O moldoveancă a fost reținută în SUA de Serviciul de Imigrare. „Aceasta a fost condamnată anterior pentru 17 ani de închisoare pentru un omor în Chișinău”
Ziarul de Garda, 12 noiembrie 2025 08:40
Departamentul pentru Securitate Internă a SUA (DHS) a anunțat că o imigrantă din R. Moldova „care a torturat și aruncat o victimă pe fereastra etajului nouă”, a fost arestată. Pe 4 noiembrie, Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a reținut-o pe Victoria Sorocean. Ea a fost condamnată pentru crimă cu „premeditare cu...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
08:40
O moldoveancă a fost reținută în SUA de Serviciul de Imigrare. „Aceasta a fost condamnată anterior pentru 17 ani de închisoare pentru un omor în Chișinău” # Ziarul de Garda
Departamentul pentru Securitate Internă a SUA (DHS) a anunțat că o imigrantă din R. Moldova „care a torturat și aruncat o victimă pe fereastra etajului nouă”, a fost arestată. Pe 4 noiembrie, Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a reținut-o pe Victoria Sorocean. Ea a fost condamnată pentru crimă cu „premeditare cu...
Acum o oră
08:20
LIVE TEXT/ Danemarca a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de circa 217 milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 1358 # Ziarul de Garda
8:15 Guvernul și parlamentul danez au aprobat un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare totală de aproape 217 milioane de dolari, scrie Ukrinform. Conform ministerului danez al Apărării, o parte din sumă va fi destinată finanțării „modelului danez”, care va permite achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, iar restul sumei va fi...
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Președintele ucrainean Zelenski a vizitat orașul Herson, unul dintre cele mai bombardate orașe. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat marți orașul Herson, aflat la doar câțiva kilometri de pozițiile rusești de peste râul Dnipro și care se confruntă cu bombardamente și atacuri constante ale dronelor, transmite Reuters. Zelenski a postat o fotografie cu el la intrarea în oraș, cu o mare pancartă ornamentală în spatele lui,...
21:30
UE laudă progresele R. Moldova în educație și cercetare: „Țara se situează la un nivel bun de pregătire în acest domeniu” # Ziarul de Garda
„Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale R. Moldova” a fost prezentat marți, 11 noiembrie, la Chișinău, fiind rezentat stadiul de pregătire al țării pentru aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Raportul arată că R. Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate și se...
20:40
Lituania respinge o ofertă a preşedintelui belarus Lukaşenko de a discuta redeschiderea frontierei: „Nu Lukașenko stabilește regulile” # Ziarul de Garda
Ministrul lituanian de externe Kestutis Budrys a respins luni, 10 noiembrie, o ofertă de negociere a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko pentru redeschiderea frontierei dintre Lituania şi Belarus, transformă G4Media. Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei respective până la sfârşitul lui noiembrie ca reacţie la incursiuni repetate ale unor baloane meteorologice din Belarus,...
Acum 24 ore
19:40
Bulgaria are rezerve de combustibil pentru doar o lună după ce sancțiunile SUA împotriva Lukoil vor intra în vigoare # Ziarul de Garda
Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru aproximativ o lună, în condițiile în care se pregătește pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva companiei ruse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol din țară, precum și cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare și a conductelor din țara vecină, a declarat...
19:10
Premierul Munteanu a avut o întrevedere cu coordonatoarea Organizația Națiunilor Unite: „ONU va continua să sprijine R. Moldova în programele de dezvoltare durabilă” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere marți, 11 noiembrie, cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în R. Moldova. Oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare dintre Guvern și Agențiile ONU în Moldova, anunță printr-un comunicat Guvernul. Potrivit comunicatului, Munteanu a apreciat sprijinul constant oferit de ONU în procesul de transformare...
