Ceban: Bugetul de stat 2026 – un test pentru noul Guvern și pentru întreaga țară. Propunerile fracțiunii Alternativa

Sub un avion care venea de la Barcelona la București și avea la bord 225 de pasageri au fost observate flăcări. Incidentul s-a produs pe aeroportul Băneasa, la ora 1:18. Imediat după aterizare, aeronava companiei WizzAir urma să fie conectată la sistemul extern de alimentare electrică. Sub cabina de pilotaj a fost observat focul, iar […]