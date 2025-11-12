Leii descoperă misterul, iar Capricornii vor ieși în evidență: Află ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 12 noiembrie 2025 08:30
Conjuncția planetară de astăzi aduce schimbări semnificative pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în evenimentele zilei. Horoscopul de astăzi poate dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii cosmice.
• • •
Acum 5 minute
08:50
(video) Vitalia, absolventa cu 10 pe linie la BAC, care și-a găsit refugiul la mănăstire: Ce secrete ascund pereții lăcașului sfânt # UNIMEDIA
Are 19 ani și e cea mai tânără ascultătoare de la Mănăstirea Japca. Anul trecut ea a obținut 10 pe linie la BAC și a fost admisă la două facultăți: Inginerie biomedicală și Teologie Ortodoxă. Pe lângă faptul că în timpul săptămânii este studentă, iar în weekend își găsește refugiul la mănăstire, mai are și un job - predă matematica celor care vor să înțeleagă mai bine această disciplină. Este povestea Vitaliei Lupu, care a dezvăluit, într-un interviu la Dorin Galben, cum reușește să găsească timp pentru toate, dar și ce se ascunde după pereții lăcașului sfânt.
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:10
(video) Un șofer teribilist a ieșit la depășire, la Botanica, a lovit o mașină și părăsit locul accidentului: Automobil avariat s-a rotit pe carosabil # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 11 noiembrie, pe strada Dacia din capitală. Potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare, un șofer a ieșit la depășire printre două mașini, iar pe una dintre ele a avariat-o, după care a părăsit locul accidentului.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 2 ore
07:40
Mai mulți taximetriști din capitalǎ, amendați cu peste 28 de mii de lei: Ce nereguli au fost depistate în urma controalelor # UNIMEDIA
Inspectorii fiscali, împreună cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, au efectuat controale la contribuabilii care prestează servicii de taxi, inclusiv prin platforme electronice, constatând nereguli precum lipsa înregistrării legale, neeliberarea bonurilor fiscale și nedeclararea veniturilor.
07:30
Ministerul Energiei lucrează, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea unei legislații referitoare la activele deținute de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat marți seară ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a spus că România trebuie să preia controlul asupra companiei, scrie presa română.
07:20
Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi în Moldova va fi o alternanță de nori și cer acoperit, cu precipitații rare și temperaturi variabile.
07:10
(video) S-a prăbușit cel mai înalt pod din lume: Chinezii se lăudau că l-au construit în doar 3 ani și acum este praf și pulbere # UNIMEDIA
La doar câteva luni după inaugurarea sa spectaculoasă, podul Grand Canyon de Huajiang din provincia Guizhou, China, prezentat drept "cel mai înalt pod din lume", s-a prăbușit, provocând un nor imens de praf și alunecări de teren, scrie presa română.
Acum 12 ore
22:10
Firma administrată de deputata PAS Maria Acbaș, în raportul SIS: Șor i-ar fi transferat, prin persoane interpuse, circa 20 mii €, într-o campanie electorală # UNIMEDIA
Firma administrată de actuala deputată PAS Maria Acbaș, în Găgăuzia, a primit, prin persoane interpuse, circa 20 de mii de euro care ar fi provenit de la Ilan Șor, în anul 2023, în perioada campaniei electorale. Informația apare în raportul transmis autorităților de Serviciul de Informații și Securitate. Solicitată de UNIMEDIA, parlamentara nu a oferit, deocamdată, nicio reacție.
21:30
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că miercuri, 12 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:10
Viorel Cernăuțeanu, despre decesul Andreei Cuciuc: Probele prelevate sunt păstrate și, dacă există nemulțumiri, poate fi cerută expertiză repetată # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, declară că probele prelevate Andreei Cuciuc pentru efectuarea expertizei sunt păstrate la Centrul de Medicină Legală. „Acuzele că ar fi... nu poate fi luate în calcul pentru că există expertiză. Dacă există anumite dubii, nemulțumiri, expertiza poate fi contestată și să fie solicitată expertiză repetată. Înțeleg durerea părinților, dar trebuie să fim corecți în raport cu alte persoane și cu cei care au documentat și și-au exercitat funcția. Din câte cunosc, Cristian Botgros are statut de martor. Acuzele care se aduc, că ar fi procedat într-o formă mai puțin umană în raport cu altă persoană pot fi încadrate în altă formă juridică, nu la acțiuni ce au dus la deces”, a declarat Cernăuțeanu la Rezoomat de la RealitateaTV.
