669 de persoane, adică 77,91% dintre votanți. Contracandidatul Tudor Camerzan, care a candidat din partea Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS) a acumulat 1 040 de voturi, ceea ce reprezintă...
LIVE TEXT/ Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb masiv de prizonieri. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:40 Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb masiv de prizonieri. Acest lucru a fost anunțat de secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, potrivit Novaia Gazeta Europe. Negocierile se desfășoară cu medierea Turciei și a Emiratelor Arabe Unite și vizează eliberarea a 1.200 de ucraineni. Nu se precizează câți prizonieri Kievul intenționează...
Studiu: Poluarea luminoasă poate determina ecosistemele să elibereze mai mult carbon # Ziarul de Garda
Poluarea luminoasă este în creștere, cu aproximativ 2% în fiecare an. Lumina artificială poate perturba viața a nenumărate creaturi, determinând păsările migratoare să se rătăcească, animalele nocturne să aibă dificultăți în reproducere și chiar să modifice obiceiurile de somn și ritmurile circadiene ale oamenilor. Cu toate acestea, un nou studiu a abordat un alt proces...
Alegeri locale noi: rata de participare la scrutin, până la ora 15:00, este de aproape 30% # Ziarul de Garda
Conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC) la alegerile locale noi care se dsfășoară duminică, 16 noiembrie, prezența la vot este de 29,54% din numărul celor incluși pe listele electorale, până la ora 15:00. „Până la ora 15:00, la vot s-au prezentat, în total, 6674 de alegători“, ceea ce reprezintă 29,54% din numărul celor...
Marea Britanie intenționează să introducă o perioadă de așteptare de 20 de ani pentru depunerea cererii de ședere permanentă pentru solicitanții de azil care au sosit ilegal în țară # Ziarul de Garda
Marea Britanie vrea să înăsprească regulile pentru solicitanții de azil. Persoanele care sosesc ilegal în țară vor trebui să aștepte 20 de ani pentru a depune cererea de ședere permanentă, scrie Meduza. Se așteaptă ca ministrul de interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, să anunțe aceste planuri luni. Termenul de așteptare de 20 de ani...
UE dorește să combată interferențele străine și să stopeze fluxul de dezinformare răspândit online. Însă experții consideră că lista de măsuri, în mare parte voluntare, reprezintă doar un mic pas spre acest obiectiv, relatează Deutsche Welle. Noile planuri ale Comisiei Europene, denumite „scutul democrației”, includ înființarea unui nou centru UE pentru „reziliența democratică” și finanțarea...
LIVE TEXT/ Ucraina și Franța au ajuns la un acord privind consolidarea aviației ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 Volodimir Zelenski anunță un „acord istoric” cu Franța, privind consolidarea aviației ucrainene. Luni, Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean la Paris pentru a încheia acordul, notează biziday.ro. „Va fi o contribuție semnificativă pentru aviația noastră, pentru apărarea spațiului nostru aerian și pentru alte capacități de apărare”, a declarat Volodimir Zelenski în...
Peste 4000 de persoane și-au exprimat până acum votul în cadrul alegerilor locale noi. Localitatea cu cei mai activi alegători # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală(CEC) a anunțat datele actualizate despre prezența la vot în cele 6 localități din R.Moldova, unde duminică, 16 noiembrie 2025, au loc alegeri locale noi. Astfel, până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19% din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. Potrivit CEC, cei mai activi sunt alegătorii...
Ucraina a ajuns la un acord cu Grecia privind constituirea unei noi rute de aprovizionare cu gaz pentru a asigura importurile pentru iarnă „în măsura posibilului”. Despre acest lucru a anunțat președintele Ucrainean Volodimir Zelenski duminică, 16 noiembrie. „Avem deja acorduri în vigoare pentru finanțarea importurilor de gaz și vom acoperi aproape 2 miliarde de...
Deși este tânără și are o experiență de muncă de doar câțiva ani, Valeria Crasov a reușit să înțeleagă că R. Moldova este locul în care ea se simte utilă, iar munca sa are rost. Pentru dialogul cu ea, am identificat trei subiecte mai importante din realitățile de la noi: divorțurile, numărul cărora este în...
