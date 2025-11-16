Convorbire telefonică între Putin și Netanyahu
Veridica.md, 16 noiembrie 2025 05:50
Cei doi au discutat despre evoluțiile din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
06:00
Marjorie Taylor Greene a criticat politica economică a președintelui şi abordarea de către acesta a dosarului Epstein.
05:50
Acum 12 ore
18:30
România: trei candidați din partea partidelor aflate la putere își dispută Primăria Generală a Bucureștiului # Veridica.md
Primul e social-democratul Daniel Băluţă, urmat de liberalul Ciprian Ciucu și de fostul șef USR Cătălin Drulă.
Acum 24 ore
16:50
„Nu avem nimic în comun cu ei”, a subliniat Friedrich Merz.
16:10
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova # Veridica.md
Eurodeputatul român Siegfried Mureşan spune că această majorare este necesară pentru a compensa parţial decizia Statelor Unite de a retrage sprijinul acordat societăţii civile din regiune.
14:20
Serbia a obținut o amânare de trei luni a sancțiunilor americane pentru compania petrolieră rusească NIS, care controlează singura sa rafinărie # Veridica.md
Rușii susțin că sunt dispuși să cedeze controlul unei terțe părți.
13:40
Zeci de morți și răniți în India, după o explozie pe care poliția o califică accidentală # Veridica.md
Potrivit presei, un grup care se autointitulează Frontul Popular Antifascist (PAFF), afiliat Armatei Profetului Mahomed (JeM), a revendicat lovitura.
12:40
Agențiile internaționale de știri precizează nu au putut verifica știrea în mod independent.
11:40
Guvernul bulgar a numit un administrator care va gestiona activele din țară ale companiei petroliere ruse Lukoil # Veridica.md
Rafinăria de la Burgas, deținută de ruși, e cea mai mare companie din Bulgaria, cu o cifră de afaceri de 4,68 miliarde de euro în 2024.
10:20
Veneau din China și aveau ca destinaţie societăţi comerciale cu sediile în Republica Moldova.
08:40
Congresul a publicat mii de documente care ridică noi întrebări despre relația lui Trump cu Epstein.
08:30
China și-a îndemnat cetățenii să evite vizitele în Japonia, după remarci ale prim-ministrului nipon.
Ieri
21:20
Putin dezvăluie noi arme nucleare, Lukașenko amenință că le va folosi, iar Kremlinul intenționează să desfășoare proiectul „Oreshnik” la granița cu SUA – în Venezuela.
21:20
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
19:00
Republica Moldova a preluat oficial președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Strasbourg.
18:20
Autoritățile au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea neîntreruptă de kerosen către sectorul aeronautic.
14:20
În Republica Moldova s-a încheiat campania vitivinicolă 2025 sau — cum îi spun vinificatorii locali — s-a sfârșit “sezonul”. Viile intră ușor în repausul de iarnă, în crame se încheie fermentările, iar experții fac primele estimări. Pe un ton rezervat optimist, se pare că a fost un an bun pentru vinuri.
14:00
A fost destructurată o grupare transnațională specializată în trafic de droguri de mare risc # Veridica.md
La acțiune au participat autorităţile judiciare din România, Republica Moldova, Republica Cehă şi Ungaria.
13:40
Armata rusă de invazie a lansat 430 de drone.
13:30
Din 2014, de când Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, până în 2022, procesul de integrarea europeană a Chișinăului a fost ținut pe loc de abordarea politică a Bruxelles-ului care mergea pe ideea ca statelor din Parteneriatului Estic să nu să li se acorde perspectivă europeană. Invazia brutală a Rusiei în Ucraina a determinat schimbarea de către UE a paradigmei extinderii.
10:50
În Republica Moldova a fost edificat un monument pentru naziști, potrivit propagandei ruse, care se referă la un monument dedicat militarilor români căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial.
10:30
Ion Ceban vorbește despre demolarea a Hotelului „Național”, dar tace despre proiectul lui Andronachi (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Decesul unei minore în clădirea dezafectată a Hotelului „Național” resuscită presupusa complicitate a lui Ion Ceban în afacerea imobiliară a lui Vladimir Andronachi. Casă rusă din Chișinău este cu un pas în ilegalitate după ce Parlamentul a votat în primă lectură pentru denunțarea acordului cu Rusia cu privire la centrele culturale. Depozitul petrolier Lukoiul destinat alimentării avioanelor, obiectiv strategic vândut de comuniști companiei rusești în 2005, urmează să fie cumpărat de Aeroportul Internațional Chișinău. Acestea sunt temele abordate în Sinteza Săptămânii curente.
10:00
Parlamentul denunță Acordul cu Federația Rusă privind funcționarea centrelor culturale # Veridica.md
După finalizarea procedurilor de denunțare, Centrul Cultural Rus urmează să-și sisteze activitatea în R. Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
Zbigniew Ziobro s-a refugiat la Budapesta pentru a evita urmărirea penală pentru corupție.
