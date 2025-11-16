Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski

18:50

Peste 80 de tineri specialişti, la început de drum în carieră, au ales să lucreze în domenii strategice și beneficiază de o indemnizaţie lunară de trei mii de lei, timp de un an. Încă o mie de tineri urmează să aibă aceiasi cale. Proiectul de ajutor face parte din Programul Naţional "+3.000 lei pentru cariera ta", implementat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.