VIDEO/ Vin investitorii în R. Moldova? Natalia Bejan, directoarea Agenției de investiții, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Invitata Podcast ZdCe este Natalia Bejan, directoarea Agenției de investiții, o instituție ce raportează primului-ministru, și care are rolul de a promova R. Moldova în fața investitorilor străini, de a promova exporturile și imaginea de țară. Natalia Bejan spune care sunt cei mai importanți investitori care au venit în R. Moldova în ultima perioadă, care...
LIVE TEXT/ Trei persoane au fost rănite în Volgograd în urma unui atac cu drone ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1362 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:47 Trei persoane au fost rănite în Volgograd în urma unui atac cu drone ucrainene, scrie Novaia Gazeta Europe. Potrivit guvernatorul regiunii, Andrei Bocharov, serviciile medicale acordă asistență medicală necesară răniților, viața lor nu este în pericol. Funcționarul a enumerat adresele clădirilor rezidențiale care au fost afectate de atac. Acestea sunt situate în partea...
Duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Până la ora 09:30, scrutinul s-a desfășurat în regim normal, potrivit CEC. Mai exact, primar...
LIVE TEXT/ Kaja Kallas confirmă că UE lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1361 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:13 Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a confirmat că Uniunea Europeană a început să lucreze la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit serviciului de presă al UE, Kallas a anunțat acest lucru după întâlnirea cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și alți colegi la Berlin, relatează Ukrinform. „Războaiele sunt pierdute de...
România ar putea duce R. Moldova la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026, dacă câștigă meciul cu Bosnia și Herțegovina # Ziarul de Garda
România va juca sâmbătă, 15 noiembrie (ora 21:45), contra Bosniei-Herțegovina, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica. Dacă nu este învinsă în Bosnia, România ar putea duce R. Moldova la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Calificarea Echipei Naționale de Fotbal a R. Moldova la barajul pentru Campionatul Mondial 2026 depinde de naționala României...
Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026 # Ziarul de Garda
Negociatorii Parlamentului European (PE) și ai Consiliului au ajuns sâmbătă, 15 noiembrie, la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, potrivit Agerpres. Bugetul pentru 2026 se ridică la un total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți. Angajamentele se referă la fonduri pentru...
Campania de împădurire „Toamna 2025” a demarat la Cimișlia. Guvernul, Parlamentul și alte instituții de stat, prezente în satul Mihailovca # Ziarul de Garda
Sâmbătă, 15 noiembrie, a fost dat startul campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025”, în localitatea Mihailovca, raionul Cimișlia, unde întregul Guvern, împreună cu voluntarii, plantează 27 de hectare de pădure. Mai multe instituții de stat s-au alăturat inițiativei Ministerului Mediului. De asemenea, pe 15 noiembrie au loc acțiuni de plantare în toate raioanele țării, astfel...
Kremlinul plănuiește să transfere până la 12.000 de muncitori nord-coreeni la uzinele din Alabuga, în Tatarstan – o regiune industrială din centrul Rusiei, potrivit serviciilor ucrainene de informații. Nord-coreenii urmează să fie implicați în fabricarea dronelor Shahed, în ture prelungite de lucru, pentru a suplini deficitul de personal din industria rusă de apărare, potrivit Mediafax....
LIVE TEXT/ Atacurile Rusiei împotriva Ucrainei au ucis cel puțin nouă persoane și au rănit alte 53 în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1361 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:08 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin nouă civili și au rănit cel puțin 53 de alți în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 15 noiembrie, conform Kyiv Independent. Apărarea aeriană a Ucrainei au interceptat două rachete balistice și 91 de drone, în timp ce o altă rachetă și 41 de...
Trei pietoni au fost loviți de un autobuz în Suedia. Poliția ia în considerare pista unui accident # Ziarul de Garda
Poliția suedeză a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, că privilegiază pista unui accident la o zi după moartea a trei persoane ce au fost lovite de un autobuz în Stockholm la o oră de vârf, informează AFP, citat de Agerpres. Vineri, 14 noiembrie, la scurt timp după orele 15:00, un autobuz cu două niveluri a lovit...
