Noi detalii în cazul fetiței de 2 ani decedate după o anestezie la stomatolog: ministrul Sănătății anunță nereguli grave și un raport final luni
SafeNews, 16 noiembrie 2025 07:10
Cazul fetiței de 2 ani care a murit joi într-o clinică stomatologică din București, în urma unei anestezii generale, scoate la iveală noi nereguli în sistemul de autorizare a unităților medicale private. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă că, în realitate, clinica nu dispunea de infrastructura minim necesară pentru a efectua anestezie generală, deși […]
• • •
Acum o oră
07:50
Deși majoritatea persoanelor aflate la dietă se concentrează pe alimentație și mișcare, nutriționiștii atrag atenția că unul dintre cei mai mari factori care sabotează pierderea în greutate este ignorat frecvent: alcoolul. Un sondaj realizat în Marea Britanie de organizația Drinkaware, la care au participat 2.000 de persoane, arată că doar 30% dintre respondenți urmăresc numărul […]
07:30
Poliția de Frontieră avertizează: vehiculele fără toate plăcuțele de înmatriculare nu sunt lăsate să iasă din țară # SafeNews
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră le reamintește șoferilor că accesul în punctele de trecere a frontierei este permis doar vehiculelor care au montate corect ambele plăcuțe de înmatriculare. Instituția precizează că regulile privind circulația rutieră și admiterea vehiculelor în traficul internațional sunt stricte: autoturismele cu plăcuțe lipsă, deteriorate, neconforme sau improvizate nu pot fi […]
Acum 2 ore
07:10
07:00
Guvernul stabilește oficial ora Republicii Moldova: după 33 de ani de independență, țara gata să adopte reglementarea fusului orar UTC+2 # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova pregătește adoptarea unei hotărâri care va fixa în mod explicit ora oficială a țării la fusul orar UTC+2, o reglementare ce ar fi trebuit să fie introdusă încă din 1991, potrivit autorităților. Decizia vine ca parte a angajamentelor asumate de Chișinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Deși Republica Moldova se […]
06:40
Reformă de urgență la Kiev: Zelenski reacționează la cel mai mare scandal energetic din ultimii ani # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă, o restructurare profundă a companiilor de stat din sectorul energetic, după ce Biroul Anticorupție (NABU) a dezvăluit un „sistem infracțional" care a deturnat aproximativ 100 de milioane de dolari. În centrul scandalului se află și Energoatom, operatorul nuclear al Ucrainei. Potrivit șefului statului, restructurarea va include un audit […]
Acum 4 ore
06:10
Supermarketurile din Berlin extind măsurile antifurt: carnea și peștele, protejate asemenea produselor cosmetice # SafeNews
Tot mai multe magazine din capitala Germaniei introduc sisteme suplimentare de securitate pentru produse obișnuite din frigidere, în contextul creșterii furturilor din retail. Dacă berlinezii s-au obișnuit ca parfumurile, cremele sau cafeaua scumpă să fie ținute în vitrine închise, acum și carnea sau preparatele din pește sunt vizate de noile reguli. Potrivit publicației Bild, pe […]
Acum 24 ore
18:50
Doina Aldea‑Teodorovici ar fi împlinit astăzi 67 de ani: un simbol al identității naționale românești # SafeNews
Astăzi s-ar fi împlinit 67 de ani de la nașterea Doinei Aldea‑Teodorovici, una dintre cele mai iubite interprete și compozitoare din Republica Moldova, cunoscută pentru muzica sa dedicată identității și culturii românești. De-a lungul carierei sale, Doina Aldea‑Teodorovici, alături de soțul său, Ion Aldea‑Teodorovici, a devenit o voce emblematică pentru mișcarea de renaștere națională din […]
18:40
VIDEO | Alunecare de teren în Indonezia: 11 morți și 12 persoane date dispărute pe insula Java # SafeNews
O alunecare de teren produsă joi pe insula Java, Indonezia, a provocat moartea a 11 persoane, iar salvatorii caută încă 12 dispăruți, a declarat sâmbătă Muhammad Abdullah, șeful operațiunilor de căutare și salvare, citat de AFP. Trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, au fost grav afectate. Peste 700 de oameni, printre care […]