20:50
Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și aproape că a ajuns la silueta ideală. Jurata de la „Românii au talent” a fost admirată la filmări, scrie presa română. „Nu am o dietă anume, am făcut disciplină în alimentație. Pavel e aici cu noi, poate să confirme”, a menționat Andra.
20:30
Moldovean, prins la vamă cu un permis fals, are o explicație incredibilă: „L-a cumpărat din Franța cu 150€ și nu știa că nu e adevărat” # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români de la Stânca au depistat un permis de conducere fals asupra unui moldovean de 44 de ani, aflat într-un autocar la intrarea în țară.
20:10
Maia Sandu, la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană: „Avem o fereastră de oportunitate, iar datoria noastră este să facem totul pentru a nu o rata” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat astăzi ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul reuniunii, șefa statului a subliniat importanța menținerii ritmului de reforme și a bunei coordonări instituționale pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Președinta Sandu a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova – aderarea la Uniunea Europeană – necesită efort continuu, responsabilitate și îndeplinirea angajamentelor asumate de toate instituțiile statului.
Acum 24 ore
19:50
(galerie foto) E cuplul momentului: Vedeta, care se iubește cu fostul unei artiste celebre, iar paparazzii i-au surprins când se sărutau pasional pe stradă # UNIMEDIA
Se pare că Emily Ratajkowski nu pierde deloc timpul! La 34 de ani, celebra actriță și supermodel pare mai activă ca oricând pe plan amoros. După divorțul de acum trei ani, vedeta a bifat mai multe povești de iubire cu nume sonore din showbiz, iar acum surprinde din nou. Paparazii au fotografiat-o pe stradă în ipostaze tandre alături de fostul unei artiste celebre, scrie Daily Mail, citat de protv.ro.
19:40
(foto) Luptătorul Ion Sili, medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Pankration & Amateur MMA: Unde a avut loc competiția # UNIMEDIA
Sportivul Ion Sili a fost medaliat cu aur la Campionatul Mondial U15, U17 & U20 de Pankration & Amateur MMA. Potrivit Federației de Lupte, competiția s-a desfășurat în orașul Loutraki din Grecia, în perioada 5-9 noiembrie 2025.
19:20
Scandal la Spitalul din Rezina: Doi bărbați beți au înjurat medicii, apoi au lovit și un polițist care a intervenit la chemare. Bătăușii, duși în izolator # UNIMEDIA
Polițiștii au fost alertați, la Rezina, la o chemare în incinta Spitalului raional. Două persoane s-au manifestat agresiv, au luat la înjurat medicii și asistentele, care s-au văzut nevoiți să ceară intervenția oamenilor legii.
19:10
Alertă la fostul Hotel Național: Patru minori au fost coborâți de pe acoperiș de salvatori și polițiști. Alți câțiva, scoși din clădire # UNIMEDIA
O nouă alertă la fostul hotel Național, o clădire părăsită din centrul capitalei, unde, săptămâna trecută, a căzut în puțul ascensorului o copilă de 13 ani și a decedat. Oamenii legii și salvatorii au evacuat astăzi din clădire un grup de până la 8 minori.
18:40
Trucul simplu pe care-l poți aplica zilnic, pentru a păstra căldura în locuință fără să-ți crești facturile # UNIMEDIA
În sezonul rece, creșterea temperaturii în locuințe devine o obișnuință, dar acest obicei duce la facturi mari la încălzire. Potrivit experților, există o soluție simplă și gratuită pentru a păstra căldura în casă. Conform publicației italiene Selectra.net, citată de Libertatea un gest mic poate face diferența.
