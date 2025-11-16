CETATE ȘI BISERICĂ

Libertatea Cuvântului, 16 noiembrie 2025 15:10

(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) „Minune medievală” sub protecția muzei Clio Au

Acum o oră
15:10
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
14:50
Cernăuți: voci românești la Audiovizualul public Libertatea Cuvântului
La 16 noiembrie, în Ucraina este marcată Ziua Radioului, Televiziunii și Telecomunicațiilor. A fost făcută o alegere nu întâmplătoare: anume la 16 noiembrie
Acum 6 ore
10:50
Remedii naturale pentru ameliorarea  durerilor de gât.  Cinci motive să faci gargară cu sare, bicarbonat şi salvie Libertatea Cuvântului
Încă de la primele semne ale răcelii, sunt recomandate gargarele – cele mai cunoscute şi eficiente remedii.  Pentru gargare se foloseşte de obicei
10:00
Noi obiecte din „lada bunicuței” aduse la muzeul Liceului din Băhrinești   Libertatea Cuvântului
Muzeul de Istorie și Etnografie din cadrul Liceului din Băhrinești a primit donații valoroase din partea familiilor Topală Maria a lui Vasile și
Acum 8 ore
09:40
Donald Tusk: Kievul poate pierde sprijinul Occidentului din cauza corupției Libertatea Cuvântului
Ucraina va suferi o înfrângere în războiul împotriva Rusiei, care a atacat-o, dacă nu reușește să învingă corupția, este convins prim-ministrul Poloniei, Donald
09:40
La Cernăuți va fi deschis cel mai mare centru comercial, cu o suprafață de 45.000 de metri pătrați Libertatea Cuvântului
La Cernăuți se construiește „MEGA-MALL”. Acesta va avea două McDonald’s, cinci săli de cinema și o parcare pentru 1.000 de mașini. Va fi
09:10
Rustem Umerov : 1.200 de ucraineni vor fi returnați din captivitatea rusă Libertatea Cuvântului
Schimbul de prizonieri va avea loc după ce vor fi coordonate aspectele tehnice și organizatorice. Se așteaptă ca ucrainenii luați prizonieri să se
08:00
16 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 16 noiembrie 1485  Ștefan cel Mare îi învinge în lupta de la Cătlăbuga pe otomanii care apărau cetatea Chilia (azi în Ucraina). Au rămas pe câmpul
Acum 24 ore
19:00
„Mai degrabă vom mânca iarbă decât să devenim din nou o colonie”: Sikorski despre relațiile dintre Polonia și Federația Rusă Libertatea Cuvântului
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că țara sa mai degrabă va mânca iarbă decât să devină din nou o colonie
15:50
Din cauza rănilor grave a decedat  apărătorul din Bucovina Ivan Kozak Libertatea Cuvântului
S-a stins din viață apărătorul din Bucovina, Ivan  Kozak, anunță Consiliul sătesc Gorișni Șerivți . „Născut în satul Zadubrivka, el locuia împreună cu
Ieri
15:40
În Bucovina natală, apărătorul Iurii Ciolpan se întoarce pe scut Libertatea Cuvântului
În Bucovina, la casa părintească, se întoarce apărătorul Ucrainei, Iurii Ciolpan, care și-a dat viața pentru libertatea și independența statului nostru. Despre aceasta
15:30
Când stabilim prioritățile, nu trebuie să uităm de responsabilitate Libertatea Cuvântului
Războiul nu ar trebui folosit ca instrument de politică de stat. Se pare că acest principiu este complet clar și logic pentru lumea
15:00
Anul 1947. Operațiunea ,,Vest”. Deportările în masă ale locuitorilor din Ucraina  Apuseană Libertatea Cuvântului
Deportările în masă au cuprins regiunile Volyn, Drogobyci, Stanislav, Lviv, Ternopil și Cernăuți.     Ele erau efectuate într-o atmosferă absolut secretă, ținându-se cont de
14:50
Prin punctul de trecere a frontierei din regiunea Cernăuți s-a încercat introducerea ilegală de ceasuri de epocă Libertatea Cuvântului
La granița ucraineano-română, forțele de ordine au descoperit un bărbat care încerca să introducă ilegal în Ucraina o colecție de ceasuri vechi. Despre
14:30
Medicament din grădina cu legume. Proprietățile ardeiului iute pentru sănătate. Libertatea Cuvântului
Toate legumele din grădină au în conţinutul lor elemente benefice într-o măsură sau alta sănătăţii, însă ardeiul iute este un veritabil medicament. Cu
12:00
DOINA I-A MARCAT DESTINUL Libertatea Cuvântului
Nicolae Mintencu – in memoriam La 15 noiembrie este ziua de naștere a lui Nicolae Mintencu, legendar profesor (Învățător Emerit al Ucrainei), neîntrecut
08:40
A căzut în lupte un absolvent al Liceului nr.1 din Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Conducerea CT Noua Suliță exprimă  profunde condoleanțe familiei lui Andrii Koțiuba, fost elev al Liceului nr. 1 din Noua Suliță. El a fost
08:40
Susținerea educației în limba română în Ucraina Libertatea Cuvântului
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor
08:30
Scandal de corupție în energie: Echipa lui Zelenski a explicat demiterea rapidă a oficialilor guvernamentali Libertatea Cuvântului
În timpul agresiunii ruse, Ucraina nu poate rezista singură, de aceea trebuie să fie într-o alianță și să respecte regulile corespunzătoare privind combaterea
07:50
15 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 15 noiembrie 1451, la Reuseni, Bogdan al II-lea, domn al Moldovei, tatăl lui Ștefan cel Mare, a fost ucis de către Petru Aron.
