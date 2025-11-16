În șase localități din țară se desfășoară alegeri locale noi
Moldpres, 16 noiembrie 2025 08:10
În șase localități din țară se desfășoară duminică, 16 noiembrie, alegeri locale noi. Cetățenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, comunică MOLDPRES.Ale...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
08:10
Acum 12 ore
20:30
Cel puțin o persoană a murit sâmbătă, 15 noiembrie, la Albufeira, un oraș turistic din sudul Portugaliei, din cauza vânturilor violente din regiunea Algarve, aflată sub alertă portocalie în contextul furtunii Claudia, care afectează țara de câteva...
Acum 24 ore
19:20
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi pă...
18:50
FOTO // Peste 1 000 de voluntari au participat la campania de plantare de la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Angajații din Guvern și ministere, ambasadori, sătenii din Mihailovca, localnicii din Cimișlia și alți voluntari au plantat astăzi 110 mii de puieți pe o suprafață totală de 27 de hectare. Acțiunea a marcat începutul Campaniei naționale de împădurire &bd...
17:00
FOTO // Soții Sergiu și Veronica Secaș au inițiat o afacere la Slobozia Mare, cu sprijinul UE. Igor Grosu: „Sudul Moldovei se dezvoltă datorită antreprenorilor noștri curajoși” # Moldpres
Soții Sergiu și Veronica Secaș sunt o familie de antreprenori care prin munca lor contribuie la dezvoltarea localității sale. În 2019, aceștia au deschis la Slobozia Mare, raionul Cahul, o sală de festivități, inclusiv cu ajutorul unui grant oferit de Uniunea Europ...
16:30
ANOFM îndeamnă angajatorii să declare locurile de muncă vacante, inclusiv cele pentru persoanele cu dizabilități # Moldpres
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) îndeamnă angajatorii să declare locurile de muncă vacante, inclusiv cele pentru persoanele cu dizabilități, transmite MOLDPRES.Astfel, agenții economici pot anunța subdiviziunile teritoriale pentru oc...
15:20
VIDEO // Speakerul Igor Grosu a participat la campania națională de împădurire: „Peste ani, să ne bucurăm de o țară mai verde, cu păduri și aer curat” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat astăzi la Campania națională de împădurire „Toamna 2025”. Oficialul a plantat puieți la Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, comunică MOLDPRES.Speakerul a participat la acțiune alăt...
15:00
GALERIE FOTO // Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început oficial la Mihailovca, Cimișlia # Moldpres
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați 27 de hectare de pădure nouă. În paralel, vor avea loc acțiuni de plantare ...
14:20
VIDEO // Ruta Gastronomică Moldova–România: Drumul care unește două țări prin gust și tradiție # Moldpres
Reprezentanții pensiunilor turistice din Republica Moldova și România au lansat Ruta Gastronomică Transfrontalieră, un traseu de aproape 2500 km care unește patrimoniul culinar și tradițiile celor două state. Ruta propune un tur amplu al gusturilor, identității ș...
13:30
În timpul traversării frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare corect montate # Moldpres
În timpul traversării frontierei de stat, vehiculele trebuie să aibă ambele plăcuțe de înmatriculare corect montate. Precizările au fost făcute de Poliția de Frontieră pentru a asigura traversarea eficientă a frontierei de stat, comunică MOLDPRES.Confor...
13:00
SUA au prelungit scutirea de sancțiuni impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători # Moldpres
Administrația Trump a prelungit scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale Lukoil, pe măsură ce intensifică colaborarea cu guvernele străine și potențialii cumpărători în legătură cu activele internaționale ale companiei petroliere ruse, scrie Bloomberg...
12:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit un lot de echipamente moderne achiziționate cu sprijinul Guvernului Germaniei. Odată cu livrarea bunurilor, polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale, pentru a asigura utiliz...
11:20
UE va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026 # Moldpres
Uniunea Europeană va crește cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final în negocierile privind Bugetul UE pent...
10:40
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii, informează MOLDPRES.Potrivit instituției, este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pent...
10:20
VIDEO // La Mihailovca, Cimișlia, s-a dat start campaniei naționale de împădurire. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Vă așteptăm la plantare aici și în toată țara” # Moldpres
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început în această dimineață la Mihailovca, Cimișlia. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a invitat cetățenii din întreaga țară să participe la acțiunile de plantare a puieților, i...
08:40
Șoferii, îndemnați de polițiști să schimbe din timp pneurile automobilelor. Recomandări în pregătirea vehiculelor pentru sezonul rece # Moldpres
Polițiștii recomandă șoferilor să schimbe din timp pneurile pentru a evita riscurile în timpul circulației, întrucât condițiile meteorologice se pot schimba rapid în perioada rece a anului. În acest context, specialiștii îndeamnă condu...
08:30
În zilele de odihnă, vremea se va menține fără precipitații. În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, duminică și luni, pe arii restrânse vor cădea ploi ...
