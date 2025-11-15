Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală”
Ziua, 15 noiembrie 2025 10:10
Ungaria va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca interzicerea importurilor de gaz rusesc, decizie adoptată de majoritatea statelor membre. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că folosește sancțiunile energetice pentru a „reduce la tăcere" guvernul său și susține că măsura este ilegală și contrară valorilor europene. „Ne întoarcem spre Curtea de Justiţie Europeană", […]
• • •
Acum 5 minute
10:30
Sâmbătă, 15 noiembrie, este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică. În aceste zile, agitația electorală este strict interzisă. Potrivit Codului electoral, în acest interval de timp, candidații nu pot participa la emisiuni televizate sau radiofonice, iar administrațiile publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture toate materialele electorale amplasate în […]
Acum 30 minute
10:10
Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală” # Ziua
Ungaria va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca interzicerea importurilor de gaz rusesc, decizie adoptată de majoritatea statelor membre. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că folosește sancțiunile energetice pentru a „reduce la tăcere" guvernul său și susține că măsura este ilegală și contrară valorilor europene. „Ne întoarcem spre Curtea de Justiţie Europeană", […]
Acum 2 ore
09:30
Moldova, tot mai dependentă de importuri, în timp ce exporturile bat pasul pe loc. Decalajul a ajuns la 5,2 miliarde de dolari # Ziua
Republica Moldova este tot mai dependentă de importuri, în detrimentul exporturilor, care bat pasul pe loc. În perioada ianuarie – septembrie a acestui an a fost înregistrat un decalaj considerabil , deficitul balanței comerciale fiind de peste 5,22 miliarde de dolari, în creștere cu 30% față de aceeași perioadă din 2024. Astfel, în perioada ianuarie – […]
09:00
Traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna, va fi suspendat sâmbătă, 15 noiembrie, între ora 09:00 – 16:00, anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21. În acest context, […]
Acum 24 ore
18:00
Românii marchează Ziua Dobrogei. Se fac 147 de ani de când provincia, aflată aproape 500 de ani sub otomani, a fost integrată în România # Ziua
Acum 147 ani, provincia istorică Dobrogea, aflată de aproape 500 de ani sub administrație otomană, a fost adusă în sânul României, a cărei independență fusese proaspăt recunoscută la nivel internațional în urma Războiului ruso-turc din 1877-1878. Data de 14 noiembrie, când este marcată Ziua Dobrogei, amintește de evenimentul din 14 noiembrie 1878, când Domnitorul Carol […]
17:40
Statul a preluat în administrare activele „Lukoil”. O companie românească va furniza kerosen avioanelor de la Chișinău în perioada următoare # Ziua
Statul încheiat, în 12 noiembrie, un contract de comodat cu compania „Lukoil" pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, cu titlu gratuit. Procesul de primire-predare a bunurilor a fost realizat o zi mai târziu, în 13 noiembrie, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit lui, contractul de comodat va […]
17:10
VIDEO | Cinci membri ai unei grupări, care a legalizat 95 de milioane de lei obținute din escorcherii online și scheme cu criptomonede, reținuți de polițiști # Ziua
Cinci membri ai unei grupări infracționale, care timp de doi ani, la comanda unor alte rețele, a legalizat venituri ilicite de 95 de milioane de lei din escrocherii online și scheme cu criptomonede, au fost reținuți în urma unei operațiuni a polițiștilor și procurorilor. Grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acționa în baza unor […]
17:00
Șeful Telegram, Pavel Durov, este liber să călătorească în voie, după ce Franța a ridicat interdicția # Ziua
Șeful Telegram, Pavel Durov, este din nou liber să călătorească oriunde și când dorește. Supravegherea judiciară și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație impuse antreprenorului din domeniul rețelelor sociale au fost ridicate de instanțe, potrivit unui oficial familiarizat cu procedurile, confirmând informațiile publicate de Bloomberg și AFP, relatează Politico. Fondatorul aplicației de mesagerie a […]
16:40
A început Postul Crăciunului pentru creștinii ortodocși care sărbătoresc Nașterea Domnului în 25 decembrie # Ziua
Creștinii ortodocși de stil nou au intrat, de astăzi, 14 noiembrie, în Postul Crăciunului, care durează 40 de zile și se încheie pe 24 decembrie. Este unul dintre cele patru posturi mari ale anului bisericesc și are ca scop pregătirea spirituală a credincioșilor pentru a întâmpina Nașterea lui Hristos. Postul Crăciunului ne amintește de postul […]
16:00
VIDEO | Șoseaua Hâncești, la ieșirea din Chișinău, reabilitată capital, pentru prima dată de când a fost construită, anunță Ion Ceban # Ziua
