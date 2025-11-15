IGSU avertizează: sobele necurățate și coșurile înfundate, principalele cauze ale incendiilor
TVR Moldova, 15 noiembrie 2025 09:10
Sobe necurăţate, coşuri de fum înfundate sau utilizarea lichidelor inflamabile sunt principalele cauze de producer a incendiilor în perioada rece a anului. Datele arată că cei mai vulnerabili sunt bătrânii singuratici, dar şi familiile ce se află într-o situație precară. IGSU a lansat campania națională de prevenire a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon şi a incendiilor în sezonul rece. Inspectorii merg din casă în casă să informeze populația.
• • •
Deputatul Adunării Populare de la Comrat, Alexandr Tarnavschi, îi solicită lui Dmitri Konstantinov, care și-a anunțat pe 14 noiembrie demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, să nu tergiverseze organizarea alegerilor legislative din regiune. Această situație a fost determinată de faptul că Comratul a decis să lichideze Comisia Electorală din regiune, iar Curtea de Apel, în urma contestării Guvernului, a anulat această decizie a legislativului regional. Konstantinov a contestat decizia la Curtea Supremă de Justiție.
Acum 24 ore
19:40
Turiştii care vizitează Republica Moldova pot alege și o călătorie culinară prin peste 17 raioane. Ruta Gastronomică, lansată astăzi, cuprinde mai multe obiective turistice unde fiecare vizitator va putea să savureze din bucatele tradiţionale, cele bulgare sau kârgâze. Traseul include zeci de restaurante, pensiuni, muzee, locuri de cultură şi vinării. Lansarea rutei a fost sărbătorită cu fast la Orhei.
19:10
Chișinăul găzduiește, timp de trei zile, Festivalul Astra Film, cel mai longeviv eveniment de film documentar din România care, de patru ani, se desfășoară și în Republica Moldova. Evenimentul prezintă o selecție de documentare apreciate la ediția de anul acesta din România, dar și dezbateri sau întâlniri cu specialiști din industria de film. În prima zi a festivalului, sala cinematografului a fost arhiplină.
18:40
O investigație publicată de jurnaliștii de la Cusens.md aduce în atenție nemulțumirile exprimate de actuali și foști angajați ai Teleradio-Moldova, la adresa conducerii instituției. Aceștia vorbesc de situații abuzive, de modul de gestionare a resurselor și atmosfera din companie. Directorul general Vlad Țurcanu respinge afirmațiile și susține că acestea provin, în opinia sa, din partea unor grupuri de interese nemulțumite de reforme. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe a declarat că vor fi organizate audieri, în Parlament.
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a Premierului va include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, dar și cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos.
17:20
Statul preia terminalul petrolier al Aeroportului Chișinău pentru a preveni criza de kerosen # TVR Moldova
Statul preia, temporar, activele Lukoil de la Aeroportul Internaţional Chişinău și va asigura surse alternative de aprovizionare a aeronavelor cu combustibil. Anunțul a fost făcut, cu puțin timp în urmă, de Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
16:50
Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu comunitatea de afaceri franco-română la sediul CCIFER # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit pe 13 noiembrie cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze în România (CCIFER), cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie).
16:40
Şeful Biroului Vamal Nord nu poate justifica 1,4 milioane de lei din averea lui, a descoperit Autoritatea Naţională de Integritate.
16:30
O casieră a fost condamnată după ce a furat peste 200.000 de lei de la casa de schimb valutar # TVR Moldova
O casieră de 24 de ani a unui schimb valutar din Chișinău a fost condamnată după ce, timp de trei-patru luni, ar fi sustras treptat peste 273.820 de lei din banii aflați în gestiunea sa.
16:00
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru postul de televiziune TVR MOLDOVA # TVR Moldova
Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. lansează cererea de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru perioada anul 2025.
15:10
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni, la Paris, ocazie cu care va 'reafirma angajamentul Franței față de Ucraina' și 'menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate' pentru Kiev, potrivit Palatului Elysee.
14:40
Numărul persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat este în continuă creştere, atât la nivel global, cât şi în Republica Moldova. Considerată o adevărată „boală a secolului", această afecţiune cronică este adesea depistată tardiv, atunci când apar deja complicaţii severe. Alimentaţia nesănătoasă, obezitatea, stresul şi lipsa activităţii fizice sunt printre principalii factori care duc la apariţia diabetului zaharat, în special a celui de tip 2. Anual sunt depistate aproape 10.000 de cazuri noi, iar tendința este în creștere.