În ultimii ani, au fost lansate mai multe reforme și inițiative anticorupție în sistemul educațional. Au fost aprobate coduri de etică, realizate campanii ce promovează integritatea, existând și „Planul anticorupție în domeniul educației”, implementat de minister, care cuprinde mai multe activități de informare și instruire a cadrelor didactice. Cu toate acestea, corupția continuă să persiste...
UE va crește alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cu 25 de milioane de euro în bugetul pentru 2026 # Ziarul de Garda
„Am crescut cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026”, anunță sâmbătă, 15 noiembrie, europarlamentarul Siegfried Mureșan, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit europarlamentarului, pe 14 noiembrie, s-a ajuns la un acord final în negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind Bugetul UE...
LIVE TEXT/ În ultimele 24 de ore, două persoane au fost rănite în urma atacurilor ruse din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1361 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:00 În ultimele 24 de ore, armata rusă a rănit doi locuitori din regiunea Donețk. Potrivit Ukrinform, Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, a relatat acest lucru pe Telegram. După cum s-a menționat, pe 14 noiembrie, rușii au rănit doi locuitori din regiunea Donețk în Kramatorsk și Liman. De la începutul invaziei la...
SUA au prelungit termenul limită pentru ca grupul rus Lukoil să vândă activele internaționale # Ziarul de Garda
Administrația Trump a prelungit scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale Lukoil, pe măsură ce intensifică colaborarea cu guvernele străine și potențialii cumpărători în legătură cu activele internaționale ale companiei petroliere ruse, scrie Bloomberg, citat de G4Media. Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență pentru anumite tranzacții care implică stațiile de service ale companiei și contractele...
Dreptul la replică/ Serviciul 112 își desfășoară activitatea în conformitate cu normele internaționale și naționale, având ca obiectiv principal siguranța cetățenilor # Ziarul de Garda
În calitate de director al IP „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” consider necesar de a face unele clarificări privind informațiile recent publicate în articolul din 8 noiembrie 2025, întitulat „Organizarea inadecvată a structurii Serviciului 112 a cauzat complicarea procesului de recepționare a apelurilor, sporirea numărului de apeluri neîntemeiate sau false”, bazat pe...
De câteva zile, nu o mai văd în foișorul din curtea casei, acolo unde, seară de seară, dormea acoperită până peste cap cu o plapumă veche. Rămânea în foișor până dimineață, când cineva dintre vecini îi aducea o cană cu ceai, vreo cafea și vreo tartină. Acum nu mai doarme în curte și nimeni nu...
LIVE TEXT/ Șase persoane au murit într-un atac rusesc asupra unei clădiri din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1361 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 La Kiev, operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate în districtul Desnyanskii, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. Salvatorii anunță 6 persoane ucise într-un atac rusesc asupra unei clădiri cu 9 etaje. 5 persoane rănite, inclusiv 1 copil. Unitățile SES au salvat 17 persoane, inclusiv 1 copil. 252 de persoane au oferit...
Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna, informează Primăria Municipiului Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21. În acest context, rutele de microbuz nr....
VIDEO/ Vizita Martei Kos în R. Moldova | Noi ședințe de judecată în dosarul „Frauda bancară” | Cinci deputați PAS renunță la mandate | Șefa unui centru multifuncțional al ASP, reținută | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a vizitat din nou R. Moldova. Ce mesaje a transmis, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Iar cinci deputați PAS au renunțat la mandate. Aflați cine sunt aceștia și ce vor face în continuare. Vorbim și despre vizita la București a prim-ministrului Alexandru Munteanu și aducem...
LIVE TEXT/ Patru răniți în urma atacului forțelor ruse asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1360 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Armata rusă a atacat așezările din regiunea Herson pe tot parcursul zilei folosind artilerie, mortare și drone. Patru persoane au fost rănite. Potrivit Ukrinform, Procuratura Regională Herson a raportat acest lucru pe Telegram. „Conform anchetei, pe 14 noiembrie, forțele armatei ruse au atacat așezările din regiunea Herson cu artilerie, mortare precum și drone”,...
Alegeri locale noi în șase localități: 12 candidați la funcția de primar și aproape 40 de mii de buletine tipărite # Ziarul de Garda
Duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Alegeri locale noi sunt organizate în: Pentru funcția de primar au fost înregistrați 12 de...
