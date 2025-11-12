PLDM critică debutul Guvernului Munteanu și acuză lipsa de acțiune: „Executivul există administrativ, dar lipsește politic”

11:30

Până în prezent, 432.524 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensațiile la energie oferite de stat în perioada rece a anului. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, peste 230.000 dintre aceștia au fost asistati de registratori, iar alți aproape 12.000 au primit suport telefonic pentru întrebări legate de înregistrare. Termenul […] Articolul Se tem că nu vor acoperi costurile reale? Peste 432.000 de persoane au depus cereri pentru compensații la energie apare prima dată în SafeNews.