19:00
Premierul Munteanua avut întrevedere cu coordonatoarea Organizația Națiunilor Unite: „ONU va continua să sprijine R. Moldova în programele de dezvoltare durabilă” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere marți, 11 noiembrie, cu Yesim Oruc, coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în R. Moldova. Oficialii au discutat despre domeniile prioritare de cooperare dintre Guvern și Agențiile ONU în Moldova, anunță printr-un comunicat Guvernul. Potrivit comunicatului, Munteanu a apreciat sprijinul constant oferit de ONU în procesul de transformare...
18:00
Avocatul lui Plahotniuc reclamă „acces limitat la date, persoane și informații” pentru clientul său # Ziarul de Garda
Jumătate din martorii acuzării au fost deja audiați în instanță în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, în absența inculpatului, care „roagă să nu fie escortat în instanță pentru a face cunoștință cu materialele cauzei”. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, menționează că procesul de studiere a dosarului este unul „greu”, întrucât Plahotniuc „este limitat în...
17:50
Liderii europeni se vor întruni la Kiev pentru a discuta deblocarea cererii Ucrainei de aderare la UE # Ziarul de Garda
Miniștrii europeni se vor deplasa în Ucraina luna viitoare pentru a-și manifesta sprijinul față de cererea de aderare a țării la UE, o mișcare care vine în contextul în care aliații încearcă să rezolve întârzierile cauzate de opoziția Ungariei, informează Politico. Summitul informal al miniștrilor afacerilor europene va avea loc în orașul Lviv, din vestul...
17:40
În jurul oraşului din Donbas se poartă lupte crâncene. Potrivit Deutsche Welle, experţii pleacă de la premisa că ruşii vor reuşi curând să cucerească Pokrovsk. Cum ar influenţa victoria evoluţia viitoare a războiului? Situaţia din Pokrovsk se află de zile bune în centrul tuturor rapoartelor militare. Pentru trupele ucrainene situaţia este critică pe acel segment de front....
17:20
Armata Națională a primit un lot de unități de transport logistic modern din partea Uniunii Europene # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană a transmis Armatei Naționale un lot de unități de transport logistic modern prin intermediul platformei „Instrumentul European pentru Pace”, anunță Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării. Lotul de unități de transport modern include autobuze, camioane, microbuze, precum și autoturisme de tip SUV și automobile de teren pickup. „Toate acestea înseamnă siguranță și condiții mai bune...
17:10
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea rusă Orenburg. Au fost înregistrate explozii și un incendiu. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:04 Forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez din regiunea rusă Orenburg, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene. Conform sursei citate, după atac, au fost înregistrate explozii și un incendiu în incinta rafinăriei. Conform informațiilor preliminare, una dintre unitățile principale de rafinare a petrolului a fost afectată. Potrivit Statului Major...
17:00
Gabriel Călin, eliberat din arest preventiv după mai puțin de 30 de zile. Procurorii și apărarea au contestat decizia judecătorului de instrucție privind plasarea lui în arest la domiciliu # Ziarul de Garda
Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) – o formațiune politică extraparlamentară, cercetat penal într-un dosar de corupere electorală și spălarea banilor, a fost eliberat din arest preventiv la sfârșitul lunii octombrie și plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată joi, 28 octombrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Înainte de expirarea...
16:40
Kyiv Independent: Noi detalii în dosarul corupției din sectorul energetic al Ucrainei. Printre cei implicați este ministrul Justiției, unul din apropiații lui Zelenski și un fost procuror # Ziarul de Garda
Timur Mindici, unul dintre cei mai apropiați asociați ai președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, se numără printre cele șapte persoane acuzate în cadrul unei anchete majore de corupție în Ucraina. La fel, ministrul ucrainean al Justiției, Herman Halushchenko, care a fost ministru al Energiei între 2021 și 2025, a fost și el percheziționat, potrivit surselor Kyiv...
16:30
Procurorul turc cere o pedeapsă de 2 000 de ani de închisoare pentru primarul Istanbulului, Imamoglu, într-un caz de corupție # Ziarul de Garda
Un procuror turc a cerut o pedeapsă cu închisoarea de peste 2 000 de ani pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, aflat în închisoare pentru că ar fi condus o vastă rețea de corupție, care a costat statul miliarde de lire, potrivit unei acuzații văzute de Reuters. Imamoglu, care este principalul rival politic al președintelui Tayyip...