16:10
Cel puţin nouă morți şi 27 de răniți, după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din Kashmir, India # SafeNews
Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din partea indiană a regiunii Kashmir, vineri seara, au declarat surse din poliţie. Explozia a avut loc la doar câteva zile după o maşină-capcană detonată în New Delhi, […]
16:10
Furtuna Claudia devastează Marea Britanie și Irlanda. Au fost emise avertismente de inundații severe # SafeNews
Furtuna Claudia a adus precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sâmbătă. Până la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acestea presupun „un risc semnificativ pentru viață, așteptându-se perturbări semnificative pentru comunitate". Pompierii și serviciile de salvare din sudul Țării Galilor au anunțat „probleme majore" în primele […]
16:00
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înșelăciune pe aplicații de întâlniri în documentarul de succes al Netflix „The Tinder Swindler" („Escrocul de pe Tinder"), a fost eliberat în Georgia după două luni de detenție, a anunțat vineri avocata sa, informează AFP, conform Agerpres. Bărbatul de 34 de ani, pe numele real Shimon Yehuda Hayut, este acuzat […]
15:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova a organizat astăzi ședința Consiliului Politic Național. Membrii au discutat situația politică actuală și impactul excluderii formațiunii din campania electorală. Ei au menționat că dosarul de înregistrare a fost depus la timp, fapt confirmat de Agenția Servicii Publice. Totuși, Comisia Electorală Centrală nu a admis partidul în lista concurenților, ceea […]
15:20
Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina. Așadar, UE solicită Ucrainei garanții privind sprijinul financiar viitor acordat țării, după ce o anchetă de amploare privind corupția a […]
14:30
Schimbare de strategie la Washington. Trezoreria SUA deschide ușa negocierilor pentru activele străine Lukoil # SafeNews
Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu compania rusă Lukoil despre achiziționarea activelor sale străine și a permis tranzacții comerciale cu rafinăria Lukoil din Burgas, după ce Bulgaria a decis să ia măsuri pentru a prelua uzina, informează Reuters. Luna trecută, SUA au impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse, […]
14:10
VIDEO | Igor Grosu a participat la o nouă acțiune de împădurire: „Plantăm azi pentru o Moldovă mai verde mâine” # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că a participat astăzi la o acțiune de plantare de copaci, alături de colegii săi din Legislativ, în cadrul campaniei naționale de împădurire. Acesta a subliniat că gestul simbolic de astăzi este parte a unui efort amplu de reîmpădurire a Republicii Moldova, menit să crească semnificativ suprafețele verzi ale […]
13:50
Iwona Piórko, despre rolul tinerilor moldoveni în extinderea UE: „Ei sunt schimbarea pe care o vedem deja” # SafeNews
Tinerii din Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european, a transmis ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unui eveniment organizat ca activitate satelit a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene din 18 noiembrie. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a menționat, la rândul său, că tinerii reprezintă o voce puternică a societății […]
13:20
Siegfried Mureșan confirmă majorarea bugetului UE pentru Moldova și țările din Vecinătatea Estică # SafeNews
Președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a anunțat că Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au votat pentru o majorare de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în cadrul bugetului UE pentru 2026, scrie realitatea.md. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa […]
13:10
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, vineri seară, la Nürnberg, după ce a fost descoperită o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial. A fost stabilit un perimetru de securitate și au fost închise drumurile pe o rază de 800 de metri în jurul locului descoperirii. A fost cea mai importantă […]
