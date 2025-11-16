Guvernul a plantat 110 de mii de puieți, în cadrul campaniei „Generația pădurii”
Provincial, 16 noiembrie 2025 08:00
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii", lansată în anul 2023, la inițiativa Președintei Maia
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
08:00
Premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii", lansată în anul 2023, la inițiativa Președintei Maia
Acum 12 ore
23:30
În apropiere de Chişinău, în comuna Ciorescu, pe 15 noiembrie 2014 a fost inaugurat complexul sportiv al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal "Futsal Arena FMF". Suprafaţa complexului multifuncţional (futsal, tenis, volei, handbal) este de 4,7 mii m.p. Numărul locurilor pentru spectatori – 1300. Pentru construcţia complexului UEFA a investit 70 la sută din costul total. Decizia
Acum 24 ore
09:50
În această duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local. Alegeri locale noi sunt organizate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia,
Ieri
17:30
Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – Republica Moldova a fost lansată, astăzi, oficial. Noua rută gastronomică unește cele mai autentice experiențe culinare de pe ambele maluri ale Prutului. Traseul cuprinde peste 50 de obiective turistice și promovează diversitatea bucătăriilor locale – de la tradiția moldovenească, la specificul găgăuz, bulgar sau ucrainean. Ruta traversează Republica Moldova pe
17:00
La Comrat a avut loc forumul privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltare urbană: provocări, soluții, viitor” # Provincial
În data de 7 noiembrie 2025, în municipiul Comrat, a avut loc Forumul Regional privind dezvoltarea urbană durabilă, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia în parteneriat cu municipiul Comrat, cu sprijinul Guvernului Germaniei prin proiectul GIZ „Dezvoltare urbană integrată". Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților locale și centrale, ai organizațiilor și partenerilor internaționali, ai
16:40
Primăria orașului Ialoveni a organizat o ședință de lucru în teritoriu a grupului de lucru responsabil de elaborarea Programului de Revitalizare Urbană. Activitatea a avut ca scop identificarea zonelor degradate și analizarea intervențiilor necesare pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Pe parcursul vizitei de teren, membrii grupului de lucru au evaluat starea actuală a infrastructurii,
16:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a discutat joi, 13 noiembrie, cu partenerii de dezvoltare despre rezultatele sezonului trecut de încălzire și pregătirile pentru noul sezon rece 2025-2026. Întâlnirea s-a axat pe impactul sprijinului oferit populației în contextul creșterii prețurilor la energie. Analiza prezentată a fost realizată împreună cu PNUD, cu sprijinul Guvernului Italiei. Studiul a arătat
16:30
Primăria comunei Lozova a participat la un moment istoric pentru cooperarea regională: lansarea procesului de constituire a primei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT) cu membri din România, Republica Moldova și Ucraina. Această inițiativă, coordonată de Consiliul Județean Iași, deschide drumul către proiecte comune care vor aduce beneficii reale pentru oameni: mobilitate îmbunătățită, conexiuni moderne
16:20
11 percheziții și doi suspecți reținuți într-un dosar de trafic de persoane în raionul Dondușeni # Provincial
În urma acțiunilor de urmărire penală întreprinse de ofițerii Direcției „Nord" a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Dondușeni, au fost efectuate 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârstele de 41 și 52 de ani, suspectați de comiterea infracțiunii de trafic de persoane, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale sau
16:10
Încă un bloc locativ din mun. Chișinău va fi reabilitat energetic prin Programul Guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), gestionat de CNED. Contractul de finanțare pentru reabilitarea energetică a blocului locativ din str. Calea Ieșilor 51/5 a fost semnat de către directorul CNED, Ion Muntean și președinta Asociației de Proprietari din Condominiu,
15:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, în ședința de astăzi, data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Costești și al comunei Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități.