16:20
Maia Sandu la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a prezidat marți, 11 noiembrie, în ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), unde a subliniat importanța menținerii ritmului de reforme și a bunei coordonări instituționale pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, anunță Președinția. „Trebuie să ne concentrăm și să muncim și mai bine, cu seriozitate și responsabilitate. Nu este...
16:10
Alexandru Munteanu a setat 10 priorități ale Guvernului în procesul de aderare la UE. „Obiectivul este clar – să închidem negocierile și să semnăm Tratatul de Aderare în 2028″ # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că a setat 10 priorități ale Guvernului în procesul aderării la Uniunea Europeană. La fel, premierul a precizat că „Moldova are cel mai mare salt în nivelul de pregătire pentru aderare la UE. Am fost lăudați pentru muncă și progrese la ședința Comisiei naționale pentru integrare europeană despre ultimul raport...
15:50
Trei mesaje cu care a venit Marta Kos la Chișinău: Sunteți pe calea corectă, urmează încă multă muncă, iar unitatea națională este cheia succesului # Ziarul de Garda
Astăzi, 11 noiembrie, Comisiara Europeană pentru Extindere, Marta Kos s-a aflat la a patra sa vizită oficială în R. Moldova din acest an. Viceprim-ministra pentru Integrarea europeană, Cristina Gherasimov a declarat că astăzi a fost finalizată prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, „care a avut loc sub egida președintei R. Moldova, Maia Sandu,...
15:40
ANRE a aprobat tarife cu 17% mai mici pentru energia termică livrată de „Apă-Canal Chișinău” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif pentru energia termică și apa de adaos livrată de S.A „Apă-Canal Chișinău”, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ANRE din 11 noiembrie. Membrii consiliului s-au întrunit pentru examinarea și aprobarea mai multor subiecte ce vizează domeniile reglementate de Agenție. Consiliul ANRE a...
15:30
Trei mesaje cu care a venit Marta Kos la Chișinău: Sunteți pe calea corectă, urmează încă multă muncă și unitatea națională este cheia succesului # Ziarul de Garda
Astăzi, 11 noiembrie, Comisiara Europeană pentru Extindere, Marta Kos s-a aflat la a patra sa vizită oficială în R. Moldova din acest an. Viceprim-ministra pentru Integrarea europeană, Cristina Gherasimov a declarat că astăzi a fost finalizată prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, „care a avut loc sub egida președintei R. Moldova, Maia Sandu,...
15:10
DOC/ De la un proiect de producere a brichetelor de biomasă în sudul țării, la o sentință: directorul unei companii, condamnat la nouă ani de închisoare pentru fraudarea fondurilor europene. Acesta a fost anunțat în căutare # Ziarul de Garda
Directorul unui companii a fost găsit vinovat și condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie comisă cu folosirea situației de serviciu, în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată vineri, 7 noiembrie, de Judecătoria Cimișlia, sediul Central, acesta fiind anunțat în căutare. Conform documentului consultat de ZdG, este vorba despre directorul companiei SRL...
15:00
Financial Times: UE ar urma să înființeze o nouă unitate de informații sub conducerea Ursulei von der Leyen # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a început să înființeze un nou serviciu de informații sub președinția Ursulei von der Leyen, scrie Financial Times. Scopul este de a îmbunătăți utilizarea informațiilor colectate de agențiile naționale de spionaj. Unitatea, care va fi înființată în cadrul secretariatului general al Comisiei, intenționează să angajeze funcționari din întreaga comunitate de informații a UE...
14:40
LIVE TEXT/ Briefing de presă susținut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos # Ziarul de Garda
Astăzi, 11 noiembrie, viceprim-ministra pentru Integrarea europeană, Cristina Gherasimov, împreună cu Comisiara Europeană pentru Extindere, Marta Kos susțin un briefing de presă. Știrea se actualizează… La începutul zilei, comisara europeană pentru Extindere a avut o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern. „Comisara...
