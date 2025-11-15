IGSU avertizează: sobele necurățate și coșurile înfundate, principalele cauze ale incendiilor

15:40

Cei trei judecători, care ar fi agresat un angajat al unei benzinării din Soroca, iar unul dintre ei ar fi urcat băut la volan şi ar fi provocat un accident rutier, sunt investigaţi disciplinar de Inspecţia judiciară a CSM. Potrivit președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dacă li se va demonstra vinovăţia, aceştia riscă să fie sancţinaţi disciplinar.