15:50
Viceprimara Olga Ursu va reprezenta în Parlament Partidul Mișcarea Alternativa Națională și vocea oamenilor atât din Chișinău, cât și din întreaga țară. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, primarul capitalei, care a mai spus: „Prin muncă și profesionalism demonstrăm că politica se poate face altfel – pentru oameni. Împreună vom continua același drum, cu
15:30
Astăzi, 14 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat start campaniei naționale de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon și a incendiilor în sezonul rece, cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie". Campania de prevenire este adresată întregii populații, cu accent pe persoanele în etate, familiile social-vulnerabile, părinții cu
15:20
Orașul Ungheni va avea o Grădină Urbană modernă pe 0,8 ha între Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală # Provincial
Municipiul Ungheni va avea, în aproximativ un an, o Grădină Urbană modernă, amenajată pe terenul dintre Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală, pe o suprafață de 0,8 ha Primarul Vitalie Vrabie a convocat, astăzi, 14 noiembrie, o ședință, la care a fost pus în discuție un prim concept al acesteia, care prevede o zonare modernă, cu
14:50
Stela Onuțu renunță la Parlament pentru a se dedica proiectelor din Glodeni: Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine # Provincial
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția
14:20
Peste 300 de fermieri au participat la prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” # Provincial
Astăzi, la Chișinău, a avut loc prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat", organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală, în parteneriat cu Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară. La
14:20
Sute de gospodării, instituții publice și agenți economici din Colonița, vor beneficia de servicii moderne de canalizare și epurare. Astfel, Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul S.A. „Apă – Canal Chișinău", extinde serviciile centralizate de sanitație oferite locuitorilor din suburbia Colonița. S.A. „Apă – Canal Chișinău" a declanșat procedura de recepționare a cererilor de la consumatorii
13:20
În dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au fost solicitați să intervină în ajutorul unui bărbat care a rămas blocat sub un strat de pământ. Incidentul a avut loc pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit informațiilor,
13:20
60 de directori și directori adjuncți din 30 de instituții de învățământ din mai multe raioane ale țării și-au consolidat capacitățile de organizare, monitorizare și întreținere a blocurilor sanitare conform normelor de sănătate publică și principiilor de întreținere preventivă în cadrul atelierului „Management eficient al facilităților de apă, sanitație și igienă în școli". Atelierul a
13:00
Chișinău: str. Serghei Lazo închisă temporar pentru lucrări de curățare și tăiere a arborilor # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21.
12:50
CNPF a efectuat un control inopinat la mai multe unități de schimb valutar în scopul verificării corectitudinii informațiilor afișate pe panourile de reclamă și pe ecranele aparatelor de schimb valutar, prin prisma identificării eventualelor practici comerciale incorecte. În cadrul controlului, au fost depistate încălcări ale prevederilor legale la 7 unități de schimb valutar. Abaterile constatate
12:20
(VIDEO) Nina Cereteu: Am ales să merg înapoi în teritoriu, să-mi exercit funcția de primar…Drochia va continua să se dezvolte # Provincial
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28
12:20
La data de 13 noiembrie 2025, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a participat, în calitate de membru, la ședința reunită a Adunării Generale Extraordinare a Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru", la Forumul Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, precum și la întâlnirea de lucru dedicată constituirii primei Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT). Evenimentele au avut loc la invitația Președintelui
12:10
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o filieră de trafic de droguri formată din cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova. Gruparea era specializată în introducerea drogurilor în țară prin contrabandă și distribuirea acestora prin intermediul aplicației Telegram. Pe parcursul a două luni au fost documentați
11:50
Astăzi marcăm un progres important pe drumul regional G124 R26–Ivanovca–Carabetovca–R3, din raionul Basarabeasca, unde lucrările au ajuns la 90% progres fizic. Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere se desfășoară pe sectorul cuprins între km 13,5 și km 21,00 (selectiv), cu o lungime totală de 3,41 km. Menționăm că au fost finalizate lucrările de așternere a
11:40
Comisia Electorală Centrală va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică 38 975 buletine de vot, dintre care 34 397 buletine de vot în limba română și 4 578 buletine de vot în limba rusă. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot, dintre ele 19 583 în limba română și
11:20
Astăzi, primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș, împreună cu Excelența Sa Hubert Knirsch, Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova
11:10
Noul concept european de Sat Inteligent este implementat în 5 localități, aducând tehnologii moderne în comunitățile rurale. Iată modificările care se așteaptă: Larga, Briceni – modernizarea instituțiilor sociale, iluminat public inteligent și sisteme de supraveghere video. Coșnița, Dubăsari – colectare selectivă a deșeurilor și 500 de tomberoane noi pentru plastic. Sipoteni, Călărași – acces la […] Post-ul Cinci localități din țară implementează conceptul european de Sat Inteligent apare prima dată în Provincial.
