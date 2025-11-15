O samă de cuvinte // Despre curcubeu, castraveți, cocoșați și cucurbitacee
Radio Moldova, 15 noiembrie 2025 10:10
Cu toate excesele lor, grămăticii Școlii Ardelene au avut de multe ori intuiții foarte corecte în obsesia lor cu latinismele din limba română. S-a râs de ei pentru că au propus ca etimologie pentru curcubeu latinescul cucurbita, curcubita, care desemna un bostănel înainte de-a ajunge să numească întreaga familie a pepenilor și castraveților, a cucurbitaceelor (de la curcubita vine, de exemplu, franțuzescul courge, bostan, tărtăcuță).
• • •
Angajații poliției din regiunea Krasnoiarsk s-au plâns de colectarea forțată a unor sume de bani pentru necesitățile participanților la invazia din Ucraina. Potrivit declarațiilor făcute de ofițeri pentru publicația NGS24, li s-a cerut să transfere salariul pentru o zi de muncă, sumă care, în cazul personalului superior, ajunge la aproximativ trei mii de ruble.
09:40
Revista Presei // Ministrul Energiei: Linia independenței Vulcănești-Chișinău ar putea fi funcțională la începutul lunii ianuarie 2026 # Radio Moldova
Preluarea, de către stat, a terminalului petrolier de la Aeroport; demisia președintelui Adunării Populare din Autonomia Găgăuză și posibilitatea de resetare a dialogului cu autoritățile centrale de la Chișinău – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Explozie urmată de incendiu într-un parc industrial din Argentina. Sunt cel puțin 22 de persoane rănite # Radio Moldova
Cel puțin 22 de persoane au fost rănite și internate în spital după o explozie care s-a produs într-un parc industrial din orașul Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a avut loc la o uzină chimică aflată lângă o fabrică de vopsea. Zeci de pompieri și Brigada pentru situații de risc a poliției au fost mobilizați și trimiși la fața locului.
Locuitorii satului Fârlădenii Noi din raionul Căușeni vor avea apă potabilă la robinete. Problemele privind accesul la apă ar urma să fie soluționate, după ce localitatea a câștigat un proiect în cadrul Programului „Satul European” și urmează să fie construit un apeduct nou. Cei peste 350 de cetățeni care și-au petrecut întreaga viață aducând apă de la fântâni speră că, în câteva luni, sursa vitală să ajungă direct în casele lor.
Alimentația din sezonul rece are un rol esențial în menținerea imunității, afirmă nutriționiștii # Radio Moldova
Pe măsură ce temperaturile scad, organismul are nevoie de un plus de energie și nutrienți pentru a face față frigului. Alimentația din sezonul rece joacă un rol esențial în menținerea imunității, a nivelului de energie și a stării generale de bine. De aceea mesele echilibrate și bogate în vitamine nu trebuie neglijate, ci adaptate ritmului sezonier, susțin nutriționiștii.
Republica Moldova își deschide porțile către una dintre cele mai ample experiențe culinare din regiune: Ruta Gastronomică Transfrontalieră România-Republica Moldova. Pe o distanță de peste 1500 de kilometri, în țara noastră, itinerarul culinar dezvăluie adevărata hartă a savorilor locale: de la sarmalele și plăcintele moldovenești, la aromele specifice comunităților găgăuze, bulgare sau ucrainene.
Documentarele Astra Film, din nou la Chișinău: program de proiecții cu acces gratuit # Radio Moldova
Festivalul românesc de filme documentare Astra Film a revenit la Chișinău cu cea de-a IV-a ediție locală. Festivalul din Sibiu, cu o vechime de peste 30 de ani, oferă publicului larg un program excepțional de proiecții, toate cu acces gratuit, în baza înscrierii prealabile. După vizionarea documentarelor vor avea loc și dezbateri pe teme actuale, inspirate din filmele vizionate.
Căușeni, printre raioanele lovite puternic de pneumonie: sute de pacienți diagnosticați # Radio Moldova
Pneumonia rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din Republica Moldova. Anul trecut, 1.135 de persoane și-au pierdut viața din cauza acestei boli, inclusiv 28 de copii cu vârsta sub cinci ani, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Deși cifrele sunt ușor mai mici decât în 2023, când s-au înregistrat 1.145 de decese, situația rămâne alarmantă. În unele raioane, numărul pacienților diagnosticați cu pneumonie ajunge la câteva sute. Este și cazul raionului Căușeni.
