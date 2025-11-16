Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski
TVR Moldova, 16 noiembrie 2025 16:20
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
• • •
Acum 30 minute
16:20
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
Acum 2 ore
15:40
Cei pasionați de grădinărit știu că nu e timp de odihnă - iar acum se plantează ”începuturile” pentru sezonul următor. Această perioadă este prielnică pentru plantarea mai multor culturi, cum ar fi căpșunul, zmeurul, dar și pentru sădirea bulbilor de lalele. Mai multe detalii vedeți în reportajul colegului nostru Alexandru Leahu, care a dat o mână de ajutor familiei Berghea, din orașul Codru.
Acum 4 ore
14:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie.
13:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că există premise ca tarifele la gaz să scadă. Potrivit lui, o decizie finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), entitatea care ajustează prețul.
13:00
Alegeri locale noi: Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 # TVR Moldova
Astăzi au loc alegeri locale noi în șase localități din R. Moldova. Până la ora 12:00 au votat 4333 de alegători, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază.
Acum 6 ore
11:40
Ce drepturi au angajatele gravide și cum le pot apăra, explică avocata Doina Ioana Străisteanu # TVR Moldova
Respectul pentru viitoarea mamă începe la locul de muncă. Ce drepturi au angajatele gravide și cum să le apere, a spus avocata Doina Ioana Străisteanu în emisiunea Telematinal de la TVR Moldova. Avocata explică faptul că femeile însărcinate la locul de muncă au dreptul să nu fie discriminate din cauza stării lor de sănătate, sarcina fiind o stare specifică a sănătății.
11:10
Pe 16 noiembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale noi în cadrul cărora urmează să fie aleși reprezentanții administrației publice locale în șase localități din Republica Moldova.
Acum 8 ore
10:30
Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe jurnalistul și YouTuberul exilat Yury Dud la una an și zece luni de închisoare în lipsă pentru încălcarea legii rusești privind „agentul străin”, au anunțat vineri autoritățile, potrivit themoscowtimes.com.
10:30
Poliția de Frontieră: Nu puteți trece granița dacă lipsește o plăcuță de înmatriculare # TVR Moldova
Poliția de Frontieră reamintește tuturor călătorilor că la traversarea frontierei de stat vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare – față și spate – corect montate.
10:20
Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe jurnalistul și YouTuberul exilat Yury Dud la una an și zece luni de închisoare în lipsă pentru încălcarea legii rusești privind „agentul străin”, au anunțat vineri autoritățile, potrivit themoscowtimes.com.
10:10
În urma negocierilor dintre Ucraina și Rusia, cele două părți au convenit să continue cu acordurile de la Istanbul și să elibereze 1.200 de prizonieri ucraineni, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, pe Telegram pe 15 noiembrie.
09:50
„Astra Film”, la Chișinău: Publicul poate urmări cele mai apreciate documentare ale anului # TVR Moldova
Chișinăul găzduiește, în aceste zile, Festivalul Internațional de film documentar Astra Film. Evenimentul, care se află la a patra ediţie la Chişinău, aduce în fața publicului cele mai apreciate documentare ale anului, urmate de discuții pe temele abordate în aceste pelicule. În program sunt producții din Republica Moldova, România, Ucraina, Norvegia, Olanda și Danemarca. Documentarele pun sub lupă cele mai serioase provocări ale societăţii moderne, spune regizoarea Sara Budrala, directorul de program al manifestării.
08:50
Black Friday - magnet puternic pentru amatorii de oferte avantajoase şi un prilej pentru comercianţi # TVR Moldova
Black Friday este un magnet puternic pentru amatorii de oferte avantajoase şi un prilej pentru comercianţi să facă vânzări bune. Jurnaliștii TVR MOLDOVA au fost să vadă atmosfera dintr-un mall, în plină febră a reducerilor. Oamenii s-au plimbat printre rafturi, au căutat cele mai bune oferte, iar, pentru unii, surprizele au fost mai plăcute decât se așteptau.
