Guvernul a plantat 110 de mii de puieți, în cadrul campaniei „Generația pădurii”

Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni, iar România va rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova pe calea europeană. Mesajele au fost transmise de șefii Guvernelor de la Chișinău și București – Alexandru Munteanu și Ilie Bolojan, după întrevederea de astăzi. „Construim punți diferite și trainice – […] Premierul Munteanu, la București: viața demnă și pacea sunt obiectivele care ne unesc și pilonul de temelie al colaborării guvernelor noastre