Crește riscul de intoxicații în sezonul rece: autoritățile cer curățarea sobelor și aerisirea locuințelor # Radio Moldova
Pentru evitarea intoxicațiilor în urma scurgerilor de gaze, cetățenii sunt îndemnați să verifice instalațiile de încălzire și să aerisească încăperile. Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au dat start unei campanii de prevenire a situațiilor de risc și incendiilor, în perioada sezonului rece. Potrivit lor, cele mai vulnerabile sunt persoanele în etate care locuiesc singure, pentru care soba este principala sursă de încălzire.
Prima ediție „AgroCunoștințe” a adunat peste 300 de participanți. Organizatorii speră ca forumul să devină o punte stabilă între savanți și fermieri # Radio Moldova
La Chișinău a avut loc vineri prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, un eveniment care a reunit peste 300 de fermieri, cercetători, consultanți și experți din domeniul agricol.Forumul organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a fost creat pentru a apropia știința de câmp și pentru a transforma rezultatele de laborator în soluții simple și utile pentru agricultori.
Berlinul anunță un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 150 de milioane de euro # Radio Moldova
Germania condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului și anunță 150 de milioane pentru Ucraina prin inițiativa „Lista Priorităților Ucrainei”. Anunțul a fost făcut de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologii din Marea Britanie, Franța, Polonia și Italia, imediat după reuniunea „Grupului celor Cinci” desfășurată la Berlin.
Mihail Sirkeli, la Moldova 1: Criza politică din Găgăuzia este o urmare a deciziilor politice luate de Constantinov cu gruparea Șor # Radio Moldova
Actuala criză politică din UTA Găgăuzia este generată de deciziile luate de fostul președinte al Adunării Populare, Dmitri Constantinov, în colaborare cu gruparea criminală condusă de Ilan Șor, decizii care au blocat dialogul cu autoritățile centrale de la Chișinău. Într-un interviu pentru Moldova 1, jurnalistul și activistul civic Mihail Sirkeli a mai declarat că resetarea politică este inevitabilă și a pledat pentru revizuirea rolului autonomiei, după organizarea unor alegeri democratice pentru Adunarea Populară.
Comisia Europeană, după amânarea tranșei FMI: Reformele și politicile macroeconomice sunt esențiale # Radio Moldova
Comisia Europeană menține o cooperare strânsă cu Fondul Monetar Internațional și susține continuarea dialogului dintre FMI și Republica Moldova, în contextul în care instituția financiară internațională a amânat recent o tranșă importantă de sprijin pentru Chișinău. Declarații în acest sens au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Executivului European, Markus Lammer. El a explicat că mecanismele europene de susținere pentru țara noastră funcționează independent de programele FMI, însă reformele și îmbunătățirea politicilor macroeconomice rămân esențiale.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua, săptămâna viitoare, o vizită la Bruxelles # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua cea de-a doua sa vizită oficială externă la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17 - 18 noiembrie. Premierul are programate întrevederi cu oficiali ai Uniunii Europene și va ține un discurs la Summitul European de Afaceri.
Plan de urgență pentru alimentarea aeronavelor: Aeroportul preia gratuit infrastructura Lukoil, iar kerosenul ar putea fi livrat de o companie din România # Radio Moldova
Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău și cei ai companiei Lukoil au semnat un contract de comodat pentru preluarea cu titlu gratuit a activelor petroliere deținute de ultima la aerogară. Procesul de transmitere a bunurilor a avut loc pe 13 noiembrie și va permite evitarea unor eventuale blocaje în livrarea de kerosen, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Mai mult, combustibilul necesar pentru avioane ar putea fi livrat de o companie din România.
„Avem șansa să arătăm Europei că ne pricepem”: ce înseamnă pentru R. Moldova deținerea Președinției Consiliului Europei # Radio Moldova
Republica Moldova preia, pentru a doua oară, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei – instituția care reunește 46 de state și promovează drepturile omului, democrația și statul de drept pe întregul continent european. „Este un moment simbolic pentru R. Moldova și o ocazie de vizibilitate europeană”, a comentat expertul în politică externă Grigore Guzun, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Baku i-a cerut Moscovei explicații în legătură cu avarierea clădirii ambasadei Azerbaidjanului la Kiev # Radio Moldova
Ambasadorul Rusiei la Baku, Mihail Evdokimov, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, se arată pe site-ul instituției. „În cadrul întrevederii a fost exprimat un protest ferm în legătură cu căderea uneia dintre rachetele de tip „Iskander” pe teritoriul ambasadei Republicii Azerbaidjan, în urma atacului cu rachete și drone asupra capitalei Ucrainei, orașul Kiev, în jurul orei 01:00, în noaptea de 14 noiembrie. Ambasadorului i-a fost înmânată o notă oficială”, se menționează în comunicatul citat de BBC News.