14:40
Operațiune internațională antidrog: Droguri de 42 milioane lei ridicate și 16 persoane reținute # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină, prin identificarea și documentarea a patru laboratoare clandestine active în Moldova, Polonia și Ungaria, precum și prin reținerea a 16 persoane în cinci state europene.
14:30
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat Televiziunea Română TVR MOLDOVA # TVR Moldova
Filiala Societății Române de Televiziune S.R.L. lansează cererea de ofertă pentru prestarea serviciilor de cenzorat pentru perioada anul 2025.
14:10
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg.
13:40
Grup criminal de spălare a banilor, destructurat de oamenii legii: Cinci suspecti, reținuți # TVR Moldova
Poliția R. Moldova a anunțat destructurarea unui grup criminal organizat implicat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite. Potrivit autorităților, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova și acționa în baza unor înțelegeri prestabilite, fiecare membru având roluri și atribuții clare, stabilite în cadrul unui plan general.
13:40
Republica Moldova exportă mai puţin grâu decât în anii trecuţi. Ce spune ministra Agriculturii? # TVR Moldova
Republica Moldova exportă mai puţin grâu faţă de anii trecuţi. Totodată, şi prețurile au scăzut în comparaţie cu perioadele anterioare. Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susţine că aceste lucruri sunt influențate de calitatea slabă a recoltei, dar şi a standardelor ridicate impuse de pieţele externe. În acest context, experții avertizează că, pentru a rămâne competitivi, fermierii trebuie să investească în calitate.
13:10
Filieră de trafic de droguri, destructurată de ofițerii antidrog. Captură de peste 2,5 mil. de lei # TVR Moldova
Autoritarile au destructurat o rețea de traficanţi de stupefiante formată din patru cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova. Droguri erau ascunse în colete, expediate prin Poşta Moldovei din statele Uniunii Europene şi Canada.
13:10
Republica Moldova face un nou pas spre consolidarea rezilienței democratice, aliniindu-se Scutului European pentru Democrație, inițiativă lansată recent de Comisia Europeană. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că experiența acumulată de Chişinău în combaterea ingerințelor externe din procesele electorale devine un atu important pentru Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută astăzi într-o conferință de presă comună cu Ines Domingos, secretar de stat pentru Afaceri Europene din Portugalia, aflată într-o la Chișinău.
13:10
Prețurile la carburanți vor înregistra o nouă creștere la acest sfârșit de săptămână.
12:40
Autorităţile portului rusesc Novorrosiisk, de la Marea Neagră, au instituit vineri stare de urgenţă, după un atac ucrainean masiv cu drone, care a avariat mai multe instalaţii petroliere şi a dus la rănirea a patru persoane, conform bilanţului oficial rus.
12:10
O persoană a murit şi cel puţin alte 24 au fost rănite, vineri dimineaţă, într-un atac rusesc masiv asupra capitalei ucrainene, potrivit Administraţiei Militare Regionale din Kiev.
11:50
Gabriel Călin, plasat în arest la domiciu. Procurorii au eșuat să obțină arestul în închisoare # TVR Moldova
Propagandistul Gabriel Călin rămâne în arest la domiciliu după ce Curtea de Apel Centru a respins pe 13 noiembrie contestația procurorilor care solicitaseră prelungirea arestului în penitenciar. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis transferul lui Călin din penitenciar în arest la domiciliu.
11:30
Casa Regală a României reconfirmă sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # TVR Moldova
Casa Regală a României va continua să susțină Republica Moldova în parcursul integrării europene și implementarea proiectelor pentru modernizarea țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii a premierului Alexandru Munteanu cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu.
11:00
Șeful Adunării Populare de la Comrat, Konstantinov, a demisionat. Dosarul fostului aliat al lui Șor # TVR Moldova
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Konstantinov, și-a prezentat demisia, invocând motive de sănătate potrivit nokta.md.
11:00
Tragedie la București: o fetiță de doi ani a murit în timpul unei proceduri stomatologice # TVR Moldova
Colegiul Medicilor Stomatologi București și Colegiul Medicilor din România au anunțat vineri că se implică în clarificarea circumstanțelor tragediei petrecute la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de doi ani a murit în urma unui stop cardio-respirator produs în timpul unei proceduri de sedare profundă, scrie TVR Info.