11:00
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre stadiul implementării lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu la intersecția drumurilor R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 și G75 R6-Peresecina-Hârtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00. Amintim că, proiectul are drept obiectiv principal reorganizarea circulației rutiere în această intersecție, în vederea sporirii siguranței rutiere și pietonale, precum și a îmbunătățirii fluidității traficului pe acest […] Post-ul (VIDEO) Lucrările la sensul giratoriu de la Peresecina au ajuns la 52% apare prima dată în Provincial.
10:50
Pe șantierul Zagarancea–Cornești lucrările prind contur!Echipa ADR Centru a mers pe teren pentru a vedea cum decurge construcția apeductului magistral, un proiect așteptat de mii de oameni din raionul Ungheni. Toți cei 15 km de apeduct au fost deja finalizați. Această conductă va aduce apă potabilă în satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii […] Post-ul Lucrări avansate la apeductul din raionul Ungheni apare prima dată în Provincial.
10:50
Dmitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), informează PROVINCIAL cu referire la Gagauzia24. Oficialul a spus că prezidiul Adunării a susținut cererea sa de demisie. „M-am adresat prezidiului APG, iar acesta mi-a acceptat cererea de demisie. Nu am fost supus niciunei presiuni, nu am primit indicații de nicăieri. Pur […] Post-ul Dmitri Constantinov pleacă din fruntea Adunării Populare a Găgăuziei apare prima dată în Provincial.
10:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile locale noi, care vor avea loc în această duminică, 16 noiembrie 2025. Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu […] Post-ul Ultima zi de campanie electorală în cadrul alegerilor locale noi apare prima dată în Provincial.
10:30
Ion Ceban, primarul capitalei, ieri, a demisionat din funcția de deputat. El a spus că rămâne la Primărie, deoarece așa a promis chișinăuienilor și cetățenilor care l-au ales. „Atunci când promit – eu fac. Acesta este principiul după care mă conduc în viață și în activitatea mea profesională”, a declarat politicianul. Edilul a precizat că, […] Post-ul Primarul orașului Chișinău a demisionat din funcția de deputat apare prima dată în Provincial.
10:20
Joi, 13 noiembrie 2025, vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a efectuat o vizită de lucru în localitatea Varnița, raionul Anenii Noi, pentru a se documenta la fața locului cu privire la situația actuală a comunității și necesitățile stringente ale populației. În cadrul întrevederii cu primarul satului Varnița, Alexandr Nichitenco, vicepremierul a discutat despre implementarea proiectelor […] Post-ul Valeriu Chiveri a efectuat o vizită la Varnița apare prima dată în Provincial.
