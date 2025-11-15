LIVE TEXT/ Șase persoane au murit într-un atac rusesc asupra unei clădiri din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1361
Ziarul de Garda, 15 noiembrie 2025 10:10
UPDATE 10:00 La Kiev, operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate în districtul Desnyanskii, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. Salvatorii anunță 6 persoane ucise într-un atac rusesc asupra unei clădiri cu 9 etaje. 5 persoane rănite, inclusiv 1 copil. Unitățile SES au salvat 17 persoane, inclusiv 1 copil. 252 de persoane au oferit...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
10:10
LIVE TEXT/ Șase persoane au murit într-un atac rusesc asupra unei clădiri din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1361 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:00 La Kiev, operațiunile de căutare și salvare au fost finalizate în districtul Desnyanskii, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. Salvatorii anunță 6 persoane ucise într-un atac rusesc asupra unei clădiri cu 9 etaje. 5 persoane rănite, inclusiv 1 copil. Unitățile SES au salvat 17 persoane, inclusiv 1 copil. 252 de persoane au oferit...
Acum o oră
09:40
Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna, informează Primăria Municipiului Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21. În acest context, rutele de microbuz nr....
Acum 2 ore
09:00
VIDEO/ Vizita Martei Kos în R. Moldova | Noi ședințe de judecată în dosarul „Frauda bancară” | Cinci deputați PAS renunță la mandate | Șefa unui centru multifuncțional al ASP, reținută | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a vizitat din nou R. Moldova. Ce mesaje a transmis, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Iar cinci deputați PAS au renunțat la mandate. Aflați cine sunt aceștia și ce vor face în continuare. Vorbim și despre vizita la București a prim-ministrului Alexandru Munteanu și aducem...
Acum 12 ore
22:00
LIVE TEXT/ Patru răniți în urma atacului forțelor ruse asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1360 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Armata rusă a atacat așezările din regiunea Herson pe tot parcursul zilei folosind artilerie, mortare și drone. Patru persoane au fost rănite. Potrivit Ukrinform, Procuratura Regională Herson a raportat acest lucru pe Telegram. „Conform anchetei, pe 14 noiembrie, forțele armatei ruse au atacat așezările din regiunea Herson cu artilerie, mortare precum și drone”,...
Acum 24 ore
21:00
Alegeri locale noi în șase localități: 12 candidați la funcția de primar și aproape 40 de mii de buletine tipărite # Ziarul de Garda
Duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Alegeri locale noi sunt organizate în: Pentru funcția de primar au fost înregistrați 12 de...
20:30
Ambasadorul Rusiei, convocat de Ministerul Afacerilor Externe din România pentru drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie # Ziarul de Garda
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru discuții despre drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie, scrie Agerpres. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din România, ambasadorului i-au fost prezentate dovezi „palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de...
20:00
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a integrității financiare și etice în cazul Irinei Catan, procuror anterior delegat în Procuratura Anticorupție. Completul B de evaluare a constatat că aceasta corespunde criteriilor prevăzute de articolul 11 din Legea nr. 252/2023, înaintând către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) propunerea de promovare a evaluării...
19:40
Un oficial anticorupție din Ucraina este investigat pentru o posibilă scurgere de informații în cazul Mindici # Ziarul de Garda
Parchetul Special Anticorupție din Ucraina investighează acuzațiile conform cărora adjunctul șef, Andriy Synyuk, ar fi scurs informații într-un caz de corupție la scară largă către compania nucleară de stat „Energoatom”, a declarat procurorul șef anticorupție din Ucraina, Oleksandr Klimenko pe 13 noiembrie, potrivit Kyiv Independent. Declarația vine în urma unor rapoarte conform cărora fostul partener...
18:50
Drapelul R. Moldova, arborat în Place de la République din Strasbourg cu ocazia preluării Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Ziarul de Garda
Drapelul R. Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. În cadrul ceremoniei solemne, intonarea imnurilor R. Moldova, Maltei și al Europei, a marcat transferul oficial al mandatului...
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a premierului va include întrevederi cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja...
18:10
„Grupul celor cinci”, format din cele mai puternice state din Europa, se reunește la Berlin pentru a discuta despre amenințările hibride la adresa țărilor europene # Ziarul de Garda
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, găzduiește vineri, 14 noiembrie, reuniunea „Grupului celor cinci” la Berlin, la care va participa și reprezentanta UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, în vederea unor consultări comune, relatează DPA, citat de Agerpres. Reuniunea „Grupului celor cinci” de vineri va aborda și problema acordării de ajutor suplimentar Ucrainei, potrivit Ministerului...
