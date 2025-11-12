Corespondență Dan Alexe | Traficul de persoane în România: copiii romi și migranții ca victime desemnate
Moldova1, 12 noiembrie 2025 07:30
Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (GRETA) al Consiliului Europei publică astăzi, miercuri, 12 noiembrie, un raport detaliat dedicat în întregime traficului de persoane în România, raport care propune și o serie de măsuri pe care autoritățile trebuie să le ia. Guvernele succesive de la București au luat o serie de măsuri semnificative pentru combaterea traficului de ființe umane, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a proteja grupurile vulnerabile de riscurile traficului, a identifica și asista victimele și a pedepsi făptașii.
• • •
Tensiuni la summitul ONU pentru climă: indigenii din Brazilia cer oprirea exploatării forestiere și petroliere # Moldova1
Zeci de protestatari indigeni au forțat marți, 11 noiembrie, intrarea în complexul unde se desfășoară conferința ONU privind schimbările climatice COP30, în orașul Belem, din Amazonia braziliană, cerând acțiuni mai ferme pentru protejarea pădurilor și a drepturilor asupra pământurilor, transmite Reuters.
Germania va cheltui peste 26 de miliarde de euro pentru uniforme militare și vehicule blindate # Moldova1
Germania intenționează să aloce aproape 19 miliarde de euro pentru echiparea soldaților cu haine noi și echipament personal în anii următori, pe lângă 7,5 miliarde pentru vehicule blindate pe roți noi, potrivit unui document al Ministerului Finanțelor, scrie Reuters.
Partida Republica Moldova - Italia din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 va fi condusă de o brigadă de arbitri din Ucraina. La centru va oficial Mîkola Balakin. Născut la Kiev, Balakin are 36 de ani și arbitrează meciuri internaționale începând cu anul 2016. El va fi asistat la cele două tușe de Oleksandr Berkut și Volodîmir Vîsoțki. Arbitru de rezervă va fi Klim Zabroda.
Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei de la Moscova: „Biserica noastră nu e rusă”. Mitropolia Basarabiei: „Denumire neadevărată din punct de vedere istoric și canonic” # Moldova1
Mitropolia Moldovei, condusă de Mitropolitul Vladimir și supusă Patriarhiei de la Moscova, se declară „îngrijorată” de declarațiile „neprietenoase și denigratoare” la adresa Bisericii Ortodoxe din Moldova și declară că „biserica noastră nu este una rusă”, ci una a „întregului popor care trăiește în R. Moldova”. De cealaltă parte, Mitropolia Basarabiei, care aparține de Biserica Ortodoxă Română, remarcă faptul că preoții care s-au implicat în campania electorală din R. Moldova în interesele Federației Ruse „au fost promovați”, dovadă a „falsului moral”.
Platforma Societății Civile UE – R. Moldova, la Bruxelles: Societatea civilă și UE cer accelerarea reformelor la Chișinău # Moldova1
Autoritățile din R. Moldova sunt îndemnate să consolideze statul de drept, respectarea drepturilor copiilor, persoanelor cu dizabilități, să îmbunătățească legislația muncii, precum și cooperarea Guvernului cu organizațiile societății civile în vederea implementării cu succes a Planului de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu 1.9 miliarde de euro. Recomandările se regăsesc în declarația comună adoptată la finalul celei de-a 16-a ediții a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, care a avut loc pe 11 noiembrie, la Bruxelles.
Măsură într-o regiune din Rusia din cauza dronelor ucrainene: fără acces la internetul mobil # Moldova1
În regiunea Ulianovsk, interdicția de acces la internetul mobil va fi în vigoare până la sfârșitul războiului împotriva Ucrainei, a declarat guvernul regional în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit ministrului regional al dezvoltării digitale, Oleg Yagfarov, autoritățile din Ulianovsk nu pot influența această decizie, deoarece este luată de centrul federal pentru a asigura „securitatea națională”, iar restricția va fi ridicată numai la decizia Moscovei. Problemele cu accesul la internet în regiunea Ulianovsk sunt observate de mai bine de o săptămână.
PAX Track | Noile scanere de la aeroportul din Chișinău, inaugurate oficial: mai puțin timp de așteptare și trafic fluid # Moldova1
Pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a început să funcționeze sistemul PAX Track, o soluție tehnologică modernă, ce vine să optimizeze fluxul de pasageri și să îmbunătățească experiența de călătorie. Sistemul oferă posibilitatea de a urmări și gestiona în timp real mișcarea pasagerilor pe întreg parcursul lor în aeroport - de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare. Implementarea PAX Track va permite scurtarea timpilor de așteptare, iar traficul va fi mai fluid în terminal.