18:20
Ceban, după ce prețul la macrou s-a dublat brusc: Un produs obișnuit a devenit un lux, chiar și pâinea s-a scumpit, iar Guvernarea desenează istorii # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată și el revoltat de creșterea bruscă a prețului la macrou, dar și de alte scumpiri. „Până și peștele, un produs obișnuit, a devenit un lux. În același timp, veniturile au rămas pe loc, iar sărăcia s-a adâncit: dacă în 2019 fiecare a patra persoană din țară trăia sub pragul sărăciei, astăzi fiecare a treia se află în această situație. Guvernarea trebuie să recunoască situația și să vină cu măsuri reale de protecție economică și socială, nu doar cu istorii pe care le desenează ei”, a comentat edilul.
18:10
O înregistrare video recentă a președintelui rus a reaprins speculațiile despre o posibilă boală ascunsă. În ultimii ani, au existat numeroase zvonuri legate de sănătatea lui Vladimir Putin, însă Kremlinul a negat în mod constant aceste afirmații, scrie Libertatea.
17:40
(video) Marta Kos, după întrevederea cu liderii fracțiunilor de opoziție: Mi-au spus că nu sunt proruși. Evident, una sunt cuvintele și alta sunt faptele # UNIMEDIA
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit, astăzi, în cadrul vizitei sale la Chișinău, cu reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare din partidele de opoziție. „Mi-au spus că ei nu sunt proruși, ei mi-au spus că vor sprijini reformele europene. Eu chiar am cerut acest lucru. Evident, una sunt cuvintele și alta sunt faptele, dar noi vom urmări atent ce se întâmplă”, a declarat oficiala.
17:40
(video) Un avion militar turc s-a prăbușit la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan. Momentul a fost filmat # UNIMEDIA
Un avion militar turc de marfă, de tip C-130, care zbura din Azerbaidjan către Turcia, s-a prăbuşit marţi la frontiera dintre Georgia şi Azerbaidjan, anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP, citată de protv.ro.
17:20
(foto/video) Cine este iubitul Nataliei Gordienko, ascuns până acum. Interpreta a dezvăluit identitatea celui care i-a furat inima # UNIMEDIA
Interpreta Natalia Gordienko nu mai ascunde identitatea bărbatului care i-a cucerit inima. Artista a publicat pe rețelele sociale un filmuleț romantic, în care apare alături de partenerul ei, pe care l-a și etichetat.
17:20
Din penitenciar, în arest la domiciliu: Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani, ar fi fost eliberat din închisoare # UNIMEDIA
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, reținut pe 30 septembrie într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani, ar fi fost eliberat din închisoare, fiind plasat în arest la domiciliu, comunică sursele UNIMEDIA.
17:00
Comedie, râs și emoție la Bălți! Teatrul „Eugène Ionesco” aduce pe scenă „Arta conviețuirii” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău vine la Bălți cu spectacolul „Arta conviețuirii”, o comedie savuroasă despre viață, dragoste și micile compromisuri care ne fac viața împreună mai amuzantă.
16:50
Compania Philip Morris se apropie de aniversarea de 30 de ani de activitate în Republica Moldova. Într-un interviu oferit publicației Logos Press, Maksym Barabash, directorul Philip Morris pentru Ucraina și Republica Moldova, a vorbit despre transformările majore din industria tutunului, despre investiții, producția locală și barierele de reglementare. El a subliniat că Republica Moldova rămâne una dintre piețele prioritare pentru companie, cu potențial de extindere atât în segmentul produselor fără fum, cât și în dezvoltarea producției locale, scrie logospress.md
16:40
(video) Pavel Stratan împlinește astăzi 55 de ani: Mesajul emoționant transmis de artist pentru soție și fani # UNIMEDIA
Zi de sărbătoare în familia lui Pavel Stratan. Îndrăgitul artist împlinește astăzi 55 de ani, iar cu această ocazie a ținut să transmită un mesaj emoționant pentru soție și fani.
16:20
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare: El este acuzat de 142 de infracţiuni # UNIMEDIA
Primarul din Istanbul, Ekrem Imamoglu, lider al opoziţiei şi principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este acuzat oficial de 142 de infracţiuni, conform actului de acuzare publicat marţi de parchet, scrie digi24.ro.
16:20
(foto) Directoarea Colegiului de Ecologie, escortată după perchezițiile CNA pe corupție: A refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor # UNIMEDIA
Directoarea Colegiului de Ecologie, Tatiana Iurieva, a fost escortată, după perchezițiile efectuate de oamenii legii, într-un dosar de trafic de influență și corupere. Aceasta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, scrie protv.md.