14 noiembrie 2025
22:00
Când se va termina războiul: Portnikov a numit condiția în care sunt posibile negocierile cu Putin Libertatea Cuvântului
Rusia nu va fi oprită nici de victimele uriașe, nici de distrugeri, deoarece în joc este păstrarea imperiului. Vestitul publicist a dat o
21:40
În Bucovina, a fost oprit o „exortă de evazioniști”: un grănicer îi conducea spre România Libertatea Cuvântului
Un ofițer de drept din Bucovina și complicele său civil au fost reținuți în timp ce încercau să organizeze transferul de „evazioniști” în
16:50
„Întâlnirea noastră târzie”. Bobul și Sandulesa vor încânta din nou locuitorii Cernăuțiului cu duetul lor Libertatea Cuvântului
Pe 1 decembrie, la Cernăuți, Artiștii Poporului din Ucraina originari din Bucovina, Ivo Bobul și Lilia Sandulesa, vor susține un concert intitulat „Întâlnirea
16:50
Sărbătoarea „Toamna aurie” la Liceul „Vasile Bogrea” din Târnauca Libertatea Cuvântului
La începutul lunii noiembrie, în sala de festivități a liceului, frumos decorată, a avut loc sărbătoarea „Toamna generoasă”, care a adunat mulți vizitatori:
16:50
Ucraina se confruntă cu un război nesfârșit: Reuters face o declarație alarmantă Libertatea Cuvântului
Nici Ucraina, nici Rusia, așa cum scriu jurnaliștii occidentali, nu sunt pregătite pentru încheierea războiului. Având în vedere ofensiva forțelor ruse – chiar
16:40
Delegația română a verificat starea drumului reparat  în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Delegația din România a verificat sustenabilitatea proiectului comun în regiunea Cernăuți — a inspectat drumul de frontieră. Acest lucru este raportat de Serviciul
16:40
Atac brutal al Federației Ruse asupra Ucrainei: 4 morți și zeci de răniți în urma loviturii masive combinate rusești de pe 14 noiembrie Libertatea Cuvântului
Patru persoane au murit și zeci au fost rănite în urma unui atac masiv combinat rusesc asupra Ucrainei în noaptea de 14 noiembrie,
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Trump este gata să se întâlnească cu Putin: Rubio a numit singura condiție Libertatea Cuvântului
Președintele SUA, Donald Trump, va fi de acord cu un nou summit cu dictatorul rus, Vladimir Putin, doar dacă întâlnirea va avea șanse
06:50
Bucovina a pierdut încă un Erou Libertatea Cuvântului
După o rănire, în timpul reabilitării, militarul Forțelor Armate ale Ucrainei din Bucovina, Vadym Solovei, a trecut în neființă. Despre acest lucru informează
06:40
„Cu pumnul în moacă”: Ogryzko a explicat cum să negociezi cu Putin Libertatea Cuvântului
Cunoscutul diplomat ucrainean consideră că o discuție cu președintele statului-agresor nu va schimba nimic. Fostul ministru de externe al Ucrainei, Volodymyr Ogryzko, consideră
05:40
15 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 14 noiembrie 1497 s-a terminat zidirea Bisericii Înălţarea Domnului de la Mănăstirea Neamţ, ctitorită de Ştefan cel Mare şi Sfânt în perioada 1485-1497. Această biserică
00:00
Un om și un instrumentist cu inimă mare și har deosebit Libertatea Cuvântului
După o lungă boală, pe data de 12 noiembrie a încetat să mai bată inima marelui unuia dintre cei mai buni muzicieni-multiinstrumentiști ai
13 noiembrie 2025
23:50
Merz s-a adresat lui Zelenski în legătură cu ucrainenii din Germania: Tineretul este necesar în patria sa Libertatea Cuvântului
În Germania se observă un aflux de tineri ucraineni după ce Kievul a permis bărbaților sub 22 de ani să părăsească țara. Acest
19:20
Când iubești viața, creația și profesia aleasă Libertatea Cuvântului
Dacă m-ar întreba cineva acum, când am cunoscut-o pe doamna Rodica Zegrea din satul Prisăcăreni, de pe Valea Siretului, nu știu, dacă aș
18:30
Sprijin pentru Forțele de Securitate și Apărare ale Ucrainei: Interacțiunea autorităților din Regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Interacțiunea dintre puterea executivă, organele de autoadministrare locală și organizațiile familiilor militarilor în sprijinirea Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei a fost