10:20
O firmă americană vrea să cumpere active ale Lukoil. Ce valoare au bunurile companiei rusești? # TVR Moldova
Firma americană de capital privat Carlyle explorează opțiuni pentru a cumpăra activele străine ale gigantului petrolier rus Lukoil, au declarat trei surse familiarizate cu situația, transmite Reuters.com.
10:10
Mai multe focare de boli la animale depistate în R. Moldova; ANSA avertizează populația # TVR Moldova
În perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate mai multe focare de boli la animale, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
10:00
ECC Moldova, în dialog cu rețeaua ECC-Net: Prezentarea rezultatelor primului an de activitate # TVR Moldova
În perioada 11–12 noiembrie 2025, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova (ECC Moldova) a fost reprezentat la Bruxelles de directoarea executivă, Mihaela Pascal, în cadrul unei vizite ce a avut ca obiectiv consolidarea cooperării internaționale în domeniul protecției consumatorilor și apropierea Republicii Moldova de rețeaua europeană ECC-Net.
Ieri
09:10
Unul din cinci elevi din clasa întâi din Republica Moldova are un surplus de greutate. Datele confirmă că obezitatea infantilă rămâne o problemă importantă de sănătate publică și este influenţată de alimentaţia nesănătoasă, activitatea fizică insuficientă şi obiceiuri proaste formate în copilărie. Un studiu prezentat astăzi privind supravegherea obezităţii la copii scoate în evidenţă o problemă reală cu impact asupra sanatatii.
07:40
Fostul viceprimar Victor Chironda a făcut declarații dure la emisiunea „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, susținând că situația legată de clădirea fostului Hotel Național și terenul învecinat este rezultatul unei „rea-voințe” și al unor presupuse scheme realizate de „organizații criminale” cu scopul de a valorifica abuziv bunul public.
06:20
Selecționata Moldovei a cedat în fața Italiei, scor 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor încheia campania pe 16 noiembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, unde vor întâlni reprezentativa Israelului. Meciul va începe la ora 21:45.
13 noiembrie 2025
20:40
Militarii Armatei Naționale au participat la "Scutul Păcii – 2025": „Am avut 2 săptămâni de ploi” # TVR Moldova
Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul internațional "Scutul Păcii – 2025", desfășurat pe poligonul de instruire din Bălți. Timp de o lună, ei s-au antrenat pentru misiuni de menținere a păcii. În acest an, la exercițiu au participat și reprezentanți ai Inspectoratului General de Carabinieri. Militarii au fost evaluați de o comisie internațională, care le-a testat capacitatea de a acționa în situații de criză. Cei mai buni vor fi selectați pentru a reprezenta Republica Moldova în misiunile de pacificare sub egida ONU.
20:10
Peste 25.000 de fermieri vor primi asistență financiară pentru gestionarea crizelor agricole # TVR Moldova
Peste 25 de mii de fermieri din Republica Moldova vor primi asistenţă financiară pentru gestionarea eficientă a situaţiilor de criză provocate de calamităţile naturale. Acest lucru va fi posibil datorită unui proiect implementat de Organizația Naţiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Fie că e vorba de secetă, îngheţuri sau precipitaţii care le compromit recolta, agricultorii vor învăţa cum să facă faţă provocărilor şi să implementeze soluţii inovative.
19:40
Rata inflaţiei din Republica Moldova continuă să scadă. Este concluzia celui mai recent raport prezentat astăzi de către Banca Națională a Moldovei, care subliniază că tendinţa de scădere a inflaţiei se menţine, iar prognozele indică revenirea acesteia în intervalul țintă la începutul anului viitor. Şefa BNM, Anca Dragu, a precizat că, în luna septembrie, rata anuală a inflaţiei a coborât la 6,9%, ceea ce reprezintă un semnal pozitiv pentru economie şi investiţii.
19:10
Deficitul bugetar pentru 2025 se ridică la 18 miliarde de lei. Gavriliță: „Surse sunt destule” # TVR Moldova
Parlamentul a votat rectificările la Legea bugetului de stat pentru 2025. Potrivit ministrului Finanţelor, deficitul a crescut cu 18 miliarde de lei după ce Guvernul a solicitat acoperirea cheltuielilor legate de acordarea compensaţiilor pentru perioada rece a anului şi pentru creşterea salariilor în educaţie.