Ambasadorul Rusiei, convocat de Ministerul Afacerilor Externe din România pentru drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie # Ziarul de Garda
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru discuții despre drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie, scrie Agerpres. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din România, ambasadorului i-au fost prezentate dovezi „palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de...
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a integrității financiare și etice în cazul Irinei Catan, procuror anterior delegat în Procuratura Anticorupție. Completul B de evaluare a constatat că aceasta corespunde criteriilor prevăzute de articolul 11 din Legea nr. 252/2023, înaintând către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) propunerea de promovare a evaluării...
Un oficial anticorupție din Ucraina este investigat pentru o posibilă scurgere de informații în cazul Mindici # Ziarul de Garda
Parchetul Special Anticorupție din Ucraina investighează acuzațiile conform cărora adjunctul șef, Andriy Synyuk, ar fi scurs informații într-un caz de corupție la scară largă către compania nucleară de stat „Energoatom”, a declarat procurorul șef anticorupție din Ucraina, Oleksandr Klimenko pe 13 noiembrie, potrivit Kyiv Independent. Declarația vine în urma unor rapoarte conform cărora fostul partener...
Drapelul R. Moldova, arborat în Place de la République din Strasbourg cu ocazia preluării Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Ziarul de Garda
Drapelul R. Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. În cadrul ceremoniei solemne, intonarea imnurilor R. Moldova, Maltei și al Europei, a marcat transferul oficial al mandatului...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a premierului va include întrevederi cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja...
„Grupul celor cinci”, format din cele mai puternice state din Europa, se reunește la Berlin pentru a discuta despre amenințările hibride la adresa țărilor europene # Ziarul de Garda
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, găzduiește vineri, 14 noiembrie, reuniunea „Grupului celor cinci” la Berlin, la care va participa și reprezentanta UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, în vederea unor consultări comune, relatează DPA, citat de Agerpres. Reuniunea „Grupului celor cinci” de vineri va aborda și problema acordării de ajutor suplimentar Ucrainei, potrivit Ministerului...
DOC/ Înalta Curte declară inadmisibile sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate ridicate de patru magistrați demiși asupra Legii privind evaluarea externă # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) au declarat joi, 13 noiembrie, inadmisibile sesizările a patru judecători care n-au promovat evaluarea externă, fiind eliberați din funcții și privați de dreptul de a exercita funcția de judecător și alte funcții de demnitate publică timp de cinci sau șase ani. Demersurile acestora se referă la excepțiile de neconstituționalitate a unor...
Poliția a primit mai multe echipamente pentru combaterea criminalității din partea Germaniei. „Polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale” # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a intrat în posesia unui nou lot important de echipamente, oferit prin proiectul „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania, se arată în comunicatul de presă emis de IGP. Donația include drone, echipamente de investigare și tehnică...
Maduro îi cere lui Trump să nu deschidă drumul către un nou „război fără sfârșit”, după ce șeful Pentagonului a anunțat lansarea operațiunii „Sulița de Sud” împotriva „narcoteroriștilor” # Ziarul de Garda
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro l-a îndemnat pe Donald Trump să nu împingă Statele Unite într-un „război fără sfârșit”, precum cel din Afganistan, în contextul intensificării desfășurării militare americane în regiune și al declarațiilor secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a promis să „curețe Americile de narco-teroriști”, notează The Guardian. Vorbind fața palatului prezidențial Miraflores, în...
Statul a preluat în administrare activele Lukoil de la Aeroport, „cu titlu gratuit” # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stata Aeroportul Internațional Chișinău este responsabilă, începând de vineri, 14 noiembrie, de operarea terminalului petrolier deținut de compania Lukoil la aerogară. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că, la data de 12 noiembrie, a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, „cu...