Șoseaua de la ieșirea din Chișinău spre Hâncești, care are opt benzi de circulație, a fost rebilitată integral. Despre acest lucru anunță primarul general al Capitalei, Ion Ceban, într-un mesaj video filmat la fața locului. Potrivit edilului, acest drum a fost reparat capital pentru prima dată de când a fost construit, printr-o nouă tehnologie aplicată […]
15:40
Volodimir Zelenski merge într-o vizită în Franța. Este ce-a de noua deplasare la Paris de la începutul războiului # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni, la Paris, ocazie cu care va „reafirma angajamentul Franței față de Ucraina" și „menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate" pentru Kiev, potrivit Palatului Elysee, citat de AFP și Agerpres. „Această a noua vizită a președintelui Zelenski în Franța […]
15:00
VIDEO | O rețea de traficanți de droguri, condusă de un moldovean, destructurată în urma unei operațiuni a ofițerilor de la Chișinău și Europol # Ziua
O rețea transnațională de traficanți de droguri din R. Moldova și alte state din UE, supusă unor investigații timp de doi ani, a fost anihilată în urma unei ample operațiuni a Europol și a polițiștilor de frontieră și procurorii moldoveni. Au fost destructurate patru laboratoare de amfetamină, dintre care două în Moldova, ridicate droguri în […]
14:30
Prețul carburanților crește continuu. În trei săptămâni, motorina s-a scumpit cu peste un leu și 50 de bani per litru # Ziua
La trei săptămâni după ce Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, prețul benzinei a crescut cu circa 70 de bani și a urcat la 23,22 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 1,63 lei și a ajuns să coste 20,92 lei. […]
14:00
VIDEO | Tănase, despre plecările deputaților din Parlament, imediat după alegeri: Altfel decât fraudă politică și morală n-o poți numi # Ziua
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că plecările pe bandă rulantă din legislativ a deputaților, votați de cetățeni la alegeri, reprezintă „o fraudă politică și morală". Declarația vine în contextul în care, după scrutinul parlamentar din 28 septembrie, 13 deputați PAS, plasați în fruntea listei, dar și câțiva din opoziție și-au depus mandatele […]
13:30
Un bărbat în vârstă de 53 de ani din municipiul Hâncești a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgennță, după ce a fost blocat sub un mal de pământ. Cazul s-a produs în dimineața de 14 noiembrie. „Incidentul a avut loc pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 […]
13:00
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, găzduiește vineri, 14 noiembrie, reuniunea „Grupului celor cinci" la Berlin, la care va participa și reprezentanta UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, în vederea unor consultări comune, relatează DPA, citat de Agerpres. Reuniunea de vineri va aborda și problema acordării de ajutor suplimentar Ucrainei, potrivit Ministerului Apărării german. „Grupul […]
12:40
Ultima zi de campanie pentru alegerile locale noi din șase localități, printre care orașul Leova, unde a avut loc amalgamarea voluntară # Ziua
În cinci comune și în orașul Leova astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru alegerile locale noi ce vor avea loc duminică, 16 noiembrie. Mâine și în ziua scrutinului, candidaților le este interzisă orice propagandă, nu este permisă nici apariția la emisiuni TV și radio, iar administrațiile locale și difuzorii de publicitate au obligația de a […]
12:20
Ilie Bolojan: Finalizarea autostrăzilor care fac legătura cu R. Moldova și Ucraina e prioritară pentru apărarea României # Ziua
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat finalizarea autostrăzilor din Moldova, care vor asigura conectivitatea cu Ucraina și Republica Moldova reprezintă una din prioritățile pentru apărarea României, în condițiile în care România va beneficia de 4 miliarde de euro fonduri europene destinate „infrastructurii de mobilitate civil-militare", în cadrul programului SAFE al Comisiei Europene, destinat achizițiilor militare […]
11:50
VIDEO | Alexandru Tănase, despre programul de guvernare al noului cabinet de miniștri: „Am impresia că a fost scris pe genunchi, pe coridoare” # Ziua
Programul de guvernare prezentat de premierul Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului este „diluat" și pare că a fost scris „pe genunchi", de oameni care în viața lor nu au mai scris asemenea documente. Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. Potrivit lui, „citind acest document, nu […]
11:40
O dronă rusească a lovit în această dimineață în piața centrală din Cernomorsk, în apropiere de Odesa, provocând victime și pagube semnificative, transmite corespondentul publicației Dumskaya. Potrivit datelor preliminare furnizate de administrația regională, doi oameni au fost uciși, iar alți șapte au fost răniți, unii fiind în stare gravă. Bilanțul este în curs de actualizare. […]
