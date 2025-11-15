/VIDEO/ Militarii și carabinierii, testați pentru misiuni internaționale: Proteste violente, atacuri sau nopți întregi în ploaie
TV8, 15 noiembrie 2025 21:20
/VIDEO/ Militarii și carabinierii, testați pentru misiuni internaționale: Proteste violente, atacuri sau nopți întregi în ploaie
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:00
Acum 2 ore
21:20
21:00
Acum 4 ore
20:30
19:20
Acum 6 ore
18:10
17:40
17:30
Acum 8 ore
16:30
16:10
15:10
14:40
Acum 12 ore
13:40
12:40
12:00
11:50
11:20
10:50
10:50
10:30
10:20
10:00
09:50
Acum 24 ore
09:30
14 noiembrie 2025
23:20
23:00
Ieri
21:50
21:00
20:30
19:40
18:40
18:10
18:10
17:30
17:00
16:30
16:30
16:10
15:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.