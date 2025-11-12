România se pregătește să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil

21:10

Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, declară că probele prelevate Andreei Cuciuc pentru efectuarea expertizei sunt păstrate la Centrul de Medicină Legală. „Acuzele că ar fi... nu poate fi luate în calcul pentru că există expertiză. Dacă există anumite dubii, nemulțumiri, expertiza poate fi contestată și să fie solicitată expertiză repetată. Înțeleg durerea părinților, dar trebuie să fim corecți în raport cu alte persoane și cu cei care au documentat și și-au exercitat funcția. Din câte cunosc, Cristian Botgros are statut de martor. Acuzele care se aduc, că ar fi procedat într-o formă mai puțin umană în raport cu altă persoană pot fi încadrate în altă formă juridică, nu la acțiuni ce au dus la deces”, a declarat Cernăuțeanu la Rezoomat de la RealitateaTV.