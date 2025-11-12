Instituția preșcolară din satul Varvareuca, termoizolată prin Programul Satul European 2

08:50

Cu 103 evaluări finalizate din cele 183 de notificări, dintre care 63 de promovări și 40 de teste de integritate picate, Comisia de Evaluare a Judecătorilor, numită și Comisia de Vetting, se apropie de finalizarea procesului pentru judecătorii în funcție, în timp ce termenele pentru alte categorii au fost extinse. Președintele Comisiei de Vetting, Andrei Bivol, a atras atenția, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra unei noi provocări a sistemului - lipsa candidaților eligibili pentru funcțiile vacante, în special la Curtea Supremă de Justiție.