Cristina Gherasimov: R. Moldova va actualiza Programul Național de Aderare la UE până la sfârșitul anului # Moldova1
Guvernul va organiza, pe parcursul săptămânii viitoare, consultări publice privind actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană (UE). Documentul va fi ajustat până la finele anului curent și va include mesajele exprimate, pe 11 noiembrie, la Conferința „Raportul de Extindere 2025: progresele și prioritățile de viitor ale Republicii Moldova”, a anunțat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.
Agricultura în Europa: „Acolo unde oamenii lucrează împreună, pot cumpăra utilaje mai bune, pot vinde mai ieftin și pot ajunge pe piețe mari” # Moldova1
Republica Moldova își propune să modernizeze agricultura, să protejeze resursele naturale și să construiască o economie care oferă șanse egale tuturor. Obiectivele au fost anunțate la panelurile dedicate domeniilor agriculturii, coeziunii și incluziunii sociale, din cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progresele și prioritățile de viitor ale Republicii Moldova”, organizate pe 11 noiembrie, la Chișinău.
„Infrastructura este scheletul tranziției verzi” – miniștrii anunță pașii concreți spre integrarea energetică și ecologică a țării # Moldova1
Republica Moldova accelerează reformele pentru o economie verde și o infrastructură modernă, aliniată standardelor Uniunii Europene. Despre progresul și provocările din domeniile transportului, energiei, conectivității și mediului s-a discutat în cadrul panelului „Agenda Verde și Conectivitate Sustenabilă”, organizat la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”.
Țara europeană în care se vor organiza peste 2.500 de târguri de Crăciun. Sunt așteptați zeci de milioane de vizitatori # Moldova1
Germania rămâne epicentrul tradiției europene a târgurilor de Crăciun. Primele din acest au fost inaugurate din 10 noiembrie, iar în total vor fi deschise peste 2.500, potrivit Organizației Germane pentru Turism.
Un avion militar turcesc de transport care venea din Azerbaidjan s-a prăbușit în Georgia, a anunțat Ministerul Apărării din Turcia. La bord se aflau 20 de militari turci, inclusiv membri ai echipajului, informează BBC.
Armata Națională a fost dotată cu un lot de unități de transport logistic modern, care include 66 de autobuze, camioane, precum și automobile de teren. Donația a fost făcută de Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Instrumentului European pentru Pace și are drept scop consolidarea capacităților sistemului de apărare națională. Lotul de vehicule va ajunge în unitățile Armatei Naționale din toată țara.
Colegiul de Medicină Veterinară din Brătușeni, modernizat cu sprijin european: investiții de peste 300.000 de euro # Moldova1
Condiții mai bune pentru elevii și profesorii de la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț. Instituția a fost modernizată în cadrul programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, investițiile europene depășind suma de 300.000 de euro. De asemenea, colegiul a fost dotat cu table interactive, laptopuri, proiectoare și materiale sanitare.
Expert: Clusterul privind relațiile externe ar putea fi finalizat cel mai rapid, datorită alinierii consistente a politicilor R. Moldova la standardele europene # Moldova1
Constatările conferinței care a dezbătut Raportul de Extindere al Uniunii Europene (UE), organizate pe 11 noiembrie la Chișinău, arată că Republica Moldova a făcut un progres considerabil în parcursul său european, fiind apreciată drept cea mai avansată dintre statele candidate. Totodată, deși Republica Moldova beneficiază de o atenție sporită din partea Bruxellesului, implementarea reformelor-cheie rămâne o prioritate pentru a valorifica oportunitățile actuale, au declarat experții invitați la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
Trenul Chișinău - București a ajuns cu o întârziere de peste patru ore la destinație. Explicațiile CFM # Moldova1
Trenul internațional pe ruta Chișinău - București a ajuns la destinație, pe 10 noiembrie, cu o întârziere semnificativă. Mai exact, garnitura a ajuns la București la ora 10:45, înregistrând o depășire de 4 ore și 12 minute față de programul obișnuit.
Granturi de aproape 29 de milioane de lei pentru 68 de afaceri locale: „Investim într-o economie competitivă” # Moldova1
Sprijin important pentru 68 de companii din Republica Moldova, care vor beneficia de granturi în valoare de 28.9 milioane de lei prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Autoritățile estimează că finanțările vor genera investiții de peste 45 de milioane de lei în economia națională.