Acum 24 ore
19:10
Peste 300 de copii de la gimnaziul din satul Filipeni, raionul Leova, beneficiază de o educaţie incluzivă inedită - cu ajutorul grădinii senzoriale şi a centrului de resurse. Spaţiul este destinat şi copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pentru că le oferă oportunităţi de studiu şi un loc prietenos în care să-şi dezvolte abilităţile.
18:50
Peste 80 de tineri specialişti, la început de drum în carieră, au ales să lucreze în domenii strategice și beneficiază de o indemnizaţie lunară de trei mii de lei, timp de un an. Încă o mie de tineri urmează să aibă aceiasi cale. Proiectul de ajutor face parte din Programul Naţional "+3.000 lei pentru cariera ta", implementat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
18:30
Consiliul Superior al Magstraturii caută judecători pentru nou-înfiinţatul Colegiu anticorupţie # TVR Moldova
Consiliul Superior al Magstraturii caută judecători pentru nou-înfiinţatul Colegiu anticorupţie de la Judecătoria Chişinău. Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până la mijlocul lunii decembrie. Colegiul va deveni funcţional odată cu numirea a cel puţin trei din cei 15 magistraţi prevăzuţi în regulamentul de funcţionare. Preşedintele CSM, Sergiu Caraman, spune că ocuparea acestor funcţii ar putea dura mult, în condiţiile în care vetting-ul va deveni obligatoriu şi pentru judecătorii specializaţi.
18:30
A început o nouă campanie de împădurire: 110 mii de puieţi au fost plantați în Mihailovca # TVR Moldova
Sute de voluntari, lucrători de la Moldsilva şi angajaţi ai Guvernului au mers, astăzi, în satul Mihailovca, raionul Cimişlia, unde s-a dat startul unei noi campanii de împădurire. Doar în apropierea aceastei localităţi urmează să fie plantaţi 110 mii de puieţi. Acţiuni similare au avut loc în 180 de locaţii din toată Republica Moldova. Campania va dura o lună.
18:10
Europa se pregătește să îmbrace din nou straiele magice ale iernii. De la piețe istorice medievale până la orașe moderne transformate în scene de basm, târgurile de Crăciun din 2025 promit o atmosferă feerică, mâncare tradițională și experiențe unice pentru milioane de vizitatori.
17:10
SUA deschide calea pentru negocierile privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil # TVR Moldova
Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziționarea activelor sale internaționale și a permis companiilor să aibă relații comerciale cu rafinăria Burgas (deținută de Lukoil), după ce Guvernul bulgar a numit un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a Lukoil, transmite Reuters.
Ieri
16:10
Trump renunță la tarifele la carnea de vită, cafea și alte mărfuri care nu sunt produse în SUA # TVR Moldova
Președintele Donald Trump a anunțat că renunță la tarifele la carnea de vită, cafea, fructele tropicale și o gamă largă de alte mărfuri care nu sunt produse în Statele Unite.
15:10
Tot mai mulți producători din domeniul panificației descoperă gustul autentic al pâinii cu maia. Este sănătoasă, nutritivă și consistentă, dar necesită o atenție aparte în procesul de preparare.
14:20
UE va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova # TVR Moldova
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
14:10
O destinaţie de vis pentru mulţi sunt Maldivele, datorită plajelor cu nisip alb, apelor turcoaz și recifelor spectaculoase. Acest arhipelag din Oceanul Indian este format din 1.200 de insule de corali, dintre care doar 200 sunt locuite. Maldivele sunt renumite şi pentru resorturile luxoase "pe apă", care dispun de camere suspendate deasupra oceanului.
13:10
Inspectoratul General al Poliției a intrat în posesia unui nou lot important de echipamente, oferit prin proiectul „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
12:10
Cultivarea strugurilor în deșert: Un vin premiat, produs în unul din cele mai aspre climate din lume # TVR Moldova
A intra în afacerea vinului nu este pentru cei slabi de inimă. Să o faci fără experiență anterioară, la marginea unui deșert unde temperaturile ating 50 de grade Celsius, ar putea fi considerat o nebunie. Dar pentru Rudie van Vuuren, pariul s-a dovedit câștigător, notează CNN.