13:10
O moldoveancă în vârstă de 31 de ani, Axenia Manoli, a fost găsită moartă vineri dimineață, 14 noiembrie 2025, pe Via di Santa Maria del Monte, în zona rurală din jurul orașului Cave, la periferia Romei, Italia. Mașina ei, un Toyota Yaris, era încuiată lângă ea. Tânăra dispăruse joi, iar soțul ei a depus imediat […]
13:00
Casieră din Chișinău, condamnată după ce a sustras peste 273.000 de lei dintr-un schimb valutar # SafeNews
O casieră de 24 de ani din Chișinău a fost condamnată după ce, timp de mai multe luni, ar fi sustras treptat peste 273.000 de lei din banii aflați în gestiunea sa într-un schimb valutar din capitală. Potrivit sentinței, femeia a fost angajată începând cu 1 iunie 2024, având responsabilitatea de a gestiona și păstra […]
11:40
O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires. Sunt cel puțin 22 de răniți și a izbucnit un incendiu de amploare care afectează mai multe fabrici. Deflagrația a avut loc în parcul industrial Spegazzini, o zonă cu diverse întreprinderi situată în apropiere de aeroportul […]
11:40
Deși locurile de vacanță din Spania și Portugalia rămân populare printre britanici, o femeie a decis să viziteze un loc puțin mai îndepărtat. Ea a vizitat Vietnamul, unde există atât de multe hoteluri de lux, inclusiv stațiuni de cinci stele, la doar 22 de lire sterline. În noul serial al călătoarei și profesoarei Hannah Fry, […]
11:40
Sosirea „misterioasă” a peste 150 de palestinieni la bordul unui avion, investigată. Pasagerii, inclusiv copii, reținuți pe pistă timp de 12 ore # SafeNews
Un grup de 153 de palestinieni a sosit joi la aeroportul internațional OR Tambo din Johannesburg cu un zbor charter Global Airways din Kenya, fără documente de călătorie, bilete de întoarcere sau detalii despre cazare, potrivit autorităților de frontieră, citate de The Guardian. Pasagerii au fost reținuți de către poliția de frontieră timp de 12 ore […]
11:10
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, dezminte acuzațiile privind o presupusă încălcare de către compania ucraineană Venbest a intereselor Ucrainei, formulate de liderul Partidului Naționale Moldovenesc, Dragoș Galbur, calificându-le drept „complet false și fără legătură cu realitatea". Premierul a confirmat că deține 16% din acțiunile companiei și se declară mândru de echipă. „Sunt onorat că această […]
11:00
Parlamentul a votat la propunerea Guvernului (Ministerului Finanțelor) în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Este deja a treia rectificare a bugetului de stat pentru acest an. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum […]
10:50
UE impune taxe vamale coletelor de mai puțin de 150 de euro din 2026. Lovitură pentru Shein, Temu și Alibaba # SafeNews
Miniștrii de Finanțe ai statelor Uniunii Europene au stabilit joi să devanseze „cât mai repede posibil" în 2026 introducerea de taxe vamale pentru colete cu valoare scăzută ce intră pe piața comunitară, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar. Decizia va afecta, în mod deosebit, platforme de comerț online, precum Shein, Temu și […]
10:40
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat la RLive că există deja semnale clare care indică o posibilă reducere, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale, scrie bani.md. Potrivit ministrului, […]
10:40
Un oficial rus, ținta unui asasinat într-un cimitir din Moscova, susține FSB. O vază-capcană, folosită în presupusul atentat # SafeNews
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un atentat asupra unui oficial rus, care ar fi urmat să fie comis cu ajutorul unui dispozitiv exploziv ascuns într-o vază cu flori, relatează The Moscow Times. Potrivit FSB, principalul succesor al KGB din era sovietică, asasinatul a fost planificat de serviciile speciale ucrainene și […]
10:30
Lucrările de construcție a liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău se preconizează a fi încheiate la sfârșitul lunii noiembrie, astfel ca la finele lunii decembrie-începutul lunii ianuarie 2026, această linie să fie dată în
10:30