18:10
DOC/ Înalta Curte declară inadmisibile sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate ridicate de patru magistrați demiși asupra Legii privind evaluarea externă # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) au declarat joi, 13 noiembrie, inadmisibile sesizările a patru judecători care n-au promovat evaluarea externă, fiind eliberați din funcții și privați de dreptul de a exercita funcția de judecător și alte funcții de demnitate publică timp de cinci sau șase ani. Demersurile acestora se referă la excepțiile de neconstituționalitate a unor...
17:50
Poliția a primit mai multe echipamente pentru combaterea criminalității din partea Germaniei. „Polițiștii au beneficiat și de instruiri specializate, aliniate standardelor internaționale” # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a intrat în posesia unui nou lot important de echipamente, oferit prin proiectul „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania, se arată în comunicatul de presă emis de IGP. Donația include drone, echipamente de investigare și tehnică...
17:30
Maduro îi cere lui Trump să nu deschidă drumul către un nou „război fără sfârșit”, după ce șeful Pentagonului a anunțat lansarea operațiunii „Sulița de Sud” împotriva „narcoteroriștilor” # Ziarul de Garda
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro l-a îndemnat pe Donald Trump să nu împingă Statele Unite într-un „război fără sfârșit”, precum cel din Afganistan, în contextul intensificării desfășurării militare americane în regiune și al declarațiilor secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a promis să „curețe Americile de narco-teroriști”, notează The Guardian. Vorbind fața palatului prezidențial Miraflores, în...
17:20
Statul a preluat în administrare activele Lukoil de la Aeroport, „cu titlu gratuit” # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stata Aeroportul Internațional Chișinău este responsabilă, începând de vineri, 14 noiembrie, de operarea terminalului petrolier deținut de compania Lukoil la aerogară. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că, la data de 12 noiembrie, a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, „cu...
16:40
Iuri Dudi a fost condamnat, în lipsă, la 1 an și 10 luni de închisoare pentru „eschivarea de la îndeplinirea obligațiunilor sale de agent străin” # Ziarul de Garda
Judecătoria Moscova l-a condamnat, în lipsă, pe bloggerului și fostul jurnalist rus, Iuri Dudi, la un an și 10 luni de închisoare pentru „eschivarea de la îndeplinirea obligațiunilor sale de agent străin”, scrie Mediazona. Dudi a devenit prima persoană din Rusia care a primit o pedeapsă cu închisoarea sub acuzația de eschivare de la îndeplinirea...
16:40
Un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform, constatat de inspectorii ANSP # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că a fost identificat un nou caz de plasare pe piață a unui produs cosmetic neconform. Astfel, la operatorul economic S.R.L. „Tarol-DD”, care deține rețeaua de magazine Împărăția Curățeniei, a fost depistat un produs cosmetic neconform – spuma de ras „Gladcoff Aqua”. Conform Agenției, produsul conține BMHCA, substanță inclusă în lista...
16:20
A fost lansat „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, care va fi interconectat prin MConnect cu alte registre guvernamentale # Ziarul de Garda
A fost lansat sistemul informațional „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, care va permite notarilor să înregistreze dosarele succesorale și testamentele, dar și să caute informații despre acestea sau să le retragă, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Justiției. Platforma a fost dezvoltată de Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, din...
16:10
În mai 2026, vor fi organizate alegeri locale noi în două localități din raionul Ialoveni. Primarii și-au părăsit funcțiile pentru mandatele de deputat # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a stabilit pentru data de 17 mai 2026 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Costești și al comunei Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Decizia vine în urma cererilor de demisie a primarilor din cele două localități, menționează reprezentanții Comisiei. Funcția de primar al satului Costești a fost deținută până acum...
16:00
LIVE TEXT/ Macron îl va primi pe Zelenski la Paris pe 17 noiembrie pentru a discuta despre sprijinul acordat de Franța. Război în Ucraina, ziua 1360 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe președintele Volodimir Zelenski la Paris pe 17 noiembrie pentru a reafirma sprijinul pe termen lung al Franței, a anunțat biroul lui Macron. Cei doi lideri vor discuta despre cooperarea bilaterală în „domeniile energetic, economic și de apărare”, precum și despre progresele înregistrate în pregătirea garanțiilor...