Numărul elevilor în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, în creștere: „O schimbare vizibilă de mentalitate” # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri din regiunea transnistreană aleg să studieze în limba română, chiar dacă pentru unii asta înseamnă să parcurgă zilnic distanțe considerabile cu autocarul pentru a ajunge la școala care le oferă această oportunitate. Un exemplu elocvent este Liceul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol – una dintre cele opt instituții cu predare în limba română din stânga Nistrului, care continuă să funcționeze în pofida presiunilor și restricțiilor impuse de pretinsele autoritățile din regiune.
VIDEO | R. Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 # Radio Moldova
R. Moldova are în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, ceea ce înseamnă trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele NATO.
Noi îngrijorări în regiunea transnistreană: la mai multe stații de alimentare s-au format cozi # Radio Moldova
Cozi la stațiile de alimentare din regiunea transnistreană. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată rânduri de mașini în mai multe localități de peste Nistru. Autoproclamata administrație de la Tiraspol respinge informațiile despre un eventual deficit de gaze.
Sergiu Carmanschi își începe mandatul la „Moldelectrica”. Noul director a fost prezentat echipei # Radio Moldova
În noua postură de director al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, care a asigurat până recent interimatul acestei funcții, își asumă să continue dezvoltarea unui sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Declarațiile au fost făcute, la 14 noiembrie, în cadrul unui eveniment la care fost prezentat membrilor Consiliului de administrație.
Nigeria și Republica Democratică Congo păstrează șanse la calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 # Radio Moldova
Nigeria și Republica Democratică Congo păstrează șanse la calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Acestea au învins Gabonul și, respectiv, Camerunul și urmează să dispute finala play-off-ului african. Nigeria a condus cu 1:0 în meciul cu Gabonul, grație golului înscris de Akor Adams în minutul 78. Adversarii au egalat prin Mario Lemina, în minutul 89. S-a ajuns în prelungiri. Chider Ejuke a readus în avantaj Nigeria, iar apoi starul clubului Galatasaray Istanbul, Victor Osimhen, a marcat 2 goluri.
INTERVIU | Mihai Popșoi enumeră prioritățile R. Moldova la președinția Consiliul Europei: „Vom pune în valoare tot ce are mai bun R. Moldova” # Radio Moldova
R. Moldova a preluat, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) și o va deține pe parcursul a șase luni, până pe 15 mai 2026, când o va transmite Principatului Monaco. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a prezentat, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova la Strasbourg, principalele priorități ale Chișinăului la președinția CoE.
R. Moldova, o destinație tot mai vizitată: creștere de aproape 30% a turiștilor străini # Radio Moldova
Turismul din Republica Moldova este în plină expansiune, iar agențiile de turism au raportat cele mai mari încasări din ultimii ani, arată datele Biroului Național de Statistică pentru perioada ianuarie–septembrie. În total, 480.7 mii de vizitatori au apelat în acest interval la serviciile operatorilor de turism, cu 6.5% mai mult decât în primele nouă luni ale anului trecut.
R. Moldova valorifică tot mai multe sectoare cu potențial înalt: tehnologii informaționale, energie neregenerabilă sau agricultură sustenabilă # Radio Moldova
Republica Moldova a făcut progrese semnificative în consolidarea rezilienței economice, diversificarea piețelor de export și modernizarea infrastructurii de calitate susțin participanții la Moldova Trade Forum 2025. Circa 200 de producători de pe ambele maluri ale Nistrului, experți internaționali, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare s-au reunit în aceste zile la cea de-a cincea ediție a evenimentului.
Mesajul premierului Munteanu pentru investitorii din România și Franța: „Suntem deschiși pentru business” # Radio Moldova
R. Moldova este deschisă afacerilor și parteneriatelor internaționale. Prioritățile Guvernului R. Moldova pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea economică au fost prezentate, pe 13 noiembrie, la București, de membrii Cabinetului Munteanu, în cadrul unei întrevederi cu oameni de afaceri francezi și români.