Ieri
06:00
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” începe oficial pe 15 noiembrie, la Mihailovca, Cimișlia: o mobilizare națională pentru viitorul verde al Moldovei # Moldpres
Republica Moldova dă astăzi startul unei noi etape a Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor – #GenerațiaPădurii, una dintre cele mai ample inițiative de mediu din istoria țării, transmite MOLDPRES.Campania de împădurire „Toam...
01:10
Premierul Alexandru Munteanu, precizări despre compania Venbest, la care e actionar: „Sunt onorat că această companie a contribuit la apărarea poporului ucrainean de la începutul invaziei Rusiei” # Moldpres
Toate acuzațiile despre o pretinsă încălcare a companiei ucrainene Venbest a intereselor Ucrainei sunt în întregime false și nu au nicio legătură cu realitatea. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în contextul infor...
14 noiembrie 2025
22:30
Dorin Junghietu: „Linia independenței Vulcănești-Chișinău ar putea fi funcțională la începutul lunii ianuarie 2026 # Moldpres
Lucrările de construcție a liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău se preconizează a fi încheiate la sfârșitul lunii noiembrie, astfel ca la finele lunii decembrie-începutul lunii ianuarie 2026, această linie să fie dată în exploata...
21:50
Aeroportul Internațional Chișinău a obținut autorizarea de a furniza servicii de alimentare cu combustibil # Moldpres
Autoritatea Aeronautică Civilă a emis, vineri, 14 noiembrie, Certificatul de întreprindere de deservire la sol pentru Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), cu autorizarea de a furniza serviciul de alimentare cu kerosen, informează MOLDPRES.Potrivit Autorități...
21:40
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a discutat despre reformele în domeniile vamale și fiscale cu Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu # Moldpres
Pregătirea bugetului de stat pentru anul 2026, precum și reformele planificate în domeniile administrării fiscale și vamale au fost discutate de către ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță cu Ambasadorul României în Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, info...
20:50
Pentru funcția de primar din șase localități, unde vor avea loc alegeri noi, au fost înregistrați 12 de candidați, dintre care 10 sunt desemnați de partide politice, iar alții doi candidează independent, transmite MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale,...
20:40
Continuarea proiectelor comune de cooperare și asistența oferită autorității fiscale naționale de către partenerii americani, discutate la Ministerul Finanțelor # Moldpres
Continuarea proiectelor comune de cooperare și asistența oferită autorității fiscale naționale de către partenerii americani au fost discutate în cadrul întrevederii dintre ministrul Finanțelor, Andrian Graviliță cu însărcinatul cu afaceri al Sta...
20:30
Sancțiuni din partea CEC: Partidul pentru Viitorul Moldovei nu va primi alocații din bugetul de stat din cauza unei donații efectuată ilegal # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a suspendat plata alocațiilor de la bugetul de stat ce urmează a fi transferate către Partidul pentru Viitorul Moldovei, din cauza unei donații efectuate cu încălcarea prevederilor legale, transmite MOLDPRES.Potrivit CEC, Pa...
20:00
Preluarea președinției R. Moldova la Consiliul Europei, marcată prin arborarea drapelului național și lansarea tramvaiului în culorile tricolorului # Moldpres
Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul ceremoniei...
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a Premierului va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Consiliulu...
19:10
Premierul Alexandru Munteanu și Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos au discutat despre dezvoltarea relațiilor moldo-olandeze # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut, astăzi, o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn. Oficialii au vorbit despre proiectele prin care Olanda sprijină modernizarea țării noastre, dezvoltarea colaborării economice și ava...
18:20
45 de funcționari publici din cadrul administrației publice centrale au absolvit Programul SPRINT, ediția a III-a # Moldpres
Tinerii funcționari, din 25 de autorități publice centrale, au primit, astăzi, certificate de absolvire a Programului guvernamental SPRINT. Funcționarii au participat la o serie de instruiri, cu scopul de perfecționare a competențelor în domeniul administrației publ...
17:00
17:00
VIDEO // Rețineri la Dondușeni după 11 percheziții într-un caz de trafic de persoane, soldat cu deces # Moldpres
Polițiștii Direcției „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii și polițiștii din raionul Dondușeni, au efectuat 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați de 41 și 52 de ani, bănuiți de trafic de persoa...
16:30
VIDEO // Sute de fermieri și cercetători au participat la Forumul „AgroCunoștințe” - o platformă a transferului de inovații și practicilor de succes # Moldpres
Peste trei sute de fermieri, cercetători, consultanți și reprezentanți ai organizațiilor profesionale au participat, astăzi, la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”. Evenimentul a fost organi...
16:30
Locuitorii din satele Costești și Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, își vor alege primarii pe 17 mai 2026. O hotărâre în acest sens a fost adoptată, vineri, de Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite MOLDPRES.Potrivit CEC, decizia privind des...
