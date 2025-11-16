Gazele naturale s-ar putea ieftini în 2026. Declarațiile ministrului Energiei
ProTV.md, 16 noiembrie 2025 15:00
Gazele naturale s-ar putea ieftini în 2026. Declarațiile ministrului Energiei
• • •
Acum 5 minute
15:40
Cel puțin 120 de persoane au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor antiguvernamentale din Mexico # ProTV.md
Cel puțin 120 de persoane au fost rănite în ciocnirile din timpul protestelor antiguvernamentale din Mexico
Acum 10 minute
15:30
Comisia Europeană vrea să introducă taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Ce mai prevede planul sanitar # ProTV.md
Comisia Europeană vrea să introducă taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Ce mai prevede planul sanitar
Acum 30 minute
15:10
Armata rusă avansează în sudul Ucrainei: noi localități cucerite. Kievul, atacat cu drone - VIDEO # ProTV.md
Armata rusă avansează în sudul Ucrainei: noi localități cucerite. Kievul, atacat cu drone - VIDEO
Acum o oră
15:00
Acum 2 ore
14:10
O casă a luat foc, la Hîncești: A ars complet. Imagini de la locul incendiului - FOTO
13:50
Care este prezența la vot în cele șase localități din țară, unde au loc alegeri locale noi. Datele CEC # ProTV.md
Acum 4 ore
13:40
Care este prezența la vot în cele 6 localități din țară, unde au loc alegeri locale noi. Datele CEC # ProTV.md
12:50
În așteptarea unui „acord istoric” misterios cu Franța, Zelenski anunță o înțelegere cu Grecia privind importurile de gaz. „Diplomație fructuoasă” # ProTV.md
12:30
Un război tot mai costisitor: Rusia rămâne fără bani pentru a continua lupta contra Ucrainei. Care sunt soluțiile lui Vladimir Putin # ProTV.md
12:30
O mașină a intrat în mulțime la un demolition derby în Australia. Bilanțul victimelor - FOTO/VIDEO # ProTV.md
11:50
Zbor de coșmar. Un avion rusesc cu 90 de pasageri la bord a început să se dezintegreze în aer # ProTV.md
Acum 6 ore
11:40
Peste 22 milioane lei - investiți prin eVMS.md în luna noiembrie. Datele ministerului Finanțelor # ProTV.md
11:40
Putin are 3 birouri identice ca să-și ascundă locația reală în aparițiile TV. Detaliile care-l dau de gol # ProTV.md
11:30
Luptătorul moldovean, Valeriu Mircea, a obținut victorie în cadrul galei KSW 112, desfășurată în Polonia # ProTV.md
11:30
Kazahstan produce surpriza în 10 oameni și amână calificarea Belgiei! Puștiul-minune kazah, în prim-plan # ProTV.md
11:20
Alex Marquez a câştigat cursa de sprint a Marelui Premiu de la Valencia
11:10
Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, marea finală de la Turneul Campionilor! Ibericul nu i-a dat vreo șansă lui Auger-Aliassime # ProTV.md
11:00
Bosnia - România 3-1. S-a terminat! ”Tricolorii” au pierdut orice șansă de a prinde barajul din preliminarii # ProTV.md
10:50
Aglomerație pe Aeroportul Internațional Chișinău: S-au format cozi, după ce acum câteva zile, au fost instalate așa-numitele porți inteligente - VIDEO # ProTV.md
10:00
Președintele unui stat UE a tăiat ajutoarele dedicate ucrainenilor: „Nu vreau să contribui la haos” # ProTV.md
Acum 8 ore
09:40
„O nouă tragedie provocată de Kremlin”. Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă în atacul rușilor asupra Kievului # ProTV.md
09:20
Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre încetarea focului din Fâșia Gaza. Ce alte teme au fost abordate # ProTV.md
08:50
Ucraina și Rusia au ajuns la un acord pentru eliberarea prizonierilor. Peste o mie de ucraineni se vor întoarce acasă # ProTV.md
08:40
Ce s-a întâmplat la clinica stomatologică din București înainte ca fetița de 2 ani să moară. Noi acuzații ale tatălui # ProTV.md
08:20
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac # ProTV.md
08:10
Apelul lansat de Zelenski către aliații săi europeni după ultimele atacuri rusești din asupra Kievului. Ce le-a cerut # ProTV.md
08:10
Ploi în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 24 ore
01:40
Principalul rival a lui Alcaraz, Jannik Sinner, e la un pas de a-și apăra trofeul de la Turneul Campionilor. Italianul l-a învins din nou pe Alex De Minaur și s-a calificat în marea finală - VIDEO # ProTV.md
15 noiembrie 2025
21:20
Messi oferă încă o reprezentație de excepție: Argentina încheie anul cu o victorie - VIDEO # ProTV.md
21:20
Furtuna Claudia a adus precipitații și inundații severe în Marea Britanie și Irlanda - VIDEO # ProTV.md
21:20
Au reușit să învingă discriminarea și să devină un exemplu de perseverență: 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în acest an, de burse de merit. Câți bani vor primi pe lună - VIDEO # ProTV.md
21:20
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș.” Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk - VIDEO # ProTV.md
21:10
Haos în timpul unui zbor Ryanair din Polonia. Un pasager beat s-a luat la bătaie cu poliția la aterizarea în Bristol - VIDEO # ProTV.md
20:40
Și rușii, și ucrainenii profită de schimbarea de vreme de pe câmpul de luptă. Ceața devine un element cheie # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 15.11.2025
19:40
Educatorul care și-au dedicat viața educației preșcolare, ghidat de pasiunea pentru copii: „Îmi place să-i văd crescând." Află povestea lui Tudor Lungu - VIDEO # ProTV.md
19:30
Iar principalul rival a lui Alcaraz, Jannik Sinner, e la un pas de a-și apăra trofeul de la Turneul Campionilor. Italianul l-a învins din nou pe Alex De Minaur și s-a calificat în marea finală - VIDEO # ProTV.md
19:20
Nu există dramă mai mare! A lipsit 533 de zile, iar la două minute de la revenire a trăit un coșmar # ProTV.md
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Accident în capitală. O ambulanță aflată în misiune s-a lovit cu un automobil. Momentul impactului - surprins de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
10:10
Caz tragic la o clinică dentară din București: O fetiță de doi ani a murit după o anestezie. Reacția clinicii - FOTO # ProTV.md
09:50
Cum să alegi apartamentul ideal?
09:50
PENTHOUSE ÎN INIMA CHIȘINĂULUI — CLASĂ PREMIUM DE LA DEZVOLTATORUL DE ÎNCREDERE MILANIN
09:40
Cristiano Ronaldo, eliminat în meciul în care a stabilit un nou record - VIDEO
09:40
Osimhen reușește o dublă, iar Nigeria trece de Gabon în prelungiri, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială # ProTV.md
09:40
FIFA a dezvăluit cele 11 goluri care concurează pentru Premiul Puskas
09:30
Camerun, eliminată! Dramatism la stabilirea ultimului meci al play-off-ului african pentru Mondial # ProTV.md
09:10
Ucraina va folosi o nouă tehnologie ca să se apere de atacurile aeriene ale Rusiei. Cum funcționează „cortina din cer” a Kievului # ProTV.md
09:10
Carlos Alcaraz obține succesul care îi asigură locul 1 ATP la finalul anului
08:50
Drone ucrainene au avariat o navă, locuinţe şi un depozit de petrol în Rusia
08:40
Unde se ascunde, de fapt, Vladimir Putin. Detaliile care dezvăluie locația în care se află - VIDEO # ProTV.md