15:50
15:40
Alertă de călătorie pentru Italia: Se anunță grevă generală cu perturbări mari în transportul public # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional, scrie protv.ro
15:30
Embolizarea arterelor uterine – tratament endovascular cu păstrarea uterului și a funcției reproductive # UNIMEDIA
Miomul uterin este o tumoră benignă (necanceroasă) nodulară, care se dezvoltă în peretele muscular al uterului și reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice întâlnite la femeile de vârstă reproductivă. De obicei, există concomitent câțiva noduli miomatoși, de diferite dimensiuni și localizări în peretele uterului.
15:20
(promo) „Administrația TRM - neprofesionistă și coruptă”. Pasha Parfeni, declarații incendiare despre Eurovision, la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni va fi invitatul noii ediții din cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova”, marca UNIMEDIA. Artistul, care recent a lansat o piesă nouă și a fost spitalizat săptămâna trecută cu apendicită, a oferit declarații în exclusivitate despre cele mai recente proiecte, planurile sale de viitor și experiențele din culisele scenei muzicale.
15:00
„Bulevardul Europei” în municipiul Bălți – inițiativă discutată de deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, cu comisara europeană Marta Kos # UNIMEDIA
Vicepreședinta Fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a discutat astăzi cu Marta Kos, comisarul european pentru extindere, despre inițiativa „Bulevardul Europei” din municipiul Bălți, „un proiect care reflectă deschiderea orașului spre modernizare și valorile europene”, se arată într-un comunicat al formațiunii.
15:00
Ultima oră! Se ieftinește căldura pentru cei 73 de consumatori de la Apă-Canal: Iată noul tarif # UNIMEDIA
Consumatorii din Chișinău care primesc energie termică prin Apă‑Canal vor plăti mai puțin în această iarnă. Tariful pentru o gigacalorie a scăzut de la 2,682 lei la 2,235 lei, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 16,7%. Compania anunță că măsura se aplică blocurilor și instituțiilor racordate la centralele termice gestionate de Apă‑Canal.
14:50
(doc) Dosarul „Furul miliardului”: În 11 ani de investigații, circa 140 de procurori și ofițeri s-au perindat doar pe unele episoade din cauză # UNIMEDIA
Statul a mobilizat un grup impresionant de procurori și ofițeri de urmărire penală pentru o singură parte în dosarul „Frauda Bancară”. Cel puțin asta reiese dintr-o serie de documente care au fost publicate de PulsMedia.MD.
14:10
Ziua de 11 noiembrie este considerată magică. Se spune că 11 este numărul îngerilor. Este o zi bună pentru manifestare și stabilirea dorințelor, indiferent cât de imposibil de realizat pot să pară, scrie spynews.ro.
14:10
Scandalul cu despăgubirea de 1,5 mil. lei pentru șeful TRM ia amploare. Handrabura: E o lacună în legislație. Surdu: V-aș crede, dar de ce nu ați denunțat-o? # UNIMEDIA
Membra Consiliului de Supraveghere la Instituţia Publică, Compania „Teleradio-Moldova” Loretta Handrabura a venit cu o reacție, după scandalul iscat pe despăgubirea grasă de 1,5 milioane de lei pe care o va primi directorul TRM, Vlad Țurcanu, dacă va fi demis. „Nu este „un aranjament”, ci un raport de muncă prevăzut in Codul serviciilor media audiovizuale. E o lacună legislativă ce trebuie revăzută, pentru a exclude conflictul de interese între părți”, a scris Handrabura, pe rețele. „V-aș crede dacă în această perioadă ați fi depus vreo scrisoare la Parlament, CA sau ați fi avut vreo postare publică, unde ați fi denunțat acest „punct strâmb” din lege”, i-a răspuns, în replică, fostul șef „Telefilm-Chișinău”, Mircea Surdu.
14:10
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor” # UNIMEDIA
Hamas a condamnat proiectul de lege privind aplicarea pedepsei cu moartea pentru teroriști, după ce acesta a trecut de prima lectură în Parlamentul israelian, acuzând Israelul că încearcă să „legalizeze uciderea sistematică” a palestinienilor, scrie digi24.ro.
