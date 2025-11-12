Ucrainenii află cât vor plăti: Tariful gazului pentru un metru cub, valabil din decembrie!

07:10

Doi polițiști de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au ajuns în vizorul procurorilor anticorupție, fiind reținuți pentru corupere pasivă. Potrivit anchetei, oamenii legii ar fi cerut 300 de euro mită de la un șofer, pentru a nu documenta un caz de conducere în stare de ebrietate alcoolică. Totul s-a întâmplat după ce […]