05:20
Serviciul canadian de informații spune că a dejucat "amenințări letale" din partea Iranului # Veridica.md
Ottawa a blocat şi tentative ale Rusiei de a achiziționa ilegal produse și tehnologii canadiene.
05:10
Finanțarea ar urma să fie destinată achiziționării de drone rezistente interferențelor electronice ruse.
13 noiembrie 2025
18:10
Consiliul European a prelungit până în 2026 sancțiunile împotriva a 16 oficiali din regiunea transnistreană, măsuri la care s-au raliat Ucraina, Serbia și alte state din Balcani.
18:00
Acesta a vizat site-uri ale mai multor instituții daneze, precum și pe cel al unei companii din industria apărării.
17:50
Sancțiunea poate fi contestată la Înalta Curte din Spania.
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu Premierul României, Ilie Bolojan: „La fiecare etapă beneficiem de experienţa României şi de rolul său de avocat în capitalele europene.” # Veridica.md
Cei doi șefi de guvern au reafirmat angajamentul comun de a accelera proiectele bilaterale privind interconectarea energetică.
14:40
Premierul Ilie Bolojan: România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova # Veridica.md
El s-a referit şi la intensificarea cooperării în domenii pe care le-a numit de suflet, precum cultura şi educaţia.
14:20
Armata ucraineană anunță că a atacat instalații petroliere rusești din teritoriile ocupate # Veridica.md
Acestea ar fi fost fost lovite cu arme produse pe plan intern.
13:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunță că și-a vizitat soldații care luptă contra armatei ruse de invazie în sudul țării # Veridica.md
Moscova afirmă că trupele sale au mai ocupat două sate.
13:10
Poliția din R. Moldova a confiscat 120.000 de țigarete și bani.
12:20
Viceprim-ministrul și ministrul de externe Mihai Popșoi va conduce prima reuniune a Comitetului de Miniștri la Strasbourg, unde va prezenta prioritățile țării în cadrul organizației.
11:00
Premierul Alexandru Munteanu, primit de președintele României Nicușor Dan la Cotroceni # Veridica.md
Șeful guvernului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială la București.
10:40
DEZINFORMARE: Chișinăul și Kievul vor ca UE să aibă rolul principal în soluționarea problemei transnistrene, ceea ce va duce la destabilizarea Republicii Moldova # Veridica.md
Chișinăul și Kievul vor ca UE să aibă rolul principal în procesul de negocieri privind soluționarea problemei transnistrene prin subminarea formatului 5+2, ceea ce va duce la destabilizarea Republicii Moldova și a întregii regiuni, potrivit comentatorilor de la Tiraspol.
09:30
Karol Nawrocki a anunțat și că nu va accepta alte nominalizări, și nici promovări ale magistraților.
09:20
Activitatea „Ruskii Dom” din Chișinău ar putea fi suspendată.
09:20
Acestea vizează producția de drone și veniturile Rusiei din energie.
09:10
Aceasta a fost cea mai lungă paralizie bugetară din istoria SUA.
12 noiembrie 2025
19:20
Schema ar fi fost orchestrată de un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.
18:20
Deputații PAS, Viorel Bostan, Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari și Nicolae Drăgănel, renunță la mandate.
17:40
Ministrul Finanțelor: Avem discuții prealabile cu FMI, urmează să vină o misiune în decembrie # Veridica.md
O nouă misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional (FMI) se va afla în luna decembrie, în Republica Moldova, pentru a discuta despre planurile de cooperare.
16:40
Peste 13 mii de kilometri pătrați de căi navigabile din Ucraina - o suprafață la fel de mare ca teritoriul Muntenegrului - sunt contaminate de mine și resturi explozive # Veridica.md
În total, 23% din teritoriul ucrainean ar fi contaminat.
16:40
Procurorul Victor Furtuna a fost numit șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, după ce anterior a exercitat funcția de conducător interimar al instituției.
16:10
Premierul Alexandru Munteanu se va afla mâine la București, în prima sa vizită externă # Veridica.md
Prim-ministrul R. Moldova va efectua prima sa vizită externă la București, România, joi, 13 noiembrie.
15:40
31% dintre votanţii cu educaţie superioară îşi exprimă preferinţa pentru USR.
15:10
Astra Film Festival aduce la Chişinău unele dintre cele mai apreciate filme documentare ale momentului # Veridica.md
Proiecţiile vor avea loc la Cineplex Loteanu.
14:30
Autoturism furat din Belgia, descoperit de poliţiştii români de frontieră în Punctul Albiţa # Veridica.md
Era condus de o femeie în vârstă de 25 de ani din Republica Moldova.