16:00
Sergiu Carmanschi preia conducerea Moldelectrica: „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern” # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” intră într-o nouă etapă de management odată cu numirea lui Sergiu Carmanschi în funcția de director general. Acesta a fost prezentat astăzi echipei de secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Gr...
15:00
VIDEO // Tendințele globale din comerț și identificarea noilor piețe de export, discutate la Moldova Trade Forum 2025 # Moldpres
Zeci de producători din întreaga țară, inclusiv de pe malul stâng al Nistrului, experți internaționali, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare s-au reunit la cea de-a cincea ediție a forumului Moldova Trade. Participanții au an...
14:50
VIDEO // Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani proveniți din escrocherii. Ce riscă suspecții # Moldpres
Cinci persoane, cu vârste între 31 și 36 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore și riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru spălarea și legalizarea banilor proveniți din escrocherii și alte infracțiuni, transmite MOLDPRES.Potri...
14:10
Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Sprijinul pentru Ucraina – o prioritate cheie # Moldpres
Republica Moldova a preluat oficial, vineri, 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Strasbourg. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a prezentat prioritățile manda...
14:00
Un bărbat a fost scos de sub un mal de pământ care s-a surpat în timpul unor lucrări pentru canalizare # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 53 de ani din Hîncești a fost scos de salvatori de sub un mal de pământ, care s-a prăbușit în timpul unor săpături pentru canalizare, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urg...
13:30
VIDEO // Filieră de trafic de droguri, anihilată la Chișinău. Polițiștii au confiscat droguri de peste 2,5 milioane de lei # Moldpres
Trei bărbați au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar o femeie este cercetată în libertate pentru introducerea drogurilor prin contrabandă și distribuirea acestora prin intermediul aplicației Telegram. În rezultatul perchezițiilor oamenii legii au...
13:10
Astăzi, 14 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, Tadas Valionis.Oficialii au discutat dinamica curentă a evenimentelor din raioanele de est ale țării,...
13:10
Exporturile de mărfuri, în creștere cu 23 la sută. UE rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești # Moldpres
Exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2025 au atins o valoare de 345,4 milioane dolari, cu 3,8% mai mult în raport cu luna august 2025 și cu 23,1% mai mult comparativ cu luna septembrie 2024. Uniunea Europeană rămâne principala destin...
12:40
Sancțiunile SUA împotriva a două companii petroliere rusești au determinat creșterea graduală a prețului de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei pe piața din Republica Moldova, care este dependentă 100% de importuri. Agenția Națională pentru Regl...
12:40
Progresele în procesul de integrare europeană, discutate la reuniunea Subcomitetului vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană # Moldpres
Progresele în implementarea agendei de integrare europeană în domeniul vamal au fost discutate la reuniunea Subcomitetului vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană. Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău și la Bruxelles, cu participarea reprezentanțil...
12:20
Un nou proiect pentru creșterea competitivității și rezilienței climatice a micilor fermieri din R. Moldova, lansat de FAO # Moldpres
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a lansat un nou proiect dedicat consolidării competitivității și capacității de adaptare la schimbările climatice în rândul micilor fermieri din Republica Moldova. Inițiativa reprezintă...
12:20
Amenzi de peste 700 de mii de lei aplicate de Fisc pentru activități ilicite de întreprinzător # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat amenzi în valoare totală de 705 mii lei după ce, pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, a depistat nereguli în 329 de cazuri privind desfășurarea activității de întreprinzător, transmite MOLDPRES.Activi...
12:10
Comisia Electorală Centrală va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică 38 de mii 975 buletine de vot, dintre care 34 de mii 397 buletine de vot în limba română și 4 578 de buletine de vot în limba rusă, transmite MOLDPRES.Pentru alege...
11:50
Consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Ministerul Justiției al Republicii Moldova a fost discutată în cadrul întrevederii ministrului Justiției Vladislav Cojuhari cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Mol...
11:30
Lucrările de reparaţie pe drumul regional G124 din raionul Basarabeasca, aproape de finalizare # Moldpres
Lucrările de reparație a drumului regional G124 R26–Ivanovca–Carabetovca–R3 din raionul Basarabeasca au atins un progres de 90%, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), intervențiile au loc pe sectorul cuprins într...
11:30
Scutul european pentru democrație oferă noi instrumente de protejare a instituțiilor democratice în UE. Cristina Gherasimov subliniază contribuția Republicii Moldova # Moldpres
Scutul european pentru democrație, prezentat recent de Comisia Europeană, este o inițiativă de mult așteptată, care va aduce instrumente noi de protejare a instituțiilor democratice pe întreg teritoriu Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de viceprim-ministr...
11:20
Portugalia susține Republica Moldova în aspirațiile de a deveni stat membru al UE. Ines Domingos: „Vă oferim un sprijin foarte puternic” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul său european, iar reformele începute trebuie să continue, pentru a aduce beneficii tangibile cetățenilor. Declarația a fost făcută la Chișinău de secretara de stat pentru Afaceri Europe...