08:30
Peste 30.000 de cetățeni din raioanele Edineț, Leova și Strășeni vor avea acces la servicii moderne de alimentare cu apă și canalizare # Provincial
Uniunea Europeană, în parteneriat cu guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei, au prezentat succesele Inițiativei Echipa Europa ”EU4Moldova: Comunități Locale” realizate în ultimii patru ani de activitate. Cu sprijinul unei investiții de peste 25 milioane EUR, comunitățile au beneficiat de suport pentru a îmbunătăți serviciile publice de apă, canalizare și de management al deșeurilor solide, să […] Post-ul Peste 30.000 de cetățeni din raioanele Edineț, Leova și Strășeni vor avea acces la servicii moderne de alimentare cu apă și canalizare apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Ministerul Mediului va putea monitoriza mai precis calitatea și starea resurselor de apă din țară, datorită instruirilor oferite specialiștilor din cadrul Agenției de Mediu și ai Administrației Naționale „Apele Moldovei”. Aceștia au învățat să utilizeze metode moderne de prelucrare și interpretare a datelor, care le vor permite să evalueze mai corect calitatea apelor de suprafață […] Post-ul Metode moderne pentru o monitorizare mai precisă a apelor din țară apare prima dată în Provincial.
13 noiembrie 2025
17:40
În perioada 30.10.2025 – 12.11.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale. 1. Un focar de rabie la vulpe, în localitatea Teșcureni, raionul Ungheni ; 2. Un focar de rabie la pisică, în localitatea Bălceana, raionul Hîncești; 3. Un focar de Pestă porcină africană (PPA) la porc domestic, în localitatea Bumbăta, […] Post-ul Noi focare de boli la animale în Ungheni, Hîncești și Orhei apare prima dată în Provincial.
17:40
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a avut astăzi, 13 noiembrie o întrevedere cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, în cadrul căreia au discutat despre posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Durabilitate prin Solidaritate”, fondată de Consiliul raional Ialoveni și Asociația Regională a Serviciilor de Apă, Canal Iași – ARSACIS. Discuțiile […] Post-ul Ialoveni și Iași inițiază colaborări regionale și proiecte comune apare prima dată în Provincial.
17:30
Primăria orașului Ialoveni a achiziționat un generator electric de 150 kW, în cadrul proiectului „Dotarea comunei Tomești și orașului Ialoveni cu echipamente de intervenție în caz de urgență” (cod #ROMD00667), finanțat prin Programul Interreg NEXT Romania-Republica Moldova 2021–2027. Proiectul are drept scop creșterea capacității de intervenție în situații de urgență și asigurarea continuității serviciilor publice […] Post-ul Primăria Ialoveni a achiziționat un generator electric de 150 kW apare prima dată în Provincial.
16:40
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a demarat elaborarea Programului regional sectorial (PRS), pentru perioada 2026-2028, în domeniul sporirii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord. Prin această inițiativă, ADR Nord și partenerii săi regionali, în colaborare cu Oficiul Național al Turismului, își propun să dezvolte și să promoveze patrimoniul turistic din nordul țării. Joi, […] Post-ul ADR Nord lansează un nou program pentru sporirea atractivității turistice apare prima dată în Provincial.
16:20
Primăria Municipiului Soroca anunță lansarea Soroca Folk Festival 2025, care va avea loc pe 28 noiembrie 2025, în incinta Palatului de Cultură. Festivalul este susținut de Primăria și Consiliul Local Bistrița prin Centrul Cultural Municipal Bistrița și este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală România din inima mea Bistrița. Acest eveniment cultural, organizat în comun, […] Post-ul Soroca Folk Festival 2025. Iată când va avea loc apare prima dată în Provincial.
16:10
Primăria Chișinău informează că, începând cu 1 noiembrie, Grădina Zoologică din Chișinău a trecut la programul sezonului rece (noiembrie – martie). În perioada respectivă, Casa Grădinii Zoo lucrează între orele 9:00 – 16:00. „Vizitatorii sunt invitați să descopere animalele care pot fi admirate și în sezonul rece, într-un mediu amenajat corespunzător pentru confortul și siguranța acestora. […] Post-ul Programul Grădinii Zoologice din Chișinău pentru sezonul noiembrie–martie apare prima dată în Provincial.