11:20
Radu Marian, despre informațiile SIS legate de transferurile dubioase către firma Mariei Acbaș: PAS cunoștea înainte de campania electorală # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate știa încă înainte de campania electorală pentru parlamentare despre informațiile din raportul SIS legate de transferurile suspecte din partea grupării Șor către compania administrată de Maria Acbaș, care a ajuns ulterior deputat pe lista PAS. Afirmația a fost făcută de parlamentarul Radu Marian, care precizează că acest subiect a fost discutat […]
10:50
Dmitri Constantinov pleacă de la șefia Adunării Populare de la Comrat: Nu există nicio presiune, plec din motive de sănătate # Ziua
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a anunțat că demisionează după un mandat de aproape patru ani. Alesul susține că cererea a fost expediată legislativului local și că pleacă din acest post din motive de sănătate și neagă că ar exista vreo presiune politică. „M-am adresat prezidiului Adunării Populare, care a acceptat cererea mea de […]
10:40
VIDEO | Alexandru Tănase recomandă guvernării PAS să acorde mai multă atenție relației frățești cu România: „Este singurul nostru aliat firesc” # Ziua
Relația cu Bucureștiul este tratată la Chișinău cu prudență excesivă, deși este vorba despre singurul aliat sincer și stabil pentru Republica Moldova. Opinia aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care s-a referit, în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md, la încercările constante ale guvernării PAS de a face abstracție, inclusiv la nivel declarativ, […]
Ieri
09:50
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie imobile, în creștere cu peste 27 la sută # Ziua
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au atins cifra de 77,2 milioane de lei în perioada ianuarie-octombrie 2025, fiind în creștere cu 27,2% comparativ cu același interval din 2024. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), consultate de Moldpres, de la începutul anului curent au fost înregistrate 27 […]
09:30
Peste 30 de blocuri din Kiev, atacate masiv cu drone și rachete. Trei oameni au murit, iar aproximativ 30 au fost răniți # Ziua
Kievul a fost supus noaptea trecută unui atac masiv cu drone și rachete. Țintele au fost preponderent cartierele rezidențiale din capitala ucraineană, unde, în total, au fost lovite peste 30 de blocuri. În urma atacului, trei oameni au murit, iar aproximativ 30, inclusiv doi copii, au fost răniți. Potrivit autorităților orașului, printre cei răniți se […]
09:10
Încă opt deputați, cinci de la guvernare și trei din opoziție, au renunțat la mandatele obținute la alegerile parlamentare # Ziua
Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați, în cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie. Este vorba despre cinci deputați din fracțiunea majoritară și trei din opoziție, care au ales să își continue activitatea în funcțiile deținute până la accederea în legislativ, potrivit IPN. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate care și-au depus mandatele sunt: […]
08:40
CONTRASENS | Alexandru Tănase, în dialog cu jurnaliștii ZIUA: Relațiile cu România, debutul politic al noului Guvern și criza eternă din justiție # Ziua
Fostul președinte al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a fost invitatul de astăzi al emisiunii „Contrasens", realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Discuțiile au vizat relațiile dintre Republica Moldova și România, în contextul vizitei premierului moldovean Alexandru Munteanu la București, situația complicată din Justiție, dar și scandalurile momentului […]
08:30
Selecționata R. Moldova la fotbal a pierdut în fața Italiei, scor 0-2. Cele două goluri au fost marcate pe finalul partidei # Ziua
Selecționata R. Moldova a pierdut în fața Italiei, scor 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Cele două goluri au fost marcate pe finalul partidei. Primul a fost marcat de Gianluca Mancini, în minutul 88, iar cel de-al doilea de către Pio Esposito, în minutul 90+2. Trico
00:10
Venezuela anunță „mobilizarea masivă” a forțelor armate, în timp ce cel mai mare portavion al marinei americane a ajuns în regiune # Ziua
Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela au escaladat brusc, după ce președintele Nicolas Maduro a anunțat mobilizarea totală a armatei și a forțelor de apărare populare, ca răspuns la desfășurarea celui mai mare portavion american din lume în apropierea coastelor latino-americane. Potrivit Pentagonului, grupul naval american condus de portavionul USS Gerald R. Ford a intrat […] Articolul Venezuela anunță „mobilizarea masivă” a forțelor armate, în timp ce cel mai mare portavion al marinei americane a ajuns în regiune apare prima dată în ZIUA.md.