14:30
Un cetățean străin a fost declarat persoană indezirabilă în R. Moldova. Acesta este afiliat la organizații extremiste și teroriste internaționale # Ziarul de Garda
Un cetățean străin, în vârstă de 38 de ani, a fost declarat persoană indezirabilă în R. Moldova pentru o perioadă de cinci ani și deportat de pe teritoriul țării sub escortă. Măsura a fost dispusă ca urmare a constatării afilierilor persoanei respective la organizații extremiste și teroriste internaționale – circumstanțe care reprezintă o amenințare la...
14:10
Ministerul român de Externe ironizează afirmațiile FSB despre un presupus complot la o bază militară din România: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Ministerului român al Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a reacționat, marți, 11 noiembrie, la afirmațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici legat de baza Mihail Kogălniceanu din România, scrie Hotnews. FSB a declarat că a „dejucat un complot al...
14:10
VIDEO/ Vezi că poți! De unde poți accesa finanțare la începutul unui drum în afaceri în Republica Moldova? Oportunități pentru tineri # Ziarul de Garda
Să pornești o afacere nu înseamnă doar o idee bună, ci și resursele care o pot transforma în realitate. Pentru tinerii din Republica Moldova, lipsa banilor este adesea primul obstacol – dar nu și unul de netrecut. De la economii proprii și sprijinul familiei, până la granturi nerambursabile și credite avantajoase, există tot mai multe...
13:40
Ministerul român de Externe ironizează afirmațiile FSB despre un presupus complot la baza o bază militară din România: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Ministerului român al Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a reacționat, marți, 11 noiembrie, la afirmațiile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici legat de baza Mihail Kogălniceanu din România, scrie Hotnews. FSB a declarat că a „dejucat un complot al...
13:30
LIVE TEXT/ Circa 300 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk. Pentru a se infiltra în oraș, armata rusă a profitat de condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv de ceața densă. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:21 În ultimele zile, forțele ruse și-au intensificat eforturile de a intra în localitatea ucraineană Pokrovsk, folosind vehicule ușoare prin periferia sudică a orașului. Peste 300 de soldați ruși se află în prezent în interiorul orașului, a raportat Corpul 7 de răspuns rapid al Forțelor de Asalt Aerian Ucrainene, scrie Ukrinform. Pentru a se...
13:10
Aeroportul „Eugen Doga” a introdus sistemul PAX Track, care va direcționa automat pasagerii către ghișeele libere sau mai puțin aglomerate # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că a lansat un sistem numit PAX Track. Sistemul urmărește pasagerii în toate etapele călătoriei, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare, astfel încât fiecare persoană să se deplaseze mai ușor prin terminal, scrie sursa citată. „Implementarea PAX Track reprezintă un pas important în modernizarea aeroportului nostru. Ne...
13:00
Reacția USM, după perchezițiile ce au vizat-o pe decana Facultății de Fizică și Inginerie # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a venit cu o reacție după ce organele de anchetă au efectuat marți, 11 noiembrie, percheziții la Facultatea de Fizică și Inginerie din cadrul instituției, într-un dosar de corupere și trafic de influență. Reprezentanții USM spun că vor „susține toate demersurile legale pentru ca adevărul să fie stabilit cât...
12:50
Restricțiile privind internetul mobil impuse în orașul rus Ulianovsk și în unele localități din regiunea Ulianovsk, pe fondul amenințării atacurilor cu drone, vor rămâne în vigoare permanent – „până la sfârșitul SVO (operațiunea militară specială, cum este supranumită invazia Rusiei în Ucraina, n. red)”. Autoritățile locale au anunțat acest lucru într-o conferință de presă specială,...
12:20
Magistratul Emil Bulat, revenit în sistem după ce a fost scos de sub urmărire penală, a renunțat la funcția de vicepreședinte. Alte două magistrate și-au dat demisia # Ziarul de Garda
Două judecătoarea pleacă din sistem, iar un judecător a renunțat la funcția de conducere a unei instanțe. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 11 noiembrie, cu votul unanim al celor nouă membri prezenți la ședință, trei cereri de demisie, doar una dintre ele fiind în legătură cu atingerea vârstei de pensionare. Judecătorul Emil...