15:30
BNS: Exporturile R. Moldova în septembrie 2025 au crescut cu 23,1% față de perioada similară din 2024. Țările UE au o pondere de 68% # Ziarul de Garda
Exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2025 au avut o valoare de 345,4 milioane dolari, cu 3,8% mai mult în raport cu luna august 2025 și cu 23,1% mai mult comparativ cu luna septembrie 2024, informează Biroul Național de Statistică (BNS). În ianuarie-septembrie 2025 exporturile de mărfuri au însumat 2,626 miliarde de dolari, valoare mai mare cu...
15:10
Viktor Orban va ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene planul UE de a elimina importurile de petrol și gaze rusești până în 2027 # Ziarul de Garda
Premierul Ungariei, Viktor Orban a anunțat că va ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene planul UE de a elimina importurile de petrol și gaze rusești până în 2027, acuzând Bruxellesul că încearcă să ocolească dreptul său de veto, scrie Mediafax. Ungaria va contesta în justiția europeană planul Uniunii Europene de a pune capăt...
14:50
Moldoelectrica are un nou director. Doar două persoane au fost admise la etapa interviului # Ziarul de Garda
Noul director general al Î.S. „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, a fost prezentat vineri, 14 noiembrie, angajaților companiei, pe care a condus-o în ultimele două luni în calitatea de interimar. La concursul pentru ocuparea funcției, acesta a avut un singur contracandidat. Consiliul de administrație al Moldelectrica a anunțat anterior că, în cadrul ședinței din 22 octombrie, a...
14:30
VIDEO/ Operațiunea „Ice Age”: Laboratoare de producere a metamfetaminei din R. Moldova – deconspirate în cadrul unei investigații internaționale. Valoarea drogurilor depășește 2 milioane de euro # Ziarul de Garda
Un grup criminal organizat transfrontalier a fost destructurat de către organele naționale și internaționale. În total, au fost reținute 16 persoane, unul dintre liderii grupului fiind cetățean al R. Moldova. Pe teritoriul țării au fost găsite două laboratoare clandestine de producere a metanfitaminei. În total, oamenii legii au ridicat 5 kilograme de metanfitamină, 40 kilograme...
14:10
VIDEO/ Au amenințat o tânără pentru a-i lua mașina: trei suspecți, plasați în arest. Persoanele riscă pedeapsă cu închisoarea sau amendă de până la 70 de mii de lei # Ziarul de Garda
Organele de drept au reținut doi cetățeni români și un cetățean al R. Moldova, bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj, anunță vineri, 14 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. În cadrul investigațiilor, s-a stabilit că la începutul lunii octombrie 2025 un grup format din mai multe persoane, originare din România și R. Moldova,...
13:50
Un grup specializat în legalizarea veniturilor ilicite în interesul altor persoane, a fost destructurat. Cinci persoane reținute # Ziarul de Garda
„Un grup criminal organizat”, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite a fost destructurat, anunță vineri, 14 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai R. Moldova, care acționau în baza unor înțelegeri prealabile, „având drept scop obținerea...
13:40
Postul de televiziune TVC 21 a fost amendat cu 50 de mii de lei. Moderatoarea „a adoptat o poziție partizană” și „a intervenit cu întrebări și remarci de natură sugestivă, constatări tendențioase și pe alocuri false” # Ziarul de Garda
Consiliul Audiovizualului (CA) a amendat cu 50 de mii de lei postul de televiziune „TVC 21”. În urma controlului autorității de reglementare s-a contatat că moderatoarea emisiunii „Important”, Margarita Răducanu a adoptat o poziție partizană, validând opiniile unui invitat, „fapt care a determinat conturarea unei imagini unilaterale și negative asupra procesului electoral și activității instituțiilor...
13:30
VIDEO/ Constantin Cheianu, de la tribuna Parlamentului: „Rusia își alungă cei mai mari artiști din țară, îi bagă la pușcărie, iar noi le acordăm cetățenia noastră” # Ziarul de Garda
Deputatul PAS, care a anunțat pe 12 noiembrie să renunță la mandat, Constatin Cheianu, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței din 13 noiembrie în timpul examinării proiectului de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. În discursul său, Cheianu a adus argumente de ce parlamentarii trebuie...
13:20
Un bărbat a fost evacuat după ce a rămas blocat sub un strat de pământ în timpul săpăturilor pentru canalizare # Ziarul de Garda
Un bărbat din municipiul Hîncești a fost evacuat după ce s-a blocată sub stratul de pământ, anunță vineri, 14 noiembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit IGSU, în dimineața zilei de 15 noiembrie 2025, salvatorii Unității de Salvatori și Pompieri Hîncești au fost solicitați să intervină în ajutorul unui bărbat care a rămas...