14:00
Ambasadorul Ucrainei vrea modificarea formatului 5+2 pe reglementarea transnistreană și cere excluderea Rusiei din negocieri # UNIMEDIA
Ambasadorul Ucrainei în Moldova optează pentru modificarea formatului de negocieri „5+2” privind reglementarea transnistreană, pentru a exclude Federația Rusă din acesta. „Cum un stat care pretinde la teritorii, în afară de Ucraina și teritoriile altui stat, ar putea fi participant la reglementarea unui conflict?. E ceva cinic, nelogic”, a declarat Paun Rogovei, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la TRM.
13:50
Reacția USM la perchezițiile de dimineață pe corupție, unde este vizat și un decan: „Dacă se vor confirma abateri, vor fi sancțiuni” # UNIMEDIA
Universitatea de Stat din Moldova a venit cu o reacție, după ce oamenii legii au efectuat percheziții într-un dosar de trafic de influență și corupere, unde este vizat și un decan al instituției. „Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței”, scrie USM.
13:40
„Gluma serii”. Deputata PAS, Ana Calinici, după sancțiunile pe Lukoil și situația de la Aeroport: Avioanele circulă și se pot alimenta în alt stat # UNIMEDIA
Deputata PAS, Ana Calinici, a declarat în cadrul unei emisiuni că lipsa kerosenului pe Aeroportul Chișinău nu reprezintă o problemă, motivând că avioanele circulă și se pot aproviziona în alte state. Fosta deputată Olesea Stamate a reacționat ironic și a catalogat declarația drept „gluma serii”.
13:40
Ultima oră! Membru al „batalionului Bugeac” ar fi fost găsit împușcat dintr-un Kalașnikov, la Comrat # UNIMEDIA
Poliția a fost alertată astăzi, după ce o femeie și-a găsit soțul împușcat în abdomen. Cazul avut loc în jurul orei 10:29, pe o stradă din municipiul Comrat, susțin sursele pulsmedia.md.
13:30
Inflația în Republica Moldova a înregistrat o nouă creștere în luna octombrie 2025, ajungând la 6,99% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). În septembrie, rata anuală a fost de 6,86%, ceea ce arată o tendință de creștere moderată, dar constantă a prețurilor de consum.
13:20
13:10
Cinci colaborări inedite ale anului 2025. Artiștii și brandurile reinterpretează produsele prin artă # UNIMEDIA
Anul 2025 aduce o serie de parteneriate care confirmă faptul că inovația vizuală și conexiunea dintre arte au devenit elemente esențiale în construcția identităților de brand. Tot mai multe companii aleg să colaboreze cu artiști, designeri sau creatori din zone diferite pentru a genera experiențe care depășesc granițele produsului și se transformă în expresii culturale. Iată cinci colaborări care definesc spiritul creativ al acestui an, scrie locals.md.
12:40
Deputat, după criticile pe despăgubirea de 1,5 mil. lei pentru șeful TRM, dacă va fi demis: Cuib de privilegii pentru oamenii de partid. Rușine publică # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a comentat scandalul iscat după ce s-a aflat că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care s-a obligat să-i achite 364 000 de lei acestuia la finalul mandatului și până la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. „E instituție publică sau un cuib de privilegii pentru oamenii de partid?! Rușine publică, dar nu companie!”, a scris parlamentarul.
12:20
(foto) Maia Sandu s-a distrat la concertul lui Fuego din capitală: Artistul a coborât de pe scenă și a îmbrățișat-o # UNIMEDIA
Paul Surugiu Fuego este extrem de iubit și apreciat în Republica Moldova, acolo unde este, din anul 2012, și „Artist al Poporului”. Vineri și sâmbătă, pe 7 și 8 noiembrie, artistul a avut concertele sale anuale la Chișinău, iar președinta Maia Sandu și mama sa au fost printre moldovenii care au venit să-l asculte și să îl aplaude pe artist, scrie cancan.ro.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri noi la carburanți pentru mâine, 12 noiembrie. Astfel, litru de motorina și benzină va fi mai scump cu 1 ban.