Republica Moldova a devenit un „scut cibernetic” în Europa de Est: „Avem o agendă foarte încărcată” # Moldova1
Republica Moldova își propune să digitalizeze, până la sfârșitul anului 2025, cel puțin 75% dintre serviciile publice oferite de stat, a declarat viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în cadrul Conferinței „Raportul de Extindere 2025”, la panelul „Competitivitate și creștere incluzivă” (Cluster III). Potrivit vicepremierului, R. Moldova a înregistrat progrese semnificative în digitalizarea serviciilor publice și în consolidarea securității cibernetice, devenind un „scut cibernetic” în Europa de Est.
Un bărbat în vârstă de 73 de ani din Comrat a decedat marți, 11 noiembrie, după ce ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Acesta a fost preluat de medici, având o plagă în zona abdomenului, și transportat de urgență la spital, scrie presa din Găgăuzia.
R. Moldova face eforturi pentru a se integra în piața UE: „Rata de adopție pentru standardele de calitate europene CEN și CNLE este de 100%” # Moldova1
Procesul de aliniere a R. Moldova la standardele pieței interne a Uniunii Europene (UE) „avansează vizibil”, susțin autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri. Accesul la piața unică europeană reprezintă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, oferind companiilor locale posibilitatea de a concura pe picior de egalitate cu firmele din UE, a declarat fosta ministră a Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, la panelul dedicat clusterului II - „Pieța Internă”, din cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizate pe 11 noiembrie, la Chișinău.
Tinerii actori „fură” meserie la ClassFest 2025: festivalul aduce la Chișinău actori și regizori consacrați # Moldova1
Oportunitate deosebită pentru tinerii artiști la Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest. La ediția din 2025, care a început la Chișinău, participă școli de teatru din Republica Moldova, Polonia, Franța, Elveția, Italia și Ucraina, într-un laborator al artei și expresivității.
Prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană în noua componență: Maia Sandu îndeamnă instituțiile să mențină ritmul reformelor # Moldova1
Menținerea ritmului reformelor, buna coordonare instituțională și pregătirea următoarelor etape ale procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE), în noua sa componență. Reuniunea a fost prezidată de președinta Maia Sandu, iar la lucrări a participat și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată marți, 11 noiembrie, într-o vizită oficială la Chișinău, informează Președinția.
Vicepremierul Osmochescu: R. Moldova are nevoie de o economie orientată spre producție, nu bazată pe consum # Moldova1
Republica Moldova are nevoie de o tranziție de la o economie bazată pe consum la una orientată spre producție, inovație și investiții. Acest model de dezvoltare va asigura o creștere economică durabilă în R. Moldova, s-a arătat convins vicepremierul Eugen Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Comisarul european pentru Extindere: „Aderarea la UE este un proiect național, nu al unui partid sau al unei persoane” # Moldova1
Republica Moldova se află pe calea corectă, însă urmează o etapă dificilă de aliniere legislativă și implementare a reformelor. „R. Moldova are planuri ambițioase și nu avem timp de pierdut”, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la finalul vizitei sale de lucru, efectuate la Chișinău. Oficialul european a participat la conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, a avut întrevederi cu noii miniștri și deputați, inclusiv cu cei din opoziția parlamentară și a participat la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prezidată de președinta Maia Sandu.
Căldură mai ieftină de la un furnizor din Chișinău: ANRE a aprobat reducerea tarifului cu 447 de lei # Moldova1
Căldura livrată de întreprinderea municipală „Apă-Canal Chișinău” se ieftinește cu 447 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 11 noiembrie, un tarif de 2.235 lei/Gcal. Totodată, tariful pentru apa caldă livrată de companie este în creștere cu 24%.
Marta Kos, mesaj pentru opoziția din R. Moldova: unitatea politică și dialogul constructiv sunt esențiale pentru succesul parcursului european # Moldova1
Implementarea legislației europene și a reformelor necesare pentru a avansa în parcursul european nu trebuie politizată, mai ales după ce oamenii din R. Moldova și-au exprimat „voința clar”, una proeuropeană, la ultimele alegeri parlamentare, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, după ce s-a întâlnit, pe 11 noiembrie, la Chișinău, cu opoziția parlamentară. Totodată, Marta Kos a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru progresele consemnate în Raportul de Extindere 2025, publicat recent de Comisia Europeană, și a subliniat importanța cooperării între toate forțele politice în procesul de aderare.