11:10
Pe 15 noiembrie o comemorăm pe Doina Aldea-Teodorovici. Mama artistei povestește istorii emoționante # TVR Moldova
Pe 15 noiembrie o comemorăm pe Doina Aldea-Teodorovici, artista care a cântat cu inima pentru neam și pentru limba română. Urmăriți în continuare istorii emoționante, povestite de mama interpretei, Eugenia Marin, despre copilăria, visurile și moștenirea artistică lăsată de Doina Aldea-Teodorovici, o voce care a rămas vie în sufletele noastre.
10:10
Astăzi vom pregăti o budincă sănătoasă și delicioasă de chia cu banană și fructul acestui sezon - kaki. Este un desert cremos, natural dulce, fără zahăr adăugat, care poate fi un mic dejun minunat.
09:10
IGSU avertizează: sobele necurățate și coșurile înfundate, principalele cauze ale incendiilor # TVR Moldova
Sobe necurăţate, coşuri de fum înfundate sau utilizarea lichidelor inflamabile sunt principalele cauze de producer a incendiilor în perioada rece a anului. Datele arată că cei mai vulnerabili sunt bătrânii singuratici, dar şi familiile ce se află într-o situație precară. IGSU a lansat campania națională de prevenire a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon şi a incendiilor în sezonul rece. Inspectorii merg din casă în casă să informeze populația.
09:10
Deputatul Adunării Populare de la Comrat, Alexandr Tarnavschi, îi solicită lui Dmitri Konstantinov, care și-a anunțat pe 14 noiembrie demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, să nu tergiverseze organizarea alegerilor legislative din regiune. Această situație a fost determinată de faptul că Comratul a decis să lichideze Comisia Electorală din regiune, iar Curtea de Apel, în urma contestării Guvernului, a anulat această decizie a legislativului regional. Konstantinov a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție.
14 noiembrie 2025
19:40
Turiştii care vizitează Republica Moldova pot alege și o călătorie culinară prin peste 17 raioane. Ruta Gastronomică, lansată astăzi, cuprinde mai multe obiective turistice unde fiecare vizitator va putea să savureze din bucatele tradiţionale, cele bulgare sau kârgâze. Traseul include zeci de restaurante, pensiuni, muzee, locuri de cultură şi vinării. Lansarea rutei a fost sărbătorită cu fast la Orhei.
19:10
Chișinăul găzduiește, timp de trei zile, Festivalul Astra Film, cel mai longeviv eveniment de film documentar din România care, de patru ani, se desfășoară și în Republica Moldova. Evenimentul prezintă o selecție de documentare apreciate la ediția de anul acesta din România, dar și dezbateri sau întâlniri cu specialiști din industria de film. În prima zi a festivalului, sala cinematografului a fost arhiplină.
18:40
O investigație publicată de jurnaliștii de la Cusens.md aduce în atenție nemulțumirile exprimate de actuali și foști angajați ai Teleradio-Moldova, la adresa conducerii instituției. Aceștia vorbesc de situații abuzive, de modul de gestionare a resurselor și atmosfera din companie. Directorul general Vlad Țurcanu respinge afirmațiile și susține că acestea provin, în opinia sa, din partea unor grupuri de interese nemulțumite de reforme. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe a declarat că vor fi organizate audieri, în Parlament.
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a Premierului va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, dar și cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.
17:20
Statul preia terminalul petrolier al Aeroportului Chișinău pentru a preveni criza de kerosen # TVR Moldova
Statul preia, temporar, activele Lukoil de la Aeroportul Internaţional Chişinău și va asigura surse alternative de aprovizionare a aeronavelor cu combustibil. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă, de Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
16:50
Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu comunitatea de afaceri franco-română la sediul CCIFER # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit pe 13 noiembrie cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze în România (CCIFER), cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie).
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Şeful Biroului Vamal Nord nu poate justifica 1,4 milioane de lei din averea lui, a descoperit Autoritatea Naţională de Integritate.
