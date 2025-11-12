Trenul Chișinău – București a ajuns cu patru ore întârziere, CFM explică situația

10:40

O femeie în vârstă de 80 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, după ce a fost accidentată de un camion la o intersecție din oraș. Potrivit poliției, victima traversa strada printr-un loc nepermis, când a fost surprinsă de un camion condus de un bărbat de 35 de ani. Echipajul medical sosit la fața