18:30
„Pașii celor neînfrânți”. Maraton caritabil pe 60 de kilometri pentru Brigada 107 Separate de Apărare Teritorială continuă Libertatea Cuvântului
În cadrul lui veterani vor parcurge pe jos peste 60 de kilometri pentru a colectae bani pentru nevoile Brigăzii 107 Separate de Apărare
18:30
Producție confiscată în valoare de 17 milioane: Fabrică clandestină de țigări descoperită în Bucovina Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost descoperită o fabrică clandestină de țigări; au fost confiscate două linii industriale, 26 de tone de tutun și
09:30
O veste tristă de pe front: a fost curmată încă o viață tânără… Libertatea Cuvântului
La 1 noiembrie,  în zona localității Rodinske, regiunea Donețk, în timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă și-a pierdut viața Vasyl Guțul din satul
09:30
Radosław Sikorski despre război și rezistența Ucrainei Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, consideră că Ucraina este capabilă să continue războiul împotriva Rusiei încă trei ani, subliniind totodată că
09:20
Guvernul Germaniei a comentat scandalul de corupție din Ucraina Libertatea Cuvântului
Berlinul va urmări cu atenție modul în care se va dezvolta cazul. Guvernul Germaniei a declarat că el continuă să aibă încredere în
09:10
Insomnia: cauze, impact și soluții bazate pe cercetare Libertatea Cuvântului
Ce este insomnia și cum ne afectează? Insomnia este o tulburare de somn care afectează capacitatea unei persoane de a adormi sau de
08:00
13 NOIEMBRIE – NUME PE RĂBOJUL ISTORIEI Libertatea Cuvântului
La 13 noiembrie 354 s-a născut  Augustin de Hipona, numit și Augustinus de Thagaste,  Sfântul Augustin la catolici, Fericitul Augustin la ortodocși. Sfântul Augustin (354-430) a fost un
12 noiembrie 2025
21:50
Întâlnirea miniștrilor de Externe Sybiga și Rubio Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, s-a întâlnit cu Secretarul de Stat american, Marco Rubio, în timpul reuniunii G7 din Canada, comunică
20:30
„Aceasta va fi cea mai grea iarnă de la începutul războiului”: Sternenko dă un prognostic nefavorabil pentru civili Libertatea Cuvântului
Iarna 2025-2026 va fi cea mai grea pentru populația civilă din Ucraina de la începutul invaziei rusești la scară largă. Acest prognostic a
20:20
În luptele de pe front a căzut eroic soldatul Bogdan Pantia din Dăvideni, în vârstă de 20 de ani Libertatea Cuvântului
Consiliul Orășenesc Storojineț, primarul orașului, Comitetul executiv și întreaga comunitate Storojineț deplâng profund moartea soldatului Bogdan Pantia, născut în 2005, locuitor al satului
20:20
Un tânăr talentat și creativ Libertatea Cuvântului
Călătorind prin frumoasele noastre sate bucovinene, cu cei „trei muschetari” români, în cadrul măsurilor organizate de noi, cei din Asociația Dacia Străbună, cunoaștem
20:20
În Bucovina continuă recoltarea soiei Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți continuă recoltarea soiei. Aceasta este una dintre cele mai răspândite culturi agricole cultivate în regiune. În anul 2025, au fost
20:20
Militari din regiunea Cernăuți vindeau combustibil destinat Forțelor Armate ale Ucrainei pe front Libertatea Cuvântului
Angajații Biroului de Stat de Investigații (DBR) au descoperit o schemă la scară largă de vânzare ilegală de motorină specială, destinată necesităților Forțelor
20:10
Unde se ascunde Putin: i-au fost create trei birouri identice în diferite locuri ale Federației Ruse Libertatea Cuvântului
Copii ale biroului lui Vladimir Putin din Novo-Ogaryovo au fost recreate și la Soci și Valdai. Se pare că dictatorul se teme pentru
10:00
Frumuseţe şi nutriţie. Menţinerea sănătății tenului cu dovleac Libertatea Cuvântului
Toamna, dovleacul este una dintre legumele-vedetă, o adevărată comoară pentru sănătate şi frumuseţe. Dovleacul poate juca un rol esențial în menținerea unei pieli