Primul atac cibernetic cu AI la scară largă „fără intervenție umană substanțială”. Ce țară e acuzată că l-a „sponsorizat” # SafeNews
Anthropic, una dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale (AI), a detectat atacul cibernetic și a transmis că a identificat „cu mare certitudine” ce țară l-a „sponsorizat”, potrivit El Pais. Inteligența artificială (AI) evoluează pentru a atinge niveluri din ce în ce mai ridicate de autonomie. Aceasta este caracteristica principală a companiilor pentru modelele […] Articolul Primul atac cibernetic cu AI la scară largă „fără intervenție umană substanțială”. Ce țară e acuzată că l-a „sponsorizat” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Donald Trump a fost de acord să reducă semnificativ tarifele vamale pentru Elveția. Ce vor obține SUA la schimb # SafeNews
Donald Trump a fost de acord să reducă tarifele vamale ale SUA aplicate Elveției de la 39% la 15% ca parte a unui nou acord comercial, diminuând astfel taxele care afectau relațiile economice și loveau exportatorii elvețieni. Cele două țări au semnat un „memorandum de înțelegere fără caracter obligatoriu”, a anunțat guvernul elvețian, în urma […] Articolul Donald Trump a fost de acord să reducă semnificativ tarifele vamale pentru Elveția. Ce vor obține SUA la schimb apare prima dată în SafeNews.
10:20
Autoritățile ruse au început să relocheze forțat cetățeni ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei în Siberia, în cadrul planurilor de dezvoltare a acestei regiuni, susține un grup ucrainean. Planurile pentru „Programul de dezvoltare a Siberiei” au fost lansate de fostul ministru rus al apărării, Serghei Șoigu, a raportat grupul „Resistance NGO” pe site-ul său […] Articolul Înapoi la practicile vechi: Rusia vrea să mute oamenii din Ucraina ocupată în Siberia apare prima dată în SafeNews.
10:00
Republica Moldova dă astăzi startul unei noi etape a Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor – #GenerațiaPădurii, una dintre cele mai ample inițiative de mediu din istoria țării. Campania de împădurire „Toamna 2025” este lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi plantați 27 de hectare de pădure […] Articolul FOTO | Mihailovca găzduiește lansarea oficială a campaniei naționale de împădurire apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Fostul președinte al Federației din Spania, atacat cu ouă în timp ce își prezenta cartea # SafeNews
Fostul președinte al Federației spaniole de fotbal, Luis Rubiales, implicat într-un scandal după ce a sărutat-o pe jucătoarea Jennifer Hermoso, a fost atacat cu ouă în timpul prezentării cărții sale „Uciderea lui Rubiales”. Un bărbat a aruncat trei ouă în Rubiales în timp ce acesta acorda un interviu în fața publicului. Ulterior, s-a aflat că […] Articolul VIDEO | Fostul președinte al Federației din Spania, atacat cu ouă în timp ce își prezenta cartea apare prima dată în SafeNews.
09:40
Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat o navă militară rusă pe 29 octombrie, la aproximativ 15 mile sud de Oahu, în apropierea apelor teritoriale ale SUA, a declarat joi structura care face parte din Forțele armate ale SUA, într-un comunicat citat de Reuters. Oahu este a treia insulă ca mărime și cea mai […] Articolul O navă spion a Rusiei, detectată lângă Hawaii. Garda de Coastă a SUA a intervenit apare prima dată în SafeNews.
09:30
Azerbaidjanul îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după ce ambasada sa în Ucraina a fost lovită în timpul atacului asupra Kievului # SafeNews
Azerbaidjanul a anunțat vineri că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Baku pentru a protesta în mod ferm contra atacului rus cu drone și rachete care a lovit în timpul nopții și ambasada azeră din capitala ucraineană. Diplomația azeră a subliniat că ”asemenea atacuri asupra misiunilor noastre diplomatice sunt inacceptabile” și a cerut ca ”partea […] Articolul Azerbaidjanul îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după ce ambasada sa în Ucraina a fost lovită în timpul atacului asupra Kievului apare prima dată în SafeNews.