13 noiembrie 2025
21:00
Ion Ceban se întoarce la Primăria Chișinău. A renunțat la mandatul de deputat în favoarea celui de primar # Ziua
Ion Ceban a anunțat că rămâne în funcția de primar al Chișinăului și renunță la mandatul de deputat. Parlamentul a luat act de decizia acestuia. Ceban a declarat că „își respectă promisiunea făcută locuitorilor capitalei și că dorește să continue proiectele începute”. „Astăzi am anunțat de la tribuna Parlamentului că rămân în funcția de primar, […] Articolul Ion Ceban se întoarce la Primăria Chișinău. A renunțat la mandatul de deputat în favoarea celui de primar apare prima dată în ZIUA.md.
21:00
Parlamentul a votat, în primă lectură, denunțarea acordului cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale # Ziua
Parlamentul a denunțat Acordul cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova acum 27 de ani. Proiectul a fost adoptat în prima lectură, cu votul a 60 de deputați ai PAS și „Democrația Acasă”. Proiectul de denunțare a fost elaborat de Ministerul Culturii, care argumentează că, în contextul actualei situații […] Articolul Parlamentul a votat, în primă lectură, denunțarea acordului cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
CONTRASENS | Alexandru Tănase, în dialog cu jurnaliștii ZIUA: Relațiile cu România, debutul politic al noii guvernări și criza eternă din justiție # Ziua
Fostul președinte al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a fost invitatul de astăzi al emisiunii „Contrasens”, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Discuțiile au vizat relațiile dintre Republica Moldova și România, în contextul vizitei premierului moldovean Alexandru Munteanu la Chișinău, situația complicată din Justiție, dar și scandalurile momentului […] Articolul CONTRASENS | Alexandru Tănase, în dialog cu jurnaliștii ZIUA: Relațiile cu România, debutul politic al noii guvernări și criza eternă din justiție apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Oamenii de știință au reconstituit ADN-ul lui Adolf Hitler. Dictatorul avea o tulburare genetică rară și nu avea origini evreiești # Ziua
O echipă de cercetători din Marea Britanie a reușit, după aproape 80 de ani, să secvențieze ADN-ul lui Adolf Hitler, dezvăluind informații biologice surprinzătoare despre dictatorul nazist, potrivit The Times. Analiza genetică arată că liderul celui de-al Treilea Reich suferea de sindromul Kallmann, o afecțiune genetică ce împiedică instalarea normală a pubertății și dezvoltarea organelor […] Articolul Oamenii de știință au reconstituit ADN-ul lui Adolf Hitler. Dictatorul avea o tulburare genetică rară și nu avea origini evreiești apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Chișinăul se împrumută de la Agenția Franceză de Dezvoltare pentru a realiza reforme în sectorul energetic # Ziua
Republica Moldova va lua un împrumut de 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru realizarea reformelor în sectorul energetic, inclusiv pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile. Parlamentul a ratificat în prima lectură un acord de credit în acest sens. Scopul documentului este de a finanța necesitățile Bugetului de Stat. Potrivit autorităților, reformele […] Articolul Chișinăul se împrumută de la Agenția Franceză de Dezvoltare pentru a realiza reforme în sectorul energetic apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Un segment feroviar de doi kilometri, reparat la Cantemir. Tronsonul face parte din conexiunea cu stația românească de la Fălciu # Ziua
Autoritățile anunță încheierea unei etape importante din construcția conexiunii feroviare cu România de la Cantemir – Fălciu. Întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” susține că echipele de muncitori au terminat lucrările de conectare a segmentului cu ecartament larg la Podul feroviar de peste Prut din apropierea stației Fălciu. În total, au fost montate peste 3.000 de […] Articolul Un segment feroviar de doi kilometri, reparat la Cantemir. Tronsonul face parte din conexiunea cu stația românească de la Fălciu apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Un alt fost președinte de organizație teritorială a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023, a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare. Este vorba despre fostul șef al filialei formațiunii din raionul Florești. Sentința a fost emisă joi, 13 noiembrie, de Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. Inculpatul, care și-a […] Articolul Încă un șef al unei filiale raionale a fostului Partid „Șor”, condamnat la închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Kievul respinge acuzațiile de corupție formulate de Viktor Orban: „Nu acceptăm lecții de la un politician prins în propriile scandaluri” # Ziua