Iuri Dudi a fost condamnat, în lipsă, la 1 an și 10 luni de închisoare pentru „eschivarea de la îndeplinirea obligațiunilor sale de agent străin” # Ziarul de Garda
Judecătoria Moscova l-a condamnat, în lipsă, pe bloggerului și fostul jurnalist rus, Iuri Dudi, la un an și 10 luni de închisoare pentru „eschivarea de la îndeplinirea obligațiunilor sale de agent străin”, scrie Mediazona. Dudi a devenit prima persoană din Rusia care a primit o pedeapsă cu închisoarea sub acuzația de eschivare de la îndeplinirea...
Un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform, constatat de inspectorii ANSP # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că a fost identificat un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform. Astfel, la operatorul economic S.R.L. „Tarol-DD”, care deține rețeaua de magazine Împărăția Curățeniei, a fost depistat un produs cosmetic neconform – spuma de ras „Gladcoff Aqua”. Conform Agenției, produsul conține BMHCA, substanță inclusă în lista...
A fost lansat „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, care va fi interconectat prin MConnect cu alte registre guvernamentale # Ziarul de Garda
A fost lansat sistemul informațional „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, care va permite notarilor să înregistreze dosarele succesorale și testamentele, dar și să caute informații despre acestea sau să le retragă, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Justiției. Platforma a fost dezvoltată de Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, din...
În mai 2026, vor fi organizate alegeri locale noi în două localități din raionul Ialoveni. Primarii și-au părăsit funcțiile pentru mandatele de deputat # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a stabilit pentru data de 17 mai 2026 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Costești și al comunei Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Decizia vine în urma cererilor de demisie a primarilor din cele două localități, menționează reprezentanții Comisiei. Funcția de primar al satului Costești a fost deținută până acum...
LIVE TEXT/ Macron îl va primi pe Zelenski la Paris pe 17 noiembrie pentru a discuta despre sprijinul acordat de Franța. Război în Ucraina, ziua 1360 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe președintele Volodimir Zelenski la Paris pe 17 noiembrie pentru a reafirma sprijinul pe termen lung al Franței, a anunțat biroul lui Macron. Cei doi lideri vor discuta despre cooperarea bilaterală în „domeniile energetic, economic și de apărare”, precum și despre progresele înregistrate în pregătirea garanțiilor...
BNS: Exporturile R. Moldova în septembrie 2025 au crescut cu 23,1% față de perioada similară din 2024. Țările UE au o pondere de 68% # Ziarul de Garda
Exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2025 au avut o valoare de 345,4 milioane dolari, cu 3,8% mai mult în raport cu luna august 2025 și cu 23,1% mai mult comparativ cu luna septembrie 2024, informează Biroul Național de Statistică (BNS). În ianuarie-septembrie 2025 exporturile de mărfuri au însumat 2,626 miliarde de dolari, valoare mai mare cu...
Viktor Orban va ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene planul UE de a elimina importurile de petrol și gaze rusești până în 2027 # Ziarul de Garda
Premierul Ungariei, Viktor Orban a anunțat că va ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene planul UE de a elimina importurile de petrol și gaze rusești până în 2027, acuzând Bruxellesul că încearcă să ocolească dreptul său de veto, scrie Mediafax. Ungaria va contesta în justiția europeană planul Uniunii Europene de a pune capăt...
Moldoelectrica are un nou director. Doar două persoane au fost admise la etapa interviului # Ziarul de Garda
Noul director general al Î.S. „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, a fost prezentat vineri, 14 noiembrie, angajaților companiei, pe care a condus-o în ultimele două luni în calitatea de interimar. La concursul pentru ocuparea funcției, acesta a avut un singur contracandidat. Consiliul de administrație al Moldelectrica a anunțat anterior că, în cadrul ședinței din 22 octombrie, a...
VIDEO/ Operațiunea „Ice Age”: Laboratoare de producere a metamfetaminei din R. Moldova – deconspirate în cadrul unei investigații internaționale. Valoarea drogurilor depășește 2 milioane de euro # Ziarul de Garda
Un grup criminal organizat transfrontalier a fost destructurat de către organele naționale și internaționale. În total, au fost reținute 16 persoane, unul dintre liderii grupului fiind cetățean al R. Moldova. Pe teritoriul țării au fost găsite două laboratoare clandestine de producere a metanfitaminei. În total, oamenii legii au ridicat 5 kilograme de metanfitamină, 40 kilograme...