09:20
Rusia le-a găsit un nou rol soldaților nord-coreeni trimiși de Kim Jong Un: „Sunt băieți pe cinste” # SafeNews
Trupele nord-coreene care au ajutat Rusia să respingă o mare incursiune ucraineană în regiunea Kursk din vestul țării joacă acum un rol important în curățarea zonei de mine, a declarat vineri ministerul rus al apărării, citat de Reuters. În cadrul unui pact de apărare reciprocă între cele două țări, Coreea de Nord a trimis anul trecut aproximativ 14.000 […] Articolul Rusia le-a găsit un nou rol soldaților nord-coreeni trimiși de Kim Jong Un: „Sunt băieți pe cinste” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Lui Trump i s-au prezentat opțiunile unei operațiuni militare în Venezuela. Ce urmează după acest pas și cât de probabil este un atac # SafeNews
Președintele SUA și-a exprimat anterior rezervele cu privire la o intervenție militară menită să îl înlăture pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, fiind îngrijorat de eficacitatea acesteia, scrie CNN. Președintele Donald Trump a fost informat săptămâna aceasta cu privire la opțiunile pentru lansarea de operațiuni militare în Venezuela, într-un moment în care administrația continuă să analizeze posibilele […] Articolul Lui Trump i s-au prezentat opțiunile unei operațiuni militare în Venezuela. Ce urmează după acest pas și cât de probabil este un atac apare prima dată în SafeNews.
09:00
Vicepremierul italian Salvini susține că ajutoarele pentru Ucraina „alimentează și mai multă corupție” în țara invadată de forțele ruse # SafeNews
Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri că acordarea unui ajutor suplimentar pentru Ucraina nu va ajuta la încheierea războiului cu Rusia, ci ar putea „alimenta și mai multă corupție”, referindu-se la un scandal de corupție recent, care a zguduit guvernul de la Kiev, transmite Reuters. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut demiterea a doi […] Articolul Vicepremierul italian Salvini susține că ajutoarele pentru Ucraina „alimentează și mai multă corupție” în țara invadată de forțele ruse apare prima dată în SafeNews.
08:50
Nicolae Botgros și Anastasia Nichita, în risc de a pierde mandatele: analiza situației juridice # SafeNews
Viitorul politic a cel puțin doi deputați PAS este în ceață. Este vorba despre dirijorul Nicolae Botgros și sportiva de performanță Anastasia Nichita, care s-ar putea să fie puși în situația în care să aleagă între activitatea profesională și cea de ales al poporului. Problema este că, potrivit Constituției, deputații nu pot avea și alte […] Articolul Nicolae Botgros și Anastasia Nichita, în risc de a pierde mandatele: analiza situației juridice apare prima dată în SafeNews.
08:50
Chișinăul oficial își continuă politica de distanțare de procesele care au loc în spațiul eurasiatic și în CSI, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova. Maria Zaharova, a declarat acest lucru vineri, 14 noiembrie, într-un briefing, comentând decizia Guvernului moldovean de a denunța șapte tratate cu Comunitatea Statelor Independente (CSI), […] Articolul Zaharova: Politica de distanțare de CSI dăunează Moldovei apare prima dată în SafeNews.
08:40
Moldovenii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie unimedia.info. Cea mai mică sumă va fi plătită pentru […] Articolul Oraşul preferat de moldoveni care introduce taxa turistică. Care sunt prețurile apare prima dată în SafeNews.
08:40
Însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, s-a întâlnit cu noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari, „pentru a reafirma parteneriatul strâns dintre Statele Unite și Ministerul Justiției”. Ambasada SUA la Chișinău a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare, menționând că „acest parteneriat include sprijinul SUA pentru eforturile Republicii Moldova de a […] Articolul Statele Unite își reconfirmă sprijinul pentru reformele din justiția moldovenească apare prima dată în SafeNews.
