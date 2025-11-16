Primele alegeri locale după amalgamare

09:30

În interiorul minelor abandonate în anii 1960, schelele din lemn au putrezit de mult. În unele secțiuni ale minei se pot observa prăbușiri ale tavanului, ceea ce face ca explorarea acestora să fie astăzi o experiență stresantă, chiar și pentru exploratorii experimentați. „Prăbușirea este cel mai rău lucru, pentru că nu poți face nimic în această situație”, spune Kristek, referindu-se la un explorator cehoslovac care a fost îngropat sub pietrele căzute într-o mină din Jachymov și al cărui corp nu...