Partida Israel - Republica Moldova din cadrul grupei I a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din anul 2026 va fi condusă de o brigadă de arbitri din Țările de Jos. La centru va oficia Allard Lindhout. El va fi ajutat la cele două tușe de Rogier Honig și Johan Balder, iar arbitru de rezervă va fi Joey Kooij. Arbitrul olandez nu a condus niciodată un meci cu implicarea echipelor moldovenești. Reamintim că partida Israel - Republica Moldova urmează să aibă loc pe stadionul Zimbru, în data de 16 noiembrie.
Viitor incert pentru prețurile la carburanți: sancțiunile SUA pun presiune pe piața regională # Radio Moldova
Situația privind evoluția prețurilor la carburanți rămâne imprevizibilă, în contextul în care sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie. Până atunci, prețurile pentru benzină și motorină cresc constant în R. Moldova, care este dependentă totalmente de importuri.
Republica Moldova se confruntă, de patru ani, cu un fenomen economic rar și problematic: stagflația – o combinație între inflație ridicată și stagnare economică, subliniază expertul economic Veaceslav Ioniță. Între anii 2020 și 2025, prețurile au crescut cu aproape 80%, în același timp indicatorii economici nu evoluează.
„Niciun gram de drog nu a ajuns pe piața neagră”: laboratoare de producere a amfetaminei, lichidate în R. Moldova, cu sprijinul Eurojust și Europol # Radio Moldova
O amplă operațiune internațională, coordonată de Eurojust și Europol și derulată în mai multe state europene, a dus la destructurarea unei rețele care producea și transporta amfetamină în Europa. Autoritățile din Republica Moldova au avut un rol esențial în anchetă, după ce au descoperit că gruparea avea două laboratoare clandestine pe teritoriul țării.
Tânără de 22 de ani din capitală, victima unui șantaj. Trei bărbați au fost reținuți # Radio Moldova
O tânără de 22 de ani din Republica Moldova a fost amenințată și constrânsă să predea automobilul pe care îl deținea. Amenințările veneau din partea unui bărbat cu care aceasta comunica prin intermediul rețelelor de socializare.
Sate inteligente în Republica Moldova: investiții europene pentru servicii publice moderne # Radio Moldova
Conceptul de „sat european” va fi implementat, printr-un program-pilot finanțat de Uniunea Europeană, în cinci sate din Republica Moldova - Larga din raionul Briceni, Coșnița din raionul Dubăsari, Sipoteni din Călărași, Lozova din Strășeni, precum și satul Mereni din raionul Anenii Noi. Mai exact, fiecare localitate va beneficia de granturi de până la 1.5 milioane de lei pentru proiecte smart și aproximativ trei milioane de lei pentru construcția parcurilor fotovoltaice de 200 kW.
Incident la Hâncești: pompierii au salvat un bărbat blocat sub pământ, în timpul săpăturilor la o rețea de canalizare # Radio Moldova
Un bărbat de 53 de ani a fost evacuat în siguranță de salvatori, după ce a rămas prins sub un strat de pământ. Incidentul s-a produs vineri, 14 noiembrie, într-o gospodărie din municipiul Hâncești.
Adunarea Populară a Găgăuziei, al cărei mandat a expirat recent, urmează să decidă data alegerilor în ședința din 27 noiembrie curent. Experți independenți și factori de decizie locali atenționează că, în situația din regiune, marcată de corupție electorală și interferențe din exterior, alegerile nu vor fi nici corecte, nici libere.
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, și-a dat demisia din funcția de deputat, după ce a participat la primele patru ședințe ale noului Parlament.
Comerțul internațional al Republicii Moldova a continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2025, însă evoluția a fost una dezechilibrată. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, perioada ianuarie - septembrie 2025 a fost marcată de o creștere foarte mică a exporturilor și de o majorare puternică a importurilor, ceea ce a dus la adâncirea deficitului comercial și la atingerea unui nivel-record al ultimilor ani.
Autoritățile trebuie să pregătească urgent un Plan B pentru alimentarea aeronavelor care operează pe aeroportul din Chișinău, atenționează experții # Radio Moldova
Alimentarea cu combustibil a aeronavelor de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău riscă să fie afectată. Experții amintesc că Republica Moldova depinde în proporție de 100% de Lukoil, contrar normelor internaționale. Mai mult, autoritățile nu au un plan de rezervă, iar orice blocaj, determinat de sancțiunile internaționale aplicate acestei companii, ar putea paraliza cele 100 – 120 de curse zilnice și fluxul de 20.000 de pasageri.