08:30
Municipiul Ungheni va avea, în aproximativ un an, o Grădină Urbană modernă, amenajată pe terenul dintre Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală, pe o suprafață de 0,8 ha. Primarul Vitalie Vrabie a convocat, astăzi, 14 noiembrie, o ședință, la care a fost pus în discuție un prim concept al acesteia, care prevede o zonare modernă, cu […] Articolul Transformare urbană la Ungheni: se construiește o Grădină Urbană de 0,8 ha apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:20
Înalta Curte din Londra a luat o decizie în cazul acțiunii colective a celor afectați de cea mai mare catastrofă ecologică din Brazilia, cauzată de prăbușirea unui baraj la mina companiei Samarco, joint venture între Vale și BHP. Instanța a declarat BHP responsabilă pentru prăbușirea barajului care a dus la moartea a 19 persoane, distrugerea […] Articolul BHP, găsită vinovată în dosarul celei mai mari catastrofe de mediu apare prima dată în SafeNews.
08:10
Cel mai mare exercițiu militar din acest an al Alianței Nord-Atlantice s-a încheiat în România. Scopul misiunii a fost simularea unui eventual atac al Rusiei asupra unui stat membru, prevăzut în articolul 5 al Cartei NATO. Antrenamentul NATO a durat aproape o lună și a reunit în jur de 5.000 de militari și 1.200 de […] Articolul S-a încheiat cel mai mare antrenament NATO din acest an apare prima dată în SafeNews.
08:00
Mihail Saakașvili i-a cerut lui Zelenski să-l recunoască ca prizonier de război civil ucrainean # SafeNews
Potrivit rupor.md, Mihail Saakașvili, care este închis în Georgia, a făcut apel la Volodimir Zelenski cu o cerere de a-l include pe lista prizonierilor civili ai războiului ruso-ucrainean. El a subliniat că este cetățean al Ucrainei și a lucrat anterior în Consiliul Național al Reformelor sub conducerea lui Zelenski. Saakașvili se bazează pe un schimb dacă […] Articolul Mihail Saakașvili i-a cerut lui Zelenski să-l recunoască ca prizonier de război civil ucrainean apare prima dată în SafeNews.
07:50
„Are o importanță extraordinară, deosebită, acest premiu și această distincție. Pentru mine asta este sensul vieții mele”. Declarația aparține deputatului comunist Vladimir Voronin, căruia i s-a decernat recent Premiul Lenin de omologii din Federația Rusă, scrie realitatea.md. Conform unui comunicat emis de formațiunea comuniștilor de la Moscova, pe lângă fostul președinte al Moldovei, distincția i-a mai fost […] Articolul „Pentru mine, premiul Lenin e totul” – nouă declarație marcantă a lui Voronin apare prima dată în SafeNews.
07:40
Peste 700 000 lei amenzi pentru comerț ilegal, servicii și taxi la negru, aplicate de Fisc # SafeNews
În perioada septembrie – octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a sancționat 329 de persoane fizice pentru desfășurarea de activități ilicite de întreprinzător, aplicând amenzi în valoare totală de 704 900 de lei. Cele mai multe abateri au fost identificate în comerțul cu bunuri, inclusiv online, prestări de servicii și transportul de pasageri în regim […] Articolul Peste 700 000 lei amenzi pentru comerț ilegal, servicii și taxi la negru, aplicate de Fisc apare prima dată în SafeNews.
07:30
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o dronă a căzut în zona Grindu: „O violare a suveranității României” # SafeNews
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat ieri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României (MAE). Acestuia i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”, potrivit unui comunicat […] Articolul Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o dronă a căzut în zona Grindu: „O violare a suveranității României” apare prima dată în SafeNews.
