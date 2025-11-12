Germania va cheltui peste 26 de miliarde de euro pentru uniforme militare și vehicule blindate

12:00

Aproape 40.000 de familii din R. Moldova și-au redus factura la energie cu până la 30% în ultimii doi ani, prin Programul EcoVoucher, care sprijină familiile să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele moderne și eficiente energetic. De la începutul acestui an, peste 25.180 de familii au beneficiat de vouchere în valoare de câte 6.000 de lei pentru a-și cumpăra frigidere noi, precum și mașini de spălat rufe.