12:10
De la Cabinetul condus de Recean, la Președinție: Maia Sandu are un nou consilier în domeniul sănătății # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, are un nou consilier prezidențial în domeniul sănătății. Este vorba despre Alexandru Gasnaș, medic și conferențiar universitar. Decretul în acest sens a fost semnat de șefa statului pe 10 noiembrie și publicat pe 11 noiembrie. „În mandatul său, Alexandru Gasnaș va oferi expertiză președintei R. Moldova pe subiecte ce țin de...
11:50
Video/ Când cei care „apără familia” vând copii: de la adopții forțate la tabere de propagandă # Ziarul de Garda
În Rusia, recent, a fost arestată președinta organizației publice interregionale pentru protejarea valorilor familiale, care, împreună cu alte două persoane, este acuzată de trafic de copii. Prin urmare, cea care ar fi trebuit să respecte valorile familiei, să lupte pentru drepturile copiilor, de facto, îi vindea. Aceasta însă este o practică obișnuită pentru Rusia. Oricât...
11:40
AUDIO/ „Dacă nu o să știi, bâlbâi ceva acolo și merge nunta sănătoasă” Numele decanei USM și directoarei de colegiu vizate de perchezițiile pentru corupere pasivă și trafic de influență # Ziarul de Garda
UPDATE 11:37 Centrul Național Anticorupție a publicat stenograma pe acest caz. — Ai primit lucrarea ceea? Te-ai mai uitat prin ea?— Am citit-o chiar ieri și acum ce să fac cu dânsa? — Trebuie să o scoți al imprimantă și să o copertezi. (…) — O să dea întrebări ceva?— Ei sunt obligați să dea...
11:20
„S-a grăbit să iasă public și să spună că ar fi vorba despre o acțiune de intimidare”, declară contracandidatul primarului Leovei, după ce în oraș au fost trase focuri de armă # Ziarul de Garda
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Tudor Camerzan a declarat că contracandidatul său, primarul Leovei, Alexandru Bujorean „s-a grăbit să iasă public și să spună că ar fi vorba despre o acțiune de intimidare” și că „se încearcă din nou manipularea oamenilor, prin victimizare și acuzații false”, după ce actualul primar al orașului...
11:10
Perchezițiile în domeniul educației continuă: Numele decanei USM și directoarei de colegiu vizate # Ziarul de Garda
Oamenii legii au desfășurat marți, 11 noiembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari...
10:40
A însușit mijloace bănești de peste un milion de lei de la angajator pentru a-și suplini contul de pe platforma Loteriei Naționale. Inculpata, condamnată la închisoare # Ziarul de Garda
O femeie de 38 de ani a fost găsită vinovată de delapidarea a averii străine, după ce ar fi suplinit contul său personal de pe platforma online a Loteriei Naționale cu mijloace bănești din contul angajatorului. În total, aceasta a însușit de la angajator peste un milion de lei. Astfel, Judecătoria Căușeni, sediul Anenii Noi,...
10:30
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat rafinăria Rosneft din Saratov. Este al cincilea atac din această toamnă. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:22 Dronele Forțelor Armate Ucrainene au atacat regiunea Saratov în noaptea și dimineața zilei de 11 noiembrie. Rafinăria de petrol Rosneft din Saratov a fost lovită, scrie The Moscow Times. Acesta este al cincilea atac asupra instalației de la începutul toamnei și al șaptelea din 2025. Rafinăria din Saratov are o capacitate proiectată de...
10:20
Doi angajați ai INSP, reținuți în urma unui denunț. Ar fi pretins 300 de euro pentru a nu înregistra cazul unui șofer în stare de ebrietate # Ziarul de Garda
Doi agenți de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de corupere pasivă, în urma denunțului unui cetățean la linia anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a...