Ucraina a condamnat joi declarațiile premierului ungar Viktor Orban, care a acuzat Kievul de „haos al corupției” și legături cu o așa-numită „mafie militară”. Reacția dură a venit prin purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghe Tihii, care a subliniat că liderul de la Budapesta este ultimul în măsură să dea lecții privind […] Articolul Kievul respinge acuzațiile de corupție formulate de Viktor Orban: „Nu acceptăm lecții de la un politician prins în propriile scandaluri” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, votată în prima lectură. Deficitul bugetar depășește 18 miliarde de lei # Ziua
Parlamentul a votat în prima lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în prima lectură de 61 de deputați. La capitolul […] Articolul Rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, votată în prima lectură. Deficitul bugetar depășește 18 miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Șeful diplomației poloneze: „Ucraina este pregătită să lupte încă trei ani pentru a-l epuiza pe Putin” # Ziua
Războiul din Ucraina ar putea continua încă câțiva ani și s-ar putea încheia prin epuizarea Rusiei, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un interviu pentru TVP World, relatează The Moscow Times. Potrivit acestuia, Kievul se pregătește pentru încă trei ani de lupte, în timp ce conflictele de tip colonial „durează de obicei aproximativ […] Articolul Șeful diplomației poloneze: „Ucraina este pregătită să lupte încă trei ani pentru a-l epuiza pe Putin” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
PAS respinge acuzațiile „Alternativa” privind politizarea instituțiilor: „Am construit instituții care apără suveranitatea și democrația” # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat la acuzațiile fracțiunii parlamentare „Alternativa”, care a cerut, într-o declarație, depolitizarea instituțiilor-cheie ale statului. Formațiunea respinge acuzațiile și spune că, în cei patru ani de guvernare, a construit „instituții care au apărat suveranitatea și democrația” Republicii Moldova. „PAS a obținut încrederea majorității cetățenilor pentru a duce la îndeplinire […] Articolul PAS respinge acuzațiile „Alternativa” privind politizarea instituțiilor: „Am construit instituții care apără suveranitatea și democrația” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Politico: Cea mai periculoasă iarnă pentru Ucraina. Criză financiară, presiune militară și atacuri energetice într-un moment decisiv al războiului # Ziua
Iarna care se apropie se anunță a fi cea mai dificilă de la începutul invaziei ruse, avertizează Politico. Dacă în primele luni ale războiului Ucraina a reușit să respingă ofensiva asupra Kievului datorită rezistenței eroice, armelor occidentale și erorilor rusești, de această dată pericolele sunt multiple și simultane, iar capacitatea Ucrainei de a le gestiona […] Articolul Politico: Cea mai periculoasă iarnă pentru Ucraina. Criză financiară, presiune militară și atacuri energetice într-un moment decisiv al războiului apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Un pluton de carabinieri de la Chișinău, prezent la ceremonia de aducere a rămășițelor domnitorului Grigore Al. Ghica la Iași # Ziua
Un pluton de carabinieri de la Chișinău a mers la Iași, acolo unde a adus un omagiu domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe au ajuns miercuri în capitala istorică a principatului în cadrul unei ceremonii militare și religioase. Inspectoratul General de carabinieri a adus astfel un omagiu ultimului domnitor al Moldovei de până […] Articolul Un pluton de carabinieri de la Chișinău, prezent la ceremonia de aducere a rămășițelor domnitorului Grigore Al. Ghica la Iași apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
România și R. Moldova își consolidează parteneriatul strategic: „Construim punți, nu garduri de fier” # Ziua
Premierii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au reafirmat la București parteneriatul strategic dintre România și R. Moldova, subliniind sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Chișinăului și extinderea cooperării în energie, infrastructură, economie, securitate și educație. Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a felicitat pe omologul său pentru rezultatul alegerilor de la Chișinău și pentru modul în care autoritățile […] Articolul România și R. Moldova își consolidează parteneriatul strategic: „Construim punți, nu garduri de fier” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Polonia și Ungaria, în fruntea statelor care contestă noile reguli europene privind migrația: „Nu vom accepta migranți și nu vom cheltui niciun ban pentru ei!” # Ziua
Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia se pregătesc să conteste planul Comisiei Europene privind redistribuirea solicitanților de azil, considerând noile cote de migrație „inacceptabile”. Liderii acestor state au transmis că nu vor primi migranți suplimentari și nici nu vor plăti compensațiile prevăzute în cazul refuzului, anunță Euronews. Pe fondul presiunii tot mai mari asupra țărilor aflate […] Articolul Polonia și Ungaria, în fruntea statelor care contestă noile reguli europene privind migrația: „Nu vom accepta migranți și nu vom cheltui niciun ban pentru ei!” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
VIDEO | Fracțiunea blocului „Alternativa” cere depolitizarea instituțiilor statului: „Încă o dată R. Moldova s-a pomenit într-o stare de stat capturat” # Ziua
Fracțiunea parlamentară a blocului „Alternativa” solicită, într-o declarație publică, depolitizarea instituțiilor-cheie ale statului. Potrivit unuia dintre liderii blocului, Ion Ceban, „dimensiunea excesivă a politizării tuturor instituțiilor statului de către PAS riscă să devină un obstacol serios în procesul negocierilor R. Moldova cu Uniunea Europeană”. „Constatăm că, în perioada guvernării PAS, instituțiile statului, care prin definiție […] Articolul VIDEO | Fracțiunea blocului „Alternativa” cere depolitizarea instituțiilor statului: „Încă o dată R. Moldova s-a pomenit într-o stare de stat capturat” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Renato Usatîi, despre activele Lukoil în Republica Moldova: Dacă statul le-ar cumpăra, aș fi foarte bucuros # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, speră că activele companiei Lukoil din Republica Moldova ar trebui naționalizate, nu să ajungă în altă proprietate privată străină. Potrivit deputatului, dacă statul ar cumpăra aceste active, Republica Moldova ar avea doar de câștigat. „Astăzi am urmărit foarte atent acest subiect. Pentru mine este important ca statul Republica Moldova să […] Articolul VIDEO | Renato Usatîi, despre activele Lukoil în Republica Moldova: Dacă statul le-ar cumpăra, aș fi foarte bucuros apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Ala Nemerenco a aruncat o rafală de săgeți, într-o postare pe Facebook, spre sistemul din care, până mai ieri, a făcut parte. Nemerenco a constatat subit că lupta cu corupția este doar o lozincă. Bună ziua, cum s-ar zice. Lozincă, ziceți? Dar acum două luni, sau jumătate de an, sau cinci ani în urmă ce-a […] Articolul EDITORIAL | Ce se-ntâmplă, doctore? Ala Nemerenco și critica ministrului de pe urmă apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Alexandru Munteanu, primit cu onoruri militare la București. Nicuşor Dan: România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al R. Moldova # Ziua
România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce priveşte modernizarea statului, reformele şi integrarea europeană, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan. El l-a primit la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. „Am încurajat […] Articolul VIDEO | Alexandru Munteanu, primit cu onoruri militare la București. Nicuşor Dan: România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Ucraina anunță suspendarea negocierilor de pace cu Rusia. Kievul acuză lipsa de progrese și „mandatul rigid” al delegației ruse # Ziua
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia au fost suspendate din cauza lipsei de progrese, a declarat ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Serghei Kisliţia, într-un interviu acordat marți publicației The Times. Potrivit acestuia, rundele de discuții derulate în 2025 nu au produs rezultate concrete, iar Moscova a refuzat să accepte condițiile minime propuse de […] Articolul Ucraina anunță suspendarea negocierilor de pace cu Rusia. Kievul acuză lipsa de progrese și „mandatul rigid” al delegației ruse apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Ala Nemerenco, atac dur asupra guvernării PAS: „Moldova riscă să clacheze pe drumul european din cauza corupției” # Ziua
Lupta cu corupția și interesele continuă să rămână mai mult o lozincă decât acțiuni serioase, din care cauză Republica Moldova ar risca să clacheze în parcursul său european. Afirmația aparține Alei Nemerenco, fost ministru al Sănătății în mandatul trecut al guvernării PAS, care nu s-a mai regăsit în lista electorală a partidului de guvernământ la […] Articolul Ala Nemerenco, atac dur asupra guvernării PAS: „Moldova riscă să clacheze pe drumul european din cauza corupției” apare prima dată în ZIUA.md.