Marta Kos invită la unitate: „Aderarea la Uniunea Europeană este un proiect național, nu al unui partid sau al unei persoane” # Moldova1
„Moldova are planuri ambițioase și nu avem timp de pierdut. Este timpul să lucrăm”, cu acest îndemn și cu un apel la unitate, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și-a încheiat vizita de lucru la Chișinău. Oficialul european a participat la mai multe evenimente de prezentare a Raportului Comisiei Europene privind extinderea, dar și la prima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prezidată de președinta Maia Sandu.
Raportul de Extindere 2025: R. Moldova s-a aliniat în proporție de 91% la sancțiunile occidentale și este al doilea beneficiar al Instrumentului pentru pace # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat unele dintre cele mai mari progrese pe dimensiunea de politică externă și securitate, potrivit celui mai recent Raport privind extinderea, aprobat de Comisia Europeană. În contextul riscurilor de securitate din regiune, țara noastră își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană (UE) și își crește investițiile în apărare, au precizat vorbitorii panelului de discuții „Relații Externe (Cluster VI) din cadrul Conferinței „Raportul de Extindere 2025”, care are loc marți, 11 noiembrie, la Chișinău.
Republica Moldova ar putea beneficia semnificativ în cazul în care ar adopta „reglementări prietenoase” care să vizeze criptomonedele, consideră experta în piețele financiare Olga Tăbârță. Potrivit acesteia, investițiile în monedele virtuale sunt mai accesibile și mai avantajoase decât alte forme tradiționale de economisire, iar companiile le folosesc pentru plăți internaționale rapide și la costuri reduse, facilitând, astfel, atragerea de parteneri pentru afaceri din străinătate.
Energia regenerabilă câștigă tot mai mult teren: R. Moldova a depășit 897.50 MW capacități instalate # Moldova1
Republica Moldova face pași importanți în tranziția energetică: în ultimii cinci ani, s-a înregistrat o creștere de 11.6 ori a capacităților instalate. Acestea au atins 897.50 MW la sfârșitul lunii septembrie, marcând o creștere cu 318.10 MW față de finele anului trecut.
Un cetățean străin, în vârstă de 38 de ani, afiliat organizațiilor extremiste și teroriste internaționale, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.
Consumul de droguri a ajuns la cote alarmante, afectând tot mai mulți tineri și chiar copii. De aceea, este necesară instituirea stării de urgență în domeniul drogurilor sintetice și crearea unei platforme parlamentare dedicate combaterii consumului și traficului de substanțe narcotice, susțin deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Grigore Novac și Vladimir Odnostalco.
Proces electoral previzibil și o opoziție mai implicată – priorități enunțate la conferința privind aderarea R. Moldova la UE # Moldova1
Parlamentul și Comisia Electorală Centrală nu ar trebui să admită modificarea cadrului legislativ și normativ în perioada preelectorală, întrucât astfel de schimbări reduc previzibilitatea proceselor electorale și nu lasă suficient timp pentru aplicarea unor remedii eficiente. Recomandarea a fost formulată de directorul executiv al Asociației „Promo-LEX”, Ion Manole, în cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, desfășurată marți la Chișinău.
Directorul aeroportului din Chișinău spune că negocierile de procurare a infrastructurii Lukoil avansează: „În următoarele trei zile, vom avea un rezultat” # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău examinează, în comun cu alte entități ale statului, mai multe scenarii menite să evite perturbarea procesului de alimentare a aeronavelor cu combustibil, afirmă directorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit lui, este imposibil ca aeroportul să rămână fără combustibil, în contextul sancțiunilor SUA și Regatului Unit aplicate companiei Lukoil, singurul furnizor de kerosen pentru aeroportul din Chișinău.
Marta Kos, la Conferința „Raportul de Extindere 2025”: „Anul 2026 trebuie să fie anul implementării reale a reformelor” # Moldova1
Anul 2026 trebuie să fie „anul implementării reale” a reformelor, nu al „bifărilor” formale, iar valoarea transformărilor va fi măsurată prin impactul resimțit de cetățeni și mediul de afaceri, a declarat comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Conferința „Raportul de Extindere 2025”, desfășurată marți, 11 noiembrie, la Chișinău. Comisara a dat asigurări că Uniunea Europeană (UE) va sprijini R. Moldova în dezvoltarea capacității publice și administrative pentru elaborarea și implementarea calitativă a legislației.
