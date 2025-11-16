Primarul Chișinăului: Drogurile reprezintă o amenințare tot mai mare pentru tineri

13:10

Astăzi, 15 noiembrie, se împlinește un an de la decesul Andreei Cuciuc, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, care și-a pierdut viața într-o berărie din Capitală, unde împreună cu colegii au dat o petrecere după Balul Bobocilor. Tatăl ei a publicat un mesaj sfâșietor. „Andreea Cuciuc, a părăsit lumea aceasta. O zi care ne-a […] Articolul „O zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna”. Igor Cuciuc, la un an de la moartea fiicei sale apare prima dată în Realitatea.md.