Corespondență de la Strasbourg// R. Moldova și-a prezentat prioritățile pentru președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Radio Moldova
Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a prezentat vineri la Strasbourg prioritățile președinției la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) pe care o va deține pe parcursul a 6 luni, până pe 15 mai 2026, când o va transmite Principatului Monaco.
Rețea de trafic de droguri, anihilată: captură de 2.5 milioane de lei, trei bărbați arestați și o femeie cercetată în libertate # Radio Moldova
Oamenii legii anunță o captură de droguri în valoare de peste 2.5 milioane de lei și destructurarea unei ample rețele de trafic de substanțe interzise. Trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani, sunt cercetați pentru implicare în această afacere ilegală.
La Moscova au început să se închidă masiv magazinele de îmbrăcăminte și încălțăminte # Radio Moldova
La Moscova, magazinele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii se închid pe bandă rulantă. Între iulie și septembrie, acestea au reprezentat jumătate (50%) din toate punctele comerciale închise în centrele comerciale - cu 12 puncte procentuale mai mult decât în trimestrul al doilea. Datele provin din analiza companiei de consultanță CORE.XP, citate de „Vedomosti”.
Peste 142 de mii de moldoveni suferă de diabet, iar boala afectează tot mai mulți tineri # Radio Moldova
În Republica Moldova, aproximativ 142 de mii de persoane suferă cu diabet, iar anual sunt depistate aproape 10 mii de cazuri noi, arată datele Ministerului Sănătății. Printre cei afectați se numără și 724 de copii, iar diabetul rămâne una dintre principalele cauze de infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență renală și amputări ale membrelor inferioare, reducând speranța de viață cu până la zece ani. Datele au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale a Diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie.
STUDIU | Peste 20% dintre copiii de șapte ani au probleme de greutate: părinții percep greșit situația # Radio Moldova
Unul din cinci copii din clasa I din Republica Moldova are exces ponderal, arată rezultatele celei de-a șasea runde a studiului național de supraveghere a obezității la copii, realizat în cadrul Inițiativei Europene COSI. Potrivit datelor colectate în perioada 2022–2023, 20,7% dintre copiii de șapte ani sunt supraponderali, dintre care 8,8% suferă de obezitate, iar 6,5% sunt subponderali. Situația este ușor mai bună decât media europeană pentru aceeași perioadă (25% supraponderalitate și 10% obezitate), dar înregistrează o creștere față de studiul similar efectuat în Republica Moldova în anul 2016.
Republica Moldova pune la dispoziția Uniunii Europene experiența acumulată în combaterea ingerințelor externe, contribuind la noua inițiativă lansată de Comisia Europeană – Scutul European pentru Democrație. Vicepremiera pentru Integrarea Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova poate juca un rol important în consolidarea acestei inițiative, datorită lecțiilor învățate în ultimii ani, în special în context electoral.
La 70 de ani de la nașterea lui Anatol Dumitraș, numele și muzica sa continuă să răsune în inimile celor care l-au iubit. Artistul a fost omagiat de admiratori prin flori depuse la mormântul său din Cimitirul Central. Iar Centrul de Excelență în Construcții a fost gazda unor discuții despre viața și activitatea artistului, prilej de a readuce în prim-plan moștenirea celui care a cântat despre dragoste.
Președintele Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și-a anunțat demisia # Radio Moldova
Deputații din Găgăuzia vor decide data alegerilor în Adunarea Populară în ședința din 27 noiembrie, potrivit unei hotărâri a Prezidiului legislativului regional din 14 noiembrie. În aceeași ședință, Prezidiul a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al Adunării Populare. Constantinov a declarat că decizia este determinată exclusiv de motive personale.
Integrarea europeană a Republicii Moldova, susținută de Portugalia în contextul noilor provocări regionale # Radio Moldova
Portugalia își reconfirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova și apreciază progresele realizate până acum de autoritățile de la Chișinău. Mesajul a fost transmis vineri, 14 octombrie, de secretara de stat pentru Afaceri Europene a Portugaliei, Ines Domingos, aflată într-o vizită oficială în R. Moldova.
Kievul, atacat intens de forțele ruse: patru morți, zeci de răniți și cartiere întregi afectate # Radio Moldova
Patru oameni au murit și peste 20 au fost răniți în urma atacului masiv cu drone și rachete lansat de Rusia în noaptea de joi spre vineri asupra Kievului și regiunii Kiev. Mai multe blocuri au fost avariate, au izbucnit incendii în diferite cartiere ale capitalei, iar salvatorii au evacuat zeci de oameni.