Moscova ar putea primi un semnal favorabil: Trump solicită modificarea unei rezoluții-cheie a Adunării Generale a ONU privind Ucraina # Moldova1
Moscova ar putea primi un „semnal favorabil”, dacă administrația lui Donald Trump va reuși să modifice rezoluția-cheie a Adunării Generale a ONU privind situația din teritoriile ocupate ale Ucrainei, eliminând din text mențiunile referitoare la „integritatea teritorială a statului” și „condamnarea ocupației ruse”, potrivit Kyiv Post, care citează surse diplomatice.
Președinta Maia Sandu are un nou consilier. Este vorba despre Alexandru Gasnaș, numit consilier prezidențial pe domeniul sănătății, printr-un decret semnat de șefa statului pe 10 noiembrie.
Experți, la Moldova 1: Rusia a transformat crima organizată în armă a războiului hibrid împotriva UE # Moldova1
Războiul hibrid purtat de Rusia nu se limitează la frontul ucrainean, iar „haosul controlat” devine arma strategică a Kremlinului împotriva ordinii occidentale ce vizează direct stabilitatea politică, economică și socială a Uniunii Europene (UE), avertizează expertul în politici de securitate, Andrei Curăraru. Și politologul român, Cătălin Gabriel Done, este de părere că rețelele de crimă organizată devin instrumente de sabotaj strategic și manipulare socială și spune că Europa trebuie să-și adapteze urgent mecanismele de apărare.
Comisia Europeană: Ritmul reformelor va dicta viteza aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Moldova1
Ritmul în care Republica Moldova implementează reformele va determina cât de repede vor fi deschise și închise capitolele de negociere cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de Adrienn Király, directoare în cadrul DG NEAR al Comisiei Europene, în cadrul panelului de prezentare a Raportului de extindere 2025 pentru Republica Moldova, desfășurat pe 11 noiembrie la Chișinău. Potrivit documentului, Republica Moldova a făcut un „salt imens” în procesul de aderare, înregistrând cea mai mare creștere dintre toate țările candidate. Nivelul mediu de pregătire al țării a ajuns la 2,38 puncte din 5.
„Femei pentru Securitate 2025”: „Mai multe femei în serviciile de securitate ridică standardele pentru toată lumea” # Moldova1
Femeile au un rol tot mai vizibil în consolidarea păcii, în dezvoltarea societății și în progresele înregistrate, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în deschiderea conferinței internaționale „Femei pentru Securitate 2025”, organizate în perioada 11 - 12 noiembrie, la Chișinău. Potrivit oficialei, astăzi, femeile nu sunt doar prezente în domeniul securității, „ele îl transformă prin competență, empatie și spirit de echipă”.
Aproape 40.000 de familii și-au redus factura la energie cu până la 30%, grație Programului EcoVoucher # Moldova1
Aproape 40.000 de familii din R. Moldova și-au redus factura la energie cu până la 30% în ultimii doi ani, prin Programul EcoVoucher, care sprijină familiile să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele moderne și eficiente energetic. De la începutul acestui an, peste 25.180 de familii au beneficiat de vouchere în valoare de câte 6.000 de lei pentru a-și cumpăra frigidere noi, precum și mașini de spălat rufe.
Clubull italian de fotbal Atalanta Bergamo și-a dat afară antrenorul după doar 5 luni. Instalat în funcție în luna iunie, după plecarea lui Gian Piero Gasperini la AS Roma, croatul Ivan Jurić a fost demis după e eșecul din weekend, 0:3 acasă cu Sassuolo Calcio. Atalanta a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în Serie A, iar conducerea clubului l-a demis pe Jurić cu efect imediat.
Audit energetic gratuit pentru IMM-urile industriale. Companiile pot aplica până pe 21 noiembrie # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul industrial au șansa de a-și reduce costurile la energie și a-și face afacerile mai eficientă. Pentru a fi eligibile, IMM-urile trebuie să aibă un consum energetic semnificativ și disponibilitatea de cofinanțare de minimum 50%.
Marta Kos: „UE va găsi soluții pentru regiunea transnistreană, astfel încât aceasta să nu devină un obstacol pentru aderarea R. Moldova la UE” # Moldova1
Uniunea Europeană consideră Republica Moldova un stat unitar și va sprijini integrarea regiunii transnistrene, astfel încât aceasta să nu devină un obstacol în procesul de aderare. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat marâi, 11 noiembrie, în exclusivitate pentru Teleradio-Moldova.