10:10
MDED: Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită. Care este termenul limită pentru a depune a documentele # Ziarul de Garda
Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, semnate cu semnătură electronică calificată, este gratuită, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), care precizează că înregistrarea beneficiarilor efectivi ai întreprinderilor este importantă...
09:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat infrastructura critică din regiunea Odesa. O persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:47 În noaptea de 11 noiembrie, armata rusă a atacat cu drone infrastructura critică din regiunea Odesa, rănind o persoană, a raportat șeful Administrației Regionale de Stat Odesa, Oleh Kiper. „În ciuda activității active a forțelor de apărare aeriană, există pagube la infrastructura energetică și de transport civilă. În urma atacurilor, au izbucnit incendii...
09:40
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut dimineața zilei de 11 noiembrie, o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, precum și cu alți membri ai noului Guvern, anunță Delegația Uniunii Europene în R. Moldova. „Comisara Kos a apreciat faptul că noul Cabinet de miniștri acordă prioritate creșterii economice, subliniind...
09:40
Când eram mici, strângeam banii în pușculiță și visam la lucruri mari. Azi, am crescut, precum și visele noastre. Ne dorim o casă, o vacanță sau, pur și simplu, libertatea de a ști că banii lucrează pentru noi. Pentru toate aceste planuri, Energbank a creat depozitul Energo Capital, soluția modernă pentru economii care aduc mai...
09:00
Ambasadorul Ucrainei: „Aportul R. Moldova în sprijinul refugiaților ucraineni se va scrie în istorie cu litere de aur” # Ziarul de Garda
Relațiile dintre R. Moldova și Ucraina se dezvoltă constant pe multiple planuri – economic, energetic, de infrastructură, umanitar și educațional, având la bază încrederea reciprocă și sprijinul comun pentru stabilitatea regiunii. Totodată, Kievul apreciază sprijinul acordat de autoritățile moldovenești refugiaților ucraineni, care au fugit din calea războiului declanșat de Federația Rusă, a declarat ambasadorul Ucrainei...
Ieri
08:30
Senatul american a adoptat o măsură pentru a pune capăt blocajului guvernamental, care durează de 41 de zile # Ziarul de Garda
Senatul american a adoptat o măsură pentru a pune capăt blocajului guvernamental, care durează de 41 de zile. Opt senatori democrați au votat alături de republicani un acord menit să asigure finanțarea guvernului până în ianuarie 2026, scrie CNN. O versiune finală a unui proiect de lege care vizează încetarea blocajului guvernamental din SUA a...
08:10
LIVE TEXT/ O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, în județul Tulcea. Armata rusă a atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Război în Ucraina, ziua 1357 # Ziarul de Garda
8:00 O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, noaptea trecută, în județul Tulcea. Armata rusă a atacat porturile ucrainene de la Dunăre. Armata Română nu a putut ridica preventiv avioanele de vânătoare din cauza vremii. Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) anunță că o drona a căzut în zona Grindu din județul Tulcea, la aproximativ...
10 noiembrie 2025
21:40
Gripa și rujeola revin în capitală: patru cazuri de gripă și unul de rujeolă, înregistrate în ultima săptămână # Ziarul de Garda
Săptămâna trecută, în Chișinău au fost confirmate patru cazuri de gripă sezonieră și unul de rujeolă. Datele au fost comunicate Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, în cadrul ședinței Primăriei din 10 noiembrie. În acest sens, autoritățile îndeamnă populația să se vaccineze. Totodată, au fost raportate 135 de cazuri de...
20:50
UE ia în considerare utilizarea activelor rusești sau împrumuturi pentru finanțarea Kievului # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană va discuta, joi, două modalități principale de a strânge fonduri pentru sprijinirea financiară a Ucrainei: împrumuturi sau utilizarea activelor rusești înghețate, relatează Reuters. Miniștrii de finanțe ai țărilor membre UE se vor reuni în această săptămână la Bruxelles după ce liderii blocului s-au angajat, pe 23 octombrie, să acopere nevoile Ucrainei pentru perioada...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.