19:10
Parlamentul a denunțat în prima lectură acordul privind Centrul rus. Când va fi închis? # TVR Moldova
Parlamentul a susținut, cu 60 de voturi - 54 din partea PAS și 6 ale „Democrația Acasă” - în prima lectură proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Fracțiunile Blocului Alternativa, PCRM, PSRM, Partidul Nostu au votat „împotrivă”. În cazul în care va fi votat în lectura a doua, Centrul rus de știință și cultură va funcționa până pe 4 iulie 2026, potrivit surselor TVR Moldova.
18:40
Alexandru Cladco, numit procuror-șef interimar la Secția Anticorupție și Spălare a Banilor # TVR Moldova
Alexandru Cladco a fost numit procuror-șef interimar al Secției combaterea corupției și spălării banilor din cadrul Procuraturii Generale. Decizia a fost luată astăzi de membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Secţia nou creată va consolida şi monitoriza situaţia în domeniul combaterii corupţiei şi spălării banilor.
18:00
Victor Nistorică este brutar, un om care a ales să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova, prin muncă și prin respect față de tradițiile care unesc comunitățile.
18:00
Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa” # TVR Moldova
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă.
18:00
Nadejda Cornețel: „Astăzi, BeSweet înseamnă oameni, încredere și dorința de a face lucrurile bine” # TVR Moldova
Nadejda Cornețel este Director Executiv al companiei „BeSweet”, un brand născut din dorința de a aduce gustul biscuiților moldovenești mai aproape de oameni și de a-l face cunoscut și peste hotare.
17:40
Naționala de juniori a Republicii Moldova a jucat deja cu Italia și a fost învinsă fără drept de apel. În debutul preliminariilor Campionatului European din 2026, rezervat jucătorilor de până la 19 ani, "tricolorii" au încasat opt goluri.
17:10
Pe 7 decembrie, Palatul Republicii va găzdui o nouă ediție a Galei Studenților Originari din Republica Moldova, un eveniment devenit deja o tradiție pentru tinerii din diaspora și din țară. Gala celebrează excelența academică, implicarea civică și inițiativele care inspiră comunitatea studenților moldoveni.
16:50
Închisoare și confiscarea a 8 mil. de lei pentru activistul „Șor” de la Florești, Roman Nicoară # TVR Moldova
Președintele organizației teritoriale Florești a Partidului „Şor”, Roman Nicoară, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, anunță Centrul National Anticorupție (CNA). Activistul Șor va executa doi ani în penitenciar de tip semiînchis, iar un an cu suspendare.
16:20
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a spus joi, la București, că expresia sa rostită în timpul prezentării membrilor cabinetului său de miniștri „situația la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova și asta mă bucură” a fost ruptă din context și că „România este atât de legată de soarta Republicii Moldova și soarta Republicii Moldova de a României încât orice succes ne bucură deopotrivă și orice regres ne îngrijorează pe toți”.
16:10
Adolescenții, între curiozitate și presiunea grupului: cum pot fi prevenite comportamentele de risc? # TVR Moldova
Tot mai mulți adolescenți ajung să fie expuși tentațiilor generate de presiunea grupului și de curiozitate, factori care pot conduce spre comportamente de risc, inclusiv consumul de substanțe interzise. Despre cauzele care îi fac vulnerabili pe tineri și despre modalitățile prin care pot fi sprijiniți la timp ne-a explicat psihologul Angela Nicolau.
15:40
Ce riscă cei 3 judecători cheflii din Soroca, care au agresat un operator la o benzinărie? # TVR Moldova
Cei trei judecători, care ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca, iar unul dintre ei ar fi urcat băut la volan şi ar fi provocat un accident rutier, sunt investigaţi disciplinar de Inspecţia judiciară a CSM. Potrivit președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dacă li se va demonstra vinovăţia, aceştia riscă să fie sancţinaţi disciplinar.
15:10
Pe măsură ce temperaturile scad, pielea noastră are nevoie de o protecție suplimentară. Vântul, frigul și umezeala pot provoca uscăciune, iritații sau chiar alergii, cum este urticaria la frig. Medicul dermatovenerolog Eugen Gorgos explică de ce îngrijirea corectă a pielii devine esențială în lunile reci.
14:40
„Unii umblă cu limba scoasă pe afară, alții fac teatru”: Grosu explică plecarea celor 5 deputați PAS # TVR Moldova
Președintele PAS, Igor Grosu, a comentat decizia anunțată a celor cinci deputați de a renunța la mandatele lor, lăsând să se înțeleagă că este un proces firesc, democratic, atunci când persoanele decid înseși asupra viitorului lor.