12:40
Constantin Cheianu de la plenul Parlamentului: „Rusia își alungă cei mai mari artiști din țară, îi bagă la pușcărie, iar noi le acordăm cetățenia noastră” # Ziarul de Garda
Deputatul PAS, care a anunțat pe 12 noiembrie să renunță la mandat, Constatin Cheianu, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței din 13 noiembrie în timpul examinării proiectului de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. În discursul său, Cheianu a adus argumente de ce parlamentarii trebuie...
12:20
Trafic de droguri, prin colete recepționate de Poșta Moldovei: captură de peste 2,5 milioane de lei și arest pentru trei bărbați # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat vineri, 14 noiembrie, că au destructurat „o filieră de trafic de droguri” formată din cetățeni ai Ucrainei și R. Moldova. Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au documentat, timp de două luni, patru suspecți, trei bărbați și o femeie,...
12:20
VIDEO/ Vezi că poți! Spațiu mic și planuri mari. Astfel a început o tânără din Cahul, care azi deține o rețea de școli de IT în mai multe raioane din țară # Ziarul de Garda
Maria Pasat are 31 de ani și este originară din Cahul. Imediat după absolvirea facultății a făcut ceea ce unii nu îndrăznesc – a început. Fără resurse, dar cu o idee clară, a dorit să întemeieze o școală, așa că a pornit de la un curs – preda copiilor IT și robotică. Pe măsură ce...
12:10
CEC anunță că va tipări circa 39 de mii de buletine de vot pentru alegerile locale din 16 noiembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că va tipări pentru alegerile locale noi din această duminică, 16 noiembrie, 38 975 buletine de vot, dintre care 34 397 buletine de vot în limba română și 4 578 de buletine de vot în limba rusă. Pentru alegerea primarului vor fi tipărite 22 596 buletine de vot, dintre ele 19 583...
12:00
Șeful Biroului Vamal Nord găsit cu o „avere nejustificată” în sumă de 1,38 milioane de lei. Anterior, acesta a fost în vizorul CNA pentru corupție # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate a identificat o „avere cu caracter nejustificat” în mărime de aproximativ 1,38 milioane de lei „ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2019, 2020 și 2021″ la Nicolae Mazanca, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal și membrii familiei sale. În...
11:50
Mihai Popșoi este în vizită la Strasbourg în contextul preluării R. Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Care este durata mandatului # Ziarul de Garda
Astăzi, 14 noiembrie, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi are o vizită de lucru la Strasbourg, unde va participa la reuniunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. „Agenda include un moment de importanță majoră pentru țara noastră, preluarea de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul va fi exercitat de țara...
11:30
Deputatul de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Marcel Spatari a ținut joi, 13 noiembrie, la tribuna Parlamentului, o luare de cuvânt în timpul examinării proiectului de denunțare a Acordului cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. În discursul său, acesta a adus laude culturii ruse, amintind despre oamenii de artă care,...
11:30
„Informația nu poate fi furnizată”. Cum (NU) răspunde la întrebări de interes public administrația liceului „Gheorghe Asachi” # Ziarul de Garda
Opt zile – atât i-a luat administrației Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, în persoana directoarei interimare Nona Chiriac, să (NU) răspundă la întrebări de interes public despre modul în care sunt cheltuiți banii instituției. „Cu părere de rău, informația nu poate fi furnizată”, se arată în răspunsul tranzmis către ZdG. Recent, Ziarul de Gardă...
11:10
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov pleacă din funcție. Care sunt motivele invocate de acesta # Ziarul de Garda
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a anunțat astăzi, 14 noiembrie, că renunță la funcție. Constantinov a declarat că pleacă din motive de sănătate și susține că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice. Acum câteva săptămâni, seful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață a făcut o vizită în autonomie, unde...
11:00
Gabriel Călin rămâne în arest la domiciliu. Cine este judecătorul de instrucție a cărui decizie a fost menținută de Curtea de Apel Centru # Ziarul de Garda
Propagandistul Gabriel Călin rămâne în arest la domiciliu. Curtea de Apel Centru a respins joi, 13 noiembrie, contestația procurorilor, care au solicitat prelungirea arestului în penitenciar, dar și contestația avocatului, menținând decizia judecătorului de instrucție. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel Centru, Adelina Roșca. Completul de...