16:30
O casieră a fost condamnată după ce a furat peste 200.000 de lei de la casa de schimb valutar # TVR Moldova
O casieră de 24 de ani a unui schimb valutar din Chișinău a fost condamnată după ce, timp de trei-patru luni, ar fi sustras treptat peste 273.820 de lei din banii aflați în gestiunea sa.
16:00
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru postul de televiziune TVR MOLDOVA # TVR Moldova
Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. lansează cererea de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru perioada anul 2025.
15:10
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni, la Paris, ocazie cu care va 'reafirma angajamentul Franței față de Ucraina' și 'menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate' pentru Kiev, potrivit Palatului Elysee.
14:40
Numărul persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat este în continuă creştere, atât la nivel global, cât şi în Republica Moldova. Considerată o adevărată „boală a secolului", această afecţiune cronică este adesea depistată tardiv, atunci când apar deja complicaţii severe. Alimentaţia nesănătoasă, obezitatea, stresul şi lipsa activităţii fizice sunt printre principalii factori care duc la apariţia diabetului zaharat, în special a celui de tip 2. Anual sunt depistate aproape 10.000 de cazuri noi, iar tendința este în creștere.
14:40
Operațiune internațională antidrog: Droguri de 42 milioane lei ridicate și 16 persoane reținute # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină, prin identificarea și documentarea a patru laboratoare clandestine active în Moldova, Polonia și Ungaria, precum și prin reținerea a 16 persoane în cinci state europene.
14:30
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat Televiziunea Română TVR MOLDOVA # TVR Moldova
Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. lansează cererea de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru perioada anul 2025.
14:10
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg.
13:40
Grup criminal de spălare a banilor, destructurat de oamenii legii: Cinci suspecti, reținuți # TVR Moldova
Poliția R. Moldova a anunțat destructurarea unui grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite. Potrivit autorităților, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova și acționa în baza unor înțelegeri prestabilite, fiecare membru având roluri și atribuții clare, stabilite în cadrul unui plan general.
13:40
Republica Moldova exportă mai puţin grâu decât în anii trecuţi. Ce spune ministra Agriculturii? # TVR Moldova
Republica Moldova exportă mai puţin grâu faţă de anii trecuţi. Totodată, şi prețurile au scăzut în comparaţie cu perioadele anterioare. Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susţine că aceste lucruri sunt influențate de calitatea slabă a recoltei, dar şi a standardelor ridicate impuse de pieţele externe. În acest context, experții avertizează că, pentru a rămâne competitivi, fermierii trebuie să investească în calitate.
13:10
Filieră de trafic de droguri, destructurată de ofițerii antidrog. Captură de peste 2,5 mil. de lei # TVR Moldova
Autoritarile au destructurat o rețea de traficanţi de stupefiante formată din patru cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova. Droguri erau ascunse în colete, expediate prin Poşta Moldovei din statele Uniunii Europene şi Canada.
13:10
Republica Moldova face un nou pas spre consolidarea rezilienței democratice, aliniindu-se Scutului European pentru Democrație, inițiativă lansată recent de Comisia Europeană. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că experiența acumulată de Chişinău în combaterea ingerințelor externe din procesele electorale devine un atu important pentru Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută astăzi într-o conferință de presă comună cu Ines Domingos, secretar de stat pentru Afaceri Europene din Portugalia, aflată într-o la Chișinău.
13:10
Prețurile la carburanți vor înregistra o nouă creștere la acest sfârșit de săptămână.
12:40
Autorităţile portului rusesc Novorrosiisk, de la Marea Neagră, au instituit vineri stare de urgenţă, după un atac ucrainean masiv cu drone, care a avariat mai multe instalaţii petroliere şi a dus la rănirea a patru persoane, conform bilanţului oficial rus.
12:10
O persoană a murit şi cel puţin alte 24 au fost rănite, vineri dimineaţă, într-un atac rusesc masiv asupra capitalei ucrainene, potrivit Administraţiei Militare Regionale din Kiev.
