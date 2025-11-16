Noi detalii în cazul fetiței de 2 ani decedate după o anestezie la stomatolog: ministrul Sănătății anunță nereguli grave și un raport final luni

16:10

Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din partea indiană a regiunii Kashmir, vineri seara, au declarat surse din poliţie. Explozia a avut loc la doar câteva zile după o maşină-capcană detonată în New Delhi, […]