10:50
Primărița municipiului Orhei nu a apărut în public de 50 de zile? Consilier: „Ar fi la Moscova, se teme să vină în țară” # Ziarul de Garda
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, nu mai semnează documentele oficiale ce țin de administrarea orașului din 23 septembrie și nu a mai fost văzută în spațiul public de mai bine de 50 de zile, afirmă localnici din Orhei. „Din punct vedere formal, au ei o găselniță, dar de facto, nu a fost văzut de 50...
Ieri
10:30
Circa 1500 de persoane fizice care dau în chirie imobile, au încheiat aproximativ 27 de mii de contracte de locațiune în 2025 # Ziarul de Garda
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie-septembrie 2025 și constituie 77,2 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada...
10:30
Peste mai puțin de trei săptămâni intrăm în iarnă. Potrivit specialiștilor meteorologi, în Europa, deci și în R. Moldova, vom avea o iarnă aspră, de care nu am mai avut în ultimele decenii: temperaturi scăzute, ninsori abundente… Iarna ar putea fi nu doar mai geroasă, dar și mai lungă, având, potrivit specialiștilor, efecte nocive directe...
10:10
SUA lansează operațiunea „Sulița de Sud” împotriva „narcoteroriștilor”. Președintele Venezuelei, Maduro este în pericol? Ce scenarii văd experții americani # Ziarul de Garda
Statele Unite lansează Operațiunea „Sulița de Sud” împotriva „narcoteroriștilor” din emisfera vestică, a anunțat șeful Pentagonului, Pete Hegseth. „Această misiune va apăra patria noastră, va elimina narcoteroriștii din emisfera noastră și va asigura că națiunea noastră este liberă de droguri”, a scris Hegseth pe rețelele de socializare. El a menționat că președintele Donald Trump a...
09:50
Ultima zi de agitație electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie. Ce prevede codul electoral # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile locale noi, care vor avea loc în această duminică, 16 noiembrie 2025. Alegerile locale noi se vor organiza în șase localități: satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul...
09:40
Circa 1500 de persoane fizice care dau în chirie imobile, au închieiat circa 27 de mii de contracte de locațiune în 2025 # Ziarul de Garda
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,2% în perioada ianuarie-septembrie 2025 și constituie 77,2 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada...
09:30
Shift Happens, pe 28 noiembrie la Digital Park: lideri din România și R. Moldova pe aceeași scenă # Ziarul de Garda
Black Friday: –50% la bilete doar pe 14 noiembrie (00:00–23:59, ora Chișinău) Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park, are loc Shift Happens, o conferință dedicată liderilor și profesioniștilor din business care vor soluții aplicabile, networking de calitate și perspective actuale despre noile tehnologii. Ofertă Black Friday (24 de ore) Pe 14 noiembrie, între 00:00...
09:20
Moldova a pierdut în fața Italiei cu 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Ziarul de Garda
Naționala de fotbal a R. Moldova a cedat în fața Italiei cu 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF). Au marcat Gianluca Mancini și Pio Esposito. Cartonașe galbene au primit jucătorii moldoveni Daniel Dumbrăvanu, Ioan-Călin Revenco și Mihail Ștefan. „Am întâlnit un adversar organizat, ne-a fost dificil,...
09:10
Moldova a pierdut în fața Italie cu 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Ziarul de Garda
Naționala de fotbal a R. Moldova a cedat în fața Italiei cu 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF). Au marcat Gianluca Mancini și Pio Esposito. Cartonașe galbene au primit jucătorii moldoveni Daniel Dumbrăvanu, Ioan-Călin Revenco și Mihail Ștefan. „Am întâlnit un adversar organizat, ne-a fost dificil,...
09:00
VIDEO/ (In)dependența de comerțul cu Rusia. Cu un ochi pe prețuri și altul pe sancțiuni, R. Moldova reduce, dar nu întrerupe relațiile comerciale cu Rusia # Ziarul de Garda
După decenii de dependență economică de Rusia, R. Moldova se distanțează tot mai mult de Kremlin și își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană. Moscova, încercând să-și mențină influența, a recurs de mai multe ori la utilizarea resurselor energetice și a restricțiilor comerciale drept instrumente de presiune, determinând autoritățile de la Chișinău să caute parteneri mai...
08:50
LIVE TEXT/ Kiev: o persoană a murit și cel puțin 24 au fost rănite în urma atacului Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1360 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:48 În noaptea de 14 noiembrie, trupele ruse au lansat un atac combinat masiv asupra Kievului și regiunii Kiev. O persoană a murit și cel puțin 24 au fost rănite, potrivit Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. În districtul Podilskîi, focul a izbucnit într-un bloc de locuințe de la etajul 15. Au...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.