15:40
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Direcția cultură, invită bălțenii și oaspeții orașului la deschiderea expoziției „Madona de la Ordășei”, unde vor fi prezentate exponate unice din colecția Muzeului de Istorie și Etnografie – descoperiri arheologice rare din regiune. Potrivit autorităților, deschiderea expoziției va avea loc la data de 19 noiembrie 2025, ora 11:00, în […] Post-ul Primăria Bălți invită la deschiderea expoziției „Madona de la Ordășei” apare prima dată în Provincial.
15:30
Președinta raionului Ialoveni a participat la Conferința Națională despre Dezvoltarea Zonelor Metropolitane la Iași # Provincial
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, participă în perioada 12 – 13 noiembrie curent, la Conferința Națională despre Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, la Iași, România. În prima zi a Conferinței, președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a participat la workshopul „Oportunități de finanțare și provocări în dezvoltarea metropolitană și transfrontalieră. Metodele de bună practică”, în cadrul căruia a […] Post-ul Președinta raionului Ialoveni a participat la Conferința Națională despre Dezvoltarea Zonelor Metropolitane la Iași apare prima dată în Provincial.
15:10
O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață, după ce sora ei i-a donat o parte din ficat. Transplantul hepatic a fost realizat cu succes de echipa Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Pacienta, D.A., a ajuns la spital în stare gravă, aflându-se în stadiul final al cirozei hepatice, cauzată de […] Post-ul Transplant hepatic realizat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșeanga” apare prima dată în Provincial.
15:10
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” – condamnat la 3 ani de închisoare # Provincial
La data de 13 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Inculpatul a recunoscut integral vinovăția, până la începerea cercetării judecătorești, […] Post-ul Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid Politic „Șor” – condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
14:50
Președintele raionului Ungheni a participat la Conferința Națională de Dezvoltare a Zonelor Metropolitane la Iași # Provincial
Președintele raionului Dionisie Ternovschi, a participat la Iași, la Conferinta Națională: Dezvoltarea Zonelor metropolitane, în calitate de speaker la panelul: Cooperare interregională și transfrontalieră. Alături de președintele Consiliului Județean Iași, Costel ALEXE și primarul de Iași Mihai Chirica, dânsul a menționat despre rolul României și a Iașului, în mod special în dezvoltarea regiunii Ungheni. Multitudinea […] Post-ul Președintele raionului Ungheni a participat la Conferința Națională de Dezvoltare a Zonelor Metropolitane la Iași apare prima dată în Provincial.
14:40
Premierul Munteanu, la București: viața demnă și pacea sunt obiectivele care ne unesc și pilonul de temelie al colaborării guvernelor noastre # Provincial
Relația specială dintre Chișinău și București va continua să aducă beneficii concrete pentru oameni, iar România va rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova pe calea europeană. Mesajele au fost transmise de șefii Guvernelor de la Chișinău și București – Alexandru Munteanu și Ilie Bolojan, după întrevederea de astăzi. „Construim punți diferite și trainice – […] Post-ul Premierul Munteanu, la București: viața demnă și pacea sunt obiectivele care ne unesc și pilonul de temelie al colaborării guvernelor noastre apare prima dată în Provincial.
14:30
CALM solicită implicarea reală a autorităților locale în procesul de integrare europeană # Provincial
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă îngrijorarea față de faptul că autoritățile publice locale și asociația reprezentativă a acestora nu au fost reflectate în agenda Conferinței „Raportul de Extindere 2025 – progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată de Biroul pentru Integrare Europeană, informează PROVINCIAL. În declarația CALM, se menționează că, […] Post-ul CALM solicită implicarea reală a autorităților locale în procesul de integrare europeană apare prima dată în Provincial.
14:20
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a finalizat una dintre etapele importante ale construcției conexiunii feroviare pe linia Prut 2 – Fălciu, respectiv lucrările de conectare a căii ferate cu ecartament larg la podul din apropierea stației Fălciu (România). Echipele de specialiști feroviari au montat peste 3.000 de traverse, echivalentul a 2.000 de metri […] Post-ul Conexiune feroviară Prut 2 – Fălciu: peste 2 km de cale modernizată